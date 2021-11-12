Вал злочинів із викраденням автомобілів збили, сплеску злочинів із застосуванням вогнепальної зброї немає, - Вигівський про криміногенну ситуацію в Києві

Сплеску злочинів з використанням вогнепальної зброї у Києві на сьогодні немає, викрадень автомобілів поменшало.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив начальник ГУ Нацполіції у Києві Іван Вигівський.

"Криміногенна ситуація у столиці контрольована. За три місяці (перебування Вигівського на посаді керівника поліції Києва. - Ред.) певні позитивні тенденції є. Коли ти постійно звертаєш увагу, робиш акценти, люди розуміють, що в цьому напрямі треба працювати більше", - розповів Вигівський.

Він наголосив: "Нам вдалося збити вал злочинів із незаконним заволодінням автотранспортом".

За словами Вигівського, ще влітку відбувалося декілька викрадень автомобілів на добу, на сьогодні - одне або жодного.

"Над цим працює не лише поліція Києва, а й Нацпол, і Департамент карного розшуку, й інші підрозділи", - додав він.

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За словами Вигівського, найчастіше розкриваються майнові злочини.

"Злочини із застосуванням вогнепальної зброї - а це було шість убивств - розкрито. В принципі, на сьогодні сплеску таких злочинів (із застосуванням вогнепальної зброї. - Ред.) немає, але об'єктивно розуміємо, що на руках у людей зброї дуже багато", - зазначив начальник главку.