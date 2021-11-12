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Україна зміцнила кордон із Білоруссю, працюємо з партнерами для мінімізації енергетичних ризиків, - Кулеба

Україна зміцнила кордон із Білоруссю, працюємо з партнерами для мінімізації енергетичних ризиків, - Кулеба

Україна вже зміцнила кордон із Білоруссю і працює над мінімізацією енергетичних ризиків.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна вже зміцнила кордон із Білоруссю, ми працюємо з партнерами для мінімізації енергетичних ризиків, але наголошу, що ситуацію треба розглядати комплексно", - зазначив міністр.

За словами Кулеби, разом з інформацією про підготовку Росією нового етапу агресії проти України всі ці явища становлять єдиний гібридний фронт Росії проти євроатлантичного простору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба зустрінеться з генсеком НАТО Столтенбергом 15 листопада, - речниця Альянсу

Автор: 

Білорусь (7926) кордон (4756) мігранти (1109) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
а чого НЕ мінімізували енергетичні ризики весною та улітку?
Не було коли - зеЛох офшорний та його шола державний бюджет грабували на "великому крадівництві"?!
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12.11.2021 13:41
+3
Вводите конные патрули.
Хотя я не знаю чем можно закрыть болота и леса Волыни там где погранцов меньше чем бурштынокопателей которые за деньги проведут и мигрантов
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12.11.2021 13:39
+3
Сколько мегаватт сегодня у скота лукашенки купите в знак укрепления границ???
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12.11.2021 13:45
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Вводите конные патрули.
Хотя я не знаю чем можно закрыть болота и леса Волыни там где погранцов меньше чем бурштынокопателей которые за деньги проведут и мигрантов
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12.11.2021 13:39 Відповісти
заминировать и поставить предупреждение на фарси
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12.11.2021 13:52 Відповісти
Заминировать 1000 км...ето за 3 дня.
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12.11.2021 13:59 Відповісти
а чого НЕ мінімізували енергетичні ризики весною та улітку?
Не було коли - зеЛох офшорний та його шола державний бюджет грабували на "великому крадівництві"?!
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12.11.2021 13:41 Відповісти
це добре
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12.11.2021 13:41 Відповісти
Так, лапяти язиком, - це добре. Кордон дуже укріпився від цього.
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12.11.2021 13:51 Відповісти
в новинах показували як зміцнюють
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12.11.2021 13:54 Відповісти
На Г + Г? Співчуваю.
Згадаєш про ці новини, коли мігранти сюди попруть. Будеш тоді їх на хліб мазати.
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12.11.2021 14:03 Відповісти
сюда им чего переть? у нас заявку на место проживания в ЕС не выдают, а чернозадое даже в Польше не хочет оставаться. И конные патрули с собаками - очень даже уместно. Еще бы несколько отрядов каких то неопознанных зеленых человечков в балаклавах с дубинками...
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12.11.2021 14:15 Відповісти
У Білорусь же пруть, чому сюди не попруть?
Якщо Білорусь використовують як транзит до ЄС, то так само використають і Україну. Тим більше якщо пуйло з лукою цього захочуть. І місцева зебілятина тоді буде тут бігати і кричати, що нас підставив Захід...
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12.11.2021 14:19 Відповісти
В Белорусь прут исключительно потому, что там есть содействие властей для штурма польской границы. удивительно что надо объяснять...
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12.11.2021 14:54 Відповісти
Питання нагнітається пуйлом і лукою. Біженці там нічого не вирішують. Дивно, що не бачите очевидних речей. Їм нічого не варто перенаправити потік з польського кордону на український.
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12.11.2021 15:18 Відповісти
Очевидные вещи как раз в том, что ни Польша ни Украина не интересны самим беженцам. Им нужна Германия. А путь в нее - через Польшу. И только через нее. Через Украину путь в Германию для черных закрыт. Что же тут не понятного?! Кроме желания луки и ботекса нужна еще и мотивировка самих мигрантов, а чего ради им к нам стремиться?!
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12.11.2021 15:31 Відповісти
Мігрантам скажуть, що через Україну потрапити в ЄС простіше. Люди, які про інтернета не бачили, легко в це повірять. А не повірять, їх змусять повірити.
Крім того, ви знаєте, скільки афганців чи іранців живе в Україні? Більше, ніж зараз цих мігрантів у Білорусі. Тому мантра про те, що їм Україна ні в якому разі не підійде, не канає.
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12.11.2021 15:51 Відповісти
вы просто сочиняете на ходу.
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12.11.2021 18:08 Відповісти
Так казали деякі в лютому-березні 2014 про зелених чоловічків в Криму.
Час покаже.
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12.11.2021 18:13 Відповісти
Партнери це хто бульбафюрер і уйло?
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12.11.2021 13:43 Відповісти
Сколько мегаватт сегодня у скота лукашенки купите в знак укрепления границ???
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12.11.2021 13:45 Відповісти
Сєніну стіну до цих пір будують, а тут за два дні укріпили 1080 км україно-білоруського кордону. Смішно.
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12.11.2021 13:47 Відповісти
Яка розумна людина:
- і кордоном переймається, укріплює;
- і енергетику повз себе не пропустить, тумблером клацає.
та ще й єрмаку з закордонними справами допомагає!
в зекоманді усі таки - або дурень, або покидьок.
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12.11.2021 13:49 Відповісти
Другое дело - шокиниада трехлетняя, Юа -плокулол, медведчук, Насиров..а начальники СБУ ну все красени просто с Наливайченко начиная))
Кто такой Порох - отлично видно в фильме Казанского.
Все больше склоняюсь в выводу что после Макаровича и Даниловича - в презах одно лайно.
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12.11.2021 14:25 Відповісти
На 1000 км кордону. Всилили.
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12.11.2021 13:57 Відповісти
Заправить водомёты свинячими экскрементами и поливать при попытке прорыва границы. Для этих мигрантов это страшнее минного поля.
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12.11.2021 14:27 Відповісти
работаем с партнёрами.- Кодлан Коломойского растёт над собой. Если раньше он кукарекал Будет , Может, Станет то теперь кукарекает Мы работаем над. В случае расширения агрессии Кремль заплатит высокую цену / Кулеба: если бить по нам, мы всегда будем бить в ответ/ Президент РФ покается за преступления против Украины, - Кулеба/ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба./ Украина благодаря водороду может заменить Россию в газовых отношениях с Германией, - Кулеба .
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12.11.2021 14:30 Відповісти
Декілька років волали, що кордон з рамкою це офігеть як багато, а тут кордон з бульбофюрером за три дні)
Оце ******* , так *******...
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12.11.2021 14:31 Відповісти
Та ти закриєш своє ото чорнороте?🤬
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12.11.2021 14:43 Відповісти
Україна вже зміцнила кордон із Білоруссю Джерело:

Чим і коли ?
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12.11.2021 14:47 Відповісти
товстий шар зелайна робить будь-яку дію неможливою.
от це зе й наклали на кордоні (у вигляді кулеби)
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12.11.2021 15:09 Відповісти
Забор?
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12.11.2021 15:46 Відповісти
 
 