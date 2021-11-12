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Новини Коронавірус і карантин
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"Можна використовувати лише дозволені комбінації", - Кузін про змішування вакцин проти COVID-19

Вакцинація має бути доказовою, а використання бустерних або додаткових доз повинно чітко регулюватися.

Про це заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів в інтерв’ю виданню Главком, інформує Цензор.НЕТ.

"Я б радив все ж таки дотримуватися вимог доказової медицини – використовувати комбінації, які довели свою безпечність. Наразі змішування дозволено мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Також можна змішувати векторні з мРНК. Наприклад, перша доза AstraZeneca, а друга вакциною мРНК. Якщо ж є вакцинація CorovaVac, то коли після першої дози цієї вакцини робиться друга доза якоюсь альтернативною, то це якийсь експеримент над собою. Я не раджу такого робити, бо це не відповідає протоколам та інструкціям", – сказав Ігор Кузін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 1 млн українців вважають, що вакцина зробить їх мутантами, - опитування Українського інституту майбутнього

Наразі статистики випадків змішування недозволених комбінацій вакцин немає, адже в електронній системі охорони здоров’я можна бачити лише загальну кількість проведених щеплень. Доступ до персональної інформації, зокрема про вид вакцини, є лише у лікаря, який лікує пацієнта, або у вакцинальної бригади, яка проводить щеплення. Але, якщо такі випадки мають місце, то це є порушенням. І відповідатиме за це медпрацівник, який проводить щеплення, знаючи, що людина вакцинувалася до цього іншим типом вакцини.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19

Дивіться також: "Кожен п'ятий дорослий українець на сьогодні повністю вакцинований від COVID-19", - МОЗ. ВIДЕО

Переглянути актуальний перелік пунктів щеплень і центрів масової вакцинації та обрати найближчий можна за посиланням.

вакцина (4419) Ігор Кузін (315) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Китайцы радостно потирают передние лапки...😀
Если с их вакциной нельзя ни какие другие смешивать...то может и с бустерами такая схема прокатит...
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12.11.2021 17:46
+1
Так это выходит что в Европу уколотым короноваком путь закрыт в серьез и надолго?? И другими вакцинами не исправить??
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12.11.2021 17:48
+1
некоторые страны европы короновак принимают
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12.11.2021 18:14
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Китайцы радостно потирают передние лапки...😀
Если с их вакциной нельзя ни какие другие смешивать...то может и с бустерами такая схема прокатит...
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12.11.2021 17:46 Відповісти
Ты - яркий пример антипривочного идиота, который не зная матчасть постит откровенную куету. Для начала статью прочитай
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12.11.2021 18:26 Відповісти
Прочитал..и что??
Кузин говорит что если короновак то только короновак...и все...А если к короноваку что то другое...то это уже эксперимент над собой...
А что там прочитал родимый??
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12.11.2021 18:46 Відповісти
Фильтруй базар
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12.11.2021 22:35 Відповісти
Так это выходит что в Европу уколотым короноваком путь закрыт в серьез и надолго?? И другими вакцинами не исправить??
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12.11.2021 17:48 Відповісти
некоторые страны европы короновак принимают
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12.11.2021 18:14 Відповісти
Может быть...но в целом ЕС не признал его...
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12.11.2021 18:17 Відповісти
Венгрия, Словакия, Греция, Испания, Австрия, Швейцария, португалия, Исландия - это только малая часть признавших короновак.
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12.11.2021 18:28 Відповісти
Замечательно...но ЕС то в целом не признал...так ведь?? Так какие ко мне претензии то??
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12.11.2021 18:44 Відповісти
Хотя наши зазывали кричали что вот вот и ЕС признает..колитесь..
И некоторые повелись...но их тупо обманули...
Это сейчас при выборе вакцин короновак выбирают уже вполне осознанно...а поначалу его просто впаривали...
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12.11.2021 18:20 Відповісти
Мешать вообще нельзя,

но если уж приходится -
то только по возрастанию крепости
это как после пива можно водку
а наоборот не рекомендуется
хотя и освежает
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12.11.2021 18:42 Відповісти
У Игоря Кузина большая....вакцинация!
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12.11.2021 19:41 Відповісти
Кухарка подливала в чай сырую воду, а чай между тем продолжали разливать...😁😁😁
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12.11.2021 23:20 Відповісти
coronovac forever ?
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12.11.2021 23:30 Відповісти
 
 