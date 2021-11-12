Єрмак має тісні зв’язки з Росією і це небезпечно для України, – євродепутатка

Американці наказали Володимиру Зеленському не ділитися інформацією про закриття телеканалів Віктора Медведчука з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Про це депутатка Європарламенту Віола фон Крамон заявила в інтерв'ю НВ, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Андрій Єрмак колись мав міцні ділові відносини з Росією. "Його батько був одним із керівників КДБ. Операція "Вагнера" також показова в цьому плані. Пізніше він відповідав за обмін полоненими, і він уможливив те, що більше немає жодної людини з Беркута в цій країні, яка могла б бути притягнута до відповідальності за події Майдану. Їх випустили до Росії. І, звичайно, є багато людей з часів Януковича, які зараз часто бувають в адміністрації президента, які близькі до Росії. І що цікаво, то це те, що Єрмак не був проінформований Зеленським, коли були закриті телеканали Медведчука. Мабуть, тому що він йому не довіряв. Американці наказали Зеленському не ділитися. Може, на це була причина", - зазначила євродепутатка.

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Відповідаючи на питання, чи є голова Офісу президента російським агентом, фон Крамон відповіла: "Я не знаю, ким він є. Принаймні він має тісні зв’язки (З Росією, - ред.)".

На думку політикині, це небезпечно для України. "У цьому немає нічого нового, але тим не менш. 2021 року російські війська все ще знаходяться на території України, дуже сильна російська пропаганда та дезінформація проти вакцинації. Росія продовжує гібридну та справжню війну проти України, і на додачу у вас є хтось в Офісі президента, хто, очевидно, має тісні зв’язки (з Росією, - ред.), - підсумувала фон Крамон.

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