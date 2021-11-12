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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Данілов відповів на статтю Bloomberg про можливе нове вторгнення Росії: Не новина, США постійно нас попереджають

Данілов відповів на статтю Bloomberg про можливе нове вторгнення Росії: Не новина, США постійно нас попереджають

Для України немає новини у статті Bloomberg про ризик нового вторгнення військ Росії. США постійно попереджають керівництво країни

Про це заявив у коментарі LIGA.net секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

Данілов нагадав, що Україна вісім років перебуває у стані війни з Росією – і "наміри РФ щодо дестабілізації ситуації" ніколи не були новиною.

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"Вони хвилями періодично накочуються. США нас постійно попереджають. Ви думаєте - це вперше? У нас постійний обмін інформацією та процедура співпраці, розвідувальні співтовариства спілкуються. Жодної новини для нас тут немає", – сказав він.

Данілов також запевнив, що концентрації військ Росії саме на кордоні наразі немає. За його словами, концентрація якщо і відбувається, то в інших місцях.

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На уточнююче питання, про які саме інші місця йдеться, Данілов не відповів, пославшись на зайнятість.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) росія (65010) РНБО (2279) США (22643) Bloomberg (235)


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Топ коментарі
+5
Те що у нас 73% населення манкрути яким би тільки пожерти на халяву з лопати теж не новина.
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12.11.2021 15:11
+5
Данилов прав , своей показушной передислокацией Шойгу лишь создает видимость угрозьі прямо сейчас . Вестись и паниковать не следует , нужно готовиться , постоянно .
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12.11.2021 15:32
+4
Зелене РНБО прям "всевидяще", про все знає і взагалі...
Тільки Беню, Фірташа, Ахметова під носом якось не помічаєі, які реально тримають зашморгом всю Україну(
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12.11.2021 15:46
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Те що у нас 73% населення манкрути яким би тільки пожерти на халяву з лопати теж не новина.
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12.11.2021 15:11 Відповісти
Очень "мудрый" ответ.
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12.11.2021 15:11 Відповісти
Данілов - це папік по вЫзову... не звертайте уваги на тупорилих хвойд....
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12.11.2021 15:17 Відповісти
- Скажи: Беня знает за облаву. (с) Исаак Бабель
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12.11.2021 15:20 Відповісти
Данилов прав , своей показушной передислокацией Шойгу лишь создает видимость угрозьі прямо сейчас . Вестись и паниковать не следует , нужно готовиться , постоянно .
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12.11.2021 15:32 Відповісти
А когда зескот уже готовится начнет?а то ,кроме сдачи отвоеванных земель, звонков луке ,чтоб спасти убийц кацапских и каши с червяками для воинов,больше ничего от зекрысы не видим
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12.11.2021 15:36 Відповісти
Сразу как Зеленский второй срок присягу примет.
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12.11.2021 15:51 Відповісти
Может для Данилова это новость,но концентрация войск ИМЕННО на границе в наше время для вторжения не особо нужна.
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12.11.2021 15:34 Відповісти

Спроси у замминистра обороны Украины.
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12.11.2021 15:37 Відповісти
США постійно нас попереджають)))) главное не то что предупреждают, это не ваша дебилы заслуга! главное как вы идиоты реагируете.
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12.11.2021 15:41 Відповісти
Зелене РНБО прям "всевидяще", про все знає і взагалі...
Тільки Беню, Фірташа, Ахметова під носом якось не помічаєі, які реально тримають зашморгом всю Україну(
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12.11.2021 15:46 Відповісти
Сейчас снова напасть на нас самый раз, власть **********, генералитет боевой разогнан, в стране недовольство и хаос по причинам ковида , энергоснабжения, в Белоруси отвлекающий вопрос... все как при олимпиаде 2014. Так что не стоит недооценивать противника, не стоит думать что « немцы» как в фильмах- дураки.
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12.11.2021 16:02 Відповісти
Он же совсем недавно визжал: "Все эти предупреждения, нагнетание..., и вообще не понятно зачем они все это делают. Мы никаких перемещений не видим".
Теперь увидел или носом ткнули.
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12.11.2021 16:30 Відповісти
Лучше расскажите, что вы, зеленомордые, для безопасности страны делаете?
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12.11.2021 20:46 Відповісти
 
 