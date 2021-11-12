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За $500 будь-кому: двоє посадовців поліції організували банду, яка торгувала дозволами на зброю, - СБУ

За $500 будь-кому: двоє посадовців поліції організували банду, яка торгувала дозволами на зброю, - СБУ

СБУ викрила системну корупцію у дозвільній системі Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У ході спецоперації нейтралізовано злочинну групу. До її складу входило двоє посадовців поліції та колишній працівник МВС.

Зловмисники без законних підстав видавали дозвільні документи на травматичну зброю для нібито охорони громадського порядку у селищних радах регіону. За кожне посвідчення вимагали 500 доларів хабара.

Встановлено, що організатори групи – двоє посадовців поліції. За даними слідства, вони налагодили корупційний механізм оформлення документів на право придбання та носіння зброї нелетальної дії. До протиправної діяльності залучили колишнього працівника МВС. Він підшукував клієнтів та був посередником для передачі грошей.

Співробітники СБУ затримали одного з організаторів схеми під час одержання чергової суми неправомірної вигоди.

У ході проведення оперативно-слідчих дій встановлено, що до складу "псевдодружинників" входить 200 осіб, які отримали і планують отримати незаконно оформлені "дозволи".

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру за ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України та обрання мір запобіжних заходів.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

зброя (7446) СБУ (12790) Кіровоградська область (568)


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Топ коментарі
+6
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12.11.2021 14:43
+4
Тепер ви розумієте, чому мєнти так топлять проти легалізації вогнепальної зброї?
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12.11.2021 15:44
+3
Але ж як звучить: БАНДА!!!
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12.11.2021 15:15
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12.11.2021 14:43 Відповісти
семья пришла к успеху... через 2 года ждем бегство челяди на камазах с наворованным
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12.11.2021 14:45 Відповісти
Вава сцикло і Лєнка теж.
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12.11.2021 14:50 Відповісти
Дорого!
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12.11.2021 14:44 Відповісти
Такса! Хто просив більше-здавали )))
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12.11.2021 14:51 Відповісти
А шо такого ? Вон Ермак должности продавал , так то была не банда , а тут сразу банда !!!
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12.11.2021 14:48 Відповісти
І кому потрібні ті всрані гумоплюйки?
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12.11.2021 14:48 Відповісти
жлобам же ж треба якось самостверджуватися?
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12.11.2021 16:14 Відповісти
так це по всій краіні було так !Отримуєшь посвідченя позаштатного,,дружинніка" або корреспондента-журналіста і прицепом ,,зєльонку" на травмат ....
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12.11.2021 14:50 Відповісти
Але ж як звучить: БАНДА!!!
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12.11.2021 15:15 Відповісти
Тепер ви розумієте, чому мєнти так топлять проти легалізації вогнепальної зброї?
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12.11.2021 15:44 Відповісти
Интересует - а вот нахрена? Нахрена платить 500 зеленых за то, что можно получить почти на шару?

Ну, по травмату надо еще купить ксиву внештатного корреспондента фиктивного издательства. Или стать членом ГОшки по охране порядка. Предложений в инете полно. Да - полностью незаконно.
А так....
А зачем?
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12.11.2021 15:48 Відповісти
Сейчас оформить разрешение на гладкое / нарезное будет стоить все вместе (с мед. справкой, курсами, страховкой) - в пределах 1000-1500 грн. Не больше.
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12.11.2021 15:50 Відповісти
розмова про гумостріл з правом носіння.
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12.11.2021 15:54 Відповісти
Та не получиш майже на шару. Там є окрема категорія особливо обдарованих для отримання дозволу на придбання та носіння гумострілу. При тому, окрема категорія журналістів та адвокатів то, таке- для прикриття основної маси благородних та прибліжонних.
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12.11.2021 15:53 Відповісти
та он в фейсбуці гуляють об'яви накшталт - Видавництво "Рога і копита" (№№, ЗКПО, бла-бла) запрошує позаштатних кореспондентів. Отримання посвідчення. Вартість 2500 грн на рік )))

Спецом під гумостріл.
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12.11.2021 15:56 Відповісти
І завжди було цікаво. Відкриває такий довбень під наркотою стрілянину. Далі кримінальна справа.
Підписи на дозволі є? Хто видавав? багато кого можна потягнути за недбалість, а то й гірше.
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12.11.2021 15:59 Відповісти
"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.

Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.

Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.

Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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12.11.2021 16:04 Відповісти
ЛЮДИНА має право на сомозахист зброєю, ХУДОБА - ні.
Ми для керманичів-худоба.
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12.11.2021 17:06 Відповісти
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
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12.11.2021 16:05 Відповісти
Ниправдаааа! В Америки стриляют на улицах с утра до вечера!!!!! )))))
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12.11.2021 17:08 Відповісти
 
 