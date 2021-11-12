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Україна повертатиме мігрантів до Білорусі чи на батьківщину у разі прориву ними кордону, – Держприкордонслужба

Україна повертатиме мігрантів до Білорусі чи на батьківщину у разі прориву ними кордону, – Держприкордонслужба

Україна має намір використати законні механізми повернення мігрантів у разі прориву на територію України з Білорусі.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на питання, якими будуть дії прикордонників у разі прориву мігрантів на територію України, він сказав: "Це, природно, реадмісія, яка діє у нас із Білоруссю".

"Але ми не виключаємо того, що Білорусь може піти на такий крок, як неприйняття їх назад. Надалі можна буде використати механізми примусового видворення або повернення іноземців до країни, з якої вони прибули, чи до країни їхнього походження, чи до третіх країн", – додав Демченко.

За словами представника ДПСУ, ситуація на кордоні України з Білоруссю наразі залишається спокійною та контрольованою. "Ми не відзначали ні маленьких, ні великих груп незаконних мігрантів, які прибували б до кордону або тих, які вже його перетнули. Водночас, звертаючи увагу на ситуацію, яка складається в Польщі, у Литві, на ту велику кількість мігрантів , які штурмують їхні кордони з боку Білорусі, Україна також має готуватися до цього", - розповів Демченко.

Для посилення кордону з Білоруссю на місце вже прибувають військовослужбовці, поліцейські та резервісти державної прикордонної служби зі спеціальною технікою (загалом передбачено близько 8,5 тисяч осіб). Їхнє розміщення відбувається максимально близько до лінії кордону.

Демченко додав, що на даний момент український кордон посилено тепловізійними комплексами та безпілотними літальними апаратами, активно збирається та відстежується інформація розвідувальних служб та оперативних співробітників прикордонної служби. Крім того, вже розпочато процес нарощування захисних інженерних споруд на кордоні з Білоруссю.

Автор: 

Білорусь (7926) Держприкордонслужба ДПСУ (5949) кордон (4756) мігранти (1109)


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Топ коментарі
+12
зачей счет? с ума сошли что-ли? мины на границе прикопайте и заодно от контрабаса избавитесь
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12.11.2021 16:45
+6
Яку батьківщину? Вони всі будуть без паспортів. Старий і дієвий спосіб протидії депортації. А їх паспорти будуть лежати у секретаря ( того хто розвідник) посольства ерефії і лукашенії.
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12.11.2021 16:51
+6
навіщо ?

просто треба роздати шайтанам інформаційний лист на їх рідних язиках:

1. ви потрапили не у Германію, а у найбіднішу країну Європи
2. це країна, де свиня - священа тварина, а українці кожного ранку обмащуються смальцем, а у кішенях носять шкварки
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12.11.2021 17:23
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Грузом 200 ?
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12.11.2021 16:44 Відповісти
навіщо ?

просто треба роздати шайтанам інформаційний лист на їх рідних язиках:

1. ви потрапили не у Германію, а у найбіднішу країну Європи
2. це країна, де свиня - священа тварина, а українці кожного ранку обмащуються смальцем, а у кішенях носять шкварки
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12.11.2021 17:23 Відповісти
Іслам дозволяє їсти свинину, якщо це потрібно для виживання.
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12.11.2021 17:33 Відповісти
Ах ти кафір
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12.11.2021 17:37 Відповісти
Пускай зеленое говницо привезет каламойским МАУ вот этих. Будут живым щитом
МОН-50 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0 противопехотная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%A7 осколочная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0 мина

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12.11.2021 17:58 Відповісти
зачей счет? с ума сошли что-ли? мины на границе прикопайте и заодно от контрабаса избавитесь
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12.11.2021 16:45 Відповісти
Проще ракетой по таракану шугануть. С одной стороны, это типа агрессия против Беларуси, а с другой стороны беларуский народ, нас простит и скажет спасибо.... + решится куча проблем и с мигрантами и с рашкиными войсками на границе Беларуси-Украины...
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12.11.2021 16:54 Відповісти
А відносно контрабаса вибачайте ,що такі шановні люди ,як погранці мают жити на одну з/п????))))
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12.11.2021 16:56 Відповісти
Яку батьківщину? Вони всі будуть без паспортів. Старий і дієвий спосіб протидії депортації. А їх паспорти будуть лежати у секретаря ( того хто розвідник) посольства ерефії і лукашенії.
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12.11.2021 16:51 Відповісти
А они скажут, а мы с Германии - верните нас туда!
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12.11.2021 16:51 Відповісти
Будут по всій Україні відловлювати ,бо вони розповзуться як таргани !!!))))
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12.11.2021 16:52 Відповісти
Готовим электорат к тому, что Государство, в случае нарушения границ, защищаться не будет? Будем на каждом углу спрашивать "Чьи Сумы"?
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12.11.2021 16:55 Відповісти
Яка держава ,якщо в Україні відсутній головни атрибут державності ,українська державнв влада !!!)))
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12.11.2021 16:57 Відповісти
Повернення чебуреків додому шляхом застосування процедури депортації то добре, але за чий кошт? А якщо їх півмільйона налізе? На примусові роботи спочатку для відпрацювання вартості депортації.
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12.11.2021 16:58 Відповісти
заставить вручную копать ров вокруг границі, с кацапией и боларусью. за пайку и билет домой.
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12.11.2021 17:03 Відповісти
Наші ватні зебіли будуть гроші заробляти. Возитимуть на західний кордон в скотовозах.
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12.11.2021 16:59 Відповісти
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦Якщо перша партія мігрантів заспіває Батько наш Бандера - більше їх на кордоні не буде. 😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
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12.11.2021 17:17 Відповісти
Не подумал Сеня построить стену и на белоруской границе. А теперь только минные поля с плотной закладкой.
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12.11.2021 17:20 Відповісти
як підгорає, так і про Сєню згадали ?
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12.11.2021 17:24 Відповісти
т.е. отловить, накормить, (еще бы экспресс/тест на ковид... а то мало ли), где-то отсортировать, как-то индентифицировать... а потом уже решать кто они и куда отправлять и кто их там будет ждать...
это не одного дня песня...
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12.11.2021 17:24 Відповісти
Мало нам своих чурчхел, но все равно мы с радостью встретим носителелей доселе неведомых нам заболеваний.
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12.11.2021 18:02 Відповісти
я про одно даже думать боюсь, чтоб не сказать потом - я так и знал )))
а это - стоит кому-то...даже не очень влиятельному (но хитрому)))) попросить нешефсё найвеличнейшее пригреть этих несчастных подкидышей... и оно согласиться, чтобы пропиариться на этом ...и пофиг что там будет потом...
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12.11.2021 18:28 Відповісти
В Украине идёт война, поэтому любой прорыв границы - огонь на поражение! Неужели придурки не понимают, что так Украину этой гибридной хернёй на куски разорвут! Огонь на поражение и никаких сантиментов!
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12.11.2021 17:33 Відповісти
Золотые Слова!)
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12.11.2021 18:14 Відповісти
Переходят свободно,потому что знают что это не наказуемо уголовно.
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12.11.2021 17:36 Відповісти
А яке кримінальне покарання доцільно застосувати щодо таких мігрантів?
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12.11.2021 17:41 Відповісти
Не важно для каких,для всех. Лишение свободы.
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12.11.2021 17:51 Відповісти
И так своих бедуинов хватает. Еще и отсылать их за мой счет. Типа Белорусия их примет обратно. Что за тупость ЗЕленотупов?
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12.11.2021 17:40 Відповісти
При умышленном нарушении Государственной Границы пограничник имеет право открыть огонь на уничтожение.
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12.11.2021 17:41 Відповісти
Не имеет такого права уже давно. Учи мат часть или статутДПСУ
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12.11.2021 21:23 Відповісти
Із-за цих нелегалів можуть виникнути проблеми держави Україна з ісламським світом, нам ще цього не вистачало при такій слабкій, некомпетентній владі.
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12.11.2021 17:45 Відповісти
Треба попередити, що у нас країна небагата і затримані порушники кордону або їдять сало, або смокчуть лапу (чи ще там щось).
Он, греки на кордоні відганяють порушників водометами з сумішшю води і свнячої сечі, про що мегафонами та в СМІ попереджають потенційних порушників. І охочих відразу значно поменшало.
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12.11.2021 17:52 Відповісти
Та вони вже русофіковані, цим не візьмеш!
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12.11.2021 18:58 Відповісти
Согласен
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12.11.2021 18:36 Відповісти
Лагерь для временного содержания нужно разместить в районе четвертого реактора. Там рядом... Удобно... и "сухо"!
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12.11.2021 17:49 Відповісти
Щоб засвітилися як сердце Данко і тоді нах додому.
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12.11.2021 19:00 Відповісти
ога..і 2 города рядом..а сел так ваще немеряно
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12.11.2021 19:43 Відповісти
Какое дебильное, самоуверенное заявление! Во - первых - КАК? Во - вторых - кто будет это оплачивать?! ****, когда эти кретины начнут учиться на чужих ошибках? Поляки проявили слабость, им делать выводы. Достаточно было ПРИ ПЕРВОМ незаконном пересечении гос. границы открыть огонь на поражение (что было бы законно), вопроса бы не встало изначально.
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12.11.2021 17:59 Відповісти
Боже, які зелені дебіли.... Вони ж без документів однозначно, звідки ти будеш знати, де їхнє "додому"??? За чий рахунок "харчєваться" будуть, де жити будуть і за які кошти???
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12.11.2021 19:04 Відповісти
А не простіше, коли ця орда почне прориватись пустити трохи газу. На мирних демонстрантів, громадян своєї країни газ пускають, а на якийсь зброд, який прийшов невідомо звідки проявляють гуманність.
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12.11.2021 21:13 Відповісти
 
 