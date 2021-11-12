Україна зміцнила кордон із Білоруссю, працюємо з партнерами для мінімізації енергетичних ризиків, - Кулеба

Україна вже зміцнила кордон із Білоруссю і працює над мінімізацією енергетичних ризиків.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна вже зміцнила кордон із Білоруссю, ми працюємо з партнерами для мінімізації енергетичних ризиків, але наголошу, що ситуацію треба розглядати комплексно", - зазначив міністр.

За словами Кулеби, разом з інформацією про підготовку Росією нового етапу агресії проти України всі ці явища становлять єдиний гібридний фронт Росії проти євроатлантичного простору.

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