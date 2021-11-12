Чиновник Державної податкової служби на Донеччині попався на хабарі 80 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі начальника одного з відділів Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Як повідомляється, група осіб налагодила корупційну "схему" з вимагання та отримання неправомірної вигоди від фермерів. За невтручання у господарську діяльність, шляхом "формального" проведення перевірок, фермери щомісячно мали платити визначену податківцем суму коштів – 0,5 відсотка від обсягу реалізованої продукції.

11 листопада поліцейські викрили чиновника. Через залученого посередника він отримав хабар на загальну суму 80 тисяч гривень. Під час чергової передачі хабара правоохоронці затримали посередника.

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Сьогодні керівнику відділу ГУ ДПС у Донецькій області та його співучаснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.