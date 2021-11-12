Зеленський подякував США за включення до оборонного бюджету-2022 поправки проти "Північного потоку-2"
Президент Володимир Зеленський висловив подяку Палаті представників США за включення до закону про видатки на потреби безпеки у 2022 році поправок, які протидіятимуть реалізації проєкту газопроводу "Північний потік-2".
Про це президент повідомив в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Газовий шантаж Європи має припинитися назавжди. Ми вдячні Палаті представників США за включення до NDAA поправки, яка зупинить "Північний потік-2". Звертаємось до всіх друзів України та Європейського Союзу в Сенаті США щодо підтримки такої норми і на рівні Сенату", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше група сенаторів США ініціювала нові санкції щодо "Північного потоку-2".
Топ коментарі
+6 Ксен Ляпін
показати весь коментар12.11.2021 13:56
+1 Oljik
показати весь коментар12.11.2021 14:09
+1 Лилия Стацкая
показати весь коментар12.11.2021 14:11
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ксен Ляпін
показати весь коментар12.11.2021 13:56 Відповісти Мені подобається 6
Oljik
показати весь коментар12.11.2021 14:09 Відповісти Мені подобається 1
Ксен Ляпін
показати весь коментар12.11.2021 14:13 Відповісти Мені подобається 1
Oljik
показати весь коментар12.11.2021 14:22 Відповісти Мені подобається 1
Ксен Ляпін
показати весь коментар12.11.2021 14:27 Відповісти Мені подобається 1
Лилия Стацкая
показати весь коментар12.11.2021 14:33 Відповісти Мені подобається 1
Ксен Ляпін
показати весь коментар12.11.2021 14:40 Відповісти Мені подобається 1
Лилия Стацкая
показати весь коментар12.11.2021 14:48 Відповісти Мені подобається 1
Ксен Ляпін
показати весь коментар12.11.2021 14:58 Відповісти Мені подобається 0
Oljik
показати весь коментар12.11.2021 15:05 Відповісти Мені подобається 1
Лилия Стацкая
показати весь коментар12.11.2021 15:07 Відповісти Мені подобається 0
Oljik
показати весь коментар12.11.2021 15:12 Відповісти Мені подобається 0
Ксен Ляпін
показати весь коментар12.11.2021 14:59 Відповісти Мені подобається 0
Лилия Стацкая
показати весь коментар12.11.2021 15:05 Відповісти Мені подобається 1
Oljik
показати весь коментар12.11.2021 15:13 Відповісти Мені подобається 0
Ксен Ляпін
показати весь коментар12.11.2021 15:21 Відповісти Мені подобається 1
Лилия Стацкая
показати весь коментар12.11.2021 14:11 Відповісти Мені подобається 1
Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар12.11.2021 14:29 Відповісти Мені подобається 1
Александр Ивашин #418386
показати весь коментар12.11.2021 15:24 Відповісти Мені подобається 1
Patrick Bond #214760
показати весь коментар12.11.2021 19:05 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль