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Пасажири електричок на Київщині відзавтра повинні мати COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест, - "Укрзалізниця"

Пасажири електричок на Київщині відзавтра повинні мати COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест, -

З 13 листопада згідно з рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки змінюються правила подорожі у приміському сполученні Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Так, з 13 листопада проїзд в усіх приміських електропоїздах області здійснюється за наявності:

- або сертифікату про вакцинацію;
- або негативного ПЛР-тесту на COVID-19;
- або негативного експрес-тесту на COVID -19, що зроблений не більше ніж за 72 години до рейсу.

У разі відсутності одного з зазначених документів пасажира може бути знято з рейсу поліцією.

Також читайте: "Укрзалізниця" збільшує кількість поїздів до гірськолижного курорту "Буковель"

Автор: 

Київська область (4010) Укрзалізниця (6835) електричка (204)


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Топ коментарі
+12
дебилы. тупо проверяющих пи*ть
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12.11.2021 16:05
+11
То шо вакцинация никак не останавливает распространение уже давно никого не печёт.
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12.11.2021 16:03
+11
Знов комісія? Вона стоїть вище над законами і Конституцією України?
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12.11.2021 16:18
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а машинист и контроллеры не должны?
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12.11.2021 15:58 Відповісти
контроллеры напевно мають свою, технічну сертифікацію, бо то є серйозні органи керування локомотивом!))))
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12.11.2021 16:55 Відповісти
АнтиВаксеры - это ваше будущее и будущее ваших детей и близких, дибилы ***
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12.11.2021 17:02 Відповісти
Фотка з моргу судово-медичної експертизи в м.Тула, але вівценатори твердо переконані, що померти можна тільки після ковіду.
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12.11.2021 18:10 Відповісти
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12.11.2021 18:46 Відповісти
Зрозуміло тепер, чому всім померлим ставлять один діагноз -ковід, яка різниця здох так здох,
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12.11.2021 23:57 Відповісти
у вас не возникает вопросов о связи 18ти долларового запроса зеленского за прививку и срыва вакцинации в Украине ?
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13.11.2021 10:29 Відповісти
То шо вакцинация никак не останавливает распространение уже давно никого не печёт.
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12.11.2021 16:03 Відповісти
Но при 70% вакцинации населения - нет по 800 трупов в день. Это факт
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12.11.2021 17:02 Відповісти
Така вакцинация, как в Украине, ничего не остановит, это точно.
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12.11.2021 17:21 Відповісти
Только за . Может наконец заткнут маской вещатели .
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12.11.2021 16:03 Відповісти
дебилы. тупо проверяющих пи*ть
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12.11.2021 16:05 Відповісти
Лучше п*здить антиваксерных ботов
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12.11.2021 17:05 Відповісти
Знов комісія? Вона стоїть вище над законами і Конституцією України?
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12.11.2021 16:18 Відповісти
В первой главе конституции записано, что государство обязано обеспечить гражданам санитарно-эпидеомиологическую безопасность. Почему наличие ковид-теста - это нарушение конституции?!
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12.11.2021 17:04 Відповісти
Ковід-теста - ні.
Порушення Конституції - примус до медичних маніпуляцій, обмеження свободи.
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12.11.2021 18:13 Відповісти
Где тебя заставляют к мед манипуляциям? Сделал тест - шастай гле хочешь. В чем твою свободу ограничивают?!
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12.11.2021 20:01 Відповісти
...."У разі відсутності одного з зазначених документів пасажира може бути знято з рейсу поліцією." .... А може й не буде, якщо "сторгуються".
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12.11.2021 16:21 Відповісти
проездной билет дает право на проезд его проверяет представитель перевозчика-водитель кондуктор для того что бы ограничить гражданина в предоставлении услуги за которую он уже оплатил -таких полномочий нет.кассир так же неимеет права требовать какой-то сертификат-все незаконно. поэтому и формулировка-*может быть снят с рейса полицией*
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12.11.2021 16:22 Відповісти
Летом ехал в поезде в италии, кондуктор проверял билеты. Был чувак с билетом, но без теста - кондуктор его выгнал из вагона
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12.11.2021 17:01 Відповісти
Плевать как в Италии.есть норма закона-ее нужно выполнять для этого законы и прописывают
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12.11.2021 17:10 Відповісти
В первой главе конституции записано, что государство обязано обеспечить гражданам санитарно-эпидеомиологическую безопасность. Почему обеспечение безопасности пассажиров - это нарушение закона
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12.11.2021 17:19 Відповісти
Колись був такий анекдот про Радянський Союз.
Що він буде так боротися за мир, аж каменя на камені не залишить.
Отак і зараз - так боряться проти ковіду, що заради цього зневажили базові права і свободи людини, завойовані такою страшною кров'ю на полях революцій та війн.
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12.11.2021 18:15 Відповісти
Идиот, в чем твои права и свободы и нарушают? Делай тест и шастай!
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12.11.2021 20:03 Відповісти
Вы их сначала билет заставьте купить
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12.11.2021 16:29 Відповісти
обьясните дебилам что вакцинированые так же болеют и заражают окружающих и они так же должны иметь плр тест
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12.11.2021 16:30 Відповісти
Из 10 вакцинированных только 2-3 являются перенозчиками болезни. При этом вакцинированные болезнь переносят легче.
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12.11.2021 16:57 Відповісти
и как их узнают в поезде?если у них бумажка и всем пох болен он или нет?
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12.11.2021 17:06 Відповісти
Вопрос: как там в вашей антиваксовой секте видят прекращение пандемии?
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12.11.2021 17:21 Відповісти
прививать зону риска.бесплатные плр тесты если есть зараженный карантин его и его окружения.а так из под палки здорового населения оно ни йуха не даст будет только хуже
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12.11.2021 17:41 Відповісти
Стоп! Ты топишь против вакцинации, а сам пишешь "прививать". Ты с мозгами дружешь?
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12.11.2021 19:58 Відповісти
Люди для яких права, що були відвойовані народом за останні 200 років, не є поржній звук, повинні обєднатись в широкий рух і притягнути всіх учасників примусу до незаконих медичних уколів до юридичної відповідальності. Бо інакше буде щоразу більше і більше утисків. Про вибори можна буде забути , а там і рабами запишуть.
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12.11.2021 16:39 Відповісти
..в принципе - ЗА.., но кто же тогда будет "говно выносить" в Киеве за хитрожопо-коррупционной, невакцинированной зелёной Ылитой?
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12.11.2021 16:50 Відповісти
Нет мозгов - ходи пешком или езди на велосипеде!
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12.11.2021 16:56 Відповісти
Скільки км Ви вже находили і наїздили під час карантину ?
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12.11.2021 18:08 Відповісти
Считай: италия, словения, венгрия, нидерланды, германия, хорватия
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12.11.2021 19:57 Відповісти
Розклали на підлозі карту Європи і мандрували ?
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12.11.2021 23:59 Відповісти
Нищесброд, иди в лес. У тебя мозгов не хватит показать эти страны на карте, я уже не говорю заработать денег и сьездить в амстер, венецию или в макарску
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13.11.2021 06:17 Відповісти
амстер це туалет в тебе на дачі, а венеція підтоплений погріб ? Яких тупих ботів набрали, не знають навіть елементарних правил правопису. Без методички можуть тільки написати матюки і нецензурщину. Але чому дивуватися, яка влада такі і боти.
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13.11.2021 21:25 Відповісти
 
 