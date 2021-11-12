Марченко вимагає від Укрексімбанку показати результати службового розслідування нападу на журналістів: "Ці люди не вважають, що вчинили протиправно"

Міністр фінансів Сергій Марченко вимагає, щоб правління Укрексімбанку показало результати службового розслідування нападу на журналістів програми "Схеми".

Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Зухвала реакція працівників Укрексімбанку та демонстративна поведінка керівника банківської безпеки свідчить, що ці люди не вважають, що вчинили протиправно. Свобода слова - пустий звук для них. Вчинок працівників банку є не лише перешкоджанням журналістській діяльності, а й приниженням людської честі та гідності. Вимагаю від наглядової ради та правління термінової оцінки і реакції на ситуацію", - заявив міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Учасника нападу на журналістів "Схем" Тельбізова зустріли оваціями в Укрексімбанку після поновлення на посаді. ВIДЕО

"Вимагаю, щоб керівництво банка оприлюднило результати службового розслідування", - наголосив Марченко.

"Мені прикро, що один з найбільших державних банків виявився неготовими адекватно відреагувати на цю ганебну ситуацію. Це підриває не тільки довіру до банку, а й до держави вцілому", - резюмував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поновлення нападників на журналістів на посадах в "Укрексімбанку" не є справедливим: вони мають понести відповідальність, - голова наглядової ради банку Гордієнко

Раніше двох нападників на журналістів поновили на посадах в "Укрексімбанку". Одного з них, директора департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова, у банку зустріли оваціями.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.