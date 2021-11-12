Пасажири електричок на Київщині відзавтра повинні мати COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест, - "Укрзалізниця"

З 13 листопада згідно з рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки змінюються правила подорожі у приміському сполученні Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Так, з 13 листопада проїзд в усіх приміських електропоїздах області здійснюється за наявності:



- або сертифікату про вакцинацію;

- або негативного ПЛР-тесту на COVID-19;

- або негативного експрес-тесту на COVID -19, що зроблений не більше ніж за 72 години до рейсу.

У разі відсутності одного з зазначених документів пасажира може бути знято з рейсу поліцією.

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