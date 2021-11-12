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Єрмак має тісні зв’язки з Росією і це небезпечно для України, – євродепутатка

Єрмак має тісні зв’язки з Росією і це небезпечно для України, – євродепутатка

Американці наказали Володимиру Зеленському не ділитися інформацією про закриття телеканалів Віктора Медведчука з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Про це депутатка Європарламенту Віола фон Крамон заявила в інтерв'ю НВ, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Андрій Єрмак колись мав міцні ділові відносини з Росією. "Його батько був одним із керівників КДБ. Операція "Вагнера" також показова в цьому плані. Пізніше він відповідав за обмін полоненими, і він уможливив те, що більше немає жодної людини з Беркута в цій країні, яка могла б бути притягнута до відповідальності за події Майдану. Їх випустили до Росії. І, звичайно, є багато людей з часів Януковича, які зараз часто бувають в адміністрації президента, які близькі до Росії. І що цікаво, то це те, що Єрмак не був проінформований Зеленським, коли були закриті телеканали Медведчука. Мабуть, тому що він йому не довіряв. Американці наказали Зеленському не ділитися. Може, на це була причина", - зазначила євродепутатка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Цей дзвінок був від керівника Офісу президента", - Рябошапка про "злив" операції щодо "вагнерівців". ВIДЕО

Відповідаючи на питання, чи є голова Офісу президента російським агентом, фон Крамон відповіла: "Я не знаю, ким він є. Принаймні він має тісні зв’язки (З Росією, - ред.)".

На думку політикині, це небезпечно для України. "У цьому немає нічого нового, але тим не менш. 2021 року російські війська все ще знаходяться на території України, дуже сильна російська пропаганда та дезінформація проти вакцинації. Росія продовжує гібридну та справжню війну проти України, і на додачу у вас є хтось в Офісі президента, хто, очевидно, має тісні зв’язки (з Росією, - ред.), - підсумувала фон Крамон.

Також читайте: Єрмак просив, а Зеленський призначив Гриневецького, який просував "харківські угоди", головою Одеської ОДА в обхід закону про люстрацію, - програма "Схеми"

Зеленський Володимир (23754) Медведчук Віктор (1707) США (22665) Єрмак Андрій (1371) Віола фон Крамон (28)


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Топ коментарі
+54
Йапонский стыд.
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12.11.2021 14:01
+46
Два разных мира Украины - Петя Полицяк, воевал в ДАПе, замучен кадыровцами до смерти и погрязший в роскоши, воровстве, предательстве мир Ермака-Зеленского и им подобных.
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12.11.2021 20:44
+36
Давайте смотреть в корень! Разве уже всё не понятно? Зачем, почему и для чего пришёл Зеленский и кто такой Ермак? Зеленский пришёл в чужую ему Украину "договориться с Путиным посередине", чтобы продолжать зарабатывать в России. А Ермака ФСБ прикрепило к нему - "президенствовать" - это означает: без конца имитировать деятельность, отвлекать внимание населения вбросами, разрушать достигнутое ранее, врать - и по существу, маскируясь под патриота, работать на Россию.

Якраз зараз існує небезпека, що цього нікчему оберуть на другий термін. Він щоденно вже веде свою виборчу кампанію. Звісно: бреше, обіцяє, імітує - але далеко не всі українці вміють критично мислити. Дивіться, він вкидає в суспільство дурні відволікаючи ідеї: то накладання санкцій на контрабандистів (що це означає?), то великий герб, то якейсь безглузде опитування, то "терорист" в автобусі, то він знає, як вдвічі знизити платню за комунальні послуги. А закон про олігархів - дурниця - протиричіть конституціі і не чіпає Коломойского. Але дякі люди вірять зеленим.
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12.11.2021 17:02
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Фон Крамон пронесла заказную пургу и забьіла про Украину , а тут чубьі трещат . Узбагойтесь !
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12.11.2021 15:27 Відповісти
Это какой-то позор
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12.11.2021 15:38 Відповісти
Испанский.
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12.11.2021 17:01 Відповісти
Клоун - кремлівський "Буратіно": "Єрмак піде лише разом зі мною".
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13.11.2021 13:54 Відповісти
Неважно кто этот ермак. Лучше не рисковать и вышвырнуть его. Незаменимых не бывает.
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12.11.2021 15:42 Відповісти
ВЫШВЫРИВАТЕЛ Земразина сказал -"со мной пришёл ,со мной уйдёт"! О чем ,вы говорите???
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12.11.2021 21:38 Відповісти
А прічьом тут Зєлєнскій?

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13.11.2021 06:38 Відповісти
Та Ермак би давно вишвирнув Зелю, але за нього ж тіпа нарід голосував.
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13.11.2021 12:12 Відповісти
Вони обоє в одній упряжці, хіба не ясно? І вся їхня команда.
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14.11.2021 06:46 Відповісти
Та зелепуга в упряжці, а Єрмак поганяє, так правильніше, думаю, буде. А що лишається клоуну, як не смішити народ. Хоча людям той сміх крізь сльози.-"хошпоржем"
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14.11.2021 06:54 Відповісти
Ясно до нарід у на на 73% інфантіли
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17.11.2021 13:04 Відповісти
цирковому клоуну приказали не ляпать своим языком)))))))))))))))) браво браво)) бурные продолжительные аплодисменты и занавес.
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12.11.2021 15:57 Відповісти
НЕ приказали а попросили не только ляпать языком, а и что-то делать в отношении Ермака! Но, дел не ждите!
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12.11.2021 23:42 Відповісти
Давайте назовите кто эти американцы,харе уже плодить фейки.Это заявил мид какой то чиновник,кто это такие?
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12.11.2021 16:35 Відповісти
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13.11.2021 06:41 Відповісти
Тюрьму "Изоляция" в оккупированном Донецке планировали захватить, но спецоперацию Минобороны сорвали - Бутусов
Больше читайте тут:

https://gordonua.com/news/politics/tyurmu-izolyaciya-v-okkupirovannom-donecke-planirovali-zahvatit-no-specoperaciyu-minoborony-sorvali-butusov-1581188.html https://gordonua.com/news/politics/tyurmu-izolyaciya-v-okkupirovannom-donecke-planirovali-zahvatit-no-specoperaciyu-minoborony-sorvali-butusov-1581188.html



"Куликовский въехал в Украину 23 апреля 2019 года. Да, тот самый Палыч, самый страшный палач и садист тюрьмы "Изоляция", которая подчиняется Федеральной службе безопасности РФ в Донецке, по данным источников "Цензор.НЕТ", был официально выведен в Украину в результате оперативной игры департамента контрразведки СБУ два с половиной года назад", - написал он.

По данным журналиста, Куликовского "хотели изначально закопать под забором, но потом решили использовать для разработки группы руководителей российских спецслужб, террористов".

"Однако в сентябре 2019 года СБУ прекратила операцию по разработке Палыча. В результате террориста взяли под контроль сотрудники ГУР МО (Главного управления разведки Министерства обороны Украины. - "ГОРДОН"). ГУР использовал Палыча для добывания информации и подготовки операции по захвату в Донецке тюрьмы ФСБ "Изоляция", а также ряда других операций против спецслужб РФ. Благодаря комплексной работе с различными источниками ГУР получил серьезные оперативные возможности. О тюрьме узнали буквально все. Основная цель операции была наказать всех палачей. Противник бы просто не понял, что происходит", - объяснил Бутусов.

Он утверждает, что через коридоры на линии соприкосновения на Донбассе предполагалось вывести на подконтрольную украинским властям территорию группу пленников "Изоляции" - как это было с фигурантом дела о крушении MH17, экс-боевиком "ДНР" https://gordonua.com/news/war/sbu-zaderzhala-eks-nachalnika-pvo-brigady-boevikov-dnr-1090273.html Владимиром Цемахом .

"Однако 8 июля 2020 года сотрудники СБУ задержали всю группу ГУР МО, которая планировала операцию по захвату "Изоляции". Вся спецоперация была зачем-то рассекречена, засвечены все участники. Затем последовала серия других провалов, "Вагнергейт". 5 августа начальник ГУР МО Василий Бурба был уволен, были уволены и те, кто контролировал Палыча, которым с того момента ГУР МО и СБУ не интересовались. Начиная с августа 2020-го Палыч находился под контролем, скажем так, волонтеров. Люди не понимали в свете событий в стране, что делать дальше и какие будут последствия их действий", - рассказал Бутусов.

По его словам, Палыч был снова передан для задержания СБУ бывшими сотрудниками ГУР МО в ночь появления официального сообщения, 10 ноября.

"В процессе передачи Палыча принимало участие много самых разных людей. Палычем СБУ заинтересовалась после того, как информация о нем была передана лично президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому объяснили ситуацию благодаря встрече, организованной одним из актеров студии "Квартал 95". Спасибо этому патриотичному и адекватному человеку", - объяснил Бутусов.

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13.11.2021 13:56 Відповісти
Какой позорище!

Но мудрый нарид не читает таких новостей. Им нужны тарифы на газ,роттердам,апшоры,барыга
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12.11.2021 16:43 Відповісти
Давайте смотреть в корень! Разве уже всё не понятно? Зачем, почему и для чего пришёл Зеленский и кто такой Ермак? Зеленский пришёл в чужую ему Украину "договориться с Путиным посередине", чтобы продолжать зарабатывать в России. А Ермака ФСБ прикрепило к нему - "президенствовать" - это означает: без конца имитировать деятельность, отвлекать внимание населения вбросами, разрушать достигнутое ранее, врать - и по существу, маскируясь под патриота, работать на Россию.

Якраз зараз існує небезпека, що цього нікчему оберуть на другий термін. Він щоденно вже веде свою виборчу кампанію. Звісно: бреше, обіцяє, імітує - але далеко не всі українці вміють критично мислити. Дивіться, він вкидає в суспільство дурні відволікаючи ідеї: то накладання санкцій на контрабандистів (що це означає?), то великий герб, то якейсь безглузде опитування, то "терорист" в автобусі, то він знає, як вдвічі знизити платню за комунальні послуги. А закон про олігархів - дурниця - протиричіть конституціі і не чіпає Коломойского. Але дякі люди вірять зеленим.
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12.11.2021 17:02 Відповісти
💯%чистейшая правда ! Гео Лерос - зеленский главный предатель Украины!!!
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12.11.2021 21:21 Відповісти
Не хочу ображати собак! Вони наші друзі! Брешуть як завжди
кацапи і ЗЕля разом з ними. А ось накладання санкцій на
контрабандистів це вже щось нове, я довго сміявся.
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13.11.2021 12:40 Відповісти
Т.е. гнилые расклады ЗЕманды хорошо известны в Мире.
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12.11.2021 17:05 Відповісти
Да как клоун не будет делиться со своим лучшим дружбаном? Он сам не свой будет, если не поделится, ведь он для него как брат родной, а может ещё лучше.
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12.11.2021 18:38 Відповісти
Щоденний сором...
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12.11.2021 19:18 Відповісти
На жаль, соромом не обійдеться. Буде велике горе...
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14.11.2021 06:52 Відповісти
А это "создание", должно давным-давно валяться на нарах, а его друг клоун, этого не делает. Наверное хотят вместе сидеть в одной камере, ведь они друзья, не разлей водой. Ну всему своё время, думаю, найдётся управа и на них.
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12.11.2021 20:29 Відповісти
Самое смешное, что зеленый клоун в конце-концов уволит дерьмака, но это его самого уже не спасет. Идиоты на ошибках не учатся. Все это уже было, но Вова школьный учебник по истории скурил
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12.11.2021 20:22 Відповісти
Не уволит. Зеленский сам сказал, что Ермак уйдет только с ним.
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12.11.2021 21:12 Відповісти
мало-ли, что это чучело сказало. оно хоть раз не соврало?
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12.11.2021 21:18 Відповісти
173% уволит!
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12.11.2021 23:39 Відповісти
Ага.
Яйця виженуть курку
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13.11.2021 12:14 Відповісти
так он и поставлен в Омане смотрящим над малоПИД,,,роским, бениным нарко-Дегенератом в обмен на сохранение киностудий в маЦкве и хаты в Крыму, просто это Существо думает что все кругом идиоты и все сойдет с рук...
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12.11.2021 20:33 Відповісти
Думаєте, він не має "хати" в мацкве? Свята наївність, а кажуть, живе в одному домі з мєдвєдєвим...
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14.11.2021 06:57 Відповісти
👍👍👍
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12.11.2021 20:36 Відповісти
Два разных мира Украины - Петя Полицяк, воевал в ДАПе, замучен кадыровцами до смерти и погрязший в роскоши, воровстве, предательстве мир Ермака-Зеленского и им подобных.
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12.11.2021 20:44 Відповісти
ау, кацкорпус? глаза зассаны?
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12.11.2021 21:11 Відповісти
Аваков команды не давал, пока низя.
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13.11.2021 19:59 Відповісти
вова такі лох.
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12.11.2021 21:13 Відповісти
Думаю, чем дольше Ермак будет сидеть в ОП, тем сложнее будет Зе-профану вернуть доверие страны, которая и без этого настроена попросту СКИНУТЬ еврея и поставить на пост лидера НАЦИИ настоящего ПАТРИОТА-УКРАИНЦА. Безусловно речь не о БАРЫГЕ или кого-то из продажных ОЛИГАРХОВ... Государству нужен новый БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ. Тот человек, который не побоится МНЕНИЙ ЗАПАДА или ВОСТОКА что бы поставить Неньку в ряд развитых стран. Тот, кто не станет прощать гэбэшной мрази НИ ОДНОГО ВЫСТРЕЛА в сторону ЕГО РОДИНЫ!...
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12.11.2021 21:15 Відповісти
Тільки ще одного Богдана Х. нам не потрібно, ще після проклятого першого досі видихаємо. А вибрали на свою голову расєю. Петро ж попереджав ( і дурний тільки цього не бачив), що "голосуйте за ЄС або ...росію..."
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14.11.2021 07:07 Відповісти
А справжній БАРИГА і МАРОДЕР сидить тепер на банковій.
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14.11.2021 07:14 Відповісти
одни дураки и подонки...
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12.11.2021 21:16 Відповісти
о, сколько подоляцкой шелупони набежало. задело дерьмаков за живое
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12.11.2021 21:16 Відповісти
Ермака конечно надо гнать. У него на лбу написано "КГБ". Но следует понимать, что как минимум 90% наших политиков являются бывшей коммунистической и комсомольской номенклатурой СССР или их детьми или внуками. А вся эта номенклатура были одновременно и сотрудниками КГБ.
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12.11.2021 22:43 Відповісти
А пан Го(н)рдон каже, що Ермак, це великий патрiот i гiдна людина. I цiлком заслуговуе на президенство. Тiть його нехай. Один зрадник, другий -бовдур.
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13.11.2021 23:05 Відповісти
дбр, а де підозра та вимога на домашній арест евродепутатки. Теж саме сказав Лерос. А, е деякі відрізності - ФАК президенту України та його проміжному хазяїну.
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12.11.2021 23:19 Відповісти
ЗЕ! и всю-всю-всю ЗЕ!шоблу в отставку!!! Тогда точно будем уверены, что врагов Украины среди правящей верхушки нет. Пока новых непонавыбираем
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12.11.2021 23:35 Відповісти
Зе в отставку а кто придёт старая воровской банда и хана будет Украине.хуже Зе лучше нету
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13.11.2021 02:17 Відповісти
Шановний ! А для чого ви носите мозок в голові? Тільки щоб
жерти,срати і спати?Жити на одніх рефлексах , а думати ні?
Тоді вам дорога в ЗЕлену ЗЕпісочніцу!
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13.11.2021 12:51 Відповісти
Не знаю как вы ,а я испытываю румынский стыд от слов американских партнеров…. Как будто тебя, пересичного украинца, зеля взял и в говне выпачкал….
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12.11.2021 23:44 Відповісти
А хіба не "випачкав"? Принюхайтесь, бо вже весь світ шокований від вашого вибору. "Україна проголосувала проти України", зненавиділа свого президента за справжню незалежність, свою армію, мову і віру (!!!)...
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14.11.2021 07:25 Відповісти
Американцы приказали Владимиру Зеленскому не делиться информацией о закрытии телеканалов Виктора Медведчука с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. Источник:
Да уж. Такое можно услышать только от европейских аналитиков.
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13.11.2021 00:47 Відповісти
Походу тётя куплена русскими и брешет а сколько ещё таких есть продажных в Украине тоже
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13.11.2021 02:16 Відповісти
Зеленский был завербован Москвой еще в 2003 году, когда 95 квартал вылетел из КВН уже на четверть.финале и вся команда сидела в гостинице, думая - разбегаться им или идти в следующий сезон !

Вот тогда к ним и подкатило ФСБ РФ с «Операцией Буратино» !

Дело в том, что попадая в систему КВН команды заключают «пожизненный» контракт с АМИК Маслякова, который потом получает дивиденды со всего их юмора…

Но Зеленский врет , что ушел из КВН из-за скандала с Масляковым !

Именно за деньги Кремля этот «Буратино» так и раскрутился !

Важно : за 15 лет после вербовки Зеленский стал владельцем многих компаний Украины , через которые работает шоу бизнес - их конечным бенефициаром !

Без пыли и шума , бывшие владельцы или продали за копейки, а в большинстве просто переписали на него свой бизнес ( 100% при участии спецслужб России) !

За все это «95 квартал» должен был читать со сцены юморок, унижающий наши национальные ценности и символы и т.д.

После Майдана 2014 Кремль сделал ставку на влияние общественного мнения…

Нашли обиженного еврея Коломойского, имеющего большое влияние в стране и вручили ему своего агента - марионетку Зеленского !

Блазень не дурак и сам бы не пошел в президенты !

Вспомним слова его папаньки : « Да он плевать хотел на это президентство ! »

не далеки от истины - он плевать, может, и хотел, но кто ж ему позволит ?

Москва, путем шантажа : угрожая оставить его голым и босым без бизнеса + тюрьма, оприлюднив факт вербовки агента «Буратино» и источники его доходов стрессово заставила Зеленского пойти на выборы - вот почему он постоянно сидит на коксе !

По плану Кремля президентом Украины после Пороха должна была бы стать Тимошенко…

Вот она бы делала все то же самое, что делает сейчас Зеленский, но более филигранно, без косяков!

Чем объясняется такое большое количество ляпов в деятельности шестого *********** - его ни кто не готовил на эту должность !

И то, что Ермак его прямой куратор это и так очевидно !

Кремль охренел от такого количества слабоумных в нашей стране и успеха его пропаганды и дезинформации , в которую, были вброшены миллирды $ !

Наверняка выборы «засланного козачка» Зеленского войдут в историю спецслужб , как одна из самых успешных операций ФСБ ( неприятно , но это факт) !
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13.11.2021 05:30 Відповісти
Не надо путать, это ермак-Козырь может чего-то не говорить зе-никчемности, а не наоборот!
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13.11.2021 06:27 Відповісти
Дик яво ж таваріщ Путєн назначал
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13.11.2021 07:54 Відповісти
ну и у зеленского связи с рашей не хуже чем у ермака. и наверное большинство в ОП и ближайшем окружении мони неровно дишат в сторону рф. звучит абсурдно но предатели руководят государством
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13.11.2021 08:51 Відповісти
Поки не буде зачищена уся ватна сволота, руху в вперед не буде.
Ми будемо продовжувати тупцювати на одному місці місці. або навіть повертатись в совок.
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13.11.2021 09:05 Відповісти
але ж ти її розплодив в 2019-му
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13.11.2021 10:30 Відповісти
США рекомендували Зеленському ... не ділитися інформацією з Єрмаком . Та справа в тому , що Єрмак є тіньовим президентом України - він приймає рішення , а Зеленський лише його рішення затверджує офіційно . Зеленський - не лох . Йому 43 роки . Він прекрасно усвідомлює , що він вчиняє неконституційні речі .
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13.11.2021 10:40 Відповісти
Не тільки усвідомлює, а ще й ненавидить усе українське.
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14.11.2021 07:42 Відповісти
Це російський "кріт". Хоча вже не "кріт". Просто російський агент. Можливо, майбутній гауляйтер (намісник) Путлера в Україні...
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13.11.2021 11:05 Відповісти
да...печально когда клоун и ко у власти..быстрей бы пережить эту напасть..
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13.11.2021 11:21 Відповісти
"У вас там предатель, только вы ему не говорите ничего" - это просто пдц)))
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13.11.2021 11:29 Відповісти
Ну і?.. Шмаркля ти зелена, ти що небудь з цього приводу скажеш чи булеш і далі відморожуватися? Про це ж говорять вже всі і давно! Жени нахєр цього щура, бо в Ростов будете тікати разом!
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13.11.2021 11:34 Відповісти
интересно бы почитать комментарий С.Лещенко по этому поводу - настолько умело облизывает власть шо иногда противно даже.

\\\\\\"Его отец был одним из руководителей КГБ. Источник: \\\\

...... тут и сказать то нечего даже. не знал кстати. евродепутат знает и говорит. мрак полный.
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13.11.2021 13:23 Відповісти
Они всем доказывают, что ими не руководят из США. И тут на тебе ПРИКАЗАЛИ. Ухахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха. Сколько интересно стран в мире, которым не приказывают?
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13.11.2021 13:29 Відповісти
исходите из того,что немцы проводят недружественную политику в отношении Украины,делите на 100 всё,что они говорят.
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13.11.2021 14:14 Відповісти
Там разные люди, разные партии, у Меркель своя позиция, и она известна…
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14.11.2021 03:12 Відповісти
Зеля так не считает.
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13.11.2021 16:34 Відповісти
а ніхто і не здивується якщо через декілька років, воно оселиться на Рублівськім трактові, поряд з лєгітімним домбасівським проффесором...
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13.11.2021 17:00 Відповісти
Про це депутатка Європарламенту Віола фон Крамон заявила в https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/amerikanci-skazali-zelenskomu-ne-dilitisya-z-yermakom-danimi-pro-kanali-medvedchuka-interv-yu-50195138.html інтерв'ю НВ , інформує

За її словами, Андрій Єрмак колись мав міцні ділові відносини з Росією. "Його батько був одним із керівників КДБ. Джерело:

НУ ХОЧ ХТОСЬ ЗАЯВИВ НА УВЕСЬ СВІТ ЩО РАДНИК Зе ЦЕ ЛЮДИНА КРЕМЛЯ
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13.11.2021 17:31 Відповісти
Ета фсёложь, Ермаки никада ниработали на кацапав, а якутский Ермак Тимафеич убиенный якутскими полчищами врагов Московии в 1585 году ето исключение.
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13.11.2021 18:26 Відповісти
А знаєте, що саме гірше? Що ми не знаємо, на кільки ці тварюки типу єрмака нашкодили нашій країні на даний момент. Так, варенгейт всплив, і ще дещо, але хто знає всі масштаби їхньої діяльності?
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13.11.2021 18:34 Відповісти
З 23-х державних єнергоблоків вугільних ТЕС, зараз працює 3.

З 15-ті атомних енергоблоків зараз працює 8.

Вугля на державних ТЕС майже немає.

Два мільярда долларів весною не витратили на закупівлю газу за завжди низькою ціною в літку і зараз в ПГС мінімальні запаси газа.

Провалена робота з агітаціїї за вакцінацію і влада почала робити це примусово, лішаючи роботи та зароботку.

Провалена робота до подготовки к спалаху Ковід-19 у осені.

Мало? як по мене, з головою.
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13.11.2021 18:42 Відповісти
Походу пан Зеленский без "активного" партнера Ермака жить не может?!
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13.11.2021 20:14 Відповісти
"Палыча" хотели изначально закопать под забором, но потом решили использовать для разработки группы руководителей российских спецслужб, террористов. Однако в сентябре 2019-го года СБУ прекратило операцию по разработке "Палыча". В результате террориста взяли под контроль сотрудники ГУР МО. ГУР использовал "Палыча" для добывания информации и подготовки операции по захвату в Донецке тюрьмы ФСБ "Изоляция", а также ряда других операций против спецслужб РФ. Благодаря комплексной работе с различными источниками, ГУР получил серьезные оперативные возможности. О тюрьме узнали буквально все. Основная цель операции была - покарать всех палачей. Захват тюрьмы произошёл бы абсолютно внезапно, без шума. Противник бы просто не понял, что происходит. Также предполагалось вывести группу пленников через коридоры на линии фронта по примеру захвата Цемаха.
5 августа начальник ГУР МО В.Бурба был уволен, были уволены и те, кто контролировал "Палыча", которым с того момента ГУР МО и СБУ не интересовались. Начиная с августа 2020-го "Палыч" находился под контролем, скажем так, волонтёров. Люди не понимали, в свете событий в стране, что делать дальше, и какие будут последствия их действий.

В этой истории есть немало вопросов, которые можно установить, проверить и уточнить только в результате официального расследования. Судя по тому, как правоохранительные органы отказались расследовать Вагнергейт, расследование по "Палычу", конечно, при этой власти никто проводить не будет.

Это далеко не все, что можно сказать как по этому, так и по другим скандалам в сфере безопасности и обороны. Но эта ситуация очень ярко показывает, в каком состоянии находятся наши спецслужбы и управление обороной и безопасностью страны.
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13.11.2021 20:47 Відповісти
Будь у США информация на Ермака,последний вылетел бы с должности давным давно,Байден убрал генерального прокурора Шокина за шесть часов,когда надо делают всё чётко и быстро.
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13.11.2021 20:50 Відповісти
Тоді була проукраїнська влада, тому й вигнали шокіна. А тепер у президента є велика інформація на коломойшу, але проросійська влада його не екстрадирує і не виганяє, а допомагає.
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14.11.2021 08:00 Відповісти
Да ну вы че ,на этого утырка гоните, подумаешь связи с **********...Зато он ЗЕлькин дружбан и это главное! А ЗЕльку выбрали 75 процентов электората..! Кайтесь суки пока не поздно !...Можете руку себе отпилить которой бюлетень за Зеленожопого в урну кидали...Лучше бы вы его в мусорку выбросили!!!!!!!!!!!!!!! https://www.economics-prorok.com/wp-content/uploads/2020/09/119801781_5327460447280165_2130313101623945334_n.png
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13.11.2021 23:31 Відповісти
Зеленский. Бери своего шефа, агента кремля Ермака

, и вали с Украины
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14.11.2021 03:06 Відповісти
С каких херов валить. Пусть падлы всю жизнь оглядываются
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14.11.2021 09:14 Відповісти
Все мы выросли в эпоху КГБ. Среди них были разные люди. Подонки и говнюки. Были и порядочные ребята. Я человек другой эпохи и не знаю таких как Ермак . Зеленский должен иметь башку и сам разобраться с ним. Я был знаком с опером Валерой Кез(ом). Дело было в ГДР. Валера был шибздиком роста Путина. На поверку он оказался говном. Закончил свою службу он зам главы КГБ Белорусии. Предал Лукашонку и удрал к Путину в Газпром. Вот такой был генерал! Сволочь...
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14.11.2021 08:56 Відповісти
Тема брата не раскрыта. Ублюдки дорвались до власти
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14.11.2021 09:12 Відповісти
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