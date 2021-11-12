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Шмигаль про поширення коронавірусу в Україні: Плато настало. Гадаємо, наступного тижня буде спад
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує спаду захворюваності на коронавірус в Україні найближчого тижня.
Про це він заявив на брифінгу за результатами робочої поїздки до Закарпатської області у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На жаль, в Україні більшість областей перебувають у "червоній" зоні, але цього тижня відбулася стабілізація і щодо більшості областей можна стверджувати, що плато настало. Гадаємо, що вже цього і наступного тижня буде спад", - зазначив Шмигаль.
Водночас прем'єр наголосив, що спад захворюваності не означає, що необхідно зменшувати темпи вакцинації.
Топ коментарі
+8 Герхард
показати весь коментар12.11.2021 17:31
+5 Антип61
показати весь коментар12.11.2021 17:40
+4 Привет
показати весь коментар12.11.2021 17:36
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Засекайте время. В следующую пятницу опять плато настанет.
Шмиркаль потомственна гадалка ?
только в больницах от этого ковидных больных меньше не станет...
Що іще? Про ситуацію з киснем у лікарнях не пишемо, немає смислу. Про те, що до приїзду Лєнки у Львів всі прилеглі вулиці закрили під арештом і розставили снайперів на дахах із забороною містянам виглядати у вікна - само собою не можна писати, ще застрелять спересердя.
Про Центренерго, у якому миші з'їли половину запасу вугілля на зиму? Про скупчення російських танків на кордоні, яке побачила Вашингтон пост, але наша РНБО впритул два тижні не помічала? Про виплату 11 мільярдів гривень «боргів» пенсіонерам в ордло, яке пропонує провести загальна улюблениця Верещук?
Погодьтеся, кожна з цих тем просто-таки кишить ненавистю. Я не уявляю, як до них підступитися, щоб не зачепити чиїсь почуття. Тим більше, цей «хтось» аномально чутливий, там така тонка нервова система, як ріжки у слимака. Трохи косо подивишся, а воно вже здохло.
Тому я, Тамара Горіха Зерня, пропоную тимчасово зосередитися на позитиві.
Тим більше, що сьогодні наш «Кіт», тобто Олексій Петров, запустив ініціативу зі збору коштів на спортивні майданчики для дітей.
Для хлопчиків і дівчаток у гарно припасованій військовій формі з Ліцею імені Івана Богуна, з яких за кілька років вилупляться злі, швидкі як блискавки, цинічні і безжальні до ворога українські офіцери. Для діточок, які у найближчому майбутньою стануть нашою гордістю, надією та силою. Для вовченят… тобто для кошенят, звичайно ж кошенят, яких з любов'ю і натхненням натаскує… тобто виховує, звичайно ж виховує легендарний Сумрак - з Днем народження, пане генерале!..
Так от, для того, щоб ці діточки були сильнішими і здоровішими, щоб у них краще формувався окомір, реакція і координація, їм потрібно два волейбольних майданчики. Сума до збору близько мільйона гривень.
І цю суму замахнулися зібрати ГО Справа Громад і ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" з нашою з вами посильною допомогою.
Реквізити для збору коштів тут. А ворог - там.
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24
№ карти 5169 3305 2068 6400
Для ІНШИХ банків:
№ карти 5375 4115 0177 8331
Або за реквізитами:
**** рахунок UA193052990000026002016226051
код ЄДРПОУ/ІПН 42992954
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Найменування отримувача: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД ГО
Призначення платежу: благодійна безповоротня допомога на користь ГО від ПІБ
что за бредятина?
В Киеве их полно - плахой Кличко зараза понастроил.
Так где вы строить собираетесь?
кто-то реально ведется на этот бред?
Знайдіть собі своє коло спілкування, буде спокійніше.
Бо тут - самі боти, які строчать за гроші олігархів, котрі виділяють їх за командами своїх лож.
І що доброго ви почуєте у відповідь на свої душевні пориви? Ви станете думати, що більшість людей - така худоба... Ви знаєте, ні. Ця худоба прозріває великими темпами.
Правильно було сказано позаминулого року: "Їм не можна пояснити - треба показати" (с)
Пацаны! Нас раскрыли! Срочно отправляйте санитаров с прививкой к этому умнику!
И говорить об этом как о чуде или достижении это все равно что говорить о восходе и заходе солнца...
Они как вышли на "плато" 800 трупов в середине лета так до сидят на нём уже под 1200 трупов в день.
И пока не видно ни одной причины почему оно у нас должно быть лучше.
С таким "плато" как щас до весны будет 100тыс трупов.
Вакцинация в темпе 200тыс в день ничего не изменит так как нужно сделать еще 60млн прививок. С такой скоростью на это уйдёт год.
Данные массовой вакцинации в Израиле https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR16 показывают , что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.
А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
Чи ви рекламуєте компанію Pfizer-BioNTech ? Вони повністю на халяву розрекламувались на весь світ. Ось і ви наводите , фактично, рекламну статтю. А хлопці заробляють гроші попутно позбавляють людей елементарних прав. За які людство боролось 2000 років. Зараз це все перелякане стадо зливає в унітаз.
Вы не правы. Там населения больше. Соответственно чисто статистически должно быть больше помёрших при всех прочих равных. Плюс в Украине доступны нормальные вакцины, а не только Спутник.
Нам это не подходит, ибо "короновак" - шмурдяк, тесты бесплатные только для тех у кого симптомы, а локдаунов мы придерживаться не собираемся.
А, маски носить не желаем.
Мы же умные, не то что какие-то китайцы.
высохли понты,
выглядят уныло
стремные посты...
Трое с боку - ваших нет! !