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Новини
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Сума інвестицій ЄБРР в Україну в 2021 і 2022 рр. становитиме близько 1 млрд євро на рік, - Магалецький

Сума інвестицій ЄБРР в Україну в 2021 і 2022 рр. становитиме близько 1 млрд євро на рік, - Магалецький

Сума інвестицій Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в Україну 2021 року та наступного року становитиме близько 1 млрд євро на рік.

Про це повідомив заступник глави ЄБРР в Україні Марк Магалецький в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна, інфлормує Цензор.НЕТ.

"Ми сподіваємося, що наш загальний обсяг фінансування для України цього й наступного року становитиме близько 1 млрд євро і буде розподілений між приватними підприємствами та державними компаніями, муніципалітетами і, сподіватимемося, новими концесіями", – повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄБРР інвестує $75 млн у "зелені" єврооблігації "Укренерго"

Як повідомлялося, ЄБРР інвестував у проекти в Україні 812 млн євро за підсумками 2020 року, а у 2019-му сума інвестицій банку в країну перевищила 1,1 млрд євро.

ЄБРР (886) інвестиції (2053)


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Топ коментарі
+2
А хтось чув щось про обіцяні зеленським інвестиції з Катару та Британії ?
Мова йшла про десятки мільярдів.
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12.11.2021 13:16
+1
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12.11.2021 13:16
+1
Каанєшна. Який з нього інвестор?
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12.11.2021 13:35
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12.11.2021 13:16 Відповісти
Каанєшна. Який з нього інвестор?
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12.11.2021 13:35 Відповісти
А хтось чув щось про обіцяні зеленським інвестиції з Катару та Британії ?
Мова йшла про десятки мільярдів.
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12.11.2021 13:16 Відповісти
там все норм с инвестициями... клована и ленки в лондонский недвиж..)
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12.11.2021 13:38 Відповісти
Нагадую, що це наші інвестиції в добробут родини Зеленських. Тепер ви знаєте про інвестиційну політику Зеленського все.)))
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12.11.2021 13:42 Відповісти
Ви такий оптиміст...
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12.11.2021 20:17 Відповісти
Я знаю катарців, вони щедрі люди, але не дурні, на що розраховув наш шлємазл Вава.
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12.11.2021 13:40 Відповісти
Становитиме??? 😂
А відосіки від гундосіка будуть?
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12.11.2021 13:24 Відповісти
Копать не охота по точным цифрам. Но примерно напомню. Когда грянул кризис финансовый в 2008г, то чуть позже в конце года ЕС выделил молодым не давно вступившим в ЕС странам восточного блока для востановления банкового сектора каждой стране примерно так---румынам и полякам с венграми по 8 лярдов евро, прибалтам по 4 лярда примерно, болгарам вроде 6 лярдов. Это 14 лет назад---ну как впечатляет?
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12.11.2021 13:28 Відповісти
https://twitter.com/Lviv_UA_SU @Lviv_UA_SU

Невже Зеленський збрехав?

З Оману в Україну не надійшло жодних інвестицій після візиту Зеленського.

Обсяг прямих інвестицій із Султанату Оман до України у 2020 році та у першому півріччі 2021 року дорівнює нулю - дані НБУ.
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12.11.2021 13:56 Відповісти
 
 