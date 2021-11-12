СБУ не пустила в українське небо літак нардепа Козака, який летів з Європи в РФ

Служба безпеки України та Украерорух заблокували спробу використання повітряного простору України бізнес-джетом до власника якого застосовано санкції РНБО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.

В Службі додали, що це "той депутат Верховної ради, якого СБУ підозрює у державній зраді".

"Як вдалося встановити СБУ, зловмисники хотіли вивести літак з-під санкцій РНБО. Для цього вони змінили бортовий номер одного із 5 підсанкційних літаків: з Т7BRG перереєстрували на T7GIV. Уже з новим номером, 10 листопада, судно хотіло перетнути повітряний простір України: летіло в РФ з однієї країни-члена ЄС. Втім, СБУ спрацювало спільно з Украерорухом та Державіаслужбою України і заборонило транзит бізнес-джету", - йдеться в повідомленні.

СБУ не повідомляє прізвище нардепа, однак відомо, що літак з бортовим номером Т7BRG належить нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.

В Службі нагадали, що на початку 2021 року за поданням СБУ РНБО запровадила санкції до оператора повітряних суден JET4U та компаній - власників бізнес-джетів, якими одіозні українські політики здійснювали, в порушення законодавства, польоти до аеропортів держави-агресора.

Служба безпеки рекомендувала РНБО застосувати санкції відносно нових власників літаків, які раніше були пов’язані з компанією "JET4U S.R.L.".

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