Нове шкільне меню з'явиться в усіх школах через півтора місяця, – Зеленська

З нового року нова система шкільного харчування буде запроваджена по всій країні, хоча багато шкіл уже оновили меню з вересня.

Про це повідомила дружина Президента Олена Зеленська під час виступу на четвертому регіональному форумі "Реформа системи шкільного харчування" у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"До повного перезавантаження системи шкільного харчування залишається півтора місяця. Нові технологічні картки для всіх страв уже на сайті МОЗ, доступні всім. У багатьох школах уже усі ці страви на столах учнів з 1 вересня, з початку нового навчального року, а по всій країні вони мають з’явитися з Нового року", - сказала Зеленська.

Перша леді підкреслила, що непросто доводиться деяким школам оновлювати систему харчування, адже, за її словами, у багатьох є проблеми не тільки з меню, а з елементарними речами, наприклад, холодильниками, посудом, інколи навіть проточною водою.

"Але ми таким школам допомагаємо і будемо продовжувати допомагати оновлюватися, допомагати навчатися новому", - запевнила дружина Президента.

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Як повідомлялося, реформу шкільного харчування в Україні започатковано з ініціативи дружини Президента. У травні цього року презентовано оновлене меню для шкільних їдалень. Воно розраховано на 4 тижні, включає 160 страв. Крім того, збільшено кількість фруктів та м'яса в раціоні.