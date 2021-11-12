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Новини
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"Україна без кордонів" на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять подвиг і трагедію Саакашвілі, карателя Палича та міграційну кризу

У п'ятницю, 12 листопада, о 21:00 у прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять ситуацію навколо Міхеіла Саакашвілі та затримання ката "Ізоляції" Куликовського та низку інших тем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наживо 12 листопада обговоримо:

• Подвиг і трагедія Міхеїла Саакашвілі: що сьогодні загрожує політику і як він боротиметься?

• Карателя Палича затримано у Києві: що насправді відбувається у донецькій в'язниці "Ізоляція"?

• Біженці. 15 тисяч мігрантів з Близького Сходу на кордоні Білорусі та Євросоюзу. Шантаж, гуманність чи новий вид державного тероризму?

• Велика приватизація чи велика корупція? Чому завод "Більшовик" продали задешево та із судовими справами?

Боротьба Міхеїла Саакашвілі: як політик протистоїть грузинській владі та хто йому допоможе?

СБУ затримала головного ката донецької підпільної в'язниці "Ізоляція" Дениса Куликовського на прізвисько Палич: чи отримає злочинець довічний термін ув'язнення?

Між двома кордонами: чи готова Україна тимчасово прийняти біженців, які намагаються прорватися через кордон Білорусі до Європи? Лукашенко придумав новий вид шантажу та державного терору?

Приватизація "Більшовика": велика перемога держави чи корупційна схема? Чому жоден іноземний інвестор не дійшов до торгів? І що отримають українці від приватизації державних підприємств?

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ опублікувала свідчення ката "Ізоляції" Куликовського. ВIДЕО

Гості студії:

ВАХТАНГ КІКАБІДЗЕ, народний артист Грузії, депутат парламенту Грузії від партії "Єдиний національний рух" Міхеїла Саакашвілі, почесний громадянин Грузії;

КОБА НАКОПІЯ, депутат парламенту Грузії від партії "Єдиний національний рух";

ТЕНГІЗ АБЛОТІЯ, блогер "Ехо Кавказу";

СТАНІСЛАВ АСЄЄВ, журналіст, письменник, в'язень бойовиків так званої "ДНР";

ХРИСТО ГРОЗЄВ, журналіст-розслідувач видання Bellingcat;

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);

ДЕНИС МОНАСТИРСЬКИЙ, міністр внутрішніх справ України;

ДМИТРО СЕННИЧЕНКО, голова Фонду державного майна України;

ДАВИД АРАХАМІЯ, голова фракції партії "Слуга Народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

ЮРІЙ БОЙКО, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";

ІРИНА ГЕРАЩЕНКО, співголова фракції "Європейська Солідарність";

ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК, секретар РНБО (2019), міністр фінансів України (2016-2018);

БОРИСЛАВ БЕРЕЗА, народний депутат VIII скликання.

Обговоримо актуальні теми з гостями у "Свободі слова Савіка Шустера" цієї п'ятниці о 21:00.

Автор: 

свобода слова (390) Шустер Савік (362) Куликовський Денис (22)


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Топ коментарі
+7
Теж мені розіп'ятий мальчик в трусіках з пропеллером..
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12.11.2021 16:10
+6
а в чем подвиг выжившего из ума кокаинщика карлсона? в том что подживал с молодухой за спиной у жены, или в том что клоунаду в Украине с пересечением границы устраивал?
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12.11.2021 16:09
+4
Не знаю, хто такі закладчики, але навіть словами знущатись з людини за гратами підло і взагалі не по людськи. Тим більше, що ****** не організовував ні Іловайського котла, ні Дебальцівського розгрому. Та і не прикривав барижництво з ОРДЛО.
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12.11.2021 16:26
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а в чем подвиг выжившего из ума кокаинщика карлсона? в том что подживал с молодухой за спиной у жены, или в том что клоунаду в Украине с пересечением границы устраивал?
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12.11.2021 16:09 Відповісти
Батьківщина підтримала Міхо. А Галас, хто знає?
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12.11.2021 16:13 Відповісти
А ти все ганджубасом перебиваєшся?
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12.11.2021 16:18 Відповісти
а ты закладчик?
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12.11.2021 16:21 Відповісти
Не знаю, хто такі закладчики, але навіть словами знущатись з людини за гратами підло і взагалі не по людськи. Тим більше, що ****** не організовував ні Іловайського котла, ні Дебальцівського розгрому. Та і не прикривав барижництво з ОРДЛО.
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12.11.2021 16:26 Відповісти
Кому тут потрібна твоя правда?
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12.11.2021 16:38 Відповісти
Звичайно, різноманітному скоту взагалі ніяка правда не потрібна.
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12.11.2021 16:40 Відповісти
правильно , твой михуил вообще ничего не делал.Кроме- грызни в Одессе за потоки, грызни с собаковым, перебежками по крыше, незаконным пересечением границы, трахом с молодухой, дорожками с бухлом, постройкой дома, созданием бесполезной конторы непонятных никому и ему самому реформ, выбиванием себе зп 600К и, наконец, апофеоз - снова дебильное пересечение границы в ФУРЕ, Карл) . Он реально много сделал дла Грузии ( и то не все так однозначно), но после он стал неадекватом с постоянным киванием на прошлое.
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12.11.2021 16:42 Відповісти
ну вообще то основная заслуга Бендукидзе, а Михо витриной был
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12.11.2021 16:50 Відповісти
Міхо просто віддав третину Грузії і визнав Абхазію з Осетією. До речі, в Абхазії електрику купляв.
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12.11.2021 17:18 Відповісти
ну может в его возрасте молодуху обхаживать это уже подвиг
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12.11.2021 16:25 Відповісти
Смотрите у Шустика:

Правдивая история жизни Дон Жуана

Дон Жуан, урожденный дон Хуан Тенорио, родился на земле Южной Испании, где игра с любовью и смертью, смешение доверчивости и жестокости - почти национальные черты, где мужчины молились женщине и презирали ее, где для нее жертвовали жизнью и запирали ее на ключ.

"Севильцы лживы... Севилец обещает все... У него язык вертится, как флюгер на Хиральде",
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12.11.2021 17:50 Відповісти


подвиг і трагедію Саакашвілі
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12.11.2021 17:51 Відповісти
Теж мені розіп'ятий мальчик в трусіках з пропеллером..
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12.11.2021 16:10 Відповісти
А в тебе два турбореактивних ?
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12.11.2021 16:20 Відповісти
А що Сєня буде розповідати про Міхо? Запросили б на шоу з десяток постійний коментаторів з Цензор Нету. Оті б врізали б .Куди там середньому пальцю армяшки зВ.Р.
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12.11.2021 16:11 Відповісти
Ага! І не погано було б, якби Пеця персонально оббідами на ******* поділився.
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12.11.2021 16:21 Відповісти
Не понимаю , какого он забыл в Грузии ?
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12.11.2021 16:15 Відповісти
Міграційної кризи немає, є провокації режиму Лукашенка, Путина, які дуже хочуть порушити єдність європейського союзу, хочуть розв'язати війну.
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12.11.2021 16:18 Відповісти
"Подвиг и трагедия"...
Это типа - "Блеск и нищета ... куртизанок"
Сюжет произведения развивается вокруг карьериста и приспособленца Люсьена Шардона де Рюбампре....
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12.11.2021 16:18 Відповісти
гадьку хавченко пригласили топить за миху сракашвили ?
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12.11.2021 16:25 Відповісти
Вона його не любить.
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12.11.2021 16:28 Відповісти
Самое главное - список приглашенных. Похоже опять будут мочить слуг урода.
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12.11.2021 16:36 Відповісти
пишут что в городе Лева запретили смердам подходить к окнам..

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12.11.2021 16:39 Відповісти
Ніколи не відчував особливого пієтету до гаспадіна Сааки. На відміну від багатьох, не симпатизував його реформам в Грузії. Не симпатизував тому, що насправді ці реформи були лібертаріанськими від росіського олігарха, власника Уралмашзаводу Кахи Бендукідзе. До того ж вони проводились за гроші платників податків США, про що чомусь прихильники Сааки "стіснялись" згадувати. Для США це були невеликі гроші, а для маленької та бідної Грузії величезні. Звичайно, Бендукідзе і своїх грошей докладав.
Зовсім недобре я став відноситись до Міхеїла, коли він приперся в Україну допомагати Пець Лєксєїчу. Адже ніхто мене не переконає, що такий політикан, як Міша, навіть не здогадувався, який же сучий син той його друг Пеця. Добре знав, звісно, але злигався з сучим сином. Та не буду далі розповсюджуватись про старе.
Зараз Саакашвілі сидить в грузинській тюрмі і голодує. Причому схоже, що серйозно. А на закуску отримує знущання тюремщиків-вертухаїв та в*язнів-кримінальників.
Чому я пишу про ці загальновідомі речі?
Для того, щоб сказати, що після того, як Міхеїл здався в полон своєму особистому ворогу Бздині Іванову-Іванішвілі, проти Михеїла пецонуто-соєвою клакою Пець Лєксєїча розгорнулась в мережі цькування дуже схоже на те, яке було розгорнуте ригалами та їхніми союзниками проти ЮВТ, коли вона була кинута спочатку в СІЗО, а потім в Качанівку та тюремну лікарню. При всій моїй неповазі до Саакашвілі масована кампанія пецоботів (хтось же ними керує!) викликає в мене огиду. Яким би він не був, він в неволі за гратами. Не треба йому співчувати - краще ви, соєва бидлота, просто помовчіть!
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12.11.2021 16:44 Відповісти
В тюремній лікарні Юлька займала цілий поверх. Кухарі, гримери. Навіть масажист.
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12.11.2021 17:21 Відповісти
А що важливіших тем як про Саакашвілі не знайшли, і хто віт такий, він нічого путнього для України не зробив, ну реально зовсім нічого, було там пару скандалів да і все.
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12.11.2021 17:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bofUF1lD_IM

Брифінг Лероса перед судом після ДБР - мікрофонів вже не льки Прямий та Еспресо...

Цікаво буде А ЩО САВІК????
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12.11.2021 17:09 Відповісти
зараз нгаживо -пдивіться як посміхається адвокат за його спиною
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12.11.2021 17:11 Відповісти
каратель палыч жил в Киеве два года -приперся как только зекрыса захватила булаву
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12.11.2021 17:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HS1elIwlTbA ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова - 12.11.2021
пряма трансляція на телеканалі "Еспресо" 12 лист. о 19;45
Ворог біля воріт: навіщо Путін знову зібрав війська на кордоні з Україною? Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості - це "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова! Дивіться на офіційному YouTube "5 каналу"
Цієї п'ятниці говоримо про:
- Концентрація російських військ на українських кордонах: що далі?
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України
- Ахтем Чийгоз (фракція "Європейська солідарність"),
Денис Маслов (фракція "Слуга народу"),
Роман Костенко (фракція "Голос")
та Сергій Шахов (група "Довіра").
Також до обговорення приєднаються: Віктор Ягун, генерал-майор Служби Безпеки України, заступник голови СБУ (2014 - 2015) та Олександр Карпюк (Сєрж Марко), автор книги "Хроніки гібридної війни", учасник "волонтерського десанту" Міністерства оборони України.
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12.11.2021 19:40 Відповісти
"подвиг и трагедия Саакашвили" -
Вспомнился старый советский анекдот:
- Какие были последние слова героя А. Матросова, упавшего и закрывшего своим телом амбразуру фашистского ДЗОТа?
- Слова были: "Та, мля! Как скользко!"
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12.11.2021 21:46 Відповісти
 
 