Сертифікат про одужання від COVID-19 проходить останню стадію тестування, - в МОЗ розповіли про терміни дії документа та процедуру отримання

Отримати сертифікат про одужання від COVID-19 можна буде не більше двох разів на рік.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сертифікат про одужання буде формуватися для тих, у кого лікар зафіксував в ЕСОЗ діагноз COVID-19. Лікар має внести в електронну систему охорони здоров'я запис про встановлення діагнозу COVID-19. Термін дії нового документу буде становити 90 днів на 15-й день від встановлення діагнозу. І отримати такий сертифікат можна не більше двох разів на рік за наявності даних в електронній системі охорони здоров'я", - сказала Карчевич.

Зараз, за її словами, електронний сертифікат про одужання від COVID-19 проходить останню стадію бета-тестування.

Заступниця міністра нагадала, що також в застосунку "Дія" можна згенерувати сертифікат про щеплення проти COVID-19 дитини від 12 років.

"Для цього одному з батьків потрібно зайти в "Дію" та додати свідоцтво про народження дитини", - пояснила Карчевич.

Вона додала, що дитячий сертифікат про щеплення проти COVID-19 можна згенерувати і за умови наявності одного щеплення ковід-вакциною.