Через наплив біженців і недотримання епідеміологічних норм Білорусь чекає епідеміологічна катастрофа, - Беларуская праўда

"Міграційна криза" на білорусько-польському кордоні, організована Лукашенком, з високою ймовірністю може спровокувати справжню гуманітарну катастрофу.

Про це пише Беларуская праўда, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає білоруське видання, поширені вчора в інтернеті відео з таборів біженців демонструють, що їм не вистачає їжі, води та наявності елементарних соціальних та медичних благ.

Крім того, за інформацією білоруського видання, вже масово фіксуються симптоми коронавірусної хвороби у цих таборах на кордоні.

При цьому ситуація посилюється тим, що мігранти прибули далеко не з найблагополучніших у плані епідіміологічних заходів регіонів, де про вакцинацію часто взагалі не чули.

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