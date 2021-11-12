2 943 21
В Німеччині пропонують зобов'язати перехворілих і щеплених від COVID-19 здавати додаткові тести для відвідування заходів
Голова Міністерства охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан виступає за введення так званого правила 2G plus - у Німеччині це розшифровується як "одужав або щеплений плюс тест".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щеплення і тесту вже недостатньо", - заявив Шпан журналістам у Берліні в п'ятницю.
За його словами, якщо правило 2G plus буде впроваджено для відвідування громадських заходів, то тоді для походу в кіно потрібен буде сертифікат вакцинації та довідка про негативний тест на коронавірус.
"Ситуація дуже серйозна, показники дуже сильно зростають", - сказав Шпан.
Топ коментарі
+3 Eugen Mk
показати весь коментар12.11.2021 13:22
+2 Jaroslav Jaroslav #488709
показати весь коментар12.11.2021 13:33
+2 Andriy Marchyk
показати весь коментар12.11.2021 13:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тим в кого тест, потрібно 2 теста ?
Страх смерті змушує підкорюватися будь якій дурниці.
Так відчуває себе раб.