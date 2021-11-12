"Українська спільнота була шокована", - посол Мельник про пропозицію Німеччини розмістити мігрантів в Україні

Українці ображені через те, що можливість залучення держави до вирішення спровокованою Білоруссю поточної міграційної кризи обговорюється за їх спиною.

Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник у п’ятницю в ефірі Deutschlandfunk, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Заява експерта із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільcа Шміда щодо можливості залучити Україну до розв'язання проблеми біженців на кордоні з Білоруссю, та розмістити мігрантів на території України, викликала великий резонанс, заявив посол. Ця тема, зокрема, обговорювалася на засіданні РНБО.

"Українська спільнота була здебільшого шокована цією дивовижною пропозицією, адже наш уряд ніхто навіть не запитав, з нами ніхто не консультувався", - підкреслив посол.

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За його словами багато хто каже, що це - показник неповаги до України, дехто – що це нахабство, хтось бачить "певні свідчення німецького національного колоніалізму, з яким ми, на жаль дуже добре знайомі з темних часів історії".

Під час Другої світової війни німецькі націонал-соціалісти бачили Україну як життєвий простір, нагадав дипломат, а деякі сьогоднішні політики, за його словами, також, схоже, "розглядають Україну не як рівноправного партнера, але як території поруч з ЄС".

Посол також нагадав, що Україна через російську війну, яка триває 7 років, втратила 7% власної території й отримала 1,5 мільйона внутрішніх біженців, що є величезним викликом.

Мельник також поінформував, що особисто розмовляв телефоном з депутатом Шмідом, було зазначено, що наразі взагалі "немає підстав для таких розмов". Але якщо подібна пропозиція офіційно надійде, Київ буде готовий до конструктивної дискусії на цю тему, додав глава дипмісії.

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На запитання, чи побоюється Україна, що Олександр Лукашенко відправить мігрантів до її кордону, коли польський буде міцно перекритий, посол визнав, що українська сторона змушена враховувати таку можливість. Дипломат таким чином пояснив, чому РНБО вирішила перемістити на кордон понад 8 тисяч поліцейських.

Український посол також наголосив, що президент Росії Володимир Путін, який є союзником Білорусі, несе відповідальність за цю гуманітарну катастрофу та закликав ЄС вжити "адекватних і відповідних" заходів реагування. Мельник вважає санкції правильною відповіддю, але не вважає нинішні санкції достатніми.

Нагадаємо, раніше у Німеччині запропонували направити біженців із Білорусі в Україну

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи заяву німецького законодавця, порадив "соціал-демократам Німеччини взяти собі додому по два, по три, по п’ять біженців; а якщо мало місця в Бундестазі, то нехай їх беруть до себе, і нехай там знаходяться". Він назвав "дуже дивним", коли німці починають розповідати Україні, що нам з цього приводу робити.