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Нове шкільне меню з'явиться в усіх школах через півтора місяця, – Зеленська

Нове шкільне меню з'явиться в усіх школах через півтора місяця, – Зеленська

З нового року нова система шкільного харчування буде запроваджена по всій країні, хоча багато шкіл уже оновили меню з вересня.

Про це повідомила дружина Президента Олена Зеленська під час виступу на четвертому регіональному форумі "Реформа системи шкільного харчування" у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"До повного перезавантаження системи шкільного харчування залишається півтора місяця. Нові технологічні картки для всіх страв уже на сайті МОЗ, доступні всім. У багатьох школах уже усі ці страви на столах учнів з 1 вересня, з початку нового навчального року, а по всій країні вони мають з’явитися з Нового року", - сказала Зеленська.

Перша леді підкреслила, що непросто доводиться деяким школам оновлювати систему харчування, адже, за її словами, у багатьох є проблеми не тільки з меню, а з елементарними речами, наприклад, холодильниками, посудом, інколи навіть проточною водою.

"Але ми таким школам допомагаємо і будемо продовжувати допомагати оновлюватися, допомагати навчатися новому", - запевнила дружина Президента.

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Як повідомлялося, реформу шкільного харчування в Україні започатковано з ініціативи дружини Президента. У травні цього року презентовано оновлене меню для шкільних їдалень. Воно розраховано на 4 тижні, включає 160 страв. Крім того, збільшено кількість фруктів та м'яса в раціоні.

Автор: 

діти (5054) школа (2205) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+31
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https://www.facebook.com/vasyl.tereshchuk 5 год ·



Щойно у нашу редакцію прийшли працівники львівської поліції. Вони попередили нас, щоб ми не визирали у вікна, бо приїхала пані президентова Зеленська.
У зв'язку з цим на дахах сидять снайпери і вони будуть стріляти, якщо ми зігноруємо попередження.

Такого не було навіть при Янику.
Вітаємо пані Зеленську у Львові.
Сподіваємося, що вона покине місто якнайшвидше.
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12.11.2021 16:59
+17
Почему эту шлюху выпустили в эфир? Кто она такая, чтобы лезть в дела мин образования?
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12.11.2021 17:08
+13
"йдіть у сраку" ((с)зєля) зі своїми рекламними акціями для зелохів
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12.11.2021 17:02
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https://www.facebook.com/vasyl.tereshchuk?__cft__[0]=AZXCWL2SNsRREk5yrEv4kFoz4bm-ys0wB8MsuCu9uY6TDa88meACMIpmrbwsYDeqGiO0BWDutgCLqgbznnMQ-AWYST7G6_9iTQM0eQDWq5-mRY07wYIGM3wOaQ1uLNiiL_s&__tn__=-UC%2CP-R Василь Терещук

https://www.facebook.com/vasyl.tereshchuk 5 год ·



Щойно у нашу редакцію прийшли працівники львівської поліції. Вони попередили нас, щоб ми не визирали у вікна, бо приїхала пані президентова Зеленська.
У зв'язку з цим на дахах сидять снайпери і вони будуть стріляти, якщо ми зігноруємо попередження.

Такого не було навіть при Янику.
Вітаємо пані Зеленську у Львові.
Сподіваємося, що вона покине місто якнайшвидше.
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12.11.2021 16:59 Відповісти
Правільно зробили.а якби плюнув хтось,що тоді?як би вона ходила,обпльована?
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12.11.2021 17:00 Відповісти
Известная практика. Когда к нам в гости министр МВД Кравченко приехал. Не то что окна, лестницы внутри здания перекрыли. Туалеты особисты и те блокировали. А снайпера? Говорят сидели не только на крыше нашего здания, но и на соседних
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12.11.2021 20:44 Відповісти
https://prm.ua/mozhut-striliaty-snaypery-u-lvovi-liudey-poprosyly-ne-vysovuvatys-z-vikon-cherez-vizyt-druzhyny-zelenskoho/ Журналіст поскаржився, що через візит Олени Зеленської до Львова поліція заборонила людям визирати у вікна.

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12.11.2021 16:59 Відповісти
Зі снайперкою заборонено А так просто плюнути - то можна.
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12.11.2021 17:03 Відповісти
А середні пальці модна показувать? Чи хоча б пісюн з роялем?
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12.11.2021 17:05 Відповісти
посадять, 25 років без перепски
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12.11.2021 17:25 Відповісти
Зеленський -дійсно «найвидатніша особа **********»… Він буде сидіть на нарах чи висіть на гілляці при якій-завгодно владі, яка змінить режим його правління…
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12.11.2021 18:38 Відповісти
Ну и хорошо. Для детей будет шведский стол.
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12.11.2021 17:00 Відповісти
за 2 лярда...
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12.11.2021 17:56 Відповісти
"йдіть у сраку" ((с)зєля) зі своїми рекламними акціями для зелохів
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12.11.2021 17:02 Відповісти
Нагадаємо, Перша леді України Оленаhttps://prm.ua/druzhyna-prezydenta-olena-zelenska-zarobyla-v-kvartali-95-mayzhe-milyon-hryven/ Зеленська за 2020 рік отримала 952 900 гривень від співпраці зі студією "Квартал 95", також вона отримала 2,4 мільйона гривень за надання в оренду власності.
Мабуть. жомову яму Киви здавала в оренду?
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12.11.2021 17:06 Відповісти
Меню для всіх одне.
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12.11.2021 17:07 Відповісти
Почему эту шлюху выпустили в эфир? Кто она такая, чтобы лезть в дела мин образования?
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12.11.2021 17:08 Відповісти
Добре що хоч не в зовнішню розвідку прилаштували.
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12.11.2021 17:09 Відповісти
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12.11.2021 17:16 Відповісти
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12.11.2021 17:11 Відповісти
То російське меню для пенсіонерів.
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12.11.2021 17:34 Відповісти
а что ещё может предложить ленка-ополченка?
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12.11.2021 17:46 Відповісти
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12.11.2021 18:36 Відповісти
Фууух, аж перехристився!
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12.11.2021 19:04 Відповісти
Ну приміром, повідомляти про переміщення українських військ.
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12.11.2021 19:02 Відповісти
Школи на дістанційному навчанні - допомога. Лікарям допомога буде?
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12.11.2021 17:20 Відповісти
Благодаря ЗЕ будет холодно и темно, зато при свечах у буржуйки сможете почитать новое меню.
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12.11.2021 17:27 Відповісти
Поки що учні сидять на сімейному меню і видно з Нового року будуть сидіти далі либонь до нового навчального року.
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12.11.2021 17:32 Відповісти
А она кто такая, что мы вынуждены читать новости о ее персональных планах? Специалист в сфере образования? Она вышла замуж за вырожденца, это был ее добровольный выбор, любые ее советы смешны, как и весь ее квартал
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12.11.2021 17:43 Відповісти
Нові технологічні картки для всіх страв уже на сайті МОЗ, доступні всім Джерело:

переглянула сайт МОЗ -не знайшла
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12.11.2021 17:52 Відповісти
Шла бы ты лесом,ленка.
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12.11.2021 18:17 Відповісти
Лесом никак нельзя. Там засада на шофера Шефира.
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12.11.2021 18:46 Відповісти
В зелених одні обіцянки. Ніколи немає "вже" все через якусь кількість часу
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12.11.2021 18:19 Відповісти
Повариха.
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12.11.2021 18:21 Відповісти
А хто це, яку посаду вона займає, і яким чином вона стосується шкільного харчування?
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12.11.2021 18:35 Відповісти
***
Святий Миколай в шоці - 50% прохань про подарунок
за гарно проведений рік - снайперська гвинтівка...
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12.11.2021 18:53 Відповісти
Армію вже "накормили", взялись за школи... бо ми ж "всі прєзєдєнти" і мєню має бути як для "прєзєдєнских дітєй"...
А що там з харчуванням пенсіонерів, коли більшість людей отримують 1900 грн пенсії? Можуть вони розраховувати на "прєзєдєнске" оновлене меню???
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12.11.2021 19:00 Відповісти
Пошла в сраку ,припадочная...людям даже в окна запретили смотреть,чтоб снайпер не застрелил ,так как эта марзота решила попереться во Львов,чтоб и там детей лишить нормального питания...
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12.11.2021 19:04 Відповісти
Не понимаю, неужели в стране больше некому заняться школьным меню?
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12.11.2021 19:14 Відповісти
Лєнка-ополчєнка дієтолог?

Яке відношення ця падлюка має до дітей та їхнього харчування?

Чому автор квартальних *********** займається здоров'ям дітей?

Що взагалі відбувається у нашому цирку?
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12.11.2021 20:23 Відповісти
ледя решила кормить детей помоями .....
теперь вместо масла и мяса олия и овощи .....
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12.11.2021 21:44 Відповісти
Ну повесят везде меню.
А "еда" останется прежней.
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12.11.2021 22:04 Відповісти
А что мама Римма и папа Саша не принимают участия в поддержку своего уклониста, почему они сидят в тени???
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12.11.2021 23:22 Відповісти
 
 