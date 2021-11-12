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За медійною атакою на Зеленського та нашу політичну силу стоїть громадянин Естонії Тедер: це добре спланований естонський гамбіт, - "слуга народа" Дануца

За медійною атакою на Зеленського та нашу політичну силу стоїть громадянин Естонії Тедер: це добре спланований естонський гамбіт, -

В "Слузі народу" заявили, що громадянин Естонії, підприємець Гіллар Тедер нібито стоїть за медійною атакою на Президента Зеленського та партію "СН". Він нібито давав вказівки Офісу колишнього президента Естонії куди йти, що робити, про що говорити і з ким на тему українських органів влади.

Про це заявив народний депутат "Слуги народу" Олександр Дануца, передає Цензор.НЕТ.

"Поки ще на слуху історія, пов'язана з кредитом під ТЦ "Скай Молл", виданим державним Укрексімбанком, внесу певну ясність. Як і до багатьох інших народних депутатів, до мене неодноразово зверталися різні люди на тему протистояння естонця Г. Тедера та А. Адамовського. Я особисто спілкувався із десятками моїх колег по парламенту, які так чи інакше залучалися до цього юридичного маразму. Історія давня (понад 12 років), конфлікт корпоративний, сотні судових рішень, коротше кажучи, обидва хороші. На мою думку, обох слід відправити в місця, де козам роги правлять. Але зараз розповім пікантну історію і поясню причини, через які звернув на неї увагу. До мене звернулися громадські діячі та передали на вивчення документи, котрі, за їхніми словами, вони отримали легально, які свідчать про те, що за медійною атакою на Президента Зеленського та нашу політичну силу стоїть естонський громадянин Гіллар Тедер. Правду кажучи, це могло бути цілком зрозумілим: людина перебуває в стані корпоративного конфлікту і таким чином намагається привернути до проблеми увагу, але якби не одне жирне але. З матеріалів випливає, що співробітники СБУ проникли до поштової скриньки естонця Тедера під час розслідування кримінальної справи. Зробили, якщо вірити матеріалам, це цілком законно. Оцінку цих матеріалів до речі дав суд, куди я звернувся, але про це нижче", - розповів "слуга народу".

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"Далі розпочинається брудна політика. З'ясовується, що Тедер переписувався тривалий час із главою Офісу Президента Естонії і фактично роздавав йому команди на тему, куди йти, що робити, про що говорити і з ким. Усі ці висловлювання офіційних осіб на адресу українських органів влади – добре спланований естонський гамбіт. Це листування має бути уважно вивчене українськими та естонськими правоохоронцями – я впевнений. У ньому багато чого несподіваного. Наприклад, Тедер просить поради у колишнього (станом на цю хвилину) глави Офісу Президента Естонії Tiit Riisalo на тему, чи має сенс запропонувати ексгенпрокурора Ю.Луценку хабар, щоб той був максимально мотивований допомогти естонській стороні. Розмір хабаря, що обговорюється, - 25 мільйонів доларів США. Така форма спілкування – це також демократичний стандарт? Хтось дивується, що так було? На той час у прокуратурі працював магазин, куди пускали тих, хто міг і хотів заплатити. Запевняю, у цій пошті багато чого корисного для правоохоронців", - деталізував політик.

"Побачивши все це, я звернувся законно до Офісу Генпрокурора із заявою про порушення кримінальної справи, але з якоїсь дивної причини мені було відмовлено. Таким чином, я був змушений звернутися до суду. Днями суд зобов'язав Офіс Генпрокурора внести відповідні відомості до ЄРДР. Дуже не хочу, щоб якісь шахраї незаслужено нападали на Президента та нашу політичну силу. Триматиму це питання на контролі. Не треба роздавати хабарі в Україні та не треба робити з інших ідіотів. Не вийде", - резюмував Дануца.

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За медійною атакою на Зеленського та нашу політичну силу стоїть громадянин Естонії Тедер: це добре спланований естонський гамбіт, - слуга народа Дануца 01
За медійною атакою на Зеленського та нашу політичну силу стоїть громадянин Естонії Тедер: це добре спланований естонський гамбіт, - слуга народа Дануца 02
За медійною атакою на Зеленського та нашу політичну силу стоїть громадянин Естонії Тедер: це добре спланований естонський гамбіт, - слуга народа Дануца 03
За медійною атакою на Зеленського та нашу політичну силу стоїть громадянин Естонії Тедер: це добре спланований естонський гамбіт, - слуга народа Дануца 04
За медійною атакою на Зеленського та нашу політичну силу стоїть громадянин Естонії Тедер: це добре спланований естонський гамбіт, - слуга народа Дануца 05
За медійною атакою на Зеленського та нашу політичну силу стоїть громадянин Естонії Тедер: це добре спланований естонський гамбіт, - слуга народа Дануца 06

Автор: 

хабар (4696) Зеленський Володимир (23732) Луценко Юрій (3447) СБУ (12790) Естонія (1607) Укрексімбанк (478) SkyMall (12) Адамовський Андрій (128) Слуга народу (2811) Дануца Олександр (1) Тедер Гіллар (1)


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Топ коментарі
+39
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12.11.2021 13:00
+39
а еще они президента Эстонии заставили подарить лисапед клоуну!

тем самым унизив зеЛоха предложение "ездить на работу на велосипеде!", а то и решив устроить покушение на него.. а вдруг колесо пробьет и упадет...?
Це ж замах на "найвеличнейшего" поца!
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12.11.2021 13:12
+22
Бредни очередного слуги-метадонщика
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12.11.2021 13:05
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12.11.2021 13:00 Відповісти
а еще они президента Эстонии заставили подарить лисапед клоуну!

тем самым унизив зеЛоха предложение "ездить на работу на велосипеде!", а то и решив устроить покушение на него.. а вдруг колесо пробьет и упадет...?
Це ж замах на "найвеличнейшего" поца!
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12.11.2021 13:12 Відповісти
АГА весь мир Виноватый что Ху..ло --это Ху..ло ....
а Бубочка родился "Шариковым"... в "фрикцию" Рады "Служивых половичков" набрали пациентов дурки...
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12.11.2021 13:38 Відповісти
Я дивуюся, чому забули про Порошенка. Адже ж можна було написати, що Тедер - то прізвище з ізраїльського паспорту Порошенка. Б'юсь об заклад, що відсотків так 40 зебілів не лише повірили б, але й кинулися розповсюджувати цю муйню. 😁
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12.11.2021 13:59 Відповісти
Пане Ростиславе! Уклінно прошу - подібні ремінісценції - тілько до п'ятнадцятої!!!Регочу -заснути не можу!!!
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12.11.2021 15:35 Відповісти
кто этот даун ? плюсы у зеленого осла зарабатывает ?
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12.11.2021 14:03 Відповісти
Это ж надо так уцепиться за украденный Скай мол, чтобы докатиться до такой херни...
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12.11.2021 14:09 Відповісти
От дурачелло...
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12.11.2021 13:01 Відповісти
Згоден. Але в УКРАЇНІ ,вважаю ,слід використовувати "дурбецало".
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12.11.2021 15:39 Відповісти
Кому нужен ваш зеля , не понятно из этой статьи?
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12.11.2021 13:02 Відповісти
как кому... массонам! Соросу, Ротшильдам и анунакам с Сириуса!
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12.11.2021 13:13 Відповісти
Типа кто-то поверит зеленой пурге
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12.11.2021 13:03 Відповісти
Слуга народа і Печерський суд - гремуча суміш.
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12.11.2021 13:03 Відповісти
Срочно объявить войну Эстонии... и потом капитулировать перед НАТО
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12.11.2021 13:03 Відповісти
Бредни очередного слуги-метадонщика
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12.11.2021 13:05 Відповісти
Наркозалежний,алкоголік,просто мудак..
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12.11.2021 13:07 Відповісти
Разве не то же самое вещал Лукашенко год назад? Буквально слово в слово.
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12.11.2021 13:07 Відповісти
Ось він стоїть праворуч.
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12.11.2021 13:08 Відповісти
Те, що тодішні генпрокурорЛуценко не янгол,то всім відомо.Але не відомо як він розпорядився 25 мільонами доларів...і скілки у нього було таких кейсів,було б дуже цікаво.
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12.11.2021 13:11 Відповісти
зебіл, а з чого ти зробив висновок, що Луценко взяв оті $25лмн ?
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12.11.2021 13:15 Відповісти
Що за манери,як у невихованої сірої миші.
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12.11.2021 13:29 Відповісти
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12.11.2021 13:11 Відповісти
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12.11.2021 13:12 Відповісти
Зебобіки хотять, щоб лохторат забув про фінансування терористів державним українським банком під керавництвом ліпшого кореша Зелі Мангером, ось і видумають усякі нісенітниці. Зекодло, можете вгамуватись, ви вже давно не в шоколаді, ви у лайні. Подивіться на свої рейтинги і убийтесь об стіну сортіра.
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12.11.2021 13:12 Відповісти
Там якщо копнути, то вилізе і дещо інше, враховуючи, що це державний банк через який проходять гроші міжнародних інституцій, та "велике крадівництво", тому так швидко и мецгера турнули, щоб глибше не копали
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12.11.2021 14:55 Відповісти
так Мецгер за правду пострадал?
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13.11.2021 12:33 Відповісти
Если коротко - мировая закулиса прищемила пианисту руки...
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12.11.2021 13:16 Відповісти
Зебилы, я вас уже не понимаю. А что, Порох уже во всём не виноват???
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12.11.2021 13:19 Відповісти
Дык методички запоздали...
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12.11.2021 15:41 Відповісти
А ещё они заставили накуриться и набухаться Трухина и расфигарить кучу машин на трассе .....
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12.11.2021 13:20 Відповісти
Вже і на Естонію "слуги" почали дзявкати...Бачу,що після кінця епохи бідності,який настане десь за два роки разом з кінцем зелених клоунів у нас залишиться один друг і партнер - Їзраїль,який погодиться прийняти з сотню "слуг"...Це в кращому варіанті,а в гіршому (для нас) приїде сюди і оголосить Україну своєю історичною територією,спадкоємцем хазарського каганату,хасидської ідеологіі Любавичських раббе і культури...А якщо врахувати,що свою гру захоче при цьому зіграти і наш північно-східний сусід то хочеться взагалі десь чкурнути в Африку...
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12.11.2021 13:21 Відповісти
Аааааа))))вас ахметка топит,жертва,ты,аборта зелёная...
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12.11.2021 13:23 Відповісти
так это Эстония подсказала Зеленскому повысить тарифы, не закупать уголь, развалить энергетику, посраться со всеми западными союзниками, закупить 500 вагонов, посадить гуллиард деревьев, отвести войска от линии соприкосновения, похерить оборонные закупки, посереть вакцинальную компанию, и многое многое другое?
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12.11.2021 13:26 Відповісти
****, держите наркоманов, я сейчас полицию вызову )))))))
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12.11.2021 13:26 Відповісти
Граждане Папуа Новой Гвинеи напряглись. Они могут быть причастны к медийной атаке на зелень.
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12.11.2021 13:26 Відповісти
Дануца?
Дануна!)
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12.11.2021 13:27 Відповісти
"Не нужно раздавать взятки в Украине и не нужно делать из других идиотов. Не получится", - резюмировал Дануца."

Лучше чем этот Даунец никто из зешоблы не сможет сделать идиотами зеледента всю эту зеленую плесень..
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12.11.2021 13:31 Відповісти
у тупорилих зеленських комплекс Наполеона
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12.11.2021 13:32 Відповісти
З матеріалів випливає, що співробітники СБУ проникли до поштової скриньки естонця Тедера під час розслідування кримінальної справи. Зробили, якщо вірити матеріалам, це цілком законно. Джерело:

Яким чином СБУ проникло до поштової скриньки, Тендер дав логін і пароль чи тупо хакнули?
Виявляється юрисдикція СБУ вже поширюється і на інші держави, видно наслідки "реформи" зеленого лайна.
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12.11.2021 13:34 Відповісти
«Слуга наркота»
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12.11.2021 13:34 Відповісти
Пізно пить боржомі естонцю. Хабар вже одержаний іншою стороною
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12.11.2021 13:35 Відповісти
Цілком можливо , але : я звичайно патріот своєї країни , але в конфлікті між українськими злодієм та іноземними інвесторами , я завжди буду на боці останніх . Бо вони щось створюють . А злодій тільки все нищить .
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12.11.2021 13:37 Відповісти
Наши бизнесмены , и средние и Миллиардеры -принаиотвратительные люди,пытающиеся выглядеть белыми и пушистыми овечками.Поэтому я -на стороне Президента Эстонии.Именно из-за нашего преступного бизнеса нам далеко до ЕС и НАТО.
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12.11.2021 13:39 Відповісти
Ну де ж вони їх понабирали? Невже була об'ява :"Партія "слуга урода" набирає зЕбілів у Верховну Раду"
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12.11.2021 13:44 Відповісти
там був кастінг,найвідбитіші ідіоти були прийняті на службу
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12.11.2021 14:48 Відповісти
Була,але нормальні люди її (об"яву) ігнорували.
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12.11.2021 15:18 Відповісти
Как бы там не было, то по этому делу есть решение международного лондонского арбитражного суда, в пользу этого Тедера, не думаю, что и туда он взятку занес, так что 750 миллионов долларов ему отдавать кто-то очень не хочет.
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12.11.2021 13:45 Відповісти
Так вот где собака порылась!😁
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12.11.2021 13:46 Відповісти
Давайте еще с эстонцами посремся ахаха

Осталось ЗЕкоманде рассорить нас с канадой польшей и сша. Тогда программа кремля будет выполнена и можно будет нариду навязывать мысль что на западе нас не ждут- давайте в таежный союз
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12.11.2021 13:49 Відповісти
Ну с Канадой нас посрать зескот очень пытается -чего стоит голосование в ООН против Канады...Трюдо от зекрысы даже трубки не берет -поэтому оно ,зелёное,просит Эдоргана набрать и передать трубку
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12.11.2021 14:12 Відповісти
Редактор , нет эстонского имени ГИЛЛАР , есть ХИЛЛАР , не издевайтесь над эстонским языком
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12.11.2021 13:49 Відповісти
Задолбали уже эти соревнования "кто в анус Зеленского язык глубже засунет"! Совершенно не удивительно, что все жополизы абсолютно бестолковые. Как можно на полном серьезе озвучивать мотив "медийной атаки на президента": " ... людина перебуває в стані корпоративного конфлікту і таким чином намагається привернути до проблеми увагу ..."
... !? (сори, одни маты в голову приходят)
Ну это как "у меня пожарники не подписывают какой-то там Акт, поэтому пойду и сожгу их пожарную часть".
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12.11.2021 13:53 Відповісти
А Цензор.нет можно считать медиа? Если да, то причем тут какой-то эстонец. Я тоже здесь почти каждый день ЗЕклоуна наркоманского гноблю словесно
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12.11.2021 14:06 Відповісти
Дануца, Дануца, Дануца? РУМЫН? МОЛДАВАНИН?Да нет это ещё один "потомственный" ЗАПОРОЖСКИЙ КОЗАК И УКРАИНЕЦ., как и рабиновия, бойко и Кива.
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12.11.2021 14:08 Відповісти
Сашко Дануца. Знатна політична хвойда з Кропивницького. За час політ кар"єри з 2004 по 2021 р побував чи балотувався від шести партій з протилежною ідеологією типу Україна Впереде Королевської і блок Петра Порошенка., Наша Україна Ющенка і Трудова Україна тігібка, Батьківщина і Сдуги Урода. Абсолютно безпринципний і аморальний екземпляр. В Кропивницькому слово "Дануца" це синонім політичної проститутки. Про це всі знають .
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12.11.2021 14:11 Відповісти
Напевно кум чи родич Сыр'йожі лещенка.
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12.11.2021 15:29 Відповісти
Что, еще не со всеми союзниками зеленое кодло разосралось ? Талантище, мля... Точно сказано "лучше с умным потерять, чем с дураком найти"
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12.11.2021 14:17 Відповісти
Плохому президенту эстонцы мешают.
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12.11.2021 14:18 Відповісти
"Перепрацювалися" слуги, почалася панічна атака, прийдеться раніше новорічних канікул ідти на відпочинок бо психічне здоров*я і до цього бажало кращого.
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12.11.2021 14:34 Відповісти
Помню, помню!
И все эстонцы - в белых колготках!
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12.11.2021 14:43 Відповісти
А чому не москалі винуваті? Чи з Путіним вже дружба?
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12.11.2021 17:19 Відповісти
Исходя их его логики, деньги Луценко не взял, а взяли зеленые, т.к. Скай мол отдали не эстонцу, а связанному с лугандоном дрыщу. до еще и денег отвалили из госбанка...
Так что правильно эстонец их парафинит)))
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12.11.2021 22:54 Відповісти
 
 