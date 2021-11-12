Український закон про олігархів є політичною вказівкою використати його проти політичних опонентів, - депутатка Європарламенту фон Крамон

Закон про олігархів є явною політичною вказівкою використати його проти політичних опонентів президента Володимира Зеленського та його партії "Слуга народу".

Про це депутатка Європарламенту Віола фон Крамон заявила в інтерв'ю НВ, інформує Цензор.НЕТ.

"Олігархи на зразок Коломойського дуже сильні. І цей кумедний закон, за яким нещодавно проголосували, марний (...) Цей закон для мене є явною політичною вказівкою використати його проти політичних опонентів. Сподіваюся, Зеленський та його партія, уряд доведуть протилежне. Але коли я бачу, як Зеленський покладається на ЗМІ Коломойського і як люди в парламенті одержують конверти з грошима… Хто їм платить? Коломойський, Рінат Ахметов, Віктор Пінчук? Якщо вони хочуть це змінити, вони мають платити своїм колегам у Раді краще та офіційно. Дати їм гідну зарплату, а не тримати їх на зарплаті олігархів, але в законі про це нічого не написано.

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Вам потрібно краще платити співробітникам в органах влади, міністерствах, у Раді, тоді у вас будуть незалежні органи. Нині все в руках олігархів", - зазначила євродепутатка.