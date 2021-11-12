"Україна без кордонів" на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять подвиг і трагедію Саакашвілі, карателя Палича та міграційну кризу

У п'ятницю, 12 листопада, о 21:00 у прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять ситуацію навколо Міхеіла Саакашвілі та затримання ката "Ізоляції" Куликовського та низку інших тем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наживо 12 листопада обговоримо:

• Подвиг і трагедія Міхеїла Саакашвілі: що сьогодні загрожує політику і як він боротиметься?

• Карателя Палича затримано у Києві: що насправді відбувається у донецькій в'язниці "Ізоляція"?

• Біженці. 15 тисяч мігрантів з Близького Сходу на кордоні Білорусі та Євросоюзу. Шантаж, гуманність чи новий вид державного тероризму?

• Велика приватизація чи велика корупція? Чому завод "Більшовик" продали задешево та із судовими справами?

Боротьба Міхеїла Саакашвілі: як політик протистоїть грузинській владі та хто йому допоможе?

СБУ затримала головного ката донецької підпільної в'язниці "Ізоляція" Дениса Куликовського на прізвисько Палич: чи отримає злочинець довічний термін ув'язнення?

Між двома кордонами: чи готова Україна тимчасово прийняти біженців, які намагаються прорватися через кордон Білорусі до Європи? Лукашенко придумав новий вид шантажу та державного терору?

Приватизація "Більшовика": велика перемога держави чи корупційна схема? Чому жоден іноземний інвестор не дійшов до торгів? І що отримають українці від приватизації державних підприємств?

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ опублікувала свідчення ката "Ізоляції" Куликовського. ВIДЕО

Гості студії:

ВАХТАНГ КІКАБІДЗЕ, народний артист Грузії, депутат парламенту Грузії від партії "Єдиний національний рух" Міхеїла Саакашвілі, почесний громадянин Грузії;

КОБА НАКОПІЯ, депутат парламенту Грузії від партії "Єдиний національний рух";

ТЕНГІЗ АБЛОТІЯ, блогер "Ехо Кавказу";

СТАНІСЛАВ АСЄЄВ, журналіст, письменник, в'язень бойовиків так званої "ДНР";

ХРИСТО ГРОЗЄВ, журналіст-розслідувач видання Bellingcat;

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);

ДЕНИС МОНАСТИРСЬКИЙ, міністр внутрішніх справ України;

ДМИТРО СЕННИЧЕНКО, голова Фонду державного майна України;

ДАВИД АРАХАМІЯ, голова фракції партії "Слуга Народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

ЮРІЙ БОЙКО, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";

ІРИНА ГЕРАЩЕНКО, співголова фракції "Європейська Солідарність";

ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК, секретар РНБО (2019), міністр фінансів України (2016-2018);

БОРИСЛАВ БЕРЕЗА, народний депутат VIII скликання.

Обговоримо актуальні теми з гостями у "Свободі слова Савіка Шустера" цієї п'ятниці о 21:00.