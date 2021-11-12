Росія скерувала десантників у прикордонну з Польщею область Білорусі: "Позапланова перевірка боєздатності ПДВ"

Росія скерувала до Білорусії підрозділ десантників для проведення навчань.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на Міноборони РФ.

"12 листопада в рамках раптової перевірки бойової готовності Повітряно-десантних військ підрозділ російських десантників виконає практичне десантування на незнайомому майданчику приземлення на території Гродненської області Республіки Білорусь", - повідомило військове відомство у п'ятницю.

Там повідомили, що підрозділ візьме участь у спільному тактичному навчанні із підрозділами білоруських збройних сил.

"Для забезпечення десантування задіяні літаки Іл-76 військово-транспортної авіації ПКС Росії, які, злетівши з аеродрому на території Російської Федерації, наразі здійснюють політ у повітряному просторі Республіки Білорусь", - повідомили військові.

Там зазначили, що після десантування та відпрацювання спільно з підрозділами збройних сил Республіки Білорусь навчально-бойових завдань російські десантники повернуться до пункту постійної дислокації на території Російської Федерації.

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Нагадаємо, 11 листопада Росія відправила до Білорусі два стратегічні ракетоносці-бомбардувальники Ту-160. Вони провели патрулювання у повітряному просторі Білорусії спільно з винищувачами Су-30СМ цієї країни. Ту-160 здатні нести ядерну зброю та входять до повітряного компоненту російської ядерної тріади.

10 листопада патрулювання над Білоруссю провели два російські дальні бомбардувальники Ту-22М3, які, за словами російських військових, брали участь у перевірці системи протиповітряної оборони.