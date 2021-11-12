Стан збитих на переході в Харкові дітей середньої тяжкості. У обох струс та забої, - медики
Діти, які постраждали 11 листопада у ДТП на проспекті Науки у Харкові, залишаються у лікарні.
Про це повідомив заступник головлікаря Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. Мещанінова Андрій Соцький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.
"Двоє дітей, які вчора постраждали у ДТП на пр. Науки, проходять обстеження у лікарні. Стан постраждалих не змінився – стабільний, середньої тяжкості", - зазначив Соцький.
За його словами, в обох зафіксовано струс мозку та забиття м'яких тканин, у дівчинки - рана голови.
Як зазначила заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан, обидві постражалі дитини (2008 року народження) перебувають у відділенні політравми. За її словами, у дівчинки діагностована закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забита рана потиличної ділянки. У хлопчика - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій грудної клітки, забиття і садна м'яких тканин лівого передпліччя. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
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А так, да.
Всі ж в курсі, що нині переїхати українця автівкою це ніби розчавити курку ?
Дожились ? Файне суспільство побудували ? Молодці.
Хоча є й позитив - Залужний та Ярош на керіаних у ЗСУ , ще б міністром Заброцький став було б гарнюче.
Ваши методы знакомы.
Совок в душі критикує совкові методи. Це взагалі парадокс.
И это не парадокс.
Вы их копия.
Ти ж навіть ніколи не поспівчував втратам українців від Голодомору. Жодного слова не сказав про вистріляних та закатованих совками.
Это очень по-совковски.
Это подтверждается твоими же словами и твоими методами - запретить, очистить, переселить, повесить... и т.д.
Надоело мне с совочницей общаться.
Остогидло.
А от Ярош, як я за ним спостерігаю, дурні робити не почне. СБУ це спецслужба, а не правоохоронний орган. І там, як і всюди, треба починати з середини, а не назовні.
Но вы можете и далее ходить не глядя, вдруг пронесёт.
а) пішохідний перехід - ділянка проїзної частини
б) 4.14. Пішоходам забороняється: а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе
Чтото ещё не ясно? Здоровье по прежнему не интересует? Может вы ещё и антиваксер?
Чо, казалосьбе, неясно?
Ладно, на этом всё, ходите как хотите, может повезёт не встретиться с зайцами/волковами/трухиными и прочими водятлами.
https://vodiy.ua/pdr/4/#416 4.16
Пішохід має право:
a)
на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора;
Мост Патона разрушается на глазах.
А после завтра наезд окажет целебное воздействие на их здоровье.