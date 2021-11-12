Цього року "Газпром" транспортує через Україну більше газу, ніж передбачено довгостроковим договором, - Міллер
"Газпром" у 2021 році транспортує через Україну більше передбачених довгостроковим договором 40 млрд куб. м.
Упевненість в цьому висловив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Газпром" затвердив план закачування газу компанії до європейських підземних сховищ і наразі його виконує. Використовуються різні маршрути транспортування газу. Зокрема - через територію України. Наші зобов'язання щодо транзитного договору з Україною цього року будуть перевиконані. Сказано - зроблено", - стверджує він.
Топ коментарі
+3 Сергей Гусаченко #493712
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+2 Підлога Маккартні
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+2 Сергей Гусаченко #493712
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а "хотелка" кацовская в руках у гансов
Т.к. увеличение прокачки, это - повышение давления.
Они оправдывают повышение давления увеличившимся спросом и либо ГТС сама не выдерживает, или устраивают хитрую диверсию с таким же результатом.
Газ - агрессивная среда.
Снаружи можно красить трубы каждый год и всё будет красиво.
Но внутреннюю коррозию металла никто не отменял.
Плюс в металле изначально могли быть дефекты.
А прокачка газа до ПГХ и после по чём осуществляется?
Или у нас одна сквозная труба, а посередине ПГХ?
Хотя, мне уже всё ясно. Удачи.
По давлению, я так понял, вопрос закрыт.
Значит от давления переходим к коррозии...
Ты в курсе, что в природном газе есть влага и сероводород?
Природный газ, особенно грязный российский, содержит сероводород.
Сероводород (H2S) очень токсичен, горюч и взрывоопасен, также он провоцирует кислотную коррозию, которая называется сероводородной.
Наличие влаги в газе усиливает коррозию металла, а одновременное присутствие H2S, O2 и H2O является наиболее неблагоприятным с точки зрения коррозии. Металл буквально разъедает в такой среде.