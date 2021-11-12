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СБУ не пустила в українське небо літак нардепа Козака, який летів з Європи в РФ

СБУ не пустила в українське небо літак нардепа Козака, який летів з Європи в РФ

Служба безпеки України та Украерорух заблокували спробу використання повітряного простору України бізнес-джетом до власника якого застосовано санкції РНБО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.

В Службі додали, що це "той депутат Верховної ради, якого СБУ підозрює у державній зраді".

"Як вдалося встановити СБУ, зловмисники хотіли вивести літак з-під санкцій РНБО. Для цього вони змінили бортовий номер одного із 5 підсанкційних літаків: з Т7BRG перереєстрували на T7GIV. Уже з новим номером, 10 листопада, судно хотіло перетнути повітряний простір України: летіло в РФ з однієї країни-члена ЄС. Втім, СБУ спрацювало спільно з Украерорухом та Державіаслужбою України і заборонило транзит бізнес-джету", - йдеться в повідомленні.

СБУ не повідомляє прізвище нардепа, однак відомо, що літак з бортовим номером Т7BRG належить нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.

В Службі нагадали, що на початку 2021 року за поданням СБУ РНБО запровадила санкції до оператора повітряних суден JET4U та компаній - власників бізнес-джетів, якими одіозні українські політики здійснювали, в порушення законодавства, польоти до аеропортів держави-агресора.

Служба безпеки рекомендувала РНБО застосувати санкції відносно нових власників літаків, які раніше були пов’язані з компанією "JET4U S.R.L.".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РНБО запровадила санкції проти компаній, на які зареєстровані три лайнери Медведчука та Козака, - Данілов

СБУ не пустила в українське небо літак нардепа Козака, який летів з Європи в РФ 01

Автор: 

літак (2900) СБУ (12790) Козак (161)


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Топ коментарі
+21
А могли б пустити і змусити приземлитися в Україні..
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12.11.2021 12:54
+18
А нужно было пустить и принудительно посадить, а потом обменять на наши корабли захваченные росийскими окупантами про которые мы уже все забыли
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12.11.2021 12:54
+7
https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=2580s 43:00 Руслан Демченко продолжает успешно работать на своем посту, не смотря на публичные обвинения в шпионаже https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=2630s 43:50 Руслан Демченко готовился Главным Управлением КГБ СССР для работы против США под прикрытием украинского представительства при ООН https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=2697s 44:57 Руслан Демченко занимал важные государственные должности при всех Президентах Украины и был важным звеном между киевской властью и кураторами из Москвы. «Российский шпион управляет внешней разведкой Украины» Юрий Швец

https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=48s
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12.11.2021 13:33
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А нужно было пустить и принудительно посадить, а потом обменять на наши корабли захваченные росийскими окупантами про которые мы уже все забыли
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12.11.2021 12:54 Відповісти
Депутатка Європарламенту, членкиня Комітету із закордонних справ та заступниця голови делегації ЄС у комітеті Парламентської асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що США заборонили президенту Володимиру Зеленському ділитися деякою інформацією з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком через його тісні зв'язки з Росією

https://bykvu.com/ua/bukvy/ssha-zaboronili-zelenskomu-dilitisja-informaciieju-z-iermakom-cherez-jogo-tisni-zv-jazki-z-rf-deputatka-iep/
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12.11.2021 13:19 Відповісти
Это пэдре указывали, что делать и насколько поднимать тарифы. "Жму руку, обнимаю!".
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12.11.2021 13:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=2580s 43:00 Руслан Демченко продолжает успешно работать на своем посту, не смотря на публичные обвинения в шпионаже https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=2630s 43:50 Руслан Демченко готовился Главным Управлением КГБ СССР для работы против США под прикрытием украинского представительства при ООН https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=2697s 44:57 Руслан Демченко занимал важные государственные должности при всех Президентах Украины и был важным звеном между киевской властью и кураторами из Москвы. «Российский шпион управляет внешней разведкой Украины» Юрий Швец

https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=48s
показати весь коментар
12.11.2021 13:33 Відповісти
Демченко замісник Єрмака - сладкая тисизить парочка шпійонів
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12.11.2021 13:35 Відповісти
ээээ, корабли и моряков обменяли в 2019, вы проспали?
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12.11.2021 13:31 Відповісти
То катера. А те корабли которые были захвачены в 2014 при окупации крыма? Или их уже подарили?
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12.11.2021 13:41 Відповісти
можно забыть. Они 8 лет раскрученные стоят на воде. Там ремонт будет таких денег стоить, что дешевле купить такие же. Это уже не раз обсуждалось экспертами. Даже если завтра оккупант притянет на буксирах эти корабли, их нельзя принимать. Просто съест все деньги на флот, а боеготовности 0.
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12.11.2021 13:52 Відповісти
Ничего не знаю. Корабли были новые с новешим оборудованием. Поетому и говорю что приземлить росийский самолет и пока не отдадут нам новые корабли не отдавать или разобрать на запчасти и сказать что тоже так было. Сколько можно быть терпилой. Даже сами кацапы не уважают терпил и смеются с нас.
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12.11.2021 13:57 Відповісти
какие корабли были новыми? Назовите плиз. Видно что ничего не знаете. Что еще за новешее оборудование? Самым новым был Тернополь, спущенный на воду в 2002, заложенный в далеком 1991 году. А проект корабля 1976 года. Боевую ценность представлял Ольшанский, Тернополь, Луцк и Славутич. Они успешно выпотрошены. Услышьте еще раз, корабль не должен стоять в море 8 лет без ремонта. Поставьте машину во дворе на 8 лет с открытыми окнами. Там стоимость ремонта космическая, а на выходе советские корабли в 2021 году.
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12.11.2021 14:06 Відповісти
Ниче не знаю. А где доказательства что корабли были не новыми и не на ходу? Пускай выплачивают в десятикратном размере убытки. + пеня за 10 лет
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12.11.2021 14:22 Відповісти
загальнe обнiщанiє i корупцiя. дe вони є - там нового мало
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12.11.2021 14:36 Відповісти
Что вы все повторяете ничего не знаю? Убытки ок, корабли брать точно не стоит, это чемодан без ручки. Я вам говорю про их состояние сейчас. Деньгами нужно их забирать, не корпусами.
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12.11.2021 14:55 Відповісти
А как тогда зеля в очко карлику глянет?
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12.11.2021 14:26 Відповісти
А могли б пустити і змусити приземлитися в Україні..
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12.11.2021 12:54 Відповісти
Або збити нах.
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12.11.2021 12:57 Відповісти
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12.11.2021 14:07 Відповісти
Та то понятно что должны были так сделать. Так и делают---но в тех местах где налогоплательщик каждые пол-года требует отчет за выделеное бабло спец-службам. И такой отчёт получает конечно. Ну а тут....бабки метлами метут!
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12.11.2021 13:00 Відповісти
"А могли б пустити і змусити приземлитися в Україні" - и весь мир сказал бы, что президентство Зеленского не отличается от режима Лукашенко....
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12.11.2021 13:32 Відповісти
Вот достижение.Полетят по другому маршруту.Или уже улетели.В чем радостная весть от сбу.Лишь бы написать.Как про хлам для ВСУ ,на целый миллиард ,насчитали.Который пригоден только на утилизацию.
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12.11.2021 13:21 Відповісти
Шубосховище, церква та секретна кімната: «Схеми» показали палац Медведчука

https://bykvu.com/ua/bukvy/shuboskhovyshche-tserkva-ta-sekretna-kimnata-skhemy-pokazaly-palats-medvedchuka/
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12.11.2021 13:38 Відповісти
Значит полетел через воздушное пространство Беларуси.
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12.11.2021 13:38 Відповісти
"Як вдалося встановити СБУ"
Брехня.
Насправді, це встановили журналісти УП - стаття була кілька днів тому, після якої баканов та данілов трохи піднапряглися.
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12.11.2021 13:54 Відповісти
Один жлоб уже посадил транзитный борт. Результаты известны...
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12.11.2021 13:58 Відповісти
вот такие депутаты, что они знают о народе, о том, как прожить на пенсию 1950гр и зарплату 6500, это не страна
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12.11.2021 13:59 Відповісти
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12.11.2021 14:18 Відповісти
 
 