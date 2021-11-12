"Україна без кордонів" на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять подвиг і трагедію Саакашвілі, карателя Палича та міграційну кризу
У п'ятницю, 12 листопада, о 21:00 у прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять ситуацію навколо Міхеіла Саакашвілі та затримання ката "Ізоляції" Куликовського та низку інших тем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Наживо 12 листопада обговоримо:
• Подвиг і трагедія Міхеїла Саакашвілі: що сьогодні загрожує політику і як він боротиметься?
• Карателя Палича затримано у Києві: що насправді відбувається у донецькій в'язниці "Ізоляція"?
• Біженці. 15 тисяч мігрантів з Близького Сходу на кордоні Білорусі та Євросоюзу. Шантаж, гуманність чи новий вид державного тероризму?
• Велика приватизація чи велика корупція? Чому завод "Більшовик" продали задешево та із судовими справами?
Боротьба Міхеїла Саакашвілі: як політик протистоїть грузинській владі та хто йому допоможе?
СБУ затримала головного ката донецької підпільної в'язниці "Ізоляція" Дениса Куликовського на прізвисько Палич: чи отримає злочинець довічний термін ув'язнення?
Між двома кордонами: чи готова Україна тимчасово прийняти біженців, які намагаються прорватися через кордон Білорусі до Європи? Лукашенко придумав новий вид шантажу та державного терору?
Приватизація "Більшовика": велика перемога держави чи корупційна схема? Чому жоден іноземний інвестор не дійшов до торгів? І що отримають українці від приватизації державних підприємств?
Гості студії:
ВАХТАНГ КІКАБІДЗЕ, народний артист Грузії, депутат парламенту Грузії від партії "Єдиний національний рух" Міхеїла Саакашвілі, почесний громадянин Грузії;
КОБА НАКОПІЯ, депутат парламенту Грузії від партії "Єдиний національний рух";
ТЕНГІЗ АБЛОТІЯ, блогер "Ехо Кавказу";
СТАНІСЛАВ АСЄЄВ, журналіст, письменник, в'язень бойовиків так званої "ДНР";
ХРИСТО ГРОЗЄВ, журналіст-розслідувач видання Bellingcat;
АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);
ДЕНИС МОНАСТИРСЬКИЙ, міністр внутрішніх справ України;
ДМИТРО СЕННИЧЕНКО, голова Фонду державного майна України;
ДАВИД АРАХАМІЯ, голова фракції партії "Слуга Народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
ЮРІЙ БОЙКО, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";
ІРИНА ГЕРАЩЕНКО, співголова фракції "Європейська Солідарність";
ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК, секретар РНБО (2019), міністр фінансів України (2016-2018);
БОРИСЛАВ БЕРЕЗА, народний депутат VIII скликання.
Обговоримо актуальні теми з гостями у "Свободі слова Савіка Шустера" цієї п'ятниці о 21:00.
Будь ласка, зачекайте...
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Правдивая история жизни Дон Жуана
Дон Жуан, урожденный дон Хуан Тенорио, родился на земле Южной Испании, где игра с любовью и смертью, смешение доверчивости и жестокости - почти национальные черты, где мужчины молились женщине и презирали ее, где для нее жертвовали жизнью и запирали ее на ключ.
"Севильцы лживы... Севилец обещает все... У него язык вертится, как флюгер на Хиральде",
подвиг і трагедію Саакашвілі
Это типа - "Блеск и нищета ... куртизанок"
Сюжет произведения развивается вокруг карьериста и приспособленца Люсьена Шардона де Рюбампре....
Зовсім недобре я став відноситись до Міхеїла, коли він приперся в Україну допомагати Пець Лєксєїчу. Адже ніхто мене не переконає, що такий політикан, як Міша, навіть не здогадувався, який же сучий син той його друг Пеця. Добре знав, звісно, але злигався з сучим сином. Та не буду далі розповсюджуватись про старе.
Зараз Саакашвілі сидить в грузинській тюрмі і голодує. Причому схоже, що серйозно. А на закуску отримує знущання тюремщиків-вертухаїв та в*язнів-кримінальників.
Чому я пишу про ці загальновідомі речі?
Для того, щоб сказати, що після того, як Міхеїл здався в полон своєму особистому ворогу Бздині Іванову-Іванішвілі, проти Михеїла пецонуто-соєвою клакою Пець Лєксєїча розгорнулась в мережі цькування дуже схоже на те, яке було розгорнуте ригалами та їхніми союзниками проти ЮВТ, коли вона була кинута спочатку в СІЗО, а потім в Качанівку та тюремну лікарню. При всій моїй неповазі до Саакашвілі масована кампанія пецоботів (хтось же ними керує!) викликає в мене огиду. Яким би він не був, він в неволі за гратами. Не треба йому співчувати - краще ви, соєва бидлота, просто помовчіть!
Брифінг Лероса перед судом після ДБР - мікрофонів вже не льки Прямий та Еспресо...
Цікаво буде А ЩО САВІК????
пряма трансляція на телеканалі "Еспресо" 12 лист. о 19;45
Ворог біля воріт: навіщо Путін знову зібрав війська на кордоні з Україною? Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості - це "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова! Дивіться на офіційному YouTube "5 каналу"
Цієї п'ятниці говоримо про:
- Концентрація російських військ на українських кордонах: що далі?
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України
- Ахтем Чийгоз (фракція "Європейська солідарність"),
Денис Маслов (фракція "Слуга народу"),
Роман Костенко (фракція "Голос")
та Сергій Шахов (група "Довіра").
Також до обговорення приєднаються: Віктор Ягун, генерал-майор Служби Безпеки України, заступник голови СБУ (2014 - 2015) та Олександр Карпюк (Сєрж Марко), автор книги "Хроніки гібридної війни", учасник "волонтерського десанту" Міністерства оборони України.
Вспомнился старый советский анекдот:
- Какие были последние слова героя А. Матросова, упавшего и закрывшего своим телом амбразуру фашистского ДЗОТа?
- Слова были: "Та, мля! Как скользко!"