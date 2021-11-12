Ексміністру енергетики Демчишину вручили підозру за "сприяння терористичній групі чи терористичній організації", - СБУ
Слідчі СБУ і ДБР вручили підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України (2014-2016) Володимиру Демчишину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.
Підозра оголошена за статтею 258-3 Кримінального кодексу України ‒ сприяння терористичній групі чи терористичній організації.
"Слідством встановлено, що посадовець упродовж грудня 2014 - лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, представників терористичних організацій "Л/ДНР".
Крім цього, міністр, перевищуючи свої службові повноваження, примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками "Л/ДНР". Зокрема, щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
В СБУ додали, що в результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн. Це призвело до закріплення та подальшого становлення так званих "урядів" терористичних організацій "Л/ДНР" на тимчасово окупованих територіях. Більше того, це призвело до зменшення фінансового навантаження країни-агресора щодо матеріального забезпечення "Л/ДНР".
Співробітники Служби не називають прізвище чиновника, однак в 2014-2016 рр. пост міністра енергетики займав Володимир Демчишин.
"Вручення даної підозри – це частина системної роботи СБУ із викриття посадових осіб, які зрадили державним інтересам України на фоні гібридної агресії РФ. Нагадаємо, що раніше підозру у державній зраді отримали чинний депутат Верховної Ради та один із підприємців", - підсумували в СБУ.
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1. За попытку сохранить снабжение углём по минимальным ценам судят Демчишина
2. За срыв этой попытки из п.1 судят кревоточную лушпайку семена
3. За вынужденное выруливание из ситуации п.2 с помощью Роттердам+ тоже судят (хотя тут уже несколько раз обосрались)
Немецкий журнал https://ru.wikipedia.org/wiki/Spiegel Spiegel называет его (Владимир Васильевич Демчишин) «доверенным лицом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Порошенко
Ты простое брехливое говно
То була мова про постачання не води, а https://ru.krymr.com/a/26816562.html електроенергії до "Крымского (Южного) федерального округа"
Нас еще больше будут любить и уважать другие страны.
По друге - на той період ( кінець 2014- початок 2015 ), шахти на території де точилися бойові дії , ще вважалися українськими ,, центральні офіси вугледобувних компаній , розміщувалися в Києві . Тобто податки сплачувалися в український бюджет , гроші не виходили навіть за межі Києва , а на захоплені території перераховувалися лише кошти на зарплату шахтарям і виробничі потреби шахт . Це було відомо всім ,,тодішнім - президенту , кабміну , Верховній Раді , РНБО , всьому керівництву держави , і не вважалося злочином . Так що ніякої зради тут нема ,, вся ця справа проти Демчишина закінчиться пшиком , як і попередня - проти Свинарчука .
Це що, і в Києві світло вимикатимуть?
Хоча стаття передбачає безальтернативний запобіжний захід.
😉
"Єрмак має тісні зв'язки з Росією і це небезпечно для України, - євродепутатка "