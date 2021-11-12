Виділення Держкіно зі структури Мінкультуру пов'язане з необхідністю посилити цей напрям, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що відділення Державного агентства з питань кіно від Міністерства культури та інформаційної політики пов'язане з необхідністю посилити цей напрям.

"Відділення Держкіно від Міністерства культури здійснено з ініціативи Кабінету Міністрів України. Це пов'язано з тим, щоб надати вагомого статусу Держкіно, виділити його в окремий центральний орган виконавчої влади, з можливістю формувати політику. Це посилення цього напряму", - сказав Шмигаль на брифінгу з питань результатів робочої поїздки до Закарпатської області в п'ятницю, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Також прем'єр заявив, що наразі він не мав можливості поспілкуватися з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком.

"Щойно буде можливість поспілкуватися з міністром, розумітиму його мотивацію", - додав Шмигаль.

Щодо можливої зміни міністра та кандидатури нового глави міністерства прем'єр заявив, що поки що "ні з ким не говорили, не думали".

"Це прерогатива парламенту. Якщо така потреба виникне, радитимемося з фракцією монобільшості", - сказав він.

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