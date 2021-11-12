НАТО закликає Білорусь припинити провокації з мігрантами на кордонах з країнами ЄС

В НАТО рішуче засуджують дії Білорусі щодо потоку нелегальної міграції, штучно створеного режимом Лукашенка, в рамках гібридних дій, спрямованих проти Польщі, Литви та Латвії в політичних цілях.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці жорстокі дії ставлять під загрозу життя вразливих людей. Союзники НАТО солідарні з Польщею, Литвою, Латвією та іншими країнами Альянсу, яких зачепила дана проблема", - сказано у повідомлення.

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В НАТО також зазначили, що залишатимуться пильними щодо ризику подальшої ескалації та провокацій з боку Білорусі та надалі відслідковуватимуть наслідки для безпеки Альянсу.

Члени НАТО також закликали Білорусь припинити провокації, поважати права людини та основні свободи та дотримуватися міжнародного права.

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