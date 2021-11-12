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Новини Коронавірус і карантин
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В Німеччині пропонують зобов'язати перехворілих і щеплених від COVID-19 здавати додаткові тести для відвідування заходів

В Німеччині пропонують зобов'язати перехворілих і щеплених від COVID-19 здавати додаткові тести для відвідування заходів

Голова Міністерства охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан виступає за введення так званого правила 2G plus - у Німеччині це розшифровується як "одужав або щеплений плюс тест".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щеплення і тесту вже недостатньо", - заявив Шпан журналістам у Берліні в п'ятницю.

За його словами, якщо правило 2G plus буде впроваджено для відвідування громадських заходів, то тоді для походу в кіно потрібен буде сертифікат вакцинації та довідка про негативний тест на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19

"Ситуація дуже серйозна, показники дуже сильно зростають", - сказав Шпан.

Німеччина (7336) карантин (18172) тестування (456) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Эта музыка будет вечной
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12.11.2021 13:22
+2
поетапне виховування рабів
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12.11.2021 13:33
+2
От так... і ми до цього прийдемо скоро теж, і перестанемо розділяти суспільство на вакцинованих і невакцинованих, обмежуючи останніх в правах відносно перших. Бо заразними можуть бути і ті, і інші, і небезпеку становити можуть обидві категорії...
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12.11.2021 13:58
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Там в аптеках дають безкоштовно експрес-тести коли щось купуєш у них, а купити в аптеці експрес-тест, як 2 пальці
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12.11.2021 12:58 Відповісти
У них тести безкоштовні. В нас тест на антиген більше 500 грн (сусід робив 2 місяці назад). Цей тест робиться хвилин за 10. Наслідок дикої кланово-олігархічної системи.
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12.11.2021 13:15 Відповісти
Ничего бесплатного не существует. Если не платишь напрямую, то или заплатили твоими налогами или ты сам - товар (как в случаях с гулом, фейсбуком и прочими bigTech монстрами).
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12.11.2021 13:43 Відповісти
вжe нe бeзкoштовнi. апгрqйдись.
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12.11.2021 14:28 Відповісти
Як і не бекоштовні, то напевне не обдиралівка як в нас.
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12.11.2021 16:12 Відповісти
та не питання.... тільк за рахунок і організація цієї маячні коштом ініціаторів.
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12.11.2021 13:21 Відповісти
Эта музыка будет вечной
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12.11.2021 13:22 Відповісти
2G plus
А тим в кого тест, потрібно 2 теста ?
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12.11.2021 13:27 Відповісти
А как же 5G?
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12.11.2021 13:30 Відповісти
наближаємось
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12.11.2021 14:30 Відповісти
поетапне виховування рабів
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12.11.2021 13:33 Відповісти
І усім НАЧХАТИ, що це НЕЗАКОННО.

Страх смерті змушує підкорюватися будь якій дурниці.

Так відчуває себе раб.
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12.11.2021 13:35 Відповісти
От так... і ми до цього прийдемо скоро теж, і перестанемо розділяти суспільство на вакцинованих і невакцинованих, обмежуючи останніх в правах відносно перших. Бо заразними можуть бути і ті, і інші, і небезпеку становити можуть обидві категорії...
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12.11.2021 13:58 Відповісти
Вчера разбирали кейс антиваксеров на пицца пати в офисе. Загуглили десяток групп в фб, изучили, что они пишут и самое главное - как. Оказалась, что 1. Эти группы ведут профессиональные смм-щики 2. На эти группы кто-то башляет неприлично много денег. А теперь вопрос: неужели вы наивные дурачки верите, что это совсем не спланированная операция по дискредитации вакцинации в Украине?! И что кремль тут совсем непричем?
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12.11.2021 14:06 Відповісти
там ноги можуть бути i своi - ну наприклад щоб слуг дискрeдитувати в нуль
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12.11.2021 14:32 Відповісти
Німеччина завжди все робила правильно.
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12.11.2021 14:07 Відповісти
Ага в 1939 особенно )
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12.11.2021 14:28 Відповісти
вакцинация в действии: укололся или нет, а тест все равно будь добр предъяви.
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12.11.2021 15:06 Відповісти
Карочє! Сплошная какаразніца
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12.11.2021 15:22 Відповісти
А щобуде коли розповсюдиться, виявлений англійським вченими, штам дельта + корінь квадратний з -1???
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12.11.2021 15:30 Відповісти
 
 