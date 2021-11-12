"Можна використовувати лише дозволені комбінації", - Кузін про змішування вакцин проти COVID-19
Вакцинація має бути доказовою, а використання бустерних або додаткових доз повинно чітко регулюватися.
Про це заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів в інтерв’ю виданню Главком, інформує Цензор.НЕТ.
"Я б радив все ж таки дотримуватися вимог доказової медицини – використовувати комбінації, які довели свою безпечність. Наразі змішування дозволено мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Також можна змішувати векторні з мРНК. Наприклад, перша доза AstraZeneca, а друга вакциною мРНК. Якщо ж є вакцинація CorovaVac, то коли після першої дози цієї вакцини робиться друга доза якоюсь альтернативною, то це якийсь експеримент над собою. Я не раджу такого робити, бо це не відповідає протоколам та інструкціям", – сказав Ігор Кузін.
Наразі статистики випадків змішування недозволених комбінацій вакцин немає, адже в електронній системі охорони здоров’я можна бачити лише загальну кількість проведених щеплень. Доступ до персональної інформації, зокрема про вид вакцини, є лише у лікаря, який лікує пацієнта, або у вакцинальної бригади, яка проводить щеплення. Але, якщо такі випадки мають місце, то це є порушенням. І відповідатиме за це медпрацівник, який проводить щеплення, знаючи, що людина вакцинувалася до цього іншим типом вакцини.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19
Переглянути актуальний перелік пунктів щеплень і центрів масової вакцинації та обрати найближчий можна за посиланням.
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Если с их вакциной нельзя ни какие другие смешивать...то может и с бустерами такая схема прокатит...
Кузин говорит что если короновак то только короновак...и все...А если к короноваку что то другое...то это уже эксперимент над собой...
А что там прочитал родимый??
И некоторые повелись...но их тупо обманули...
Это сейчас при выборе вакцин короновак выбирают уже вполне осознанно...а поначалу его просто впаривали...
но если уж приходится -
то только по возрастанию крепости
это как после пива можно водку
а наоборот не рекомендуется
хотя и освежает