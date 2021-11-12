З початку року виявлено понад 80 випадків підробки COVID-документації, до яких причетні медики, - МОЗ

До 85 правопорушень у зв'язку з підробкою COVID-документів причетні медичні працівники. МОЗ продовжуватиме практику відсторонення та звільнення таких медиків.

Про це на брифінгу сказала заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З початку року, на жаль, до вчинення 85 правопорушень причетні і працівники медичних закладів. У нас є практика відсторонення та звільнення медпрацівників, які мають відношення до підробки COVID-документів. Міністерство охорони здоров'я безкомпромісне - ми готові і надалі застосовувати такі санкції. Адже своїми безвідповідальними діями такі люди не лише підривають довіру до системи, а й наражають на небезпеку оточуючих людей, які можуть захворіти на COVID-19", - заявила Карчевич.

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Вона нагадала, що протягом останнього тижня було відкрито 118 кримінальних проваджень за підробку COVID-документів, до суду скеровано 20 обвинувальних актів.

Загалом з початку року відкрито вже понад 1200 кримінальних проваджень за аналогічними фактами, і вже майже у 50% проваджень особи отримали повідомлення про підозру.

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