Цього року "Газпром" транспортує через Україну більше газу, ніж передбачено довгостроковим договором, - Міллер

"Газпром" у 2021 році транспортує через Україну більше передбачених довгостроковим договором 40 млрд куб. м.

Упевненість в цьому висловив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Газпром" затвердив план закачування газу компанії до європейських підземних сховищ і наразі його виконує. Використовуються різні маршрути транспортування газу. Зокрема - через територію України. Наші зобов'язання щодо транзитного договору з Україною цього року будуть перевиконані. Сказано - зроблено", - стверджує він.

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