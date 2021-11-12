Двоє українських воїнів загинули внаслідок підриву на невідомому пристрої військ РФ, від початку доби два обстріли, - ООС

Російсько-окупаційні війська на Донбасі двічі відкривали вогонь. Внаслідок підриву на невідомому пристрої загинули двоє військовослужбовців ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі населеного пункту Зайцеве війська РФ відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

В напрямку Попасної російські оккупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям.

"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів", - йдеться в повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

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