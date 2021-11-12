Зеленський подякував США за включення до оборонного бюджету-2022 поправки проти "Північного потоку-2"

Президент Володимир Зеленський висловив подяку Палаті представників США за включення до закону про видатки на потреби безпеки у 2022 році поправок, які протидіятимуть реалізації проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Про це президент повідомив в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Газовий шантаж Європи має припинитися назавжди. Ми вдячні Палаті представників США за включення до NDAA поправки, яка зупинить "Північний потік-2". Звертаємось до всіх друзів України та Європейського Союзу в Сенаті США щодо підтримки такої норми і на рівні Сенату", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше група сенаторів США ініціювала нові санкції щодо "Північного потоку-2".

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