Близько 1 млн українців вважають, що вакцина зробить їх мутантами, - опитування Українського інституту майбутнього
Український інститут майбутнього провів соціологічне дослідження "Хто такі антивакцинатори" , вибірка 2400 респондентів face to face, похибка не перевищує 2,05%.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на результати дослідження.
На сьогодні, 27% українців говорить, що вакциновані і 13% говорить, що має першу дозу. Ще 20% планує вакцинуватися найближчим часом. За останні півтора місяці додалося 10% тих, хто планує вакцинуватися. Головна причина - необхідність ковід-пвспортів для пересування в громадському транспорті.
А тепер про негативи. 10% вакцинованих купили паспорти вакцинаціі. Тобто, як мінімум, на руках є 800 тисяч липових ковід паспортів. Реальна статистика напевне вища.
20% тих, хто купив ковід-паспорти, вважають, що вони стануть мутантами і ще 10% вважають, що їх чіпують, якщо змусять вакцинуватися.
Взагалі ж серед всіх антивакцинаторів 10% вважає, що вакцина призведе до мутацій. Тобто приблизно 1 млн українців боїться мутацій від вакцин.
Близько 40% заявили, що серед їхніх знайомих чи близьких були померлі на ковід, але це особливо не впливає на бажання чи небажання вакцинуватися. Серед тих, хто мав померлих родичів, бажання вакцинуватися знаходиться в статистичній похибці від загального числа українців, які хочуть/не хочуть вакцинуватися.
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До речі Модерна сама дорога вакцина зі всіх.
Ну как у нас.
Ну как везде.
2. Готуйся, друже. Пару ночей буде штормувати непадеццки ))
Но с другой стороны, мы столько гадости потребляем через пищу , воду и воздух, что повлиять более серьезно на человека в размерах иньекции вакцины может только цианид. А раз мы живы, значит ничего страшного в вакцине нет.
Такие как ты полицаями служили в годы войны, и доносы писали на соседей. А ты эволюционировал до лозунгов: "вколоть пpививку принудительно.."
И это ты, выродок, пишешь про своих братьев и сестёр- Украинцев. Терпилоид и дегенерат, вот ты кто
все равно будут вместе ******* рассольщиков
потому что народные методы надо уже забыть
пить рассол с похмелья - отстой и тупость
«Иллюминаты» впервые появились в продаже в 1994 году.
Игра была создана и выпущена американской компанией Steve Jackson Games. Она предоставляет игрокам возможность стать «кукловодами», которые стремятся достичь мирового господства.
Найбільш популярні, або найбільш "гучні" вакцини, це вакцини від компанії Pfizer/BioNtech - це мРНК вакцини, там немає вірусу; компанії Moderna - там немає вірусу, бо це також мРНК вакцини. AstraZeneca - це векторна вакцина, там лише є оболонка вірусу і частинка вірусу, де прописана інформація про певний білок. А також інактивовані вакцини, які містять "вбитий" вірус. І четвертий - це субодиничні вакцини (вакцини, які містять "уламки" бактерій і вірусів, а не цілий мікроорганізм.
Компоненти вакцини проти COVID-19, то ні, вони не знижують імунітет, вони формують імунітет так само як формують імунітет інші вакцини й не знижують його.
Мені наприклад подобається - однією рукою на клавіатурі друкуєш, друга на "миші", третя чай помішує, четверта потилицю чухає. Хвостом ще можна з котом гратися.
Весьма показательная цифирь.
Вот вам яркий пример манипуляции.
Обезьяны уже тогда умели в локдауны и карантины?
Вакцины же все - ИМПОРТНЫЕ!!!
Как что-то импортное может быть плохим?