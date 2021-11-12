"Слуга народу" 15 листопада проведе з'їзд: Розглянуть питання ротації керівництва політичної сили

Партія "Слуга народу" проведе з'їзд, на якому розглянуть питання ротації керівництва політсили.

Про це у Telegram повідомила речниця фракції Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"У понеділок, 15 листопада відбудеться з’їзд партії "Слуга Народу", на якому розглянуть питання ротації керівництва політичної сили", - йдеться в повідомленні.

Також за результатами з’їзду планується ухвалення низки політичних заяв та звернень.

Нагадаємо, 8 листопада стало відомо, що Олександр Корнієнко йде з поста голови партії "Слуга народу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сподіваюся, "Слугу народу" очолить жінка, - Корнієнко