"Українська спільнота була шокована", - посол Мельник про пропозицію Німеччини розмістити мігрантів в Україні
Українці ображені через те, що можливість залучення держави до вирішення спровокованою Білоруссю поточної міграційної кризи обговорюється за їх спиною.
Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник у п’ятницю в ефірі Deutschlandfunk, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Заява експерта із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільcа Шміда щодо можливості залучити Україну до розв'язання проблеми біженців на кордоні з Білоруссю, та розмістити мігрантів на території України, викликала великий резонанс, заявив посол. Ця тема, зокрема, обговорювалася на засіданні РНБО.
"Українська спільнота була здебільшого шокована цією дивовижною пропозицією, адже наш уряд ніхто навіть не запитав, з нами ніхто не консультувався", - підкреслив посол.
За його словами багато хто каже, що це - показник неповаги до України, дехто – що це нахабство, хтось бачить "певні свідчення німецького національного колоніалізму, з яким ми, на жаль дуже добре знайомі з темних часів історії".
Під час Другої світової війни німецькі націонал-соціалісти бачили Україну як життєвий простір, нагадав дипломат, а деякі сьогоднішні політики, за його словами, також, схоже, "розглядають Україну не як рівноправного партнера, але як території поруч з ЄС".
Посол також нагадав, що Україна через російську війну, яка триває 7 років, втратила 7% власної території й отримала 1,5 мільйона внутрішніх біженців, що є величезним викликом.
Мельник також поінформував, що особисто розмовляв телефоном з депутатом Шмідом, було зазначено, що наразі взагалі "немає підстав для таких розмов". Але якщо подібна пропозиція офіційно надійде, Київ буде готовий до конструктивної дискусії на цю тему, додав глава дипмісії.
На запитання, чи побоюється Україна, що Олександр Лукашенко відправить мігрантів до її кордону, коли польський буде міцно перекритий, посол визнав, що українська сторона змушена враховувати таку можливість. Дипломат таким чином пояснив, чому РНБО вирішила перемістити на кордон понад 8 тисяч поліцейських.
Український посол також наголосив, що президент Росії Володимир Путін, який є союзником Білорусі, несе відповідальність за цю гуманітарну катастрофу та закликав ЄС вжити "адекватних і відповідних" заходів реагування. Мельник вважає санкції правильною відповіддю, але не вважає нинішні санкції достатніми.
Нагадаємо, раніше у Німеччині запропонували направити біженців із Білорусі в Україну
Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи заяву німецького законодавця, порадив "соціал-демократам Німеччини взяти собі додому по два, по три, по п’ять біженців; а якщо мало місця в Бундестазі, то нехай їх беруть до себе, і нехай там знаходяться". Він назвав "дуже дивним", коли німці починають розповідати Україні, що нам з цього приводу робити.
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У нас Кива, тоже депутат, каждую неделю такую чушь несёт журналистам и не только, и что? Вот такая она Украина, по одному Киве будем судить?
завозимо в донбаські *****, показуєм в сторону ДНР, і брешемо, що там і є Польша., а за Польщею вже Німеччина 😏🙁
Якщо промовчати, то буде вже гавкіт багатьох шавок.
Зіграв на випередження. Тому що, якщо цю ідею підтримає офіційний Берлін, то може бути пізно - маховик буде запущено. Тому посол просто провів для офіційного Берліна червону лінію.
7 літ тому Німеччина запровадила проти нас негласне ембарго.
Явно був розрахунок, що скоро окочуримося російськими стараннями, а ті будуть типу чистенькі. Але не так сталося, як гадалося: ми встояли, і зненацька виявилося, німецький вплив на нас обмежений…
Наприклад, на світлу ідею навантажити нас «бєшенцами» навіть слабка зеленська влада їх фактично послала. І що? Навіть французи із контрактом на гелікоптери виявилися розважливіші. Що вже казати про турків із активно зростаючим військово-технічним співробітництвом - що само по собі змушує нас з ними діяти разом і підтримувати одне одного.
А тепер у протистоянні між Німеччиною та Польщею з Литвою ми - на боці останніх. Звісно, наш голос не найгучніший, але все одно.
все-таки Ганапольский - чужой человек, не чувствует настроение людей, не умеет сочувствоать и не понимает, что у нас идет 7 лет война.
2 года назад он хвалил даже Портнова - вот молодец мол! Обещал открыть 30 уголовных дел и открыл!!! может это был сарказм, но все равно неприятно.
защищал Саака и все его делишки в2018-2019 г понятно, что его жена грузинка.
Нікчемне створіння.
Нарешті вони заживуть, як давно мріяли.
Не сломалась бы. а то вертится уже не по детски-всех засасывает кто рядом и кто к деньгам не устойчив
- А ты чё?
- Завтра ещё раз пойду!
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https://www.facebook.com/MykolaKniazhytsky/posts/916955588920568?__cft__[0]=AZVDJ4PcTTNqjxGoIIsZFiPSPcWuk_NO6UM4w8FQqCqpqFL3YOl-pqIFV7gyAvLoPYT6D4Uf-7ku9j7kAn-gZujTIHlvAbopqU4V_GjRFACDr6rGfWFXY9e4sAaLgA2TPB5CXC2psm9XAyYi-JfCBsKE&__tn__=%2CO%2CP-R 8 год ·
Пишуть, що німецькі військові підрозділи помітили на території Польщі. Навколо нас політична і найстрашніше- військова напруга. Ми в епіцентрі. І каталізатор, як і справжня ціль- теж ми. Ні, не для німців і поляків ми ціль, а для агресора. Це зрозуміло.
Зрозуміло і те, що причин цієї напруги дві: імперські марення диктаторського режиму Росії і безвідповідальність групки осіб, які забажали влади в Україні і тих, хто за них проголосував.
До нас перестали у світі ставитися серйозно, з нами перестали рахуватися. З країни Героїв Майдану, яких соромно зраджувати ми перетворилися для Заходу на країну блазнів, заради яких немає сенсу приносити в жертву власні економічні інтереси. Насправді, люди, які безвідповідально голосували за цю владу думаючи, що голосують за мир, проголосували за війну. І буде великим щастям, якщо Господь допоможе її уникнути. Немає більше на кого покладатися.
"свидетельства немецкого национального колониализма, с которым мы, к сожалению, очень хорошо знакомы с темных времен истории" .
Темные времена вообщем-то никуда и не делались... Кто был фашистом тот им и остался, судя по всему. Но я б не сумел так это красиво выразить.
В общем, просто горжусь! вот что значит дипломат! Дипломатище!!!
Респект пану Мельнику!!!!
Нільc шмидт, ты что, оху ел! Рядом твои союзники - ***** и копростан, похрюкай с моржовой звиздой, туда и везите! "Дебил бл#ядь..."!
PS: Ещё похрюкай, что Украина это Германия, 1942 год, как педофил - *****, твой хрюкает...