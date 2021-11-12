Данілов відповів на статтю Bloomberg про можливе нове вторгнення Росії: Не новина, США постійно нас попереджають

Для України немає новини у статті Bloomberg про ризик нового вторгнення військ Росії. США постійно попереджають керівництво країни

Про це заявив у коментарі LIGA.net секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

Данілов нагадав, що Україна вісім років перебуває у стані війни з Росією – і "наміри РФ щодо дестабілізації ситуації" ніколи не були новиною.

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"Вони хвилями періодично накочуються. США нас постійно попереджають. Ви думаєте - це вперше? У нас постійний обмін інформацією та процедура співпраці, розвідувальні співтовариства спілкуються. Жодної новини для нас тут немає", – сказав він.

Данілов також запевнив, що концентрації військ Росії саме на кордоні наразі немає. За його словами, концентрація якщо і відбувається, то в інших місцях.

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На уточнююче питання, про які саме інші місця йдеться, Данілов не відповів, пославшись на зайнятість.