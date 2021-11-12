Ексміністру енергетики Демчишину вручили підозру за "сприяння терористичній групі чи терористичній організації", - СБУ

Слідчі СБУ і ДБР вручили підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України (2014-2016) Володимиру Демчишину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.

Підозра оголошена за статтею 258-3 Кримінального кодексу України ‒ сприяння терористичній групі чи терористичній організації.

"Слідством встановлено, що посадовець упродовж грудня 2014 - лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, представників терористичних організацій "Л/ДНР".

Крім цього, міністр, перевищуючи свої службові повноваження, примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками "Л/ДНР". Зокрема, щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що в результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн. Це призвело до закріплення та подальшого становлення так званих "урядів" терористичних організацій "Л/ДНР" на тимчасово окупованих територіях. Більше того, це призвело до зменшення фінансового навантаження країни-агресора щодо матеріального забезпечення "Л/ДНР".

Співробітники Служби не називають прізвище чиновника, однак в 2014-2016 рр. пост міністра енергетики займав Володимир Демчишин.

"Вручення даної підозри – це частина системної роботи СБУ із викриття посадових осіб, які зрадили державним інтересам України на фоні гібридної агресії РФ. Нагадаємо, що раніше підозру у державній зраді отримали чинний депутат Верховної Ради та один із підприємців", - підсумували в СБУ.

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