12 млн за незаконне будівництво: у Раді показали суми майбутніх високих штрафів за порушення. ІНФОГРАФІКА

Законопроєкт №5655 про реформу містобудування, окрім впровадження цифровізації, контролю та нагляду, передбачатиме також посилення відповідальності за незаконне будівництво.

ЯК повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила народна депутатка, одна з авторів законопроєкту та голова Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування Олена Шуляк.

Зокрема, законопроєктом передбачаються штрафні санкції для замовників за недотримання низки законів і норм у будівельній сфері. Сума стягнення за порушення для різних об’єктів може сягати 950-ти прожиткових мінімумів.

"Хочемо організувати систему штрафів, яка б справді мотивувала будувати чесно. Звісно, в рамках Єдиної електронної системи в будівництві, робота якої запроваджується з реформою на постійній основі, обманути закон не вдасться. Але ми все одно хочемо перестрахуватися штрафами", - розповіла Шуляк.

За її словами, найвищими штрафи будуть для замовників будівництва класу СС2 та СС3.Так, порушників чекають штрафи від 370 до 400 прожиткових мінімумів (для СС2) і від 900 до 950-ти прожиткових мінімумів (для СС3).

Передбачається і класифікація штрафів, яка від тяжкості порушення може множити штрафи у 2,3 чи 5 разів. Наприклад, незаконне проведення робіт класу СС3 на пам’ятці архітектури означатиме для замовника штраф у 5-кратному розмірі, тобто близько 12 млн грн.

"Важливо розуміти, що переконливі суми ми передбачили якраз для об’єктів класу наслідків СС2 і СС3. Тобто, для тих, хто будує магазини, БЦ, ТЦ, багатоквартирні будинки, ЖК і тд. Штрафи ж для будинків чи невеликих об’єктів, які зводять фізичні особи, порівняно з іншими, будуть адекватними", - пояснила народна депутатка.

Вона додала, що законопроєкт буде розглянуто парламентом у другому читанні у грудні.

Іншим документом реформи, законопроєктом №5877, встановлюється також кримінальна відповідальність за порушення у сфері містобудівної діяльності. Планується доповнити норми Кримінального кодексу в частині самовільного зайняття земельної ділянки та самочинного будівництва. Наприклад, за незаконне будівництво, що створило небезпеку чи призвело до тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф, загибелі чи масового захворювання населення, пропонується карати позбавленням волі на термін від трьох до п’яти років.