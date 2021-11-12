Через наплив біженців і недотримання епідеміологічних норм Білорусь чекає епідеміологічна катастрофа, - Беларуская праўда
"Міграційна криза" на білорусько-польському кордоні, організована Лукашенком, з високою ймовірністю може спровокувати справжню гуманітарну катастрофу.
Про це пише Беларуская праўда, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначає білоруське видання, поширені вчора в інтернеті відео з таборів біженців демонструють, що їм не вистачає їжі, води та наявності елементарних соціальних та медичних благ.
Крім того, за інформацією білоруського видання, вже масово фіксуються симптоми коронавірусної хвороби у цих таборах на кордоні.
При цьому ситуація посилюється тим, що мігранти прибули далеко не з найблагополучніших у плані епідіміологічних заходів регіонів, де про вакцинацію часто взагалі не чули.
Топ коментарі
+14 Dust
показати весь коментар12.11.2021 18:03
+13 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар12.11.2021 18:03
+10 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар12.11.2021 18:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хоч в лісах сгноять, хоч в багатоповерхівках підірвуть
Это страшно!
Когось "учить" завжди легше , ніж робить щось самому....
На полігоні Гозький у Гродненському районі на заході Білорусі під час десантування загинули двоє російських військовослужбовців. Про це інформує Bypol.
«Сьогодні під час десантування російських ВДВ на полігоні Гозький у Гродненському районі відбулося сходження двох парашутистів із погашення купола одного із парашутів», - ідеться в повідомленні.
зачем было в пандемию поднимать армию курдов и поддавать угрозе жизни белорусов
його навіть не питають, не він вже завгосп.