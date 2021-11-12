УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5064 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 471 40

Шмигаль про поширення коронавірусу в Україні: Плато настало. Гадаємо, наступного тижня буде спад

Шмигаль про поширення коронавірусу в Україні: Плато настало. Гадаємо, наступного тижня буде спад

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує спаду захворюваності на коронавірус в Україні найближчого тижня.

Про це він заявив на брифінгу за результатами робочої поїздки до Закарпатської області у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, в Україні більшість областей перебувають у "червоній" зоні, але цього тижня відбулася стабілізація і щодо більшості областей можна стверджувати, що плато настало. Гадаємо, що вже цього і наступного тижня буде спад", - зазначив Шмигаль.

Водночас прем'єр наголосив, що спад захворюваності не означає, що необхідно зменшувати темпи вакцинації.

Також читайте: Захворюваність на COVID-19 в Україні впродовж найближчих кількох тижнів може знизитися, - представник ЮНІСЕФ

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4566) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
И зеляди лапшу вешают раз неделю.

Засекайте время. В следующую пятницу опять плато настанет.
показати весь коментар
12.11.2021 17:31
+5
Знаємо, яке воно, ваше "плато"...

показати весь коментар
12.11.2021 17:40
+4
Капитан очевидность....это сезонное заболевание...осень всплеск...зима спад..весна всплеск...лето спад...
И говорить об этом как о чуде или достижении это все равно что говорить о восходе и заходе солнца...
показати весь коментар
12.11.2021 17:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И зеляди лапшу вешают раз неделю.

Засекайте время. В следующую пятницу опять плато настанет.
показати весь коментар
12.11.2021 17:31 Відповісти
воно гадає

Шмиркаль потомственна гадалка ?
показати весь коментар
12.11.2021 17:41 Відповісти
Не, он потомственный гадун. Гадит профессиАНАЛЬНО.
показати весь коментар
12.11.2021 20:11 Відповісти
есть хороший способ снизить заболеваемость - снизить количество тестирований.
только в больницах от этого ковидных больных меньше не станет...
показати весь коментар
12.11.2021 22:06 Відповісти
Хуже не будет - знакомый лозунг
показати весь коментар
12.11.2021 17:32 Відповісти
хуже не будет на 38сек https://www.facebook.com/maksym.poltava/videos/1181547555338484/
показати весь коментар
12.11.2021 18:09 Відповісти
О...А вот уже рейтинг поднимаем! ))
показати весь коментар
12.11.2021 17:32 Відповісти
...Постановила собі, що писатиму виключно про природу. Витрусила з географічного атласу гербарій, погортала книгу «Отруйні рослини Наддніпрянщини: 100 популярних рецептів», сходила у гугл. Але ж це неможливо, там же скрізь слово, яке на «зе» починається і на «лень» закінчується, по нинішніх часах можна на п'ятирічний бан відлетіти.

Що іще? Про ситуацію з киснем у лікарнях не пишемо, немає смислу. Про те, що до приїзду Лєнки у Львів всі прилеглі вулиці закрили під арештом і розставили снайперів на дахах із забороною містянам виглядати у вікна - само собою не можна писати, ще застрелять спересердя.

Про Центренерго, у якому миші з'їли половину запасу вугілля на зиму? Про скупчення російських танків на кордоні, яке побачила Вашингтон пост, але наша РНБО впритул два тижні не помічала? Про виплату 11 мільярдів гривень «боргів» пенсіонерам в ордло, яке пропонує провести загальна улюблениця Верещук?

Погодьтеся, кожна з цих тем просто-таки кишить ненавистю. Я не уявляю, як до них підступитися, щоб не зачепити чиїсь почуття. Тим більше, цей «хтось» аномально чутливий, там така тонка нервова система, як ріжки у слимака. Трохи косо подивишся, а воно вже здохло.

Тому я, Тамара Горіха Зерня, пропоную тимчасово зосередитися на позитиві.
показати весь коментар
12.11.2021 17:33 Відповісти
...Є дві ідеально безпрограшних теми, які всі ******* і за які точно не банять - про дітей і про котів.

Тим більше, що сьогодні наш «Кіт», тобто Олексій Петров, запустив ініціативу зі збору коштів на спортивні майданчики для дітей.

Для хлопчиків і дівчаток у гарно припасованій військовій формі з Ліцею імені Івана Богуна, з яких за кілька років вилупляться злі, швидкі як блискавки, цинічні і безжальні до ворога українські офіцери. Для діточок, які у найближчому майбутньою стануть нашою гордістю, надією та силою. Для вовченят… тобто для кошенят, звичайно ж кошенят, яких з любов'ю і натхненням натаскує… тобто виховує, звичайно ж виховує легендарний Сумрак - з Днем народження, пане генерале!..

Так от, для того, щоб ці діточки були сильнішими і здоровішими, щоб у них краще формувався окомір, реакція і координація, їм потрібно два волейбольних майданчики. Сума до збору близько мільйона гривень.

І цю суму замахнулися зібрати ГО Справа Громад і ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" з нашою з вами посильною допомогою.

Реквізити для збору коштів тут. А ворог - там.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24
№ карти 5169 3305 2068 6400

Для ІНШИХ банків:
№ карти 5375 4115 0177 8331

Або за реквізитами:
**** рахунок UA193052990000026002016226051
код ЄДРПОУ/ІПН 42992954
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Найменування отримувача: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД ГО
Призначення платежу: благодійна безповоротня допомога на користь ГО від ПІБ
показати весь коментар
12.11.2021 17:35 Відповісти
что за непонятные майданчики, где они будут размещаться, сколько будут стоить?
что за бредятина?
В Киеве их полно - плахой Кличко зараза понастроил.
Так где вы строить собираетесь?
кто-то реально ведется на этот бред?
показати весь коментар
12.11.2021 22:08 Відповісти
Не треба метати бісер перед свинями - не буде таких розчарувань.
Знайдіть собі своє коло спілкування, буде спокійніше.
Бо тут - самі боти, які строчать за гроші олігархів, котрі виділяють їх за командами своїх лож.
І що доброго ви почуєте у відповідь на свої душевні пориви? Ви станете думати, що більшість людей - така худоба... Ви знаєте, ні. Ця худоба прозріває великими темпами.
Правильно було сказано позаминулого року: "Їм не можна пояснити - треба показати" (с)
показати весь коментар
12.11.2021 18:11 Відповісти
"Бо тут - самі боти, які строчать за гроші олігархів, котрі виділяють їх за командами своїх лож."

Пацаны! Нас раскрыли! Срочно отправляйте санитаров с прививкой к этому умнику!
показати весь коментар
12.11.2021 21:48 Відповісти
С*ка, як вони спокійно рахують чужі життя.... Дємони.
показати весь коментар
12.11.2021 17:34 Відповісти
Капитан очевидность....это сезонное заболевание...осень всплеск...зима спад..весна всплеск...лето спад...
И говорить об этом как о чуде или достижении это все равно что говорить о восходе и заходе солнца...
показати весь коментар
12.11.2021 17:36 Відповісти
это био. оружие, сезонный вы наш
показати весь коментар
12.11.2021 17:38 Відповісти
Да хоть трижды био....работать оно будет сезонно...😀
показати весь коментар
12.11.2021 17:40 Відповісти
Оружие больше информационное.
показати весь коментар
12.11.2021 17:45 Відповісти
Так, бо це вірус гриппу.
показати весь коментар
12.11.2021 17:42 Відповісти
Ага. У каців вже пів року такий "спад"
показати весь коментар
12.11.2021 17:38 Відповісти
Знаємо, яке воно, ваше "плато"...

показати весь коментар
12.11.2021 17:40 Відповісти
Рашка рядом. Можно посмотреть что там. У них раньше волна пошла.

Они как вышли на "плато" 800 трупов в середине лета так до сидят на нём уже под 1200 трупов в день.

И пока не видно ни одной причины почему оно у нас должно быть лучше.

С таким "плато" как щас до весны будет 100тыс трупов.

Вакцинация в темпе 200тыс в день ничего не изменит так как нужно сделать еще 60млн прививок. С такой скоростью на это уйдёт год.
показати весь коментар
12.11.2021 17:41 Відповісти
а вакциновані не помирають?
показати весь коментар
12.11.2021 20:16 Відповісти
Вакцинированные не умирают от ковида.

Данные массовой вакцинации в Израиле https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR16 показывают , что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.

А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
показати весь коментар
12.11.2021 22:10 Відповісти
Ну що Вам сказати. Той чувак, що ці дані офіційні дає , він якщо дасть якість інші дані , не ці які потрібно, то піде з роботи а може і більше, бо вони всі, у всіх країнх корумповані та пов'язані.
Чи ви рекламуєте компанію Pfizer-BioNTech ? Вони повністю на халяву розрекламувались на весь світ. Ось і ви наводите , фактично, рекламну статтю. А хлопці заробляють гроші попутно позбавляють людей елементарних прав. За які людство боролось 2000 років. Зараз це все перелякане стадо зливає в унітаз.
показати весь коментар
15.11.2021 03:09 Відповісти
"И пока не видно ни одной причины почему оно у нас должно быть лучше."

Вы не правы. Там населения больше. Соответственно чисто статистически должно быть больше помёрших при всех прочих равных. Плюс в Украине доступны нормальные вакцины, а не только Спутник.
показати весь коментар
12.11.2021 21:51 Відповісти
Школы открыли значит спада не будет
показати весь коментар
12.11.2021 17:42 Відповісти
Інфекціоність обізвався... ти краще запезпеч поставки вугілля, довбодятел.
показати весь коментар
12.11.2021 17:46 Відповісти
Ну раз "майстер" по боротьбі з ковідом так каже...щоб і ти попав в те плато-гнида. Люди вмирають від твоїх "професійних" дій щодня,а воно про якесь "плато" патяка.
показати весь коментар
12.11.2021 17:53 Відповісти
вже лiз, лiз вгору чи вниз, а все трупiкi та трупiкi усюди...
показати весь коментар
12.11.2021 18:15 Відповісти
гадалка шлёндер
показати весь коментар
12.11.2021 18:44 Відповісти
Шмигалю як інфікціоністу звичайно видніше)
показати весь коментар
12.11.2021 19:36 Відповісти
Как задолбало это зелёное дерьмо...то все вместе толдычат :"кейс,кейс,кейс"-через слово,то этот со своим "плато"...
показати весь коментар
12.11.2021 20:12 Відповісти
А китайцы свой короновирус побороли ?
показати весь коментар
12.11.2021 20:12 Відповісти
да. короноваком, тестированиеми жесткими локдаунами.

Нам это не подходит, ибо "короновак" - шмурдяк, тесты бесплатные только для тех у кого симптомы, а локдаунов мы придерживаться не собираемся.
А, маски носить не желаем.
Мы же умные, не то что какие-то китайцы.
показати весь коментар
12.11.2021 22:12 Відповісти
плато наступило,
высохли понты,
выглядят уныло
стремные посты...
показати весь коментар
12.11.2021 20:21 Відповісти
До новогодних праздников будет это самое "плато", а потом вдруг резко пойдёт на убыль )
показати весь коментар
12.11.2021 20:31 Відповісти
да понятно что спад укололи 20 млн в больницах вокзалах трамваях туалетах можно и попустить а то слишком брыкаются граждане
показати весь коментар
12.11.2021 20:33 Відповісти
Колдуй баба, колдуй дед!
Трое с боку - ваших нет! !
показати весь коментар
12.11.2021 20:40 Відповісти
 
 