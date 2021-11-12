НАТО закликає Білорусь припинити провокації з мігрантами на кордонах з країнами ЄС
В НАТО рішуче засуджують дії Білорусі щодо потоку нелегальної міграції, штучно створеного режимом Лукашенка, в рамках гібридних дій, спрямованих проти Польщі, Литви та Латвії в політичних цілях.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
"Ці жорстокі дії ставлять під загрозу життя вразливих людей. Союзники НАТО солідарні з Польщею, Литвою, Латвією та іншими країнами Альянсу, яких зачепила дана проблема", - сказано у повідомлення.
В НАТО також зазначили, що залишатимуться пильними щодо ризику подальшої ескалації та провокацій з боку Білорусі та надалі відслідковуватимуть наслідки для безпеки Альянсу.
Члени НАТО також закликали Білорусь припинити провокації, поважати права людини та основні свободи та дотримуватися міжнародного права.
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Литва, Латвия и Польша - это страны которые активно выступают простив СП-2. Так что - это международный террорист ***** руками Лукашенко "наказывает" и шантажирует страны НАТО...
Шось я взагалі не розумію ці дискусії.
Нахєра вообше тих біженців кудись дівати?
Вони вже прилетіли в Білорусь, нехай там і залишаються.
Їх же якогось хера випустили з аеропорту?
Значить, пройшли митний контроль, все ок.
Люди отримали нову батьківщину
если включить гуманизм (на что и рассчитывает *****) то Польше (ибо Беларусь пляшет под балалайку) ... то Польше придется организовывать что-то типа пересыльного лагеря (лагерей), огражденного колючкой и с охраной... чтобы рассортировать весь этот кошмар и отправить.... а куда собственно они могут отправить людей без паспортов и без особого желания возвращаться ??? толпа хочет в Германию...ну как хочет? им так сказали, что они хотят в Германию.. ибо в Германии их никто не ждет ... и они не те, кому рады (работать вряд ли захотят...значит корми ораву, выдавай пособие и...жди подпаленных машин и ограбленных магазинов (утрирую конечно...но..и так бывает)... так что же делать с этой колонной ??? оставить там где она есть !!!!! и пусть тот кто создал проблему хлебает ее ситечком !!!! пусть различные благотворительные организации их подкармливают...а Польша просит помощи в сохранении своих границ неприкосновенными.... пусть белорашка и расхлебывает заваренную баланду!!!
(пардон что много букофф)))))
кому-то и подкармливать их придется... и дровишки подвозить...
не позавидуешь Польше (и даже страшно представить если ото все попрет к нам)