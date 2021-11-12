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Новини ДТП
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ДТП у Харкові: водій, який збив дітей на переході, був під метадоном, - прокуратура

ДТП у Харкові: водій, який збив дітей на переході, був під метадоном, - прокуратура

Прокуратура змінила кваліфікацію провадження.

Аналіз сечі водія Toyota, який 11 листопада збив двох дітей у Харкові, підтвердив наркотичне сп’яніння винуватця ДТП. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Проведено хімічний аналіз сечі водія. На момент ДТП він перебував у стані наркотичного сп'яніння метадоном", - заявили в прокуратурі.

Через появу нових фактів у справі прокуратура змінила кваліфікацію провадження, яка передбачає більш суворе покарання, якщо провину водія доведуть в суді.

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"Готується підозра за ч.2 ст. 286-1 ККУ, після чого буде готуватися клопотання про обрання запобіжного заходу", – пояснив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Прокуратура вимагатиме суворішого запобіжного заходу – арешт без права внесення застави.

Як повідомлялося раніше, 11 листопада позашляховик Toyota Land Cruiser, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, в’їхав у групу людей, які переходили дорогу. За даними поліції, постраждали двоє дітей віком 13 років. Їх госпіталізували.

Автор: 

діти (5054) ДТП (4465) наркотики (1447) прокуратура (3671) Харків (5576)


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Топ коментарі
+18
Меня из этого всего бардака интересует один вопрос - КАК У ЭТОГО МУДАКА ТАК БЫСТРО ВЗЯЛИ АНАЛИЗЫ, ОБРАБОТАЛИ, И УЖЕ В КУРСЕ, А У МАЛОЛЕТНЕГО УБЛЮДКА КОТОРЫЙ УБИЛ ЧЕЛОВЕКА НЕ МОГУТ ВЗЯТЬ АНАЛИЗЫ БОЛЬШЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ???
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12.11.2021 16:12
+5
Вангую що посадять слідчого
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12.11.2021 16:07
+5
Это было видно сразу...потому что так переть на красный мог только обдолбанный мудак...
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12.11.2021 16:08
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Понять и простиь!
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12.11.2021 16:05 Відповісти
Вколоть еще 200 грамм метадона - и тогда простить!
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12.11.2021 16:52 Відповісти
в глаз...
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12.11.2021 17:38 Відповісти
Права пожизненно отобрать .
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12.11.2021 16:05 Відповісти
Воно і без прав буде їздити. За таке - тільки довічне ув'язнення!
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12.11.2021 16:07 Відповісти
Ну только за его счёт .
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12.11.2021 16:09 Відповісти
Лучше голову.
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12.11.2021 16:13 Відповісти
В чого таким дозволяють керувати автівкою?
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12.11.2021 16:06 Відповісти
вони не сильно питають дозволу
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12.11.2021 16:07 Відповісти
"Элита" и их опарыши все сидят или на "кокосе" или на "хмуром" (метадон, героин). Просто на психостимуляторах (кокаин, мет) управлять машиной безопасно (относительно) , а вот после метадона или другого "ширева" некоторые даже ходить не могут не то что управлять ТЗ. Зайцева стайл))
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12.11.2021 16:17 Відповісти
Вангую що посадять слідчого
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12.11.2021 16:07 Відповісти
сначала медэксперта, давшего заключение...
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12.11.2021 16:45 Відповісти
не даром он на видео по мусоркам закладки мета искал...
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12.11.2021 16:07 Відповісти
Это было видно сразу...потому что так переть на красный мог только обдолбанный мудак...
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12.11.2021 16:08 Відповісти
Повинні сидіти на лаві підсудних водій-нарі і власник авто
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12.11.2021 16:09 Відповісти
Похоже водила из криминального мира. И если не авторитет какой-нибудь известный, то может и посадят.
И не забываем золотое правило: Если ДТП совершил НЕ депутат "СН", то видео с камер наблюдения мгновенно появляются со всех мыслимых и не мыслимых ракурсов.
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12.11.2021 16:09 Відповісти
про криминальный мир не знаю, но оно сына главы одной из райгосадминистраций - Юрия Раины.
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12.11.2021 16:47 Відповісти
Прикольно. Под метадоном? Это, типа, замещающий? Или системный?
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13.11.2021 09:46 Відповісти
Так что -- судить не будут?
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12.11.2021 16:10 Відповісти
за что? ))) там родителей побитых детей еще заставят тачку ремонтировать..
(черный сарказм...если шо)
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12.11.2021 16:48 Відповісти
Меня из этого всего бардака интересует один вопрос - КАК У ЭТОГО МУДАКА ТАК БЫСТРО ВЗЯЛИ АНАЛИЗЫ, ОБРАБОТАЛИ, И УЖЕ В КУРСЕ, А У МАЛОЛЕТНЕГО УБЛЮДКА КОТОРЫЙ УБИЛ ЧЕЛОВЕКА НЕ МОГУТ ВЗЯТЬ АНАЛИЗЫ БОЛЬШЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ???
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12.11.2021 16:12 Відповісти
Ответ же очевиден....у того малолетнего ублюдка денег больше...вернее у его родителей...
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12.11.2021 16:13 Відповісти
походу он к Трухину в оппозиции
а родители малолетнего ушлепка из лагеря Трухина
отличная демонстративная расправа, чтоб всем было ясно
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12.11.2021 17:00 Відповісти
Уже денег занес?
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12.11.2021 16:12 Відповісти
врачебная мафия с лицензиями "выписывает" подобным уродам метадон, который они теперь по правилам принимают не на месте, а в течении недели, нормально как вы считаете?
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12.11.2021 16:17 Відповісти
какаразница?
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12.11.2021 16:18 Відповісти
Вот видите, ответственный жеж водитель. Можно смело шагать по переходу - там вы в безопасности.
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12.11.2021 16:24 Відповісти
Вангую!
Наш наймудріший нарот на слідуючих виборах президента обере доктора Комаровського, або Гордона!
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12.11.2021 16:25 Відповісти
"" прокуратура змінила кваліфікацію провадження, яка передбачає більш суворе покарання, якщо провину водія доведуть в суді "".

якщо провину водія доведуть в суді. Напевно не доведуть. Одного разу вже відпустили. Все вирішить суд бабло.
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12.11.2021 16:37 Відповісти
Добре, що всі живі, і дивом не стали інвалідами. Зазначу, що поліція займаючись важливими справами, щодо масок та сертифікатів вакцинації. не має часу на наркоманів.
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12.11.2021 16:45 Відповісти
Этот факт является смягчающим обстоятельством 🙄
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12.11.2021 16:46 Відповісти
Ну вот, могут же когда хотят взять анализ в течении ЧАСОВ после ДТП и сделать анализ, а не 10 дней рассказывать сказки, как по 16-летнему сыну мясника. Там надо следователя с прокурором за ухо брать и на экспертов посмотреть внимательно. Где там Венедиктова со своей принципиальностью и пролетарской ненавистью к взяточникам, в собственных рядах в том числе?..
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12.11.2021 16:47 Відповісти
получается что Харьков город наркотов...
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12.11.2021 16:51 Відповісти
А вы сомневались? Как и Днепр и Запорожье. Когда есть деньги пить просто алкоголь очень быстро надоедает.
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12.11.2021 17:31 Відповісти
не знаю как кому,но я с молодости предпочитаю всё же выпить в хорошей компании,чем сидеть на наркоте...да и друзья у меня ********* посидеть за рюмкой чаю. и вино я делаю домашнее неплохое.
к тому же знаю достаточно много молодых людей,которые презирают наркотов. так что дело наверное не в надоедании.
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12.11.2021 18:29 Відповісти
Странно. А тут знатоки всех убеждали, что метадон - наркота для бедных. А оно вон как...
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12.11.2021 16:57 Відповісти
Харків взагалі "Оторванний", отбиті на всю голову "Шумахери местного разлива"....
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12.11.2021 17:18 Відповісти
а **** , мусорской город - заноси мусорам и делай шо хош и дави каго хош...
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12.11.2021 18:36 Відповісти
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ -ЦЕ ВАГОМА ЗАГРОЗА НАЦІЇ : ЩОДНЯ в середньому біля 10 СМЕРТЕЙ !! біля сотні постраждалих або й ПОКАЛІЧЕНИХ !! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ ! ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ. А ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ТА НАРКОМАНИ ВОДІЇ !! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тести ?!! ВЕРХОВНА РАДА , РНБО МАЮТЬ ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!
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12.11.2021 20:16 Відповісти
 
 