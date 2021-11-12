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"Українська спільнота була шокована", - посол Мельник про пропозицію Німеччини розмістити мігрантів в Україні

Українці ображені через те, що можливість залучення держави до вирішення спровокованою Білоруссю поточної міграційної кризи обговорюється за їх спиною.

Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник у п’ятницю в ефірі Deutschlandfunk, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Заява експерта із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільcа Шміда щодо можливості залучити Україну до розв'язання проблеми біженців на кордоні з Білоруссю, та розмістити мігрантів на території України, викликала великий резонанс, заявив посол. Ця тема, зокрема, обговорювалася на засіданні РНБО.

"Українська спільнота була здебільшого шокована цією дивовижною пропозицією, адже наш уряд ніхто навіть не запитав, з нами ніхто не консультувався", - підкреслив посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині запропонували направити біженців із Білорусі в Україну

За його словами багато хто каже, що це - показник неповаги до України, дехто – що це нахабство, хтось бачить "певні свідчення німецького національного колоніалізму, з яким ми, на жаль дуже добре знайомі з темних часів історії".

Під час Другої світової війни німецькі націонал-соціалісти бачили Україну як життєвий простір, нагадав дипломат, а деякі сьогоднішні політики, за його словами, також, схоже, "розглядають Україну не як рівноправного партнера, але як території поруч з ЄС".

Посол також нагадав, що Україна через російську війну, яка триває 7 років, втратила 7% власної території й отримала 1,5 мільйона внутрішніх біженців, що є величезним викликом.

Мельник також поінформував, що особисто розмовляв телефоном з депутатом Шмідом, було зазначено, що наразі взагалі "немає підстав для таких розмов". Але якщо подібна пропозиція офіційно надійде, Київ буде готовий до конструктивної дискусії на цю тему, додав глава дипмісії.

Також дивіться: "Якщо мало місця у них у Бундестазі, то нехай беруть собі додому": Данілов відповів на пропозицію Німеччини розмістити мігрантів в Україні. ВIДЕО

На запитання, чи побоюється Україна, що Олександр Лукашенко відправить мігрантів до її кордону, коли польський буде міцно перекритий, посол визнав, що українська сторона змушена враховувати таку можливість. Дипломат таким чином пояснив, чому РНБО вирішила перемістити на кордон понад 8 тисяч поліцейських.

Український посол також наголосив, що президент Росії Володимир Путін, який є союзником Білорусі, несе відповідальність за цю гуманітарну катастрофу та закликав ЄС вжити "адекватних і відповідних" заходів реагування. Мельник вважає санкції правильною відповіддю, але не вважає нинішні санкції достатніми.

Нагадаємо, раніше у Німеччині запропонували направити біженців із Білорусі в Україну

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи заяву німецького законодавця, порадив "соціал-демократам Німеччини взяти собі додому по два, по три, по п’ять біженців; а якщо мало місця в Бундестазі, то нехай їх беруть до себе, і нехай там знаходяться". Він назвав "дуже дивним", коли німці починають розповідати Україні, що нам з цього приводу робити.

біженці (1863) Німеччина (7336) Данілов Олексій (1259) мігранти (1109) посол (1098) Мельник Андрій (233)


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Топ коментарі
+47
У випадку потрапляння біженців із Білорусі в Україну, грузимо всіх в комфортні плацкарти Укрзалізниці,
завозимо в донбаські *****, показуєм в сторону ДНР, і брешемо, що там і є Польша., а за Польщею вже Німеччина 😏🙁
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12.11.2021 16:24
+35
Навіть якщо він розуміє, що то шавка, він мусив реагувати, і в даному випадку все сказав вірно.
Якщо промовчати, то буде вже гавкіт багатьох шавок.
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12.11.2021 16:26
+24
Нікуди не поділась зверхність країн заходу, як і раніше рахують, що вони голубих кровєй.
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12.11.2021 16:24
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Такой он , ЕС .
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12.11.2021 16:20 Відповісти
Один какой-то неадекват что-то сказал каким-то журналистам. Вот такой вот он ЕС, да?
У нас Кива, тоже депутат, каждую неделю такую чушь несёт журналистам и не только, и что? Вот такая она Украина, по одному Киве будем судить?
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12.11.2021 17:34 Відповісти
Людина контужена,що там по ньому можна судити.
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12.11.2021 18:45 Відповісти
Кива о внутренних проблемах говорит а не трогает международную политику.
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12.11.2021 20:28 Відповісти
Да ты что???
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12.11.2021 22:50 Відповісти
Нікуди не поділась зверхність країн заходу, як і раніше рахують, що вони голубих кровєй.
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12.11.2021 16:24 Відповісти
вища раса
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12.11.2021 16:30 Відповісти
В самом плохом смысле этого слова
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12.11.2021 16:31 Відповісти
Розбавляють їх голубу --- чорною.... Хочуть і нам такого щастя...
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12.11.2021 16:31 Відповісти
У випадку потрапляння біженців із Білорусі в Україну, грузимо всіх в комфортні плацкарти Укрзалізниці,
завозимо в донбаські *****, показуєм в сторону ДНР, і брешемо, що там і є Польша., а за Польщею вже Німеччина 😏🙁
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12.11.2021 16:24 Відповісти
Там гуманні росіяни накриють тих біженців градом і скажуть, що це зробили укропи, можна навіть не сумніватись, такі проблеми вони вирішують дуже швидко.
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12.11.2021 16:39 Відповісти
То вже не наші проблеми а проблеми окупантів , тобото срашкі !
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12.11.2021 16:53 Відповісти
Накроют градами и отчитаются, что победили армию НАТО
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12.11.2021 17:47 Відповісти
Чувак, ты - красава!
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12.11.2021 17:38 Відповісти
Ні. Україна повинна відкрити їм зелений коридор до кордону з Угорщиною і сказати що від кордону пару годин пішки і там вже Німеччина. Фріци і ******* плазували перед ху*лом, то нехай розгрібають.
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12.11.2021 21:27 Відповісти
Посол повинен розуміти, що це неофіційна позиція Німеччини, а простий висер пропутінської шавки, яких у нас в Україні - сила-силенна, доречі не дивлячись на 8-й рік війни. Рівень наших послів вражає, хоча ні, не вражає.
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12.11.2021 16:24 Відповісти
Навіть якщо він розуміє, що то шавка, він мусив реагувати, і в даному випадку все сказав вірно.
Якщо промовчати, то буде вже гавкіт багатьох шавок.
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12.11.2021 16:26 Відповісти
Німецький чорт висловив особисту позицію, посол позицію країни до країни, з якої цей чорт. Відчуваєте різницю?
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12.11.2021 16:42 Відповісти
Не зовсім дипломатично, але іноді слід робити саме так.
Зіграв на випередження. Тому що, якщо цю ідею підтримає офіційний Берлін, то може бути пізно - маховик буде запущено. Тому посол просто провів для офіційного Берліна червону лінію.
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12.11.2021 16:56 Відповісти
Alex Pavloshchuk@GreyWraith



7 літ тому Німеччина запровадила проти нас негласне ембарго.
Явно був розрахунок, що скоро окочуримося російськими стараннями, а ті будуть типу чистенькі. Але не так сталося, як гадалося: ми встояли, і зненацька виявилося, німецький вплив на нас обмежений…
Наприклад, на світлу ідею навантажити нас «бєшенцами» навіть слабка зеленська влада їх фактично послала. І що? Навіть французи із контрактом на гелікоптери виявилися розважливіші. Що вже казати про турків із активно зростаючим військово-технічним співробітництвом - що само по собі змушує нас з ними діяти разом і підтримувати одне одного.
А тепер у протистоянні між Німеччиною та Польщею з Литвою ми - на боці останніх. Звісно, наш голос не найгучніший, але все одно.
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12.11.2021 17:12 Відповісти
Ну якщо мала місце офіційна позиція з приводу застосування "Байрактара", то чого шавкам не гавкати
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12.11.2021 18:49 Відповісти
вчера Ганапольский на Прямом начал осуждать и обсуждать слова Данилова- мол так нельзя.
все-таки Ганапольский - чужой человек, не чувствует настроение людей, не умеет сочувствоать и не понимает, что у нас идет 7 лет война.
2 года назад он хвалил даже Портнова - вот молодец мол! Обещал открыть 30 уголовных дел и открыл!!! может это был сарказм, но все равно неприятно.
защищал Саака и все его делишки в2018-2019 г понятно, что его жена грузинка.
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12.11.2021 20:34 Відповісти
Думаю, що посол мав красиво перефразувати слова Данілова, щоб показати, що ми не дикий народ, а можемо оформлювати свої думки в достатньо адекватну форму.
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12.11.2021 16:37 Відповісти
Що ви там маєте розглялати пітараси? Нехай всі тітерористи, або залишаюттся в лукащкекорусії, або літаком в німеччину.
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12.11.2021 16:25 Відповісти
Після 2014 року нас вже важко чимось здивувати...
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12.11.2021 16:25 Відповісти
Ой, бідна вата...як же тебе гнітить вільна Україна.
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12.11.2021 16:26 Відповісти
А мене коцапи не сдивували своїм нападом.А ти шо,здивувався?😂🌷×××
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12.11.2021 16:32 Відповісти
А він із задоволенням вляжеться перед кацапським лаптем.
Нікчемне створіння.
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12.11.2021 16:37 Відповісти
Как всегда стучат по твоей бестолковке?😂🌷×××
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12.11.2021 16:40 Відповісти
Ті нелегали не дурні. Вони хочуть у Німеччину, щоб багаті бюргери платили їм по 3000.
Нарешті вони заживуть, як давно мріяли.
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12.11.2021 16:25 Відповісти
а чому не раша? лицемірні лівацькі ляті
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12.11.2021 16:26 Відповісти
А чого не в Німеччині, або в росії, де катастрофічна ситуація з низькокваліфікованими робітниками? Бо сцикотно і годувати треба, але і працювати вони принципово не будуть.
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12.11.2021 16:29 Відповісти
немцы совсем офигели, сначала СП-2. хотя он им и нафик не нужен, теперь льют воду на российскую мельницу. которая все увеличивает и увеличивает обороты.
Не сломалась бы. а то вертится уже не по детски-всех засасывает кто рядом и кто к деньгам не устойчив
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12.11.2021 16:29 Відповісти
Я так понял разместить на территории Украины,а ЕС будетим пособие платить?Их по другому палкой в Украину не загнать)))
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12.11.2021 16:29 Відповісти
Меркель второй раз позвонила Путину с просьбой поговорить с Лукашенко: - - Ой, дявчонки, что делаетца-то, что делаетца! Меня вчера во втором подъезде изнасиловали!
- А ты чё?
- Завтра ещё раз пойду!
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12.11.2021 16:29 Відповісти
Якби мігрантам була порібна Україна, тоді б вони проривались би до України. Яле їм не потрібна Україна, їм потрібна Польща, сита Німмечина. Тому пропозиція Німеччини не проходить. Готуйтесь німці до прийому гостей.
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12.11.2021 16:31 Відповісти
Это понятно,просто наши нелохи раздули с этого проблему для отвлечения внимания от реальных проблем
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12.11.2021 16:34 Відповісти
Может теперь зажравшаяся Европа поймет какого бешеного кровожадного зверя сдерживают наши парни ценой своей жизни. В ЕС все не могут решить дават Украине оружие или достаточно обеспокоености. Страшно представить, что будет происходить в изнеженой чистенькой Европе если недай Бог озверевшая орда прорвется к границам ЕС.
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12.11.2021 16:34 Відповісти
Увы, не поймут - у них мозги жиром заплыли
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12.11.2021 20:02 Відповісти
Европейское чмо уже давно надо послать нах..., так же как были посланы козломордые, другой альтернативы нет... Если Украине суждено подохнуть,значит подохнем!!!!!!!! Кругом одно шакалье. 👺👺👺
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12.11.2021 16:36 Відповісти
Что бы ни было кругом - надо находить союзников, искать объединяющие элементы с другими странами, ибо в одиночку не выжить. Подохнуть -не проблема, на это ума и мужества не нужно.
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13.11.2021 00:43 Відповісти
Бить фашистов для украинцев дело привычное ,многие наши Люди оставили свои автографы на стенах разрушенного Рейхстага ,так-шо погорячился Фриц маленько ..
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12.11.2021 16:40 Відповісти
ДИДЫВАИВАЛЕ?
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12.11.2021 16:44 Відповісти
Шо ,не нравится когда бьют фашистов ? Ну тогда тебе до раиссии дорога.
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12.11.2021 16:46 Відповісти
Без ленд-лиза краснопузым была бы трында.
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12.11.2021 17:14 Відповісти
ЗЫ... ко всему , не так Гитлер убивал нас, как кремлядь.
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12.11.2021 17:16 Відповісти
гитлер убивал всех ибо он свихнувшийся негодяй и подонок ,маньяк получивший безграничную власть .
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12.11.2021 17:19 Відповісти
неправда ваша , гитлер немцев так не уничтожал, как кремлядь своих. Гитлер чужих так не уничтожал, имею ввиду количество, как кремлядь своих.
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12.11.2021 18:03 Відповісти
Безусловно но после этого был бы кирдык тем кто давал ленд-лиз ..
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12.11.2021 17:16 Відповісти
Вас не понять , что для вас в приоритете: дружба с Гитлером(кремляди), с англосаксами... Или как сейчас у лаптестана, по более чем 20 000 км бордеру, нет ни одной страны-друга.
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12.11.2021 18:06 Відповісти
Туристи зі сходу легально приїхали до Білорусі по білоруським візам,а те,що вони хочуть атакувати сусідні країни скопом,це вже тероризм і реагувати треба, як на терористів.
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12.11.2021 16:41 Відповісти
БРАТТЯ, шо за мода из пшика раздувать бульбайшку. Дурачка в Германии , который такое ляпнул, сами бундес-фрицы ни во что не ставят, бо оно- скандалист и ничто собою серьезного не представляет, В политическом плане. ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЕРЛИН ПОНИМАЕТ СИТУАЦИЮ И ПОДДЕРЖИВАЕТ ПОЛЬШУ, в плане , никакого неофициального пересечения польской границы туристами кацапии.
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12.11.2021 16:43 Відповісти
БРАТТЯ , ЦЕ ВБРОС ОТ КАЦАПОЗЕБУИНОВ, ШОБЫ НАШИ ДУРАЧКИ ВКЛЮЧИЛИ "ДИДЫВАИВАЛЕ... Оно вам надо? Лучше сосредоточьтесь на том, чтобы в следующий раз чмошникам не прорваться к власти.
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12.11.2021 16:48 Відповісти
..а просто отправить (по-братски), как гуманитарку, адольфам 1,5млн потерпевших донбасят от их "друга владимира" - гансам мало не покажется..
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12.11.2021 16:44 Відповісти
Точно так, один в один, как комсомолка ГДР товарищь Меркель сегодня разговаривает с коммуно-фашистом Путлером по поводу Украины, точно так-же в 1938 году бздливый продажный английский премьер Чемберлен разроваривал с Гитлером по поводу Чехословакии. Ровно через год началась Вторая Мировая Война.
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12.11.2021 16:45 Відповісти
ему же,емберлену и Великобритании и досталось
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12.11.2021 20:25 Відповісти
Україна разом із Польщею мають подати спільний позов про відшкодування збитків, нанесених нашим країнам внаслідок агресії нацистського режиму німеччини під час другої світової війни.(поляки до речі вже піднімали це питання) А ті репарації що ганси виплатили своїм майном срср нехай тепер витребують з його правонаступниці - *********** параші! Нам з тих репарацій нічого не дісталось. А після неминучого розпаду кацападлії ми й з них отримаємо репарації за розв'язану ними війну, усі руйнування,людські страждання, анексію та спаплюження наших земель, і голодомори гнидярам згадаємо : довіку не розрахуються тварюки!! А щодо німців - нашому довбаному політикуму давно треба зняти "рожеві окуляри" : шваби нам такі самі "західні партнери" - як мокшанські кацападли нам "адіннарот"! Вони як і рашистські ординці завжди дивились на Україну як на ласий шматок землі та потенційну колонію... То ж ідуть ті срані штайнмайєри зі шмєркєлями (фрау ріббентроп) нахутір к їбєніній матері!
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12.11.2021 16:47 Відповісти
С.ка, подай лучше на кремлядь в ГААГУ, за рапалльско-молоториббентропский сговор и коммуно-фашистскую практику кремляди в наши дни.
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12.11.2021 16:52 Відповісти
окуели суки.......
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12.11.2021 16:53 Відповісти
Немецкие политики, 90% из них - продажные проститутки, купленные ******. Шредер тому пример. И если Меркель была из правых и не очень афишировала что танцует под балалайку фюрера репоедов, то СОСИалисты всегда кормились из кремлевского корыта, начинаю с 1920х годов и не скрывали этого Высер этого немца - первая ласточка. Наши союзники - только англосаксы, и не от большой любви к Украине, а из своих стратегических соображений.
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12.11.2021 16:55 Відповісти
З країни Героїв Майдану, яких соромно зраджувати ми перетворилися для Заходу на країну блазнів, заради яких немає сенсу приносити в жертву власні економічні інтереси.

https://www.facebook.com/MykolaKniazhytsky/?__cft__[0]=AZVDJ4PcTTNqjxGoIIsZFiPSPcWuk_NO6UM4w8FQqCqpqFL3YOl-pqIFV7gyAvLoPYT6D4Uf-7ku9j7kAn-gZujTIHlvAbopqU4V_GjRFACDr6rGfWFXY9e4sAaLgA2TPB5CXC2psm9XAyYi-JfCBsKE&__tn__=-UC%2CP-R Микола Княжицький

https://www.facebook.com/MykolaKniazhytsky/posts/916955588920568?__cft__[0]=AZVDJ4PcTTNqjxGoIIsZFiPSPcWuk_NO6UM4w8FQqCqpqFL3YOl-pqIFV7gyAvLoPYT6D4Uf-7ku9j7kAn-gZujTIHlvAbopqU4V_GjRFACDr6rGfWFXY9e4sAaLgA2TPB5CXC2psm9XAyYi-JfCBsKE&__tn__=%2CO%2CP-R 8 год ·



Пишуть, що німецькі військові підрозділи помітили на території Польщі. Навколо нас політична і найстрашніше- військова напруга. Ми в епіцентрі. І каталізатор, як і справжня ціль- теж ми. Ні, не для німців і поляків ми ціль, а для агресора. Це зрозуміло.

Зрозуміло і те, що причин цієї напруги дві: імперські марення диктаторського режиму Росії і безвідповідальність групки осіб, які забажали влади в Україні і тих, хто за них проголосував.
До нас перестали у світі ставитися серйозно, з нами перестали рахуватися. З країни Героїв Майдану, яких соромно зраджувати ми перетворилися для Заходу на країну блазнів, заради яких немає сенсу приносити в жертву власні економічні інтереси. Насправді, люди, які безвідповідально голосували за цю владу думаючи, що голосують за мир, проголосували за війну. І буде великим щастям, якщо Господь допоможе її уникнути. Немає більше на кого покладатися.






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12.11.2021 16:55 Відповісти
был бы Порошенко - такого не было бы. Порошенко уважали за патриотизм, культуру, дипломатичность и твердость, образованность.
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12.11.2021 20:24 Відповісти
Шокована це не те слово.
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12.11.2021 16:57 Відповісти
was ist das
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12.11.2021 16:58 Відповісти
Дас ист нарр, кто думает , шо официальный Берлин - поддерживает каазламордию за события на польско-драныкоедской границе....
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12.11.2021 17:03 Відповісти
Може вона і так, але сирійцям і іракцям на це начхати.
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12.11.2021 17:24 Відповісти
Особенно начихать завербованными кацапами сирийце-хуссейновцам.
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12.11.2021 18:00 Відповісти
Треба відповісти - поцілуйте в дупу нас. Вас,вас? Нас, нас.
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12.11.2021 18:52 Відповісти
Сину лейтенанта шміда треба пояснити, що в нас свого лайна вистачає-можем поділитись!
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12.11.2021 17:06 Відповісти
верните Мельника в Украину на выборы! Я за него проголосую как за президента! Красавчег! Как он макнул фрица в г*но! как красиво уделал!
"свидетельства немецкого национального колониализма, с которым мы, к сожалению, очень хорошо знакомы с темных времен истории" .
Темные времена вообщем-то никуда и не делались... Кто был фашистом тот им и остался, судя по всему. Но я б не сумел так это красиво выразить.
В общем, просто горжусь! вот что значит дипломат! Дипломатище!!!
Респект пану Мельнику!!!!
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12.11.2021 17:11 Відповісти
То свинособаки одной ********* к нам лезут, теперь свинособаки, иначе не назовёшь, другая ********* к нам пытаются залезть...
Нільc шмидт, ты что, оху ел! Рядом твои союзники - ***** и копростан, похрюкай с моржовой звиздой, туда и везите! "Дебил бл#ядь..."!
PS: Ещё похрюкай, что Украина это Германия, 1942 год, как педофил - *****, твой хрюкает...
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12.11.2021 17:11 Відповісти
Щось я не чув про допомогу ФРН біженцям з окупованого Донбасу в 2015-2016рр. Та і навіщо нам ті німецькі біженці, кто їх запрошував в Німеччину, той хай і корме.
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12.11.2021 17:34 Відповісти
Нужно поделиться с братской Европой. Мы туда сунемся. Это не обсуждается
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12.11.2021 17:54 Відповісти
Ну так мигранты,едут не в Украину,а в Германию.Зачем им Украина?К тому же,их есть уже где оставить на постой.Это в самой Сябровке
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12.11.2021 19:00 Відповісти
Пусть лучше предлагают а Раисии разместить беженцев
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12.11.2021 19:55 Відповісти
они хотять где пособия дают и уровень жизни высокий, нафига им рф
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12.11.2021 20:27 Відповісти
Это не раисия хочет в ЕС. Надо отрабатывать. Показать что Украина достойна быть в семье цивилизованных европейских народов.
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13.11.2021 00:44 Відповісти
 
 