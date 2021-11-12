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Новини
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Марченко вимагає від Укрексімбанку показати результати службового розслідування нападу на журналістів: "Ці люди не вважають, що вчинили протиправно"

Марченко вимагає від Укрексімбанку показати результати службового розслідування нападу на журналістів:

Міністр фінансів Сергій Марченко вимагає, щоб правління Укрексімбанку показало результати службового розслідування нападу на журналістів програми "Схеми".

Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Зухвала реакція працівників Укрексімбанку та демонстративна поведінка керівника банківської безпеки свідчить, що ці люди не вважають, що вчинили протиправно. Свобода слова - пустий звук для них. Вчинок працівників банку є не лише перешкоджанням журналістській діяльності, а й приниженням людської честі та гідності. Вимагаю від наглядової ради та правління термінової оцінки і реакції на ситуацію", - заявив міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Учасника нападу на журналістів "Схем" Тельбізова зустріли оваціями в Укрексімбанку після поновлення на посаді. ВIДЕО

"Вимагаю, щоб керівництво банка оприлюднило результати службового розслідування", - наголосив Марченко.

"Мені прикро, що один з найбільших державних банків виявився неготовими адекватно відреагувати на цю ганебну ситуацію. Це підриває не тільки довіру до банку, а й до держави вцілому", - резюмував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поновлення нападників на журналістів на посадах в "Укрексімбанку" не є справедливим: вони мають понести відповідальність, - голова наглядової ради банку Гордієнко

Марченко вимагає від Укрексімбанку показати результати службового розслідування нападу на журналістів: Ці люди не вважають, що вчинили протиправно 01

Раніше двох нападників на журналістів поновили на посадах в "Укрексімбанку". Одного з них, директора департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова, у банку зустріли оваціями.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Автор: 

журналістика (1754) Мінфін (3634) Укрексімбанк (478) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+20
Причем тут служебеое расследование? Это чистое уголовное преступление. Нсли показать палец в Раде это статья, то здесь почти 8...
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12.11.2021 17:05
+10
все керівництво звільнити, або направити касирами працювати.
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12.11.2021 17:07
+10
Одно маленькое недоразумение уже давно задало тренд на отношение к журналистам, остальные клоуны просто копируют.

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12.11.2021 17:15
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Причем тут служебеое расследование? Это чистое уголовное преступление. Нсли показать палец в Раде это статья, то здесь почти 8...
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12.11.2021 17:05 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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12.11.2021 17:44 Відповісти
все керівництво звільнити, або направити касирами працювати.
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12.11.2021 17:07 Відповісти
А люди ли они ,вот в чём вопрос ..
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12.11.2021 17:10 Відповісти


А люди ли они ,вот в чём вопрос .

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12.11.2021 17:44 Відповісти
Одно маленькое недоразумение уже давно задало тренд на отношение к журналистам, остальные клоуны просто копируют.

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12.11.2021 17:15 Відповісти
Ворогам (Леросу) - "підозра" за середній палець. Своїм (друзям Олени Кравець з кварталу -95) - прощення за виламування рук, позбавлення майна, примусове утримування у приміщенні журналістів та поновлення на роботі в державному "жирному" банку. Оце рівність по-ПрезЕдентськи!
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12.11.2021 17:19 Відповісти
"...Своїм (друзям Олени Кравець з кварталу -95) -"
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12.11.2021 17:46 Відповісти
И когда этот министр "напишет" заявление об увольнении? Завтра? Или уже сегодня?)
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12.11.2021 17:27 Відповісти
Може вже написав?
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12.11.2021 17:38 Відповісти
вова пашьол в наступление вместе с Беней - тому підтвердження висер Бігуса про Рябошапку з Портновим
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12.11.2021 17:37 Відповісти
А чого тим гоблінам і жлобам-мінялам боятися?
Вся правопохоронна система зайнята Леросом, Семенченком, "Торнадо".
А журналістів хоч ріж - ніякий прокурвор не вякне.
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12.11.2021 17:38 Відповісти
Да нет ни каких результатов, подождали пока не много утихнет, и опять своё гнуть
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12.11.2021 17:42 Відповісти
Знаю чем эти требования у зеленого дерьма закончатся. Это же не Лероса за правду прессовать
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12.11.2021 17:43 Відповісти
Вони ж під дахом зеленої погані, їм все можна.
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12.11.2021 17:45 Відповісти
министр, не разобравшись в ситуации, берега попутал - это ж крамола на "найвелiчнейшего" .его самого уволят по статье за такие дерзости.
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12.11.2021 17:57 Відповісти
он просто пока не в доле ..
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12.11.2021 18:42 Відповісти
популизм ... Жду когда будет видосик от журналистов с извинениями на коленях ...
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12.11.2021 18:40 Відповісти
Ещё никто за журналистов не был у нас отродясь со времён Кучмы наказан, правда жизни(
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12.11.2021 18:49 Відповісти
мецгери знахабніли бо не ст.іляні і не пи.джені.
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12.11.2021 21:39 Відповісти
 
 