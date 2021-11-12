Монастирський обговорив з міністром внутрішніх справ Польщі Камінським заходи з протидії міграційній кризі на кордоні з Білоруссю

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський провів телефонну розмову з польським колегою Маріушем Камінським. Міністри обговорили питання міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.

"Україна підтримує Польщу у цей непростий час і сподівається, що їй вдасться у мирний та цивілізований спосіб прийти до розв’язання штучно інспірованої кризи", - зауважив міністр внутрішніх справ України.

Вже завтра розпочне свою роботу на ділянці українсько-польського кордону координаційна група з офіцерів-прикордонників та нацгвардійців. Її діяльність полягатиме в обміні оперативними та розвідувальними даними, а також досвідом щодо реагування польських прикордонників, ознайомлення із тактикою дій мігрантів та сил, що їх координують. На період міграційної кризи міністри внутрішніх справ України та Польщі щотижня будуть проводити наради в телефонному режимі.

"Ми готові оперативно розглянути будь-який запит польської сторони щодо надання допомоги у розв’язанні нинішньої ситуації", - сказав Монастирський.

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Очільник МВС України ініціював зустрічі міністрів закордонних та внутрішніх справ на платформі "Люблінського трикутника", аби скоординувати дії для ефективного протистояння викликам гібридного характеру з боку недружніх держав – Російської Федерації і Білорусі.

"Сторони також обговорили питання співробітництва в правоохоронній сфері, зокрема активізацію роботи над проєктом угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю", - йдеться у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Польщі на звернення Дениса Монастирського запевнив, що Україна залишиться в "зеленій зоні" поїздок.

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