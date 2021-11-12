Стан збитих на переході в Харкові дітей середньої тяжкості. У обох струс та забої, - медики

Діти, які постраждали 11 листопада у ДТП на проспекті Науки у Харкові, залишаються у лікарні.

Про це повідомив заступник головлікаря Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. Мещанінова Андрій Соцький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

"Двоє дітей, які вчора постраждали у ДТП на пр. Науки, проходять обстеження у лікарні. Стан постраждалих не змінився – стабільний, середньої тяжкості", - зазначив Соцький.

За його словами, в обох зафіксовано струс мозку та забиття м'яких тканин, у дівчинки - рана голови.

Як зазначила заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан, обидві постражалі дитини (2008 року народження) перебувають у відділенні політравми. За її словами, у дівчинки діагностована закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забита рана потиличної ділянки. У хлопчика - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій грудної клітки, забиття і садна м'яких тканин лівого передпліччя. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

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