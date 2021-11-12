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НАТО закликає Білорусь припинити провокації з мігрантами на кордонах з країнами ЄС

НАТО закликає Білорусь припинити провокації з мігрантами на кордонах з країнами ЄС

В НАТО рішуче засуджують дії Білорусі щодо потоку нелегальної міграції, штучно створеного режимом Лукашенка, в рамках гібридних дій, спрямованих проти Польщі, Литви та Латвії в політичних цілях.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці жорстокі дії ставлять під загрозу життя вразливих людей. Союзники НАТО солідарні з Польщею, Литвою, Латвією та іншими країнами Альянсу, яких зачепила дана проблема", - сказано у повідомлення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Близько 150-200 мігрантів прорвалися до Польщі з Білорусі. ВIДЕО

В НАТО також зазначили, що залишатимуться пильними щодо ризику подальшої ескалації та провокацій з боку Білорусі та надалі відслідковуватимуть наслідки для безпеки Альянсу.

Члени НАТО також закликали Білорусь припинити провокації, поважати права людини та основні свободи та дотримуватися міжнародного права.

Також читайте: Міграційна криза була штучно створена Путіним та Лукашенком, - Данілов

Білорусь (7926) мігранти (1109) НАТО (6431)


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Топ коментарі
+8
Заклики їх лише розпалюють.
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12.11.2021 18:09
+4
Ната @nnatakharkiv





Шось я взагалі не розумію ці дискусії.
Нахєра вообше тих біженців кудись дівати?
Вони вже прилетіли в Білорусь, нехай там і залишаються.
Їх же якогось хера випустили з аеропорту?
Значить, пройшли митний контроль, все ок.
Люди отримали нову батьківщину
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12.11.2021 18:22
+2
"...штучно створеної режимом Лукашенка , в рамках гібридних дій, спрямованих проти Польщі, Литви та Латвії в політичних цілях"

Литва, Латвия и Польша - это страны которые активно выступают простив СП-2. Так что - это международный террорист ***** руками Лукашенко "наказывает" и шантажирует страны НАТО...
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12.11.2021 18:16
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Заклики їх лише розпалюють.
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12.11.2021 18:09 Відповісти
іноді здаеться ті заклики і стурбованності вже на schedule стоять - заклик з вечора, стурбованість зранку - якісь діі навіть не розлядуються.
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12.11.2021 18:23 Відповісти
А між ними телефонні розмови комсомолки з кремлівським недопалком. Посміялись один одному анекдотів нарозповідали, а потім в пресі кажуть состоялісь важниє перегавори.
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12.11.2021 18:42 Відповісти
не смішно геть зовсім, і чим далі тим несмішніше...
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12.11.2021 18:48 Відповісти
Звертатись слід до кремлівських сценаристів та режисерів ,а не до безмовних ляльок !!!)))
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12.11.2021 18:12 Відповісти
До ніх також звертаються, з закликами. Якбе ж по голові надавали то допомогло б.
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12.11.2021 18:16 Відповісти
ги. а вони прикольні
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12.11.2021 18:16 Відповісти
"...штучно створеної режимом Лукашенка , в рамках гібридних дій, спрямованих проти Польщі, Литви та Латвії в політичних цілях"

Литва, Латвия и Польша - это страны которые активно выступают простив СП-2. Так что - это международный террорист ***** руками Лукашенко "наказывает" и шантажирует страны НАТО...
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12.11.2021 18:16 Відповісти
губернатора лукашенка
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12.11.2021 19:36 Відповісти
А почему Украина парится вопросами мигрантов.У нас нет никаких законов по защите мигрантов,следовательно они могут в Украине получить статус бомжа и жить на мусорке.Поэтому к нам никто не сунется.
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12.11.2021 18:16 Відповісти
А ты потом мимо этой мусорки с бомжами из игила сможешь спокойно проходить?
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12.11.2021 18:18 Відповісти
Читай внимательно комент (нету законов по защите мигрантов).В странах ЕС им положена крыша над головой и пособие,потому они туда и прут
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12.11.2021 18:20 Відповісти
У нас в Украине и украинцам крыша над головой не положена , про пособие вообще молчу)))
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12.11.2021 18:23 Відповісти
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12.11.2021 19:18 Відповісти
Марна трата часу. Потрібно не закликати, а починати щось робити, бо Європа стоїть на порозі великої війни.
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12.11.2021 18:17 Відповісти
Європа не стоїть. Кацапи їх тільки потролять, а нападуть на нас. Нам максимум патронами прогірклими допоможуть із Брюселю, щоб не сильно відстрілювались та не хмурили фуйла.
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12.11.2021 18:21 Відповісти
Понятное дело.Нападать на тех от кого зависит вся экономика как то не логично
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12.11.2021 18:23 Відповісти
Війна їм не загрожує, бо там зберігається всьо, что нажітоє нєпосільним трудом. Там же нерухомість, яхти, медицина, онуки. Але Європі загрожує інше - зміна етнічного складу населення з неминучими наслідками
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12.11.2021 18:25 Відповісти
Десь так і буде. Європа давно згідна вернути все на середину 80-х. Щоб їх ніхто не чіпав. Але вже поляки з чехами та балтами будуть не згодні.
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12.11.2021 18:23 Відповісти
В конфликте сраши и Украины страны НАТО не подвергаются опасности,следовательно,что они должны предпринять?
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12.11.2021 18:29 Відповісти
Нато подобной фигней не занимается(по поводу что то делать)
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12.11.2021 18:18 Відповісти
Ната @nnatakharkiv





Шось я взагалі не розумію ці дискусії.
Нахєра вообше тих біженців кудись дівати?
Вони вже прилетіли в Білорусь, нехай там і залишаються.
Їх же якогось хера випустили з аеропорту?
Значить, пройшли митний контроль, все ок.
Люди отримали нову батьківщину
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12.11.2021 18:22 Відповісти
Та й білорусам з генофондом допоможуть.
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12.11.2021 18:32 Відповісти
Стыдно ему стало, и он ушел от меня прочь, в публичный дом, должно быть. (с)
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12.11.2021 18:27 Відповісти
а то что? озабоченность выразите?
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12.11.2021 18:30 Відповісти
Не приедут танками раскатают мигрантов))Этим не занимается НАТО для инфы
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12.11.2021 18:33 Відповісти
а сопли чего тогда распускают, если они этим не занимаются?
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12.11.2021 18:35 Відповісти
Так шо тэпэр Луке расстрелять их? Приехали, погостили, а теперь в гости к Меркель захотели. И шо ему теперь с ними делать?
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12.11.2021 19:22 Відповісти
а давайте порассуждаем?
если включить гуманизм (на что и рассчитывает *****) то Польше (ибо Беларусь пляшет под балалайку) ... то Польше придется организовывать что-то типа пересыльного лагеря (лагерей), огражденного колючкой и с охраной... чтобы рассортировать весь этот кошмар и отправить.... а куда собственно они могут отправить людей без паспортов и без особого желания возвращаться ??? толпа хочет в Германию...ну как хочет? им так сказали, что они хотят в Германию.. ибо в Германии их никто не ждет ... и они не те, кому рады (работать вряд ли захотят...значит корми ораву, выдавай пособие и...жди подпаленных машин и ограбленных магазинов (утрирую конечно...но..и так бывает)... так что же делать с этой колонной ??? оставить там где она есть !!!!! и пусть тот кто создал проблему хлебает ее ситечком !!!! пусть различные благотворительные организации их подкармливают...а Польша просит помощи в сохранении своих границ неприкосновенными.... пусть белорашка и расхлебывает заваренную баланду!!!
(пардон что много букофф)))))
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12.11.2021 19:27 Відповісти
Придётся белорусскиймедперсонал отрывать от своей работы и отправлять обслуживать этих мигрантов ( без масок и с ковид)
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12.11.2021 19:31 Відповісти
придется...
кому-то и подкармливать их придется... и дровишки подвозить...
не позавидуешь Польше (и даже страшно представить если ото все попрет к нам)
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12.11.2021 19:38 Відповісти
Тот кто давал мигрантам визы,тот пусть их и содержит.Германия им визы не давала.Польша тем более.А кто давал?Наверное Сябровка.Вот пусть и несут за них полную ответственность.
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12.11.2021 19:43 Відповісти
воооот! мои последние 3 предложения о том же !!!
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12.11.2021 19:47 Відповісти
Щас если впустить к себе первую партию,то за первой партией,москали поставят такой элемент гибридной войны на конвеер.И уже завтра в Польшу будут ломиться не 50 тысяч,а 500.Так,шо всё зависит от принятия решения ЕС.Если дадут слабину ,то пусть готовятся принимать следующие партии мигрантов
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12.11.2021 20:00 Відповісти
А ще кажуть рашковани що блок НАТО агресивний. Та там тільки одні заклики і вислови стурбованості!
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12.11.2021 19:45 Відповісти
А кто вас просил подписывать конвенцию против противопехотных мин?
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12.11.2021 19:59 Відповісти
Не проще бы было запустить их, довезти аеропорта и отправить в родные края, не думаю пару кругов думаю их освежит
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12.11.2021 20:24 Відповісти
 
 