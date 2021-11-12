Шмигаль про поширення коронавірусу в Україні: Плато настало. Гадаємо, наступного тижня буде спад

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує спаду захворюваності на коронавірус в Україні найближчого тижня.

Про це він заявив на брифінгу за результатами робочої поїздки до Закарпатської області у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, в Україні більшість областей перебувають у "червоній" зоні, але цього тижня відбулася стабілізація і щодо більшості областей можна стверджувати, що плато настало. Гадаємо, що вже цього і наступного тижня буде спад", - зазначив Шмигаль.

Водночас прем'єр наголосив, що спад захворюваності не означає, що необхідно зменшувати темпи вакцинації.

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