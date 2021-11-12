Поліція з'ясовує обставини потрапляння наркотиків в організм Полякова, - начальник поліції Києва Вигівський

Поліція все ще відпрацьовує обидві версії загибелі народного депутата Антона Полякова: добровільне вживання наркотиків і примусове їх потрапляння в організм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив начальник ГУ Нацполіції в Києві Іван Вигівський.

"Справа справді резонансна, на сьогодні ще триває досудове розслідування. Про показання Скороход ми не можемо говорити, оскільки це таємниця досудового розслідування", - розповів він.

За словами Вигівського, у слідства дві версії: потрапляння наркотичної речовини в організм шляхом самостійного вживання і під примусом.

В рамках розслідування проводиться понад 20 експертиз, отримано результати за чотирма з них.

"Ми аналізуємо і відео, і інші дані. Наразі немає підстав вважати якусь версію головною", - зазначив він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи допоможуть висновки експертиз, які ще не завершено, прояснити ситуацію, Вигівський сказав: "Деякі - так. Крапку ставитимемо після надходження висновків усіх експертиз".

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Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.

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