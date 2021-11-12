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Новини
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Ексміністру енергетики Демчишину вручили підозру за "сприяння терористичній групі чи терористичній організації", - СБУ

Ексміністру енергетики Демчишину вручили підозру за

Слідчі СБУ і ДБР вручили підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України (2014-2016) Володимиру Демчишину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.

Підозра оголошена за статтею 258-3 Кримінального кодексу України ‒ сприяння терористичній групі чи терористичній організації.

"Слідством встановлено, що посадовець упродовж грудня 2014 - лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, представників терористичних організацій "Л/ДНР".

Крім цього, міністр, перевищуючи свої службові повноваження, примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками "Л/ДНР". Зокрема, щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що в результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн. Це призвело до закріплення та подальшого становлення так званих "урядів" терористичних організацій "Л/ДНР" на тимчасово окупованих територіях. Більше того, це призвело до зменшення фінансового навантаження країни-агресора щодо матеріального забезпечення "Л/ДНР".

Співробітники Служби не називають прізвище чиновника, однак в 2014-2016 рр. пост міністра енергетики займав Володимир Демчишин.

"Вручення даної підозри – це частина системної роботи СБУ із викриття посадових осіб, які зрадили державним інтересам України на фоні гібридної агресії РФ. Нагадаємо, що раніше підозру у державній зраді отримали чинний депутат Верховної Ради та один із підприємців", - підсумували в СБУ.

Також читайте: "Плівки Суркова - Медведчука": Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським. ДОКУМЕНТЫ

Автор: 

СБУ (12790) тероризм (2865) Демчишин Володимир (57)


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Топ коментарі
+34
Конечно не знал. Он в это время развлекал террористов в Горловке и Москве. За такой занятостью много чего пропустишь
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12.11.2021 16:49
+33
Зебілята знову нахезають собі ж у штанці.
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12.11.2021 16:14
+28
ты про девочку внаем и её бородатую подругу? Или про привидение с моторчиком? Они уже давно вскрылись, почти сразу
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12.11.2021 16:45
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Зебілята знову нахезають собі ж у штанці.
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12.11.2021 16:14 Відповісти
они просто обиженки, сами мечтали всем управлять и прибарахлиться. Мусолят эту тему со всех сторон:
1. За попытку сохранить снабжение углём по минимальным ценам судят Демчишина
2. За срыв этой попытки из п.1 судят кревоточную лушпайку семена
3. За вынужденное выруливание из ситуации п.2 с помощью Роттердам+ тоже судят (хотя тут уже несколько раз обосрались)
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12.11.2021 16:29 Відповісти
Петины консервы вскрываются и вы вместе с ними
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12.11.2021 16:36 Відповісти
ты про девочку внаем и её бородатую подругу? Или про привидение с моторчиком? Они уже давно вскрылись, почти сразу
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12.11.2021 16:45 Відповісти
более того у него в команде и сейчас есть подобные "кадры", которые уже вздулись. По статистике ~50% из них похрен в какой партии быть и за что бороться, из оставшейся половины 73% готовы на что угодно за конверты.
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12.11.2021 17:02 Відповісти
сдохнипадло
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12.11.2021 17:10 Відповісти
Википедия.
Немецкий журнал https://ru.wikipedia.org/wiki/Spiegel Spiegel называет его (Владимир Васильевич Демчишин) «доверенным лицом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Порошенко
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12.11.2021 17:53 Відповісти
В Кабмин зашёл по квоте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9F БПП
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12.11.2021 17:54 Відповісти
Его судят совсем не за это.
Ты простое брехливое говно
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12.11.2021 19:51 Відповісти
ну пока обосрались пэтюки
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12.11.2021 17:00 Відповісти
А петля а шиї "потужного криголама" потихньку затягується... "Торгівля на крові" виявляється - зовсім не брехня. Ото тобі і "надьожа нації". Звичайний цинічний барига.
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12.11.2021 17:28 Відповісти
сэвэрын ты чьих будеш . шо то дерьмачком завоняло . криголам не потоне . не переживай . ти за себе переживай . як зиму пережити з зеленими дятлами
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13.11.2021 11:19 Відповісти
Первый , кто должен сесть по 111 статье -- зеИУДА , СПРИЯННЯ ТЕРРОРИСТИЧНОЙ ГРУППЕ "ВАГНЕР "избежать расплаты
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12.11.2021 16:40 Відповісти
🐲🤢😈👹🐸Циничные зеМРАЗИНЫ НЕДАВНО ВЫ И ВАШ МЕЦГЕР , подарил террористам ДНР 60 000 000 из Госбанка при этом напав на журналистов радио"СВОБОДА", не понеся ВООБЩЕ НИКАКОГО НАКАЗАНИЯ
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12.11.2021 16:44 Відповісти
присудят пожурить
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12.11.2021 16:52 Відповісти
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12.11.2021 16:53 Відповісти
Посягають на святе!!!1
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12.11.2021 16:14 Відповісти
ЗЕляди соснут в очередной раз и сделают вид, что так и было.
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12.11.2021 16:52 Відповісти
Так сейчас и в Кадмине полно россиян, я уже не говорю про ЛДнр...
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12.11.2021 16:14 Відповісти
Чудовий початок. Дай Бог таке саме отримає згодом єрмак, татаров...
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12.11.2021 16:16 Відповісти
Отримають. І буде дуже боляче.
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12.11.2021 18:57 Відповісти
Чудовий початок. Верещучка разом з Сивохо вже обіцяють оформити ущімльонним лугандоцам пенсії! Скоро нададуть довгоочикувану ****** суб'єктність ЛДНР. Це тільки початок.
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12.11.2021 19:59 Відповісти
А там точно "представники терористичних організацій Л/ДНР"? Як визначили? На той час вже існували відповідні документи?
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12.11.2021 16:27 Відповісти
В прокурора запитаєш
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12.11.2021 16:39 Відповісти
Це та що очко государєво?)))
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12.11.2021 16:40 Відповісти
а прокурор цього Демчишина за спробу укладання договору про постачання води для "Крымского (Южного) федерального округа" також переслідує???
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12.11.2021 17:01 Відповісти
а, ні, сорі, склероз.
То була мова про постачання не води, а https://ru.krymr.com/a/26816562.html електроенергії до "Крымского (Южного) федерального округа"
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12.11.2021 17:20 Відповісти
Зграя зелених шавок усвідомила, що їм підходить повний звіздець, а тому зі страху починають істерично тявкати на всі боки. Воно б нічого, але ж ті у*обки нароблять стільки бід та проблем, що нам на кілька поколінь то виправляти і вигрібати.
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12.11.2021 16:46 Відповісти
Звичайно Мародер нічого на знав.🤣🤣🤣
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12.11.2021 16:46 Відповісти
Конечно не знал. Он в это время развлекал террористов в Горловке и Москве. За такой занятостью много чего пропустишь
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12.11.2021 16:49 Відповісти
никада ничего не знал и капейки не имел
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12.11.2021 17:00 Відповісти
У нас даже министры - террористы?
Нас еще больше будут любить и уважать другие страны.
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12.11.2021 16:51 Відповісти
Нормально,хоть один порохобот сядет.
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12.11.2021 16:56 Відповісти
Присядуть зелені покидьки та пострибають з 17+ поверхів. Як риг чечетов.
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12.11.2021 18:58 Відповісти
Это серьезный профессионал, кризис менеджер. Неужели патриоты на улице не вступятся за такого человека????
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12.11.2021 16:57 Відповісти
Семенченко останавливал торговлю на крови. А торговал углёс с ДНР и ЛНР -Демчишин. Сейчас оба будут сидеть в тюрьме. один за о, что торговал. А другой за то, что останавливал.
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12.11.2021 16:58 Відповісти
семенченко ничего не останавливал, тоже еще тот бизнесмен
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12.11.2021 17:01 Відповісти
Податки з такої торгівлі сплачувалися в бюджет України!!
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12.11.2021 19:02 Відповісти
Податки з такого чоколядового гешефту летіли в нас російськими "градами" та мінами!
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13.11.2021 08:10 Відповісти
Ще розкажи що гради та міни кацапи терористам продавали ,, та ще й саме за ті гроші .
По друге - на той період ( кінець 2014- початок 2015 ), шахти на території де точилися бойові дії , ще вважалися українськими ,, центральні офіси вугледобувних компаній , розміщувалися в Києві . Тобто податки сплачувалися в український бюджет , гроші не виходили навіть за межі Києва , а на захоплені території перераховувалися лише кошти на зарплату шахтарям і виробничі потреби шахт . Це було відомо всім ,,тодішнім - президенту , кабміну , Верховній Раді , РНБО , всьому керівництву держави , і не вважалося злочином . Так що ніякої зради тут нема ,, вся ця справа проти Демчишина закінчиться пшиком , як і попередня - проти Свинарчука .
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13.11.2021 09:43 Відповісти
странно, что только сейчас спохватились, 14-15 годы - тогда еще непонятно было ничего, предприятия работали там, деньги платили сюда, откуда и кто знал как там и что..., а если так, то почему не пресекли вовремя, если сбу было в курсе... или в доле? зато сейчас все супер - угля нет, электричества нет, но мы его покупаем и поддерживаем режим лукашенко, которого весь мир осуждает как узурпатора, самозванца и преступника
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12.11.2021 17:02 Відповісти
СБУ, а точніше ФСБУ у дзьобі носило через лінію фронту російським найманцям кеш за вугілля - чим допомагало Путіну нас вбивати та утримувати окуповані території. Де затримання, слідство, суд, вирок та покарання виконавців фінансового забезпечення міжнародного тероризму?
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13.11.2021 08:25 Відповісти
Я этого Демчишина не выгораживаю, но это херня какая-то. Пук в лужу. Отвлекуха или имитация трудовой деятельности. Ведь ясно, что нихрена ему не будет, хоть виновен он, хоть нет. Это привет порохне от зели.
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12.11.2021 17:03 Відповісти
Кажуть що для міністерства протидії дезінформації, чи як там тепер називається ботоферма ;ЗЕ!диджитал; закупили більше ста генераторів.
Це що, і в Києві світло вимикатимуть?
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12.11.2021 17:11 Відповісти
Ближче до виборів Петрика запідозрять) Збирайте гроші на заставу)
Хоча стаття передбачає безальтернативний запобіжний захід.
😉
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12.11.2021 17:19 Відповісти
Чим ти тішишся, дурнувате? Все ж то вам стократно повернеться. Ви побільше такої всякої херні городіть, прецеденти створюйте, щоб з вами потім не заморочуватись, придурки.
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12.11.2021 17:54 Відповісти
Зелений пшик. За віялові відключення - зелена шмаркля відповість!
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12.11.2021 19:05 Відповісти
Так є, всі стають розумними заднім числом,особливо коли не були в круговороті подій.
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12.11.2021 19:31 Відповісти
надеются, что зе -лошье примет его за демченко, гебешного шпиона, служащего в ОП?
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12.11.2021 19:46 Відповісти
дЕрмаку когда уже вручите?
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12.11.2021 20:48 Відповісти
його теж продоять ....- ті хто прийдуть пізнішше ...., нічого особистого - тільки гроші
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13.11.2021 13:05 Відповісти
Сталинские формулировки процессов 37-го года.
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12.11.2021 22:58 Відповісти
А шо там насчёт "вагнергейта"? Надеюсь, ЗЕ! тоже предъявят подозрение по статье в госизмене и заразом лучшему дружбану Ермаку. Или "ето другое"?
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12.11.2021 23:30 Відповісти
Не може бути щоб ця кристально чесна людина яка була довiреним лицем нашого сивочолого потужного криголама займалася такими ганебними справами!
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12.11.2021 23:58 Відповісти
Нагадайте мені випадок, коли пошук ворогів серед пАпередніков, не закінчився у пліснявих обіср.ними штанами?
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13.11.2021 00:11 Відповісти
Це відповідь на конкретне питання? Мда.
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13.11.2021 00:21 Відповісти
Частина системної роботи бакланова?
"Єрмак має тісні зв'язки з Росією і це небезпечно для України, - євродепутатка "
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13.11.2021 00:08 Відповісти
Так там же наши люди, и они голодали, Украина им платит пенсии. Это не уменьшает нагрузку для страны агрессора?
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13.11.2021 09:15 Відповісти
Когда шла торговля углем с ОРДЛО-пенсий не платили,зато шахтерам платили зарплату,перечисляли налоги в украинский бюджет,в том числе военный налог.Но кому то это не понравилось)
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13.11.2021 12:50 Відповісти
Беларусь увеличила экспорт угля в Украину в 2018 г в 946 раз https://export.by/news/belarus-uvelichila-eksport-uglya-v-ukrainu-v-2018-g-v-946-raz-do-5885-tis-t Демчишин тогда уже не был министром энергетики,и откуда же этот антарцит появился?
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13.11.2021 12:45 Відповісти
це вони так просто столуються ...- віджимають ...-чи хтось вірить що його посадять ( а там е за що і за інше....)
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13.11.2021 13:02 Відповісти
 
 