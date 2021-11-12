Росія скерувала десантників у прикордонну з Польщею область Білорусі: "Позапланова перевірка боєздатності ПДВ"
Росія скерувала до Білорусії підрозділ десантників для проведення навчань.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на Міноборони РФ.
"12 листопада в рамках раптової перевірки бойової готовності Повітряно-десантних військ підрозділ російських десантників виконає практичне десантування на незнайомому майданчику приземлення на території Гродненської області Республіки Білорусь", - повідомило військове відомство у п'ятницю.
Там повідомили, що підрозділ візьме участь у спільному тактичному навчанні із підрозділами білоруських збройних сил.
"Для забезпечення десантування задіяні літаки Іл-76 військово-транспортної авіації ПКС Росії, які, злетівши з аеродрому на території Російської Федерації, наразі здійснюють політ у повітряному просторі Республіки Білорусь", - повідомили військові.
Там зазначили, що після десантування та відпрацювання спільно з підрозділами збройних сил Республіки Білорусь навчально-бойових завдань російські десантники повернуться до пункту постійної дислокації на території Російської Федерації.
Нагадаємо, 11 листопада Росія відправила до Білорусі два стратегічні ракетоносці-бомбардувальники Ту-160. Вони провели патрулювання у повітряному просторі Білорусії спільно з винищувачами Су-30СМ цієї країни. Ту-160 здатні нести ядерну зброю та входять до повітряного компоненту російської ядерної тріади.
10 листопада патрулювання над Білоруссю провели два російські дальні бомбардувальники Ту-22М3, які, за словами російських військових, брали участь у перевірці системи протиповітряної оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
пробиватимуть прохід ув анклавну Калінінградскую область
2:0.
Замечательно сходятся.
Именно так по рашатудэй и расскажут.
А как только абреки начнут махать валынами, по ним начнут стрелять в ответ. И выучка польских вояк, думаю, намного выше чем "прирождённых иранских воинов". Там их всех и положат.
Другое дело если в абреков переоденут "бурятских трактористов". Но даже в этом случае не представляю как можно объяснить наличие у беженцев оружия.
На полигоне в Гродненском районе погибли двое российских военных
ЧП произошло при высадке десанта российских ВДВ.
Сегодня при осуществлении высадки десанта российских ВДВ на полигоне «Гожский» в Гродненском районе, произошло схождение двух парашютистов с погасанием купола одного из парашютов, сообщает телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».
Погибло двое военнослужащих вооруженных сил РФ - офицер и солдат срочной службы, по информации BYPOL.
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1950222641824095?__cft__[0]=AZXOfqUEeBPyesbwiw2KYyezQwLJUPWmMN0VnnCralUJ6LokyQsoCmFBUC-LYGHDnvPdFhP401RoONx14GUKjLKccyUJCwAC_TnZR9d34euVK3gca0dgVU98xSZHOvS4Hk0&__tn__=%2CO%2CP-R 14 мин. ·
Под Гродно в Беларуси на совместных белорусско-российских военных учениях разбились два российских десантника.
По информации BYPOL, при высадке на полигон «Гожский» «произошло схождение двух парашютистов с погасанием купола одного из парашютов». В результате погибло двое военнослужащих вооруженных сил РФ - офицер и солдат срочной службы.
То есть двое стали «хорошими», так как были «тяжелее воздуха». День прошёл не зря.
Но смысл его несколько иной, в данном контексте не совсем подходящий.
Словник української мови: в 11 томах. - Том 9, 1978. - Стор. 260
СКЕРУВА́ТИ див. скеровувати.
СКЕРОВУВАТИ, ую, уєш, недок., СКЕРУВАТИ, ую, уєш, док., перех. і рідко без додатка.
[...]
Направляти певним чином течію, біг, ходу і т. ін.
перен. Давати потрібний напрямок діяльності, вчинкам, розмові тощо.
http://sum.in.ua/s/skerovuvaty
Краще вивчайте українську мову, а не повчайте.
СКЕРУВА́ТИ див. http://sum.in.ua/s/skerovuvaty скеровувати .
http://sum.in.ua/p/9/260/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 9, 1978. - Стор. 260.
http://sum.in.ua/s/skeruvaty
"В связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы Республики Беларусь проводится проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства. Сегодня на полигоне Гожский осуществляется высадка совместного тактического воздушного десанта от Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации в составе сводной батальонной тактической группы", - проинформировало оборонное ведомство.
Задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Беларуси. После десантирования белорусские и российские десантники выполнят ряд учебно-боевых задач, в том числе захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение назначенных объектов, а также диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований, https://grodnoplustv.by/index.php/novosti/item/11816-na-gozhskom-poligone-vysadilis-belorusskie-i-rossijskie-desatniki передает «Гродно Плюс».
Как сообщили в МО РФ, российские десантники принимают участие во внезапной проверке боеготовности с подразделениями из Беларуси.
По завершению комплексной отработки всех задач тактического десанта его участники вернутся в пункты постоянной дислокации.
Это тогда было нормально - чуть что не так, сразу оружием греметь.
Идиоты, кайфующие от того, что цивилизованные люди уже 60 лет считают дикостью.