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Цього року "Газпром" транспортує через Україну більше газу, ніж передбачено довгостроковим договором, - Міллер

Цього року

"Газпром" у 2021 році транспортує через Україну більше передбачених довгостроковим договором 40 млрд куб. м.

 Упевненість в цьому висловив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Газпром" затвердив план закачування газу компанії до європейських підземних сховищ і наразі його виконує. Використовуються різні маршрути транспортування газу. Зокрема - через територію України. Наші зобов'язання щодо транзитного договору з Україною цього року будуть перевиконані. Сказано - зроблено", - стверджує він.

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Автор: 

газ (10415) Газпром (3386) Міллер Метью (157) транзит (787) транзит газу (1013)


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Топ коментарі
+3
Это будет не украсть, а получить контрибуцию горючим газом.
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12.11.2021 15:29
+2
Когда будет заканчиваться контракт с газпримом нужно будет по максимуму украсть газа в хранилища!!!
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12.11.2021 14:54
+2
Украинская ГТС не труба. Это система трубопроводов и подземных газовых хранилищ. Так что при исправности всего оборудования ГТС насрать на избыточное давление.
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12.11.2021 15:33
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Когда будет заканчиваться контракт с газпримом нужно будет по максимуму украсть газа в хранилища!!!
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12.11.2021 14:54 Відповісти
Бєня не промахнеться.
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12.11.2021 14:55 Відповісти
На большее ты не способен.
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12.11.2021 14:57 Відповісти
Это будет не украсть, а получить контрибуцию горючим газом.
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12.11.2021 15:29 Відповісти
как? это газ европы, мы его только транспортируем, сколько вошло столько и выйти должно
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13.11.2021 22:14 Відповісти
Мабуть з ПП-2 жопа.
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12.11.2021 14:54 Відповісти
могут ведь кацапы прокачать через Украину больше газу, когда захотят.

а "хотелка" кацовская в руках у гансов
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12.11.2021 16:09 Відповісти
Главное, чтобы наша ГТС не подкачала в этом "газпромовском" гидравлическом испытании.
Т.к. увеличение прокачки, это - повышение давления.
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12.11.2021 15:04 Відповісти
Не взорвалась б
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12.11.2021 15:06 Відповісти
Вполне возможный вариант развития событий.
Они оправдывают повышение давления увеличившимся спросом и либо ГТС сама не выдерживает, или устраивают хитрую диверсию с таким же результатом.
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12.11.2021 15:09 Відповісти
Украинская ГТС не труба. Это система трубопроводов и подземных газовых хранилищ. Так что при исправности всего оборудования ГТС насрать на избыточное давление.
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12.11.2021 15:33 Відповісти
ГТС, это и труба тоже.
Газ - агрессивная среда.
Снаружи можно красить трубы каждый год и всё будет красиво.
Но внутреннюю коррозию металла никто не отменял.
Плюс в металле изначально могли быть дефекты.
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12.11.2021 15:36 Відповісти
Для тех, кто на бронепоезде, объясняю что избыточное давление легко уходит в ПГХ.
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12.11.2021 15:39 Відповісти
Ты серьёзно?
А прокачка газа до ПГХ и после по чём осуществляется?
Или у нас одна сквозная труба, а посередине ПГХ?
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12.11.2021 15:41 Відповісти
Не поверишь, но так и есть. Входит по трубе, закачивается в ПГХ, выходит по трубе.
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12.11.2021 15:43 Відповісти
Ты не забыл про 72 компрессорные станции?
Хотя, мне уже всё ясно. Удачи.
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12.11.2021 15:49 Відповісти
до свидания, неуч. И не путай больше газ с нефтью. Нефтеперабатывающие заводы выходят из строя от рабссейской нефти с хлоридами https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/04/5cf4fe239a794746fcc746ca https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/04/5cf4fe239a794746fcc746ca

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12.11.2021 16:00 Відповісти
Так...
По давлению, я так понял, вопрос закрыт.
Значит от давления переходим к коррозии...
Ты в курсе, что в природном газе есть влага и сероводород?
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12.11.2021 16:15 Відповісти
Впервые слышу что природный газ это смесь различных газов. ИИИ?
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12.11.2021 16:21 Відповісти
Ну, тогда, кто из нас неуч?
Природный газ, особенно грязный российский, содержит сероводород.
Сероводород (H2S) очень токсичен, горюч и взрывоопасен, также он провоцирует кислотную коррозию, которая называется сероводородной.
Наличие влаги в газе усиливает коррозию металла, а одновременное присутствие H2S, O2 и H2O является наиболее неблагоприятным с точки зрения коррозии. Металл буквально разъедает в такой среде.
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12.11.2021 16:36 Відповісти
Молодец, возьми с полочки пирожок. Что же тогда идет такая борьба за этот грязный газ? Или только нам не надо его брать, пусть рабссея и Европа им свои трубопроводы портит?
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12.11.2021 17:50 Відповісти
пока что все рвется вна Параше.
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12.11.2021 15:10 Відповісти
+додайте Болгарію (1.11.2021)
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12.11.2021 15:32 Відповісти
Пропускная способность нашей ГТС на границе с балалайной ---288 млрд. куб м в год... Лопнет от натуги --- только Газпрем....
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12.11.2021 15:48 Відповісти
Миллер -брехун банальнейший..Нельзя верить ни одному слову!
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12.11.2021 15:22 Відповісти
Но только это меньше чем в прошлом году.
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12.11.2021 15:34 Відповісти
Это какая то замануха, которая закончится полной жопой для Украины.
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12.11.2021 15:45 Відповісти
 
 