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В Білорусі немає міграційної кризи. Є гібридна війна Росії проти Європи, - Кулеба

В Білорусі немає міграційної кризи. Є гібридна війна Росії проти Європи, - Кулеба

Росія веде проти Європи гібридну війну. То ж в Білорусі немає міграційної кризи.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Окреме питання про яке варто сьогодні поговорити це гібридна криза в Європі, яку ми всі зараз спостерігаємо. Росія розпочала новий етап гібридної війни. У хід пішли різні типи гібридної зброї: газ, міграційні потоки, залякування, пропаганда. Давайте домовимось, що немає зараз жодної так званої міграційної кризи в Білорусі. Є гібридна війна Росії проти Європи", - зазначив голова МЗС.

За словами Кулеби, мета Москви полягає в тому, щоб створити проблеми та змусити решту світу вирішувати їх спільно з собою.

"Ви знаєте, що Україна завжди виступає за мир, справедливість та безпеку в Європі. І нам добре відомі ці російські методи, спрямовані проти досягнення цих цілей", - додав міністр.

Також читайте: Україна зміцнила кордон із Білоруссю, працюємо з партнерами для мінімізації енергетичних ризиків, - Кулеба

Автор: 

Білорусь (7926) мігранти (1109) росія (65010) Кулеба Дмитро (3604)


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Іхтамнєт.
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12.11.2021 14:23 Відповісти
Кулєба, раскрой глаза. А где, по-твоему миграцийна крыза? Ну не в Польше же
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12.11.2021 14:25 Відповісти
немає такої кризи взагалі, є ціленаправлена агресія кацапії поти Євросоюзу замаскована під кризу з мігрантами.
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12.11.2021 14:35 Відповісти
А Дерьмак разрешил такие вещи про его работодателей говорить?
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12.11.2021 14:31 Відповісти
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12.11.2021 14:32 Відповісти
Кулебу в президенты!
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12.11.2021 14:39 Відповісти
Макарон уже сказал, что прямых доказательств нет, можно продолжать спокойно качать газ!!!
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12.11.2021 15:04 Відповісти
 
 