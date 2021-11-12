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Монастирський обговорив з міністром внутрішніх справ Польщі Камінським заходи з протидії міграційній кризі на кордоні з Білоруссю

Монастирський обговорив з міністром внутрішніх справ Польщі Камінським заходи з протидії міграційній кризі на кордоні з Білоруссю

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський провів телефонну розмову з польським колегою Маріушем Камінським. Міністри обговорили питання міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.

"Україна підтримує Польщу у цей непростий час і сподівається, що їй вдасться у мирний та цивілізований спосіб прийти до розв’язання штучно інспірованої кризи", - зауважив міністр внутрішніх справ України.

Вже завтра розпочне свою роботу на ділянці українсько-польського кордону координаційна група з офіцерів-прикордонників та нацгвардійців. Її діяльність полягатиме в обміні оперативними та розвідувальними даними, а також досвідом щодо реагування польських прикордонників, ознайомлення із тактикою дій мігрантів та сил, що їх координують. На період міграційної кризи міністри внутрішніх справ України та Польщі щотижня будуть проводити наради в телефонному режимі.

"Ми готові оперативно розглянути будь-який запит польської сторони щодо надання допомоги у розв’язанні нинішньої ситуації", - сказав Монастирський.

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Очільник МВС України ініціював зустрічі міністрів закордонних та внутрішніх справ на платформі "Люблінського трикутника", аби скоординувати дії для ефективного протистояння викликам гібридного характеру з боку недружніх держав – Російської Федерації і Білорусі.

"Сторони також обговорили питання співробітництва в правоохоронній сфері, зокрема активізацію роботи над проєктом угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю", - йдеться у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Польщі на звернення Дениса Монастирського запевнив, що Україна залишиться в "зеленій зоні" поїздок.

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Автор: 

кордон (4756) МВС (3500) мігранти (1109) Польща (8489) Монастирський Денис (392)


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12.11.2021 17:52 Відповісти
Пустите мигрантов на полметра в ЕС, надавайте хорошо полицейской дубиной по жопе и вышвырните назад в Беларусь.
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12.11.2021 17:52 Відповісти
Только колючая проволка под электричеством в 2 000 вольт и ров с серной или какой нибудь другой кислотой 12 метров по всей границе с кацапской БелОруССией и Европейской Украиной может остановить кацапскую навалу на Польшу, Литву, Украину и вообще на Европейский Союз, который обосрался в 14 раз, начиная с 1989 года, когда Кацапия начала свою "Гибридную войну" с самолетами и пушками в Азербайджанском Карабахе.
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12.11.2021 18:09 Відповісти
 
 