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Новини
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Поновлення нападників на журналістів на посадах в "Укрексімбанку" не є справедливим: вони мають понести відповідальність, - голова наглядової ради банку Гордієнко

Поновлення нападників на журналістів на посадах в

Голова наглядової ради "Укрексімбанк" Оляна Гордієнко засудила нещодавнє поновлення на посадах Ігоря Тельбізова та Олега Осипова, причетних до нападу на журналістів програми "Схеми".

Про це вона написала на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Як фаховий юрист я розумію і знаю з досвіду, що дотримання букви закону не завжди забезпечує фундаментальну справедливість. Законодавець апріорі не в змозі передбачити усі можливі сценарії реального життя, в яких може виникнути необхідність застосування створених ним норм закону. Для декого, ця обʼєктивна "недосконалість" приписів закону – зручний спосіб маніпуляцій. Розумію, що повернення до виконання своїх обов’язків І.Тельбізова та О.Осіпова, яке відбулося "у строгій відповідності з нормами чинного законодавства", не є справедливим. Перешкоджання законній діяльності журналістів – це червона лінія, за якою безапеляційно має наступати не тільки юридична, але і морально-етична відповідальність", - заявила Гордієнко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Учасника нападу на журналістів "Схем" Тельбізова зустріли оваціями в Укрексімбанку після поновлення на посаді. ВIДЕО

"І поки суд займається оцінкою дій учасників інциденту накволо інтервʼю Радіо Свобода з точки зору їх кримінальної протиправності, ми зробимо все можливе, щоб люди, які своїми діями нанесли безпрецедентну шкоду репутації банку, не могли продовжувати робити це далі", - додала вона.

Раніше двох нападників на журналістів поновили на посадах в "Укрексімбанку".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Автор: 

журналістика (1754) напад (1118) Укрексімбанк (478)


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Топ коментарі
+10
Так теперь не только они, а и те, кто их восстановил на должность... Иначе это - борьба с ветряными мельницами
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12.11.2021 15:46
+6
Интересно, когда мы начнем платить пенсии вагнеровам((?
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12.11.2021 15:48
+3
Де таке сказано?
Зараз ще немає рішення судового рішення, до цього цілком законно вони можуть бути відсторонені. Адже їх спершу відсторонили, і Ви не казали, що це незаконно. А зараз їх без жодного судового рішення поновили, а могли цілком законно і не поновлювати, про що і сказала ця тьотя.
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12.11.2021 16:06
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Так теперь не только они, а и те, кто их восстановил на должность... Иначе это - борьба с ветряными мельницами
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12.11.2021 15:46 Відповісти
Интересно, когда мы начнем платить пенсии вагнеровам((?
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12.11.2021 15:48 Відповісти
Думаю, декому з них ми досі платимо пенсії. У нас чи ненароком, чи спеціально, але контролю за цим немає. Пам'ятаєте як сепаратист із протитанковою рушницею скаржився. що отримує в Україні маленьку пенсію?
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12.11.2021 16:48 Відповісти
Типо, она призывает нарушать требования закона?
Чудно.
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12.11.2021 15:54 Відповісти
Де таке сказано?
Зараз ще немає рішення судового рішення, до цього цілком законно вони можуть бути відсторонені. Адже їх спершу відсторонили, і Ви не казали, що це незаконно. А зараз їх без жодного судового рішення поновили, а могли цілком законно і не поновлювати, про що і сказала ця тьотя.
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12.11.2021 16:06 Відповісти
Не всегда журналисты правы
Иногда хочется смазать журналисту по физиономии
Подглянут в замочную скважину и всему люду
Это не честно добытая информация
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12.11.2021 16:00 Відповісти
Яресько в Украине фамилия матерная.. Прошу её тут не применять!
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12.11.2021 16:02 Відповісти
Це подоляк вам таке нашептав?
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12.11.2021 16:07 Відповісти
Выпускайте Лещенко, пусть расскажет, что сейчас везде так ))
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12.11.2021 16:08 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWwidKIUG-Tb1Z8zUVlp_wAtwRUBpieEeSC5KqXTY3-PN1Vxp9AY3no7O9n3q6kfALdAKaaEonZ7K4R-oHfgFeJniVbGQnp9Lq0T94vCGtjMNqG3JqUf2vgqN4ZqZ2hggE&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWwidKIUG-Tb1Z8zUVlp_wAtwRUBpieEeSC5KqXTY3-PN1Vxp9AY3no7O9n3q6kfALdAKaaEonZ7K4R-oHfgFeJniVbGQnp9Lq0T94vCGtjMNqG3JqUf2vgqN4ZqZ2hggE&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6299647373442621?__cft__[0]=AZWwidKIUG-Tb1Z8zUVlp_wAtwRUBpieEeSC5KqXTY3-PN1Vxp9AY3no7O9n3q6kfALdAKaaEonZ7K4R-oHfgFeJniVbGQnp9Lq0T94vCGtjMNqG3JqUf2vgqN4ZqZ2hggE&__tn__=%2CO%2CP-R 34 мин. ·



О жизни в нашей стране
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12.11.2021 16:08 Відповісти
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12.11.2021 16:10 Відповісти
А не заслані козачки, ці І.ТельбізОв та О.ОсіпОв?
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12.11.2021 16:09 Відповісти
Так, разом із їхнім шефом мецгером. І заслав цих козачків в цей банк главзебіл.
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12.11.2021 16:38 Відповісти
Хтось сумлівався що цім скінчиться??
Цей мудило також "провєряв" Лугандонців на видачу їм державних!!! коштів
тіпа кредиту
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12.11.2021 16:35 Відповісти
зеля показував і показує, що при ньому одним можна все а другим не можна нічого. він це офіційно, сам сказав, коли богдан був в ОПі. на зауваження, що богдан аферист. відповів. богдан мій друг а ви ..овно...
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12.11.2021 16:38 Відповісти
до речі, керівник банку, кум лени з кварталу. це означає що вони теж друзі з моньою. і розмова моні з керівником банку по телефону теж підтвержує цей беспредел...
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12.11.2021 16:43 Відповісти
Судите не по фамилии человека ,а по его поступках
За 30 лет у нас половина фамилий ,,матерные''
Не надо путать личную жизнь
С общественной жизнью
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12.11.2021 17:01 Відповісти
Вывели стадо чтобы устроить цирк. Нагуглите сколько у этой мразу месячная заоплата. Оно должно ходить и оглядываться каждый час.
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14.11.2021 09:43 Відповісти
 
 