"Слуга народу" 15 листопада проведе з'їзд: Розглянуть питання ротації керівництва політичної сили
Партія "Слуга народу" проведе з'їзд, на якому розглянуть питання ротації керівництва політсили.
Про це у Telegram повідомила речниця фракції Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
"У понеділок, 15 листопада відбудеться з’їзд партії "Слуга Народу", на якому розглянуть питання ротації керівництва політичної сили", - йдеться в повідомленні.
Також за результатами з’їзду планується ухвалення низки політичних заяв та звернень.
Нагадаємо, 8 листопада стало відомо, що Олександр Корнієнко йде з поста голови партії "Слуга народу".
Топ коментарі
+4 Люцифер
показати весь коментар12.11.2021 16:43
+4 aleks kyb
показати весь коментар12.11.2021 16:54
+3 Герхард
показати весь коментар12.11.2021 17:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В одному королівстві, де були гори, море і родючі долини, жив-був Король. Щоправда, як він став королем, ніхто уже не пам'ятав. Казали, що його ніби як обрали, але то не точно. Звідки він узявся теж толком ніхто не знав. Казали, ніби колись давно його забули бродячі артисти. А може він просто випав з їхнього навантаженого різними непотребом обозу і через те, що був дуже маленький, його нестачі ніхто і не помітив. За його маленький зріст його усі назвали Пальчиком.
Пальчик швидко прижився у королівстві. Завдяки тому, що вмів розповідати усілякі байки і грати пісюном на роялі, завоював симпатії народу. Його не те щоб любили, просто усі сміялися з того, як він одягав на голову паперову корону і їздив по королівству на ровері. «Король на ровері», ¬- тикали люди у Пальчика пальцями. Пальчик же думав, що його усі *******, але з нього просто сміялися. Як він сплутав грішне з праведним, одному Богу відомо.
І ось, якось одного дня, прокидається народ і дізнається, що Пальчик став королем. Довго народ не міг у це повірити. Люди на ринках і вулицях довго перепитували один-одного: «серйозно? Пальчик Король?». Не те, щоб вони були проти, просто на думку багатьох Пальчик не мав морального права ставати королем, адже король це той, хто викликає повагу. А Пальчик викликав тільки сміх. «Дивина, тай годі», - дивувалися люди у королівстві. Але змирилися і вирішили подивитися, що з цього вийде.
Але не вийшло нічого доброго. Коли Пальчик сів на трон, його ніжки не діставали до підлоги. Трон для Пальчика виявився завеликим. А може Пальчик для нього був замалим. Одним словом, вони не підходили одне одному. Трон негайно переробили. Він дещо втратив свій колишній блиск, і здалося, ніби і саме королівство дещо стислося : чи то від сорому, чи то просто так здавалося.
Захотів якось Пальчик поїхати королівством і побачити, чи ******* його люди. Йому спочатку дали ровера, але Пальчик на те обурився і сказав, що тепер він король, а королі на роверах не їздять. Йому негайно подали трійку відбірних коней з мигалками, і Пальчик вирушив країною.
І де б не проїздив Пальчик, люди, що забачали його з далеку, показували йому палець. В основному середній. Показували, і сміялися. Адже Пальчик сам колись із цього сміявся. І це так обурило Пальчика, що він наказав відрубати пальці усім жителям королівства незалежно від віку і статті.
І настала у королівстві смута. Опричники Пальчика вдиралися до домівок, витягали усіх на вулицю і відрубували пальці. Ті, до кого ще не дійшли опричники, не вірили, що Пальчик на таке здатен. Вони називали усе чутками. Вони казали, що Пальчик будує дороги, що він хороший. Але й до них згодом прийшли з протоколами,...ой, з топірцями. Тоді усі зрозуміли, що пісюн, яким Пальчик грав на роялі, він з розмаху поклав на права, свободи і голови людей.
Кажуть, що Пальчик засумнівався у правильності своїх дій. Щоб розвіяти ці сумніви, він покликав до себе придворного мудреця і запитав, чи правильно він зробив? Адже люди насміхаються з нього? Він просто таким чином хоче змусити їх поважати себе. На що мудрець відповів, що лев, навіть у тілі паса, лишається левом. Леву нікому не треба доводити, що він лев. Він це знає, і жодна образа не здатна його похитнути. Однак лев з серцем зайця, ніколи не стане левом. Він буде завжди ображатися і гніватися на образи, коли попри пишну гриву його, все одно, називатимуть зайцем. Тому що знатиме, що це правда. «У вас грива лева, ваше Величносте, але нутро у вас заяче», сказав мудрець Пальчику і показав йому середній палець. Бо на те він був і мудрецем, щоб говорити істину. Той, звісно на нього образився і наказав і йому відрубати усі пальці.
Минув якийсь час. Більше ніхто не показував Пальчику пальці, бо ні в кого їх не було. Пальчик був задоволений собою.
Але ось одного дня, коли Пальчик сів за стіл обідати, його кухар сказав, що страв не буде. Пальчик обурився і запитав, чому. Кухар відповів, що з полів не зібрали врожаю, бо люди не змогли працювати в полі без пальців. Рибалки не можуть закинути свої сіті, а мисливці натиснути на курок, щоб вполювати здобич. І настав у королівстві голод. Не писалися книжки, бо письменники не могли тримати в руках перо, не стало музики і картин. Королівство швидко перетворювалося на пустку.
Цією ситуацією швидко скористався король сусіднього королівства. Він зібрав своє військо і рушив на Пальчика. Пальчик наказав готуватися до війни, але воїни не змогли взяти до рук зброї - у них не було пальців, щоб її тримати.
Сусідній король захопив королівство Пальчика без бою. Кажуть, після завоювання, він не стратив Пальчика, а зробив його своїм придворним шутом. Особливо новому королю подобався номер з пісюном і роялем. Він з нього завжди довго сміявся.
Кінець.