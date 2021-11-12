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Новини
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Виділення Держкіно зі структури Мінкультуру пов'язане з необхідністю посилити цей напрям, - Шмигаль

Виділення Держкіно зі структури Мінкультуру пов'язане з необхідністю посилити цей напрям, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що відділення Державного агентства з питань кіно від Міністерства культури та інформаційної політики пов'язане з необхідністю посилити цей напрям.

"Відділення Держкіно від Міністерства культури здійснено з ініціативи Кабінету Міністрів України. Це пов'язано з тим, щоб надати вагомого статусу Держкіно, виділити його в окремий центральний орган виконавчої влади, з можливістю формувати політику. Це посилення цього напряму", - сказав Шмигаль на брифінгу з питань результатів робочої поїздки до Закарпатської області в п'ятницю, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Також прем'єр заявив, що наразі він не мав можливості поспілкуватися з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком.

"Щойно буде можливість поспілкуватися з міністром, розумітиму його мотивацію", - додав Шмигаль.

Щодо можливої зміни міністра та кандидатури нового глави міністерства прем'єр заявив, що поки що "ні з ким не говорили, не думали".

"Це прерогатива парламенту. Якщо така потреба виникне, радитимемося з фракцією монобільшості", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр культури Ткаченко написав заяву про відставку. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Міністерство культури (756) Ткаченко Олександр (509) Держкіно (186) Шмигаль Денис (4566)


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Топ коментарі
+4
я считаю, что в первую очередь нам нужно потужно усилить оперу и балет!
кино может еще немного подождать
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12.11.2021 18:33
+4
Що так зручніше буде російськомовні серіали кльопати ???)))
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12.11.2021 18:34
+3
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Від зміни місць доданків ,сума не змінюється !!!)))
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12.11.2021 18:38
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я считаю, что в первую очередь нам нужно потужно усилить оперу и балет!
кино может еще немного подождать
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12.11.2021 18:33 Відповісти
"И даже в области балета ,ми впереди планети всей!" !!!)))
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12.11.2021 18:35 Відповісти
Що так зручніше буде російськомовні серіали кльопати ???)))
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12.11.2021 18:34 Відповісти
То не треба буде узгоджувати з Мінкультом прокатні посвідчення для продажу кацапам. Зе-Воно вже думає наперед, коли не зможе впливати на рішення парламенту.
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12.11.2021 19:00 Відповісти
видалення шмигаля з премьерів теж повьязане з необхідністю посилити цей напрям - чомусь на цьму напрямку без змін...
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12.11.2021 18:35 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Від зміни місць доданків ,сума не змінюється !!!)))
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12.11.2021 18:38 Відповісти
Так легче контроллировать медиа. Сегодня кино, а завтра- газеты, радио, интернет.
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12.11.2021 19:04 Відповісти
Виділення Держкіно зі структури Мінкультуру пов'язане з необхідністю посилити цей напрям.-Что в переводе означает спасение Госкино от вора Ткаченко."Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до Зеленського з листом, де детально описаний процес незаконної приватизації "Одеської кіностудії" Олександром Ткаченком. Громадська організація вимагає покарати винних у захопленні й знищенні Одеської кіностудії. Но Ткаченко неприкосновенен как вор государственного значения в правящем Украиной воровском кодлане Коломойского.

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12.11.2021 18:59 Відповісти
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12.11.2021 19:21 Відповісти
Предлагаю создать "Министерство 95-го квартала" так мы достигнем невиданных высот в экономике и уровне жизни граждан! Ура товарисчи!!!
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12.11.2021 19:45 Відповісти
армія пофіг, главноє-кіно.
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12.11.2021 19:50 Відповісти
Це називається сінєкура...
Тобто місце для кормлєнія...
Кварталівців тре десь пристроїти, бо ж збори падають - хлопці голодні...
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12.11.2021 20:14 Відповісти
Из всех искусств для нас важнейшим является кино.

В. И. Ленин.

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12.11.2021 20:35 Відповісти
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12.11.2021 20:40 Відповісти
Думав, як одним словом назвати Уряд Зе. І придумав коли прочитав, що мінкульт видав 20 млн на кіно про гомосеків.
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12.11.2021 20:37 Відповісти
Ну як тут не згадати, як ліберастична п-ота верещала про 6 мільйонів на рік для комісії по моралі.
kisuone.blogspot.com/2015/02/rada-komisiya-morali.html
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12.11.2021 20:48 Відповісти
Праздник лицемерия. Попроси хозяина поспособствовать назначению нормального министра, а не мартышки, которую дёргают за верёвку
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14.11.2021 13:56 Відповісти
Теперича точно четвёртым фильмом в истории, который возьмёт одновременно 5 главных Оскаров станет украинский блокбастер "Гола матір - всран діти"
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14.11.2021 14:49 Відповісти
 
 