Україна зміцнила кордон із Білоруссю, працюємо з партнерами для мінімізації енергетичних ризиків, - Кулеба
Україна вже зміцнила кордон із Білоруссю і працює над мінімізацією енергетичних ризиків.
Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Україна вже зміцнила кордон із Білоруссю, ми працюємо з партнерами для мінімізації енергетичних ризиків, але наголошу, що ситуацію треба розглядати комплексно", - зазначив міністр.
За словами Кулеби, разом з інформацією про підготовку Росією нового етапу агресії проти України всі ці явища становлять єдиний гібридний фронт Росії проти євроатлантичного простору.
Топ коментарі
+4 Scorpman Y
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+3 rejestrowyj bazil
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Хотя я не знаю чем можно закрыть болота и леса Волыни там где погранцов меньше чем бурштынокопателей которые за деньги проведут и мигрантов
Не було коли - зеЛох офшорний та його шола державний бюджет грабували на "великому крадівництві"?!
Згадаєш про ці новини, коли мігранти сюди попруть. Будеш тоді їх на хліб мазати.
Якщо Білорусь використовують як транзит до ЄС, то так само використають і Україну. Тим більше якщо пуйло з лукою цього захочуть. І місцева зебілятина тоді буде тут бігати і кричати, що нас підставив Захід...
Крім того, ви знаєте, скільки афганців чи іранців живе в Україні? Більше, ніж зараз цих мігрантів у Білорусі. Тому мантра про те, що їм Україна ні в якому разі не підійде, не канає.
Час покаже.
- і кордоном переймається, укріплює;
- і енергетику повз себе не пропустить, тумблером клацає.
та ще й єрмаку з закордонними справами допомагає!
в зекоманді усі таки - або дурень, або покидьок.
Кто такой Порох - отлично видно в фильме Казанского.
Все больше склоняюсь в выводу что после Макаровича и Даниловича - в презах одно лайно.
Оце ******* , так *******...
Чим і коли ?
от це зе й наклали на кордоні (у вигляді кулеби)