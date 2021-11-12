Підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосеєв загинули від підриву на пристрої військ РФ. ФОТО

Вони були військовослужбовцями 79 окремої десантно-штурмової бригади.

Про це бригада повідомляє у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"З сумом повідомляємо, що сьогодні, 12 листопада 2021 року, у нашій десантній родині сталося горе. Під час виконання бойового завдання в районі проведення ООС загинули підполковник Прусов Руслан Халилович та майстер-сержант Федосеєв Вадим Вікторович", - йдеться у повідомленні.

У бригаді зазначили, що ця втрата є непоправною для країни, для Десантно-штурмових військ, для родини, друзів та побратимів.

"Наша втрата дуже гірка та болюча. Командування та особовий склад 79 окремої десантно-штурмової бригади висловлюють слова підтримки та глибоке почуття скорботи родинам загиблих", - зазначили у бригаді.

Руслан Прусов та Вадим Федосеєв