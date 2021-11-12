ДТП у Харкові: водій, який збив дітей на переході, був під метадоном, - прокуратура

Прокуратура змінила кваліфікацію провадження.

Аналіз сечі водія Toyota, який 11 листопада збив двох дітей у Харкові, підтвердив наркотичне сп’яніння винуватця ДТП. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Проведено хімічний аналіз сечі водія. На момент ДТП він перебував у стані наркотичного сп'яніння метадоном", - заявили в прокуратурі.

Через появу нових фактів у справі прокуратура змінила кваліфікацію провадження, яка передбачає більш суворе покарання, якщо провину водія доведуть в суді.

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"Готується підозра за ч.2 ст. 286-1 ККУ, після чого буде готуватися клопотання про обрання запобіжного заходу", – пояснив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Прокуратура вимагатиме суворішого запобіжного заходу – арешт без права внесення застави.

Як повідомлялося раніше, 11 листопада позашляховик Toyota Land Cruiser, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, в’їхав у групу людей, які переходили дорогу. За даними поліції, постраждали двоє дітей віком 13 років. Їх госпіталізували.