За медійною атакою на Зеленського та нашу політичну силу стоїть громадянин Естонії Тедер: це добре спланований естонський гамбіт, - "слуга народа" Дануца

В "Слузі народу" заявили, що громадянин Естонії, підприємець Гіллар Тедер нібито стоїть за медійною атакою на Президента Зеленського та партію "СН". Він нібито давав вказівки Офісу колишнього президента Естонії куди йти, що робити, про що говорити і з ким на тему українських органів влади.

Про це заявив народний депутат "Слуги народу" Олександр Дануца, передає Цензор.НЕТ.

"Поки ще на слуху історія, пов'язана з кредитом під ТЦ "Скай Молл", виданим державним Укрексімбанком, внесу певну ясність. Як і до багатьох інших народних депутатів, до мене неодноразово зверталися різні люди на тему протистояння естонця Г. Тедера та А. Адамовського. Я особисто спілкувався із десятками моїх колег по парламенту, які так чи інакше залучалися до цього юридичного маразму. Історія давня (понад 12 років), конфлікт корпоративний, сотні судових рішень, коротше кажучи, обидва хороші. На мою думку, обох слід відправити в місця, де козам роги правлять. Але зараз розповім пікантну історію і поясню причини, через які звернув на неї увагу. До мене звернулися громадські діячі та передали на вивчення документи, котрі, за їхніми словами, вони отримали легально, які свідчать про те, що за медійною атакою на Президента Зеленського та нашу політичну силу стоїть естонський громадянин Гіллар Тедер. Правду кажучи, це могло бути цілком зрозумілим: людина перебуває в стані корпоративного конфлікту і таким чином намагається привернути до проблеми увагу, але якби не одне жирне але. З матеріалів випливає, що співробітники СБУ проникли до поштової скриньки естонця Тедера під час розслідування кримінальної справи. Зробили, якщо вірити матеріалам, це цілком законно. Оцінку цих матеріалів до речі дав суд, куди я звернувся, але про це нижче", - розповів "слуга народу".

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"Далі розпочинається брудна політика. З'ясовується, що Тедер переписувався тривалий час із главою Офісу Президента Естонії і фактично роздавав йому команди на тему, куди йти, що робити, про що говорити і з ким. Усі ці висловлювання офіційних осіб на адресу українських органів влади – добре спланований естонський гамбіт. Це листування має бути уважно вивчене українськими та естонськими правоохоронцями – я впевнений. У ньому багато чого несподіваного. Наприклад, Тедер просить поради у колишнього (станом на цю хвилину) глави Офісу Президента Естонії Tiit Riisalo на тему, чи має сенс запропонувати ексгенпрокурора Ю.Луценку хабар, щоб той був максимально мотивований допомогти естонській стороні. Розмір хабаря, що обговорюється, - 25 мільйонів доларів США. Така форма спілкування – це також демократичний стандарт? Хтось дивується, що так було? На той час у прокуратурі працював магазин, куди пускали тих, хто міг і хотів заплатити. Запевняю, у цій пошті багато чого корисного для правоохоронців", - деталізував політик.

"Побачивши все це, я звернувся законно до Офісу Генпрокурора із заявою про порушення кримінальної справи, але з якоїсь дивної причини мені було відмовлено. Таким чином, я був змушений звернутися до суду. Днями суд зобов'язав Офіс Генпрокурора внести відповідні відомості до ЄРДР. Дуже не хочу, щоб якісь шахраї незаслужено нападали на Президента та нашу політичну силу. Триматиму це питання на контролі. Не треба роздавати хабарі в Україні та не треба робити з інших ідіотів. Не вийде", - резюмував Дануца.

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