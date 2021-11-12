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Зеленський подякував США за включення до оборонного бюджету-2022 поправки проти "Північного потоку-2"

Зеленський подякував США за включення до оборонного бюджету-2022 поправки проти

Президент Володимир Зеленський висловив подяку Палаті представників США за включення до закону про видатки на потреби безпеки у 2022 році поправок, які протидіятимуть реалізації проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Про це президент повідомив в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Газовий шантаж Європи має припинитися назавжди. Ми вдячні Палаті представників США за включення до NDAA поправки, яка зупинить "Північний потік-2". Звертаємось до всіх друзів України та Європейського Союзу в Сенаті США щодо підтримки такої норми і на рівні Сенату", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше група сенаторів США ініціювала нові санкції щодо "Північного потоку-2".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23732) США (22643) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+6
Подяка,США.
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12.11.2021 13:56
+1
А ми в свою чергу подякуємо Зеленському за те що він блокував роботу наших депутатів, які їздили в США саме цьому питанню. Хрипло дякуємо, Вова. (далі жест Гео).))
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12.11.2021 14:09
+1
А амеріканці подякували зеленському за слив вагнерівців і за коломойського.
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12.11.2021 14:11
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Подяка,США.
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12.11.2021 13:56 Відповісти
А ми в свою чергу подякуємо Зеленському за те що він блокував роботу наших депутатів, які їздили в США саме цьому питанню. Хрипло дякуємо, Вова. (далі жест Гео).))
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12.11.2021 14:09 Відповісти
Гео, потрібно прийняти в лави ЕС..
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12.11.2021 14:13 Відповісти
Гео для початку треба відмитись від зеленого лайна.
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12.11.2021 14:22 Відповісти
А Разумков,молодий,перспективний,колишній ригівець,як і Олексій Гончаренко,то думаю буде свіжою кров.ю у фракції ЄС..
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12.11.2021 14:27 Відповісти
Что вы пихаете в ЕС зеленое дерьмо? Вы за них голосовали так жріть хоч подавиться.
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12.11.2021 14:33 Відповісти
В ЕС лайна,як і в Слузі більш ніж достатньо.
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12.11.2021 14:40 Відповісти
Це каже той хто голосував за зрадника і офшорніка зеленського,так, твоя думка дуже вагома)))
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12.11.2021 14:48 Відповісти
Геннадій Балашов, 57 років, бізнесмен, лідер партії "5.10"
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12.11.2021 14:58 Відповісти
Такий же популіст як і лібертаріанці 7 дня.
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12.11.2021 15:05 Відповісти
Що доброго він зробив для України,чи відзначився благодійністю,чи допомогав армії?Черговий бла- бла ,котрий хоче керувати країною? Ви поки не знищите Україну,мабуть не заспокоїтеся.
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12.11.2021 15:07 Відповісти
Балашов в принципі притомна людина, але без партії без політичного досвіду без міжнароних зв"язків. Ще один хороший парєнь, ще одні граблі.
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12.11.2021 15:12 Відповісти
ось мій був тоді вибір
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12.11.2021 14:59 Відповісти
А тепер ти працьовлаштовуешь покидькив зелених?Їх місце у буцигарні, це наш вибір.
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12.11.2021 15:05 Відповісти
То таке. За кого голосували у другому турі? За мухомора чи за невідомощо?)))
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12.11.2021 15:13 Відповісти
Проти сивочолого бульдозериста)))
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12.11.2021 15:21 Відповісти
А амеріканці подякували зеленському за слив вагнерівців і за коломойського.
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12.11.2021 14:11 Відповісти
дакую...дуже дякую? своим скрипучим голоском?
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12.11.2021 14:29 Відповісти
Хорошая информация , правильньіе действия Президента , респект США !
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12.11.2021 15:24 Відповісти
https://youtu.be/VZwIsr-0BZI?t=314 Позичивши очі у Сірка...
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12.11.2021 19:05 Відповісти
 
 