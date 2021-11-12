Поновлення нападників на журналістів на посадах в "Укрексімбанку" не є справедливим: вони мають понести відповідальність, - голова наглядової ради банку Гордієнко

Голова наглядової ради "Укрексімбанк" Оляна Гордієнко засудила нещодавнє поновлення на посадах Ігоря Тельбізова та Олега Осипова, причетних до нападу на журналістів програми "Схеми".

Про це вона написала на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Як фаховий юрист я розумію і знаю з досвіду, що дотримання букви закону не завжди забезпечує фундаментальну справедливість. Законодавець апріорі не в змозі передбачити усі можливі сценарії реального життя, в яких може виникнути необхідність застосування створених ним норм закону. Для декого, ця обʼєктивна "недосконалість" приписів закону – зручний спосіб маніпуляцій. Розумію, що повернення до виконання своїх обов’язків І.Тельбізова та О.Осіпова, яке відбулося "у строгій відповідності з нормами чинного законодавства", не є справедливим. Перешкоджання законній діяльності журналістів – це червона лінія, за якою безапеляційно має наступати не тільки юридична, але і морально-етична відповідальність", - заявила Гордієнко.

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"І поки суд займається оцінкою дій учасників інциденту накволо інтервʼю Радіо Свобода з точки зору їх кримінальної протиправності, ми зробимо все можливе, щоб люди, які своїми діями нанесли безпрецедентну шкоду репутації банку, не могли продовжувати робити це далі", - додала вона.

Раніше двох нападників на журналістів поновили на посадах в "Укрексімбанку".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.