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Стан збитих на переході в Харкові дітей середньої тяжкості. У обох струс та забої, - медики

Стан збитих на переході в Харкові дітей середньої тяжкості. У обох струс та забої, - медики

Діти, які постраждали 11 листопада у ДТП на проспекті Науки у Харкові, залишаються у лікарні.

Про це повідомив заступник головлікаря Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. Мещанінова Андрій Соцький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

"Двоє дітей, які вчора постраждали у ДТП на пр. Науки, проходять обстеження у лікарні. Стан постраждалих не змінився – стабільний, середньої тяжкості", - зазначив Соцький.

За його словами, в обох зафіксовано струс мозку та забиття м'яких тканин, у дівчинки - рана голови.

Як зазначила заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан, обидві постражалі дитини (2008 року народження) перебувають у відділенні політравми. За її словами, у дівчинки діагностована закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забита рана потиличної ділянки. У хлопчика - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій грудної клітки, забиття і садна м'яких тканин лівого передпліччя. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водієві, що збив двох підлітків у Харкові, загрожує до 8 років в'язниці, - Нацполіція

Автор: 

ДТП (4465) Харків (5576)


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Топ коментарі
+5
Товарищи водятлы! Не садитесь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за руль, соблюдайте ПДД, не забывайте что вы управляете средством повышенной опасности, и крутите головой в несколько раз интенсивнее и чаще чем хотите чтобы это делал пешкодрал.
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12.11.2021 14:57
+3
Я би хотіла Яроша у СБУ влаштувати. Запевняю - в країні би така чистка пройшла..
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12.11.2021 14:35
+2
Товарищи пешкодралы! Не в целях оправдания этого укурка, а с заботой о вашем здоровье только! Вертите головой на все стороны на дороге даже когда вы на зебре и у вас зелёный!

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12.11.2021 14:35
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Пощастило, що той пень за кермом їхав повільно.
А так, да.
Всі ж в курсі, що нині переїхати українця автівкою це ніби розчавити курку ?
Дожились ? Файне суспільство побудували ? Молодці.
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12.11.2021 14:25 Відповісти
Та ні. Судять їх ..... іноді.... а що хотіли побудувати з блазнем у президентах, дрібний пакосник та образливий з комплексом янєлох-яБалсой Вовка що побудує..... ще й назбирав зрадників навколо себе.
Хоча є й позитив - Залужний та Ярош на керіаних у ЗСУ , ще б міністром Заброцький став було б гарнюче.
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12.11.2021 14:31 Відповісти
Я би хотіла Яроша у СБУ влаштувати. Запевняю - в країні би така чистка пройшла..
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12.11.2021 14:35 Відповісти
Сразу вспомнил Отдел Очистки из "Собачьего сердца" Булгакова.
Ваши методы знакомы.
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12.11.2021 14:41 Відповісти
Мені все одно що ти собі думав і що згадував.
Совок в душі критикує совкові методи. Це взагалі парадокс.
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12.11.2021 14:43 Відповісти
Я их критикую, а ты их предлагаешь.
И это не парадокс.
Вы их копия.
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12.11.2021 14:44 Відповісти
Але ж тобі все у совку подобалось.
Ти ж навіть ніколи не поспівчував втратам українців від Голодомору. Жодного слова не сказав про вистріляних та закатованих совками.
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12.11.2021 15:25 Відповісти
Прекращай уже приписывать другим свои тупые домыслы.
Это очень по-совковски.
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12.11.2021 15:33 Відповісти
Ти ж совок. Тому і методи до тебе і подібних будуть совковські.
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12.11.2021 15:34 Відповісти
Получается так, что совок ты.
Это подтверждается твоими же словами и твоими методами - запретить, очистить, переселить, повесить... и т.д.
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12.11.2021 15:39 Відповісти
Так ви ж доброго слова не розумієте. Що вами, дефективними, робить ?
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12.11.2021 15:49 Відповісти
Они тоже так считали.
Надоело мне с совочницей общаться.
Остогидло.
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12.11.2021 15:52 Відповісти
Та не спілкуйся. Візьми краще люстерко. Хоч подивишся на совкодрочера.
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12.11.2021 15:56 Відповісти
Зеленський, он, обіцяв. Не зробив - ну не зміг.
А от Ярош, як я за ним спостерігаю, дурні робити не почне. СБУ це спецслужба, а не правоохоронний орган. І там, як і всюди, треба починати з середини, а не назовні.
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12.11.2021 15:20 Відповісти
Спецслужба. І його завдання позбуватись чужинської агентури. Я не кажу про ліквідацію. Деяких можна просто відсторонити від влади. Обмежувати діяльність. Та методів повно.
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12.11.2021 15:26 Відповісти
Агентури, але ж не водіїв.
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12.11.2021 15:45 Відповісти
Ясно, що не про них.
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12.11.2021 15:48 Відповісти
Забродського треба до війська, він бойовий ГЕНЕРАЛ. Міністр оборони має бути досконалим фахівцем у військових справах, але міністерська посада більш адміністративно-забезпечувальна, щоб у війська було усе необхідне постійно.
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12.11.2021 21:53 Відповісти
Товарищи пешкодралы! Не в целях оправдания этого укурка, а с заботой о вашем здоровье только! Вертите головой на все стороны на дороге даже когда вы на зебре и у вас зелёный!

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12.11.2021 14:35 Відповісти
Товарищи водятлы! Не садитесь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за руль, соблюдайте ПДД, не забывайте что вы управляете средством повышенной опасности, и крутите головой в несколько раз интенсивнее и чаще чем хотите чтобы это делал пешкодрал.
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12.11.2021 14:57 Відповісти
Ну вот сел один, токо в больничку попал не он, а те, кому впадлу покрутить головой. Ну дадут ему год-два-три (возможно условно), ичо, от осознания этого факта не так больно с разбитой головой и поломанными ногами?
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12.11.2021 15:07 Відповісти
У вас подход таков будто город это джунгли где полно диких зверей, и моя безопасность зависит только целиком от меня так как контролировать диких зверей в джунглях не может никто. Но город это не джунгли, в городе есть люди-пешеходы которые не могут крутить головой так как вы этого хотите, а даже если смогут то у них нет такой реакции, что бы убегать от несущегося них авто. А некоторые, в силу своего здоровья, вообще могут не увидеть и/или не услышать это авто. Безопасность пешеходам в городе должны обеспечить водители, и сделать это очень просто - не нарушать ПДД всего лишь.
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12.11.2021 15:17 Відповісти
Да мне пофегу. Естественный отбор рулед. Не хотите внимать предупреждению - надейтесь на укурков за рулём.
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12.11.2021 15:19 Відповісти
Ваш подход понятен, если ссут в подьезде то чтобы не воняло нужно поставить там писуар, а не воспитывать тех кто ссыт.
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12.11.2021 15:22 Відповісти
И мне ваш подход вполне ясен - водители должны пешкодралам как земля колхозу. Лежат потом некоторые с поломанными ногами счастливые от осознания своей важности.
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12.11.2021 15:26 Відповісти
нет.. правило пдд.. на зебре останавливаться и пропускать. А законодательно усилить ответственность.. как финансовую так и уголовную.. до максимального.. тогда водятлы, которые любят.. с огоньком.. не будут перекладывать на пешкодралов, которые НЕ нарушают правила пдд, ответственность
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12.11.2021 16:20 Відповісти
Чувак, наехавший на детей, был под методоном. Ему было насрать на педеде и на уголовный кодекс. Ему похрену ваше усиление ответственности.

Но вы можете и далее ходить не глядя, вдруг пронесёт.
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12.11.2021 16:22 Відповісти
Я то хожу.. и езжу нормально. Но призывать соблюдающего правило, что он должен выходить на зебру.. как в последний бой.. глупо. Поэтому только законодательно усилить максимально возможно наказание.. тем кто нарушает пдд.
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12.11.2021 16:31 Відповісти
святая обязанность взрослых - обеспечить детям безопасную жизнь, сюда входит и безопасное передвижение по пешеходному переходу в светлое время суток..., если нет, взрослые, валите нах и не садитесь за руль вообще...
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12.11.2021 15:34 Відповісти
і шо би це їм помогло? втекти б все одно не встигли, тільки голова би в іншу сторону була повернута
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12.11.2021 14:59 Відповісти
Да ладно, на видео отлично видно что времени вагон был. Надо не убегать, а не идти, пока не убедишься, что будет безопасно. Про это, к слову, в правелах написано.
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12.11.2021 15:04 Відповісти
Это, к слову, в каких правилах написано? Уточните пункт ПДД и не забудьте что в этом речь должна идти именно о переходе через пешеходный переход.
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12.11.2021 15:09 Відповісти
Надоело уже в каждой теме разжовывать что:
а) пішохідний перехід - ділянка проїзної частини
б) 4.14. Пішоходам забороняється: а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе

Чтото ещё не ясно? Здоровье по прежнему не интересует? Может вы ещё и антиваксер?
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12.11.2021 15:13 Відповісти
Вы разницу между проезжей частью и пешеходным переходом понимаете? В этом пункте речь идет о выходе на проезжую часть, для ее пересечения вне пешеходного перехода. На проезжей части приоритет движения у водителя автомобиля. На пешеходном переходе наоборот приоритет движения у пешехода.
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12.11.2021 15:20 Відповісти
Написано - а) пішохідний перехід - ділянка проїзної частини. Ступил на переход = ступил на проезжую часть.

Чо, казалосьбе, неясно?

Ладно, на этом всё, ходите как хотите, может повезёт не встретиться с зайцами/волковами/трухиными и прочими водятлами.
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12.11.2021 15:24 Відповісти
если пешеходный переход это априори проезжая часть, а на проезжей части приоритет движения у водителя, то как тогда на пешеходном переходе может быть приоритет у пешехода согласно пункта 4.16 ПДД

https://vodiy.ua/pdr/4/#416 4.16

Пішохід має право:

a)

на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора;
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12.11.2021 15:37 Відповісти
Как как, а вот так. Сходите поищите про безусловный приоритет водителя на всей проезжей части, потом возвращайтесь.
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12.11.2021 15:42 Відповісти
їм би помогло, якби вони зустрілися поглядом з водієм і переконалися, шо він їх бачить і здійснює дії по зупинці автівки.
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12.11.2021 15:06 Відповісти
Последние выборы тому подтверждение
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12.11.2021 15:43 Відповісти
Назревает катастрофа, где последствия будут намного страшнее.
Мост Патона разрушается на глазах.

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12.11.2021 14:38 Відповісти
Завтра состояние будет уже лёгким, почти эйфория.
А после завтра наезд окажет целебное воздействие на их здоровье.
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12.11.2021 14:58 Відповісти
Мене дивуе реакция ЗЕ.Ноль реакции,хотя его службовец прямо спасал преступника и наркомана.Хотя бы для приличия выгнал на время следствия.Харьков и область -власть хабарников!
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12.11.2021 15:00 Відповісти
Я вже писав, що таке враження, що в Українських ВУЗах відкрили факультети довбойобів і черги на вступ туди під сотню на місце і все тільки збільшуються.
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12.11.2021 15:33 Відповісти
Сейчас такое время страшное, даже на тратуаре тебя подростки на самокате переехать могут
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12.11.2021 15:51 Відповісти
Да, времена настали действительно страшные. Во всех отношениях, куда ни посмотри.
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13.11.2021 01:19 Відповісти
Питання до власника авто,він усим нарікам дає своє авто чи через одного.І що у власника з головою,він дружить з нею чи ні.Власне посадити за грати обох
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12.11.2021 16:04 Відповісти
Чтобы пьяными не садились, нужно жестоко карать, вплоть до пожизненного, т.к. это потенциальный убийца.
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14.02.2022 13:22 Відповісти
 
 