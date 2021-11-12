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Новини Коронавірус і карантин
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Сертифікат про одужання від COVID-19 проходить останню стадію тестування, - в МОЗ розповіли про терміни дії документа та процедуру отримання

Сертифікат про одужання від COVID-19 проходить останню стадію тестування, - в МОЗ розповіли про терміни дії документа та процедуру отримання

Отримати сертифікат про одужання від COVID-19 можна буде не більше двох разів на рік.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сертифікат про одужання буде формуватися для тих, у кого лікар зафіксував в ЕСОЗ діагноз COVID-19. Лікар має внести в електронну систему охорони здоров'я запис про встановлення діагнозу COVID-19. Термін дії нового документу буде становити 90 днів на 15-й день від встановлення діагнозу. І отримати такий сертифікат можна не більше двох разів на рік за наявності даних в електронній системі охорони здоров'я", - сказала Карчевич.

Зараз, за її словами, електронний сертифікат про одужання від COVID-19 проходить останню стадію бета-тестування.

Заступниця міністра нагадала, що також в застосунку "Дія" можна згенерувати сертифікат про щеплення проти COVID-19 дитини від 12 років.

"Для цього одному з батьків потрібно зайти в "Дію" та додати свідоцтво про народження дитини", - пояснила Карчевич.

Вона додала, що дитячий сертифікат про щеплення проти COVID-19 можна згенерувати і за умови наявності одного щеплення ковід-вакциною.

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МОЗ (5391) сертифікат (426) коронавірус (19923) одужання (42)


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А фальсификаторы пр слухам уже протестили, и готовы к выдаче.
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12.11.2021 17:18 Відповісти
не готовы... а уже выдают ))))))
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12.11.2021 17:20 Відповісти
наступний сертифікат - про дистанцію - активований блютуз 24/7, тотожність лльється на сервери дії у всіх - "не наближайся до мене , падла за 10+ метрів"
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12.11.2021 17:27 Відповісти
У минздрава год длится 180 дней?
Две генерации по 90.
А в постановлении написано, срок действия 180 дней!
90 противопоказания для вакцинации.
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12.11.2021 17:30 Відповісти
Таки так,з моєї практики, перехворів(кінець 04.21),антитіл що через 3міс що через 6міс(30.10) високий титр (не знизились),взяв довідку в сімейного що перехворів(але в ній примітка на 3міс) і тепер ношу разом з останнім аналізом на антитіла,як пристануть може попаду на адекватних.
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12.11.2021 18:47 Відповісти
Я переболел 02.11, практически незаметно.
10.21 зацепил Дельту. Симптомы уже посерьезнее.
Похоже, будут цепляться только новые штаммы.
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15.11.2021 09:22 Відповісти
Мож в 1й раз у Вас не було,адекватної імунної відповіді(низький титр антитіл),якщо так ,то можливо було би спробувати якусь вакцину.
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15.11.2021 12:16 Відповісти
Антител было 8 единиц. Это разные штаммы.
Дальше будет как с гриппом, в разное время разные штаммы, иммунитет есть только от того, которым переболел.
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15.11.2021 12:30 Відповісти
Перевірка на 18 людях трохи замало, щоб зробити висновки про те, чи діє препарат. Тим більше, ці повідомлення якогось там одного-двох ЗМІ... Не варто цьому вірити, поки про це не напишуть тисячі, зі всього світу.
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24.12.2021 15:11 Відповісти
 
 