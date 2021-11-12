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Пасажири електричок на Київщині відзавтра повинні мати COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест, - "Укрзалізниця"
З 13 листопада згідно з рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки змінюються правила подорожі у приміському сполученні Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Так, з 13 листопада проїзд в усіх приміських електропоїздах області здійснюється за наявності:
- або сертифікату про вакцинацію;
- або негативного ПЛР-тесту на COVID-19;
- або негативного експрес-тесту на COVID -19, що зроблений не більше ніж за 72 години до рейсу.
У разі відсутності одного з зазначених документів пасажира може бути знято з рейсу поліцією.
Топ коментарі
+12 Vi Wa
показати весь коментар12.11.2021 16:05
+11 Eugen Mk
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+11 PVol 69
показати весь коментар12.11.2021 16:18
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Порушення Конституції - примус до медичних маніпуляцій, обмеження свободи.
Що він буде так боротися за мир, аж каменя на камені не залишить.
Отак і зараз - так боряться проти ковіду, що заради цього зневажили базові права і свободи людини, завойовані такою страшною кров'ю на полях революцій та війн.