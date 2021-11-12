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Близько 1 млн українців вважають, що вакцина зробить їх мутантами, - опитування Українського інституту майбутнього

Близько 1 млн українців вважають, що вакцина зробить їх мутантами, - опитування Українського інституту майбутнього

Український інститут майбутнього провів соціологічне дослідження "Хто такі антивакцинатори" , вибірка 2400 респондентів face to face, похибка не перевищує 2,05%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на результати дослідження.

На сьогодні, 27% українців говорить, що вакциновані і 13% говорить, що має першу дозу. Ще 20% планує вакцинуватися найближчим часом. За останні півтора місяці додалося 10% тих, хто планує вакцинуватися. Головна причина - необхідність ковід-пвспортів для пересування в громадському транспорті.

А тепер про негативи. 10% вакцинованих купили паспорти вакцинаціі. Тобто, як мінімум, на руках є 800 тисяч липових ковід паспортів. Реальна статистика напевне вища.

20% тих, хто купив ковід-паспорти, вважають, що вони стануть мутантами і ще 10% вважають, що їх чіпують, якщо змусять вакцинуватися.

Взагалі ж серед всіх антивакцинаторів 10% вважає, що вакцина призведе до мутацій. Тобто приблизно 1 млн українців боїться мутацій від вакцин.

Близько 40% заявили, що серед їхніх знайомих чи близьких були померлі на ковід, але це особливо не впливає на бажання чи небажання вакцинуватися. Серед тих, хто мав померлих родичів, бажання вакцинуватися знаходиться в статистичній похибці від загального числа українців, які хочуть/не хочуть вакцинуватися.

Також дивіться: "Кожен п'ятий дорослий українець на сьогодні повністю вакцинований від COVID-19", - МОЗ. ВIДЕО

Автор: 

вакцина (4419) опитування (1930) Український інститут майбутнього (24) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+36
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12.11.2021 14:56
+18
Привет всем мутантам !
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12.11.2021 14:49
+13
Вот тут с тобой согласен. Один раз выбрали нормального президента - Порошенко, но потом поняли, что нужно работать и не все сразу, и что лучше у руля страны дурачок и выбрали кокаинозависимого клована членограя
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12.11.2021 14:58
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"Мозг дается почти всем людям, просто некоторые им не пользуются вовсе." РЕПТИЛОИДЫ КРУГОМ!!!! Дайте мне прививку от рептилоидов!!! ДВЕ!!!
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12.11.2021 15:08 Відповісти
Парадокс по Фрейду: мутанты боятся стать мутантами... Железная логика 73% жителей.
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12.11.2021 15:09 Відповісти
не, не надо на 73% гнать, среди 25% не меньше таких же мутантов
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12.11.2021 17:36 Відповісти
73 уже ....
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12.11.2021 15:09 Відповісти
Підкажіть, хто там марив про "перемогу в інформаційній війні"?
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12.11.2021 15:09 Відповісти
Антимайдан, антимутант...
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12.11.2021 15:09 Відповісти
Зараз в на місцях вакцинації є 3 вакцини, буде 4 вже Модерну підвезли, так що наступного тижня буде 4 вакцини на вибір, це вам не як в Росії 1-на вакцина і та сумнівної якості.
До речі Модерна сама дорога вакцина зі всіх.
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12.11.2021 15:11 Відповісти
На роисе штук три вакцыны.
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12.11.2021 15:15 Відповісти
Одна вакцина під різними назвами, щоб люди думали, що у них вибір є.
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12.11.2021 15:21 Відповісти
Нету у них никакого выбора - не уколешься - хрен тебе, а не проезд в транспорте.
Ну как у нас.
Ну как везде.
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12.11.2021 15:28 Відповісти
Идиоты , а главное , что эти люди , могут только понюхать , книжку по биологии и микроскоп , а некоторые из них , до сих пор ,считают , что земля плоская . Но при этом пользуются мобилкой и смотрят телевизор , а там же излучение
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12.11.2021 15:12 Відповісти
Не пойму, ну что они блеют о каких-то мутантах? В 19 году Беня КАЛомойский заразил нормальных людей вирусом ЗЕленой жабы, превратив 13.5 миллионов людей в тупое быдло, и ничего, живы до сих пор эти ЗЕбанутые идиоты. А тут всего лишь миллион. Смешно.
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12.11.2021 15:14 Відповісти
конечно, и не надо бояться..., возможно это эволюция ))
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12.11.2021 15:15 Відповісти
комментаторы просто безграмотные или воздействие вакцины на мозговую деятельность?
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12.11.2021 15:18 Відповісти
Доведено що вакцина серйозно погіршує стан психічного здоров'я антивакцинаторів навіть без щеплення.
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12.11.2021 16:11 Відповісти
Каждая страна имеет право на определенньій процент своих идиотов . Среди них попадаются и медики , причем , часто .
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12.11.2021 15:20 Відповісти
только в нормальных странах у таких врачей отбирают лицензию - за профнепригодность.
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12.11.2021 15:30 Відповісти
В любой лжи есть доля правды.
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12.11.2021 15:21 Відповісти
А то что страну населяет 73% ЗЕбилов они не бояться?
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12.11.2021 15:21 Відповісти
Она и так уже мутанты с говном вместо мозга.
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12.11.2021 15:22 Відповісти
Мда... не дарма кажуть, що ті, хто вважає, що вакцина вплине на їх ДНК, мають сприймати це, як шанс.
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12.11.2021 15:24 Відповісти
Сьогодні зробив прививку Пфайзером, перед прививкою взяв подивитися ампулу, добре так придивляюся, а там плаває така малюсенька мікросхемочка.
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12.11.2021 15:24 Відповісти
1. Треба притуляти ніодімовий магніт або спеціальний пластир для моментального відсосу )))

2. Готуйся, друже. Пару ночей буде штормувати непадеццки ))
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12.11.2021 15:54 Відповісти
о-о-о-о-о-о-о-о-ой....., не може бути, нікому не дають подержати "ампулу", бо ви приходите на вакцинацію без рукавичок, це по-перше, а по-друге - у Вас неймовірний зір, мабуть, Ви без мікроскопа бачите космонавтів на Марсі))))))))))
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25.01.2022 18:02 Відповісти
Думаю, что реальное количество, опасающихся, около 73%, просто, большинство из них, боятся в этом признаться.
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12.11.2021 15:28 Відповісти
Мы по вакцинации идем вместе с самыми отсталыми африканскими странами. При этом антивакцинаторы считают себя самыми умными. Получается, именно африканские страны населены самыми умными людьми? Так почему же украинцы хотят жить как в Европе, если мыслят как африканцы?
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12.11.2021 15:29 Відповісти
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12.11.2021 15:30 Відповісти
В самых отсталых африканских странах очень развит инстинкт самосохранения
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14.11.2021 07:54 Відповісти
Настоящий ученый проверяет все путем эксперимента. Единственное что могу констатировать, - в вакцину априори невозможно поместить чип.
Но с другой стороны, мы столько гадости потребляем через пищу , воду и воздух, что повлиять более серьезно на человека в размерах иньекции вакцины может только цианид. А раз мы живы, значит ничего страшного в вакцине нет.
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12.11.2021 15:29 Відповісти
есть мнение, что в вакцине содержатся специально запрограммированные молекулы, которые при попадании в организм самоорганизуются и объединяются в чип
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12.11.2021 16:20 Відповісти
То вы шото напутали, "память воды" это принцип "работы" гомеопатии, а не вакцин.
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12.11.2021 16:40 Відповісти
а шо такое вообще "чип" ты вкурсе? а в Боинг-747 "специально запрограммированные молекулы" у тебя в организме не объединяются?
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13.11.2021 10:34 Відповісти
это другое. Даже если молекулы самообъединятся, нужно в месте укола надрезать кожу скальпелем на глубину до 1,5 см и изъять проклятый чип неодимовым магнитом. Также можно отсосать вакцину в месте укола, но это нужно сделать не позже 3,5 минут после прививки. Другой вопрос, зачем это нужно? Как потом жить без 5G? Это уже не жизнь, а вегетативное существование..
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13.11.2021 12:38 Відповісти
"есть мнение..." и т.д., Ви можете подавати заяву на Нобелівську премію, такого ще ніхто в світі не винаходив
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25.01.2022 18:06 Відповісти
я знаю
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25.01.2022 21:32 Відповісти
Не заставляйте их делать прививку. Дайте шанс естественному отбору избавиться от самых тупых.
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12.11.2021 15:30 Відповісти
Близько 1 млн олігофренів...
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12.11.2021 15:36 Відповісти
А подивимось років через п'ять, тоді й будемо робити висновки. А так поки що слово проти слова.
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12.11.2021 15:40 Відповісти
Що саме має статись через п'ять років (крім того, звичайно, що від ковіду передохне ще близько десяти мільонів людей), та чому саме п'ять років?
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12.11.2021 15:49 Відповісти
Нострадамус разповідав в одному зі своїх пророцтв.
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12.11.2021 16:01 Відповісти
Якщо дебіли бояться стати мутантами, то це прекрасно. Лякає те, що їх так багато
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12.11.2021 15:41 Відповісти
Этим идиотам следует вколоть прививку принудительно...их не жалко...
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12.11.2021 15:43 Відповісти
Лоботомию тебе принудительно нужно сделать. Что бы справку выдали соответствующую твоим умственным способностям.
Такие как ты полицаями служили в годы войны, и доносы писали на соседей. А ты эволюционировал до лозунгов: "вколоть пpививку принудительно.."
И это ты, выродок, пишешь про своих братьев и сестёр- Украинцев. Терпилоид и дегенерат, вот ты кто
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14.11.2021 08:00 Відповісти
Ідіоти вважають, що вакцина зробить їх мутантами, а люди при здоровому глузді розуміють, що нас тупо посадять "на голку" кожних півроку, від чого наші імунні системи "просядуть" і перестануть боротися з цим вірусом самостійно, без постійної штучної стимуляції
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12.11.2021 15:43 Відповісти
И не только с этим...а возможно и другими ранее безобидными короновирусами...
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12.11.2021 15:45 Відповісти
Багато людей (в тч медики) вакцини від грипу роблять щорічно. В них теж щось "просіло"?
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12.11.2021 16:10 Відповісти
Від грипу вакцинується значно менше людей, як правило це роблять люди з груп ризику та хронічними супутніми захворюваннями. (За певними даними - це лише 20-25 % населення планети) Плюс, це трохи різні хвороби і різні вакцини.
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12.11.2021 17:37 Відповісти
20-25% населення планети це кілька мільярдів людей. Розмір группи більш ніж достатній. Тому питання залишається те саме: що там в них "просіло"?
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12.11.2021 17:40 Відповісти
Ну это как с похмельем.Знаю одного врача,так он не заморачивается и с похмела,тупо ложится под капельницу.Хотя может перенести похмелье и на ногах...Но капельница у него уже в привычке.И это не значит,що все должны с похмела ложиться под капельницу.Каждый решает эту проблему по своему.Кто то алка-зельтцером,кто то клин клином вышибает,кто то спокойно на ногах.А вот он уже без капельницы не может.Нормальным людям,это непривычно как то,лечить похмелье капельницей,а для него уже обыкновенная привычная жизненно важная процедура.И с вакциной,та же беда получается.Всех пытаются положить под капельницу,хотя кому то,достаточно и алька-зельтцера
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12.11.2021 18:14 Відповісти
но и капельщики и алка-зельтцерщики
все равно будут вместе ******* рассольщиков
потому что народные методы надо уже забыть
пить рассол с похмелья - отстой и тупость
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12.11.2021 21:18 Відповісти
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12.11.2021 15:48 Відповісти
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12.11.2021 15:49 Відповісти
Настольная игра Illuminati Deluxe Edition - это игра о том, как завоевать мир без оружия, а с помощью скрытности и коварства.
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12.11.2021 16:29 Відповісти
Ну считают и считают их дело хотя скорее всего это ложь абы чушь ляпнуть вон многие курят и бухают и считают себя нормальными хотя они зависимые-нарики так что несотрясайте воздух колитесь на здовье что переживать вы же уколотые
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12.11.2021 15:49 Відповісти
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12.11.2021 15:50 Відповісти
Як працює вакцина.
Найбільш популярні, або найбільш "гучні" вакцини, це вакцини від компанії Pfizer/BioNtech - це мРНК вакцини, там немає вірусу; компанії Moderna - там немає вірусу, бо це також мРНК вакцини. AstraZeneca - це векторна вакцина, там лише є оболонка вірусу і частинка вірусу, де прописана інформація про певний білок. А також інактивовані вакцини, які містять "вбитий" вірус. І четвертий - це субодиничні вакцини (вакцини, які містять "уламки" бактерій і вірусів, а не цілий мікроорганізм.

Компоненти вакцини проти COVID-19, то ні, вони не знижують імунітет, вони формують імунітет так само як формують імунітет інші вакцини й не знижують його.
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12.11.2021 15:51 Відповісти
Якщо говорити про те, що ми захочемо ввести, наприклад більше ніж 10 вакцин проти 10 інфекційних хвороб одномоментно, одночасно, то при цьому буде задіяна аж 0,1 потенціалу імунної системи. 99,9 потенціалу імунної системи будуть займатись тим, чим імунна система займається щодня - розпізнавати різні компоненти вірусів, бактерій, які до нас потрапляють. Тобто говорити про перевантаження на сьогодні неможливо.
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12.11.2021 15:52 Відповісти
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12.11.2021 15:52 Відповісти
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12.11.2021 18:39 Відповісти
Так пишуть як нібито мутація це щось погане.

Мені наприклад подобається - однією рукою на клавіатурі друкуєш, друга на "миші", третя чай помішує, четверта потилицю чухає. Хвостом ще можна з котом гратися.
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12.11.2021 15:57 Відповісти
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12.11.2021 17:10 Відповісти
Около 40% заявили, что среди их знакомых или близких были умершие от ковида, но это особенно не влияет на желание или нежелание вакцинироваться Источник:

Весьма показательная цифирь.
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12.11.2021 15:58 Відповісти
Чорнобиль, *****! Сосиски хрін знає з чого! В Хмельницькому Макдональдс відкрили - там черги стоять за грьобаним фаст-фудом! Воду п'ють з совкового ще водогону, в якому вже навіть чупакабра відмовляється жити, але мутантів робить, курва, вакцина!
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12.11.2021 16:04 Відповісти
В Луцьку теж Мак. відкрили, там так само великі чергі.
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12.11.2021 17:06 Відповісти
Ну бо отруїтися важко на відміну від пиріжків на базарі
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13.11.2021 10:45 Відповісти
Вас можно сделать мутантами. Но для этого у создателей вакцин должен быть чуть больший уровень мозгов. Существующего уровня недостаточно, так что расслабтесь....
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12.11.2021 16:05 Відповісти
Ага. Хотя бы "Сватов" снимать и на рояле хером играть уметь должны они, чтобы окучивать дегенератов.
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12.11.2021 17:01 Відповісти
Люди Х
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12.11.2021 16:07 Відповісти
Всего миллион? Я думал 73 процента)
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12.11.2021 16:11 Відповісти
Ani uzhe mutanti , tobish RUSKIJE ...
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12.11.2021 16:28 Відповісти
Ті, хто вважає, що вакцина змінить їх ДНК мають це розцінювати як шанс
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12.11.2021 16:34 Відповісти
Перепис дегенератів виконано!
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12.11.2021 16:36 Відповісти
Мастера заголовка. Опросили 2400 людей, из них 20% от 10% (что в пересчёте в абсолютные числа - 48 индивидуумов) - ископаемые идиоты (или приколисты, щас сложно разобрать). И вот по этим 48 чувакам делают вывод, что идиотов в Украине всего 1 миллион!
Вот вам яркий пример манипуляции.
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12.11.2021 16:37 Відповісти
Таких идиотов в зомби не возьмут!
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12.11.2021 16:41 Відповісти
Основная масса людей,это скот, точка.😎
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12.11.2021 16:43 Відповісти
странно, но и ты в этой массе...
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12.11.2021 17:37 Відповісти
Я имел ввиду массу,бегущую туда и делающую то,что им скажут(масса вакценировавшихся,как показатель на сейчас).И это даже не те,которые бегут от страха, а те которые из-за дизкомфорта привычного (безполезного) существования-вот кто "скот". Так что,я не из их числа.Это так- коротко.✌️
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12.11.2021 18:21 Відповісти
українці стали мутантами ще в 19році,коли проголосували за Зелепня,так що вакцинуйтесь спокійно,вам уже нічого не загрожує.
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12.11.2021 16:50 Відповісти
Люди дуже буквально розуміють заголовок. Вакцини не існує. Те що пропонують, не до кінця досліджений шмурдяк.
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12.11.2021 17:48 Відповісти
А ось й представники мільону приїхали)
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12.11.2021 22:35 Відповісти
Любая мутация пойдет только на пользу. 73% на выборах поддержало клоуна , во время войны. Большей дегенерации уже наверное невозможно достичь.
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12.11.2021 18:04 Відповісти
Ну это,смотря шо считать мутацией.Вирус способствовал преобразованию обезьяны в человека,между прочим
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12.11.2021 18:17 Відповісти
Да ладно? Серьезно?
Обезьяны уже тогда умели в локдауны и карантины?
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12.11.2021 21:14 Відповісти
Дебилы, *****(с)

Вакцины же все - ИМПОРТНЫЕ!!!

Как что-то импортное может быть плохим?
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12.11.2021 18:44 Відповісти
золотые слова
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12.11.2021 20:15 Відповісти
Просто уколотые здохнут до 2025 года,и все.....
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25.01.2022 20:52 Відповісти
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