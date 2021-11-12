За $500 будь-кому: двоє посадовців поліції організували банду, яка торгувала дозволами на зброю, - СБУ
СБУ викрила системну корупцію у дозвільній системі Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
У ході спецоперації нейтралізовано злочинну групу. До її складу входило двоє посадовців поліції та колишній працівник МВС.
Зловмисники без законних підстав видавали дозвільні документи на травматичну зброю для нібито охорони громадського порядку у селищних радах регіону. За кожне посвідчення вимагали 500 доларів хабара.
Встановлено, що організатори групи – двоє посадовців поліції. За даними слідства, вони налагодили корупційний механізм оформлення документів на право придбання та носіння зброї нелетальної дії. До протиправної діяльності залучили колишнього працівника МВС. Він підшукував клієнтів та був посередником для передачі грошей.
Співробітники СБУ затримали одного з організаторів схеми під час одержання чергової суми неправомірної вигоди.
У ході проведення оперативно-слідчих дій встановлено, що до складу "псевдодружинників" входить 200 осіб, які отримали і планують отримати незаконно оформлені "дозволи".
Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру за ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України та обрання мір запобіжних заходів.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.
Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.
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Ну, по травмату надо еще купить ксиву внештатного корреспондента фиктивного издательства. Или стать членом ГОшки по охране порядка. Предложений в инете полно. Да - полностью незаконно.
А так....
А зачем?
Спецом під гумостріл.
Підписи на дозволі є? Хто видавав? багато кого можна потягнути за недбалість, а то й гірше.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
Ми для керманичів-худоба.
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."