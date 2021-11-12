Україна повертатиме мігрантів до Білорусі чи на батьківщину у разі прориву ними кордону, – Держприкордонслужба

Україна має намір використати законні механізми повернення мігрантів у разі прориву на територію України з Білорусі.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на питання, якими будуть дії прикордонників у разі прориву мігрантів на територію України, він сказав: "Це, природно, реадмісія, яка діє у нас із Білоруссю".

"Але ми не виключаємо того, що Білорусь може піти на такий крок, як неприйняття їх назад. Надалі можна буде використати механізми примусового видворення або повернення іноземців до країни, з якої вони прибули, чи до країни їхнього походження, чи до третіх країн", – додав Демченко.

За словами представника ДПСУ, ситуація на кордоні України з Білоруссю наразі залишається спокійною та контрольованою. "Ми не відзначали ні маленьких, ні великих груп незаконних мігрантів, які прибували б до кордону або тих, які вже його перетнули. Водночас, звертаючи увагу на ситуацію, яка складається в Польщі, у Литві, на ту велику кількість мігрантів , які штурмують їхні кордони з боку Білорусі, Україна також має готуватися до цього", - розповів Демченко.

Для посилення кордону з Білоруссю на місце вже прибувають військовослужбовці, поліцейські та резервісти державної прикордонної служби зі спеціальною технікою (загалом передбачено близько 8,5 тисяч осіб). Їхнє розміщення відбувається максимально близько до лінії кордону.

Демченко додав, що на даний момент український кордон посилено тепловізійними комплексами та безпілотними літальними апаратами, активно збирається та відстежується інформація розвідувальних служб та оперативних співробітників прикордонної служби. Крім того, вже розпочато процес нарощування захисних інженерних споруд на кордоні з Білоруссю.