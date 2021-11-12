Сума інвестицій ЄБРР в Україну в 2021 і 2022 рр. становитиме близько 1 млрд євро на рік, - Магалецький
Сума інвестицій Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в Україну 2021 року та наступного року становитиме близько 1 млрд євро на рік.
Про це повідомив заступник глави ЄБРР в Україні Марк Магалецький в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна, інфлормує Цензор.НЕТ.
"Ми сподіваємося, що наш загальний обсяг фінансування для України цього й наступного року становитиме близько 1 млрд євро і буде розподілений між приватними підприємствами та державними компаніями, муніципалітетами і, сподіватимемося, новими концесіями", – повідомив він.
Як повідомлялося, ЄБРР інвестував у проекти в Україні 812 млн євро за підсумками 2020 року, а у 2019-му сума інвестицій банку в країну перевищила 1,1 млрд євро.
Топ коментарі
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