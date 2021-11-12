Нове шкільне меню з'явиться в усіх школах через півтора місяця, – Зеленська
З нового року нова система шкільного харчування буде запроваджена по всій країні, хоча багато шкіл уже оновили меню з вересня.
Про це повідомила дружина Президента Олена Зеленська під час виступу на четвертому регіональному форумі "Реформа системи шкільного харчування" у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"До повного перезавантаження системи шкільного харчування залишається півтора місяця. Нові технологічні картки для всіх страв уже на сайті МОЗ, доступні всім. У багатьох школах уже усі ці страви на столах учнів з 1 вересня, з початку нового навчального року, а по всій країні вони мають з’явитися з Нового року", - сказала Зеленська.
Перша леді підкреслила, що непросто доводиться деяким школам оновлювати систему харчування, адже, за її словами, у багатьох є проблеми не тільки з меню, а з елементарними речами, наприклад, холодильниками, посудом, інколи навіть проточною водою.
"Але ми таким школам допомагаємо і будемо продовжувати допомагати оновлюватися, допомагати навчатися новому", - запевнила дружина Президента.
Як повідомлялося, реформу шкільного харчування в Україні започатковано з ініціативи дружини Президента. У травні цього року презентовано оновлене меню для шкільних їдалень. Воно розраховано на 4 тижні, включає 160 страв. Крім того, збільшено кількість фруктів та м'яса в раціоні.
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https://www.facebook.com/vasyl.tereshchuk 5 год ·
Щойно у нашу редакцію прийшли працівники львівської поліції. Вони попередили нас, щоб ми не визирали у вікна, бо приїхала пані президентова Зеленська.
У зв'язку з цим на дахах сидять снайпери і вони будуть стріляти, якщо ми зігноруємо попередження.
Такого не було навіть при Янику.
Вітаємо пані Зеленську у Львові.
Сподіваємося, що вона покине місто якнайшвидше.
Мабуть. жомову яму Киви здавала в оренду?
переглянула сайт МОЗ -не знайшла
Святий Миколай в шоці - 50% прохань про подарунок
за гарно проведений рік - снайперська гвинтівка...
А що там з харчуванням пенсіонерів, коли більшість людей отримують 1900 грн пенсії? Можуть вони розраховувати на "прєзєдєнске" оновлене меню???
Яке відношення ця падлюка має до дітей та їхнього харчування?
Чому автор квартальних *********** займається здоров'ям дітей?
Що взагалі відбувається у нашому цирку?
теперь вместо масла и мяса олия и овощи .....
А "еда" останется прежней.