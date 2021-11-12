В Німеччині пропонують зобов'язати перехворілих і щеплених від COVID-19 здавати додаткові тести для відвідування заходів

Голова Міністерства охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан виступає за введення так званого правила 2G plus - у Німеччині це розшифровується як "одужав або щеплений плюс тест".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щеплення і тесту вже недостатньо", - заявив Шпан журналістам у Берліні в п'ятницю.

За його словами, якщо правило 2G plus буде впроваджено для відвідування громадських заходів, то тоді для походу в кіно потрібен буде сертифікат вакцинації та довідка про негативний тест на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19

"Ситуація дуже серйозна, показники дуже сильно зростають", - сказав Шпан.