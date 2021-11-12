В Білорусі немає міграційної кризи. Є гібридна війна Росії проти Європи, - Кулеба

Росія веде проти Європи гібридну війну. То ж в Білорусі немає міграційної кризи.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Окреме питання про яке варто сьогодні поговорити це гібридна криза в Європі, яку ми всі зараз спостерігаємо. Росія розпочала новий етап гібридної війни. У хід пішли різні типи гібридної зброї: газ, міграційні потоки, залякування, пропаганда. Давайте домовимось, що немає зараз жодної так званої міграційної кризи в Білорусі. Є гібридна війна Росії проти Європи", - зазначив голова МЗС.

За словами Кулеби, мета Москви полягає в тому, щоб створити проблеми та змусити решту світу вирішувати їх спільно з собою.

"Ви знаєте, що Україна завжди виступає за мир, справедливість та безпеку в Європі. І нам добре відомі ці російські методи, спрямовані проти досягнення цих цілей", - додав міністр.

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