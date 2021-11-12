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Новини
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Через наплив біженців і недотримання епідеміологічних норм Білорусь чекає епідеміологічна катастрофа, - Беларуская праўда

Через наплив біженців і недотримання епідеміологічних норм Білорусь чекає епідеміологічна катастрофа, - Беларуская праўда

"Міграційна криза" на білорусько-польському кордоні, організована Лукашенком, з високою ймовірністю може спровокувати справжню гуманітарну катастрофу.

Про це пише Беларуская праўда, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає білоруське видання, поширені вчора в інтернеті відео з таборів біженців демонструють, що їм не вистачає їжі, води та наявності елементарних соціальних та медичних благ.

Крім того, за інформацією білоруського видання, вже масово фіксуються симптоми коронавірусної хвороби у цих таборах на кордоні.

При цьому ситуація посилюється тим, що мігранти прибули далеко не з найблагополучніших у плані епідіміологічних заходів регіонів, де про вакцинацію часто взагалі не чули.

Також дивіться: Близько 150-200 мігрантів прорвалися до Польщі з Білорусі. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7926) мігранти (1109) епідемія (218) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
що для Таргана вусатого, що для хла люди - сміття
хоч в лісах сгноять, хоч в багатоповерхівках підірвуть
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12.11.2021 18:03
+13
Ні,це через наплив лапатьніків Білорусь чекає катастрофа...
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12.11.2021 18:03
+10
Посмотрите на эти здоровые лбы - они все хотят сесть на шею европейцам
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12.11.2021 18:46
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що для Таргана вусатого, що для хла люди - сміття
хоч в лісах сгноять, хоч в багатоповерхівках підірвуть
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12.11.2021 18:03 Відповісти
Якось пох на тих беларусів. Чмо воно і на Беларускій області ********** чмо
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12.11.2021 18:42 Відповісти
Ні,це через наплив лапатьніків Білорусь чекає катастрофа...
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12.11.2021 18:03 Відповісти
Если поляки удержат границу, рано или поздно туристы рванут назад. Ресурсы у них не бесконечные, зима не за горами. Лукашенковские ГБисты будут укладывать их очередями из ПКМ?
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12.11.2021 18:20 Відповісти
и за што они рванут назад? мабудь за рахунок урода усатого? однако прибыли они на прорыв!
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12.11.2021 18:36 Відповісти
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12.11.2021 18:53 Відповісти
Безногие арабы в лесах Беларуси…
Это страшно!
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12.11.2021 18:59 Відповісти
Ну от і "приїхали"! Тепер хай Лука виганяє своїх "немайданутих" з інфекційних відділень по домівках і звільняє місця у лікарнях для "туристів" з грипом ГРВІ і "ковідом" Наскільки я пам"ятаю по службі - у нас саме "муслімами" з простудами були санчастини взимку забиті
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12.11.2021 18:25 Відповісти
А помните как нас с Вами песочили гражданки жтой республики за совет заниматься своей страной вместо умничаний на Цензоре ?
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12.11.2021 18:36 Відповісти
"Чужу біду - руками розведу .... А в свою біду - та й не дам ладу...."
Когось "учить" завжди легше , ніж робить щось самому....
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12.11.2021 18:44 Відповісти
Два бійці збройних сил РФ загинули при десантуванні

На полігоні Гозький у Гродненському районі на заході Білорусі під час десантування загинули двоє російських військовослужбовців. Про це інформує Bypol.

«Сьогодні під час десантування російських ВДВ на полігоні Гозький у Гродненському районі відбулося сходження двох парашутистів із погашення купола одного із парашутів», - ідеться в повідомленні.
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12.11.2021 18:40 Відповісти
кто-то может объяснить откуда в белорусии взялись все эти беженцы и чего вдруг они стали ломиться в польшу?? никогда такого не было....
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12.11.2021 18:40 Відповісти
"Туристи"! Вони "різко" захотіли подивиться на Мінський тракторний завод і БєлАЗ але заблудилися коло польського кордону і "втратили орієнтацію" - сторони світу переплутали
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12.11.2021 18:52 Відповісти
а шо,забыл,как плыли сев-африканеры в Италию,Сардины по морю? некоторые топились...
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12.11.2021 18:55 Відповісти
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12.11.2021 19:53 Відповісти
Пiхуй. Значит, облом халявщикам.
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12.11.2021 18:43 Відповісти
Глобалисты выражают глубокую обеспокоенность
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12.11.2021 18:45 Відповісти
Посмотрите на эти здоровые лбы - они все хотят сесть на шею европейцам
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12.11.2021 18:46 Відповісти
Это уже просто целая армия , которую пытается всунуть **** в середину Европы
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12.11.2021 18:48 Відповісти
Видохнуть! Головне тепер - не давать "послабухи" і пускать "гумконвої" з Європи з ліками - хай Лука "розгрібає"!!!
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12.11.2021 18:49 Відповісти
Думаю, что белорусам самим не хватает кислорода . А сецчас вся эта армия курдов заболеет - ковид плюс холод. Ужас
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12.11.2021 18:53 Відповісти
А закінчиться усе екскаваторами і бульдозерами (Надіюсь - у Білорусі хлорного вапна вистачить?)
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12.11.2021 18:58 Відповісти
Какие же все таки лука и **** - скоты.
зачем было в пандемию поднимать армию курдов и поддавать угрозе жизни белорусов
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12.11.2021 19:08 Відповісти
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12.11.2021 19:55 Відповісти
Просто проблема теперь на наших границах из-за всех этих умничающих совков
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12.11.2021 19:58 Відповісти
Беларусам надо почаще с цветочками на митинги выходить.
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12.11.2021 18:48 Відповісти
похоже бацька сам себя трахнул.
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12.11.2021 18:53 Відповісти
то ***** бацьку пре.. - розплата за крісло...
його навіть не питають, не він вже завгосп.
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12.11.2021 19:02 Відповісти
Треба иск в Гаагу с обвинением Луки и пособника его Пуйла в геноциде ливийского,иракского народа и создании предпосылок для гуманитарной катастрофы в регионе
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12.11.2021 19:32 Відповісти
Pust idiot oni v rosiju,tam granici netu,medicina bezplatna.Belorus takze mozet priniat vsex gostej sto priglosili k sebe,medicina takze bezplatna
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12.11.2021 20:37 Відповісти
Та надо сказать хоть и не приятно это---вёдрами скоро будут снимать с голов гостей туристов вшей та и ******** в местах всем известным. Керосинчиком при этом поливая арабов волохатых. Дождались райсанстанции на местах списания под шум боёв ранее натыренного. Прыскать вам не перепрыскать и вручную!
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12.11.2021 20:44 Відповісти
Кто живет в Киеве пройдитесь по Харьковскому массиву. Вы охренеете. Такое ощущение что я живу в арабском районе.
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12.11.2021 21:12 Відповісти
Якщо ці «білі ходокі» потраплять до нас, то така кількість ковідних на наших невакцинованих перетворить Україну на епіцентр епідемії. Для них треба будувати якісь табори на кордоні. Нехай там живуть, якщо не захотіли жити вдома.
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12.11.2021 23:29 Відповісти
 
 