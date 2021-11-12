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У справі про смерть білоруського активіста Шишова не завершена ще одна експертиза, - Вигівський

У справі про смерть білоруського активіста Шишова не завершена ще одна експертиза, - Вигівський

У рамках розслідування кримінальної справи за фактом смерті громадянина Білорусі, голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова не завершено ще одну експертизу, для встановлення причин смерті залучено міжнародних експертів.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив начальник ГУ Нацполіції в Києві Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

"У цьому кримінальному провадженні ще триває досудове розслідування. Дві робочі версії так і залишилися - самогубство та вбивство з імітацією самогубства", - розповів Вигівський.

За його словами, вже отримано 19 висновків експертів.

"Триває ще одна експертиза", - сказав він.

Керівник поліції Києва додав: "Ми в рамках міжнародної співпраці залучили і міжнародних експертів, щоб встановити остаточну причину смерті".

Відповідаючи на запитання про те, чи йдеться про запит із Білорусі, Вигівський сказав: "Ні, це інші держави, які виявили бажання надати свою допомогу".

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Нагадаємо, вранці 2 серпня голова "Білоруського дому в Україні" Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіції заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.

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За інформацією телеграм-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.

Автор: 

Шишов Віталій (40) Вигівський Іван (72)


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Ну судя по главным версиям которые следствие развивает тогда все понятно. То что активиста работавшего против КГБ убили показательно даже не рассматривается. Как говорил знакомый мент, при желании 90% преступлений можно раскрыть. Если преступление не раскрывается значит в етом замешана власть.
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12.11.2021 13:10 Відповісти
Одна из версий - убийство с имитацией самоубийства. Что не так?
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12.11.2021 16:11 Відповісти
Так и есть. Знакомый (тоже беженец из Беларуси) убитого был связан с Малютой (Боцманом), тем самым агентом кгб и фсб, российским неонацистом, которого потом Аваков и Белецкий легализовали в Украине через участие в войне на стороне Украины в Азове, и который так красочно в интервью расписывал версии смерти Шеремета- расписывал в тонкостях которые мог знать только сам убийца. Убийца Окуевой в своем интервью тоже говорил что беларуса Шеремета тоже убил Малюта.
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12.11.2021 18:57 Відповісти
 
 