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Кулеба відвідає саміт міністрів ЄС та зустрінеться з главами МЗС Німеччини і Франції. Ключова тема перемовин - безпека

Кулеба відвідає саміт міністрів ЄС та зустрінеться з главами МЗС Німеччини і Франції. Ключова тема перемовин - безпека

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба їде на саміт міністрів країн Євросоюзу. У Брюсселі, зокрема, пройдуть зустрічі з главами МЗС Німеччини та Франції.

Про це Кулеба заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, 15 листопада він відвідає Брюссель, де візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС напередодні саміту "Східного партнерства" в грудні.

"Будуть зустрічі з керівництвом НАТО, ряд двосторонніх зустрічей з колегами-міністрам і єврокомісарами. Ключовою темою перемовин буде безпека. Йтиметься про практичні кроки підтримки України з боку наших партнерів на тлі ситуації вздовж українського кордону в зоні збройного конфлікту на Донбасі, в окупованому Криму та Придністровському регіоні Молдови", - підкреслив Кулеба.

Водночас представник МЗС Німеччини Андреа Зассе вже заявила, що в.о. міністра закордонних справ ФРН Хайко Маас візьме участь у тристоронній зустрічі з Кулебою і французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба зустрінеться з генсеком НАТО Столтенбергом 15 листопада, - речниця Альянсу

Автор: 

Німеччина (7336) саміт (764) Франція (3052) Євросоюз (13360) Кулеба Дмитро (3604)


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12.11.2021 14:30 Відповісти
будут укатывать открыть границы для душманов за плюшку какую-то...
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12.11.2021 14:51 Відповісти
Пока французы во Франции на очередных выборах президента нормальные французы не заменят "свою" на нормального типа настоящего мужика де Голя , то от Франции ждать нечего кроме Мечетей в центре Парижа вместо Собора Парижской Богоматери. Еще 12 лет назад Франция мерялась силами с Великобританией и Германией, даже против США на почти равных была. а сейчас пшик.
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12.11.2021 17:38 Відповісти
Хватит врать уже!! Главная тема минские договорняки!!
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29.01.2022 15:31 Відповісти
 
 