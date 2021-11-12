Рекордні майже 2 млн випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано в Європі за тиждень, - ВООЗ
У країнах Європи за тиждень виявили рекордно високий показник захворюваності на коронавірус.
Про це заявив у п'ятницю глава ВООЗ Тедром Гебрейєсус Адханом, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Майже 2 млн випадків COVID-19 було зафіксовано в Європі минулого тижня - це найбільший показник за один тиждень у цьому регіоні з початку пандемії", - сказав гендиректор ВООЗ на прес-конференції.
При цьому він зазначив, що захворюваність різко зростає як у країнах із найнижчим рівнем вакцинованого населення у Східній Європі, так і в країнах із найвищими рівнями у світі за кількістю вакцинованих мешканців у Західній Європі.
"Вакцини знижують ризик госпіталізації, тяжкого перебігу хвороби та смерті. Але вони не запобігають повній мірі передачі коронавірусу від людини до людини", - сказав глава ВООЗ.
За його словами, вакцини власними силами не припинять пандемію, необхідні й інші заходи, зокрема, тестування населення, носіння масок та соціальне дистанціювання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Об этом сообщает пресс-служба Криворожского горисполкома.
Сообщается, что в инфекционной больнице Кривого Рога сейчас лечатся 165 пациентов: у 148 коронавирусная болезнь подтверждена, ещё у 7 пациентов подозревают эту болезнь. 131 пациент получает кислород, в тяжелом состоянии - 131, 12 - в реанимации, с подключением к ИВЛ - 2.
Ещё 977 пациентов с COVID-19 и 277 с подозрением лечатся в стационарных отделениях 1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17 больниц.
Получают кислород 1075 пациентов этих больниц, с подключением к ИВЛ - 2.
Загруженность коек, определённых для пациентов с коронавирусной болезнью в медучреждениях города, составляет 80%.
Под амбулаторным наблюдением семейных врачей сподтверждённым диагнозом находится 912 криворожан, а 609 пока самоизолировались без подтверждения диагноза.
Напомним, за минувшие сутки в Кривом Роге умерло 20 пациентов с https://www.0564.ua/news/3253882/v-krivom-roge-za-sutki-umerlo-20-pacientov-s-covid-19 коронавирусной болезнью
Ну або колективний імунітет... не буде іншого варіанту...
https://www.radiosvoboda.org/a/koronavirus-epidemiya-testy-ukrainski/30509462.html Українські тести на коронавірус - «швидші і дешевші»: чи знайде уряд гроші
Розробку тестів у січні 2020 року РНБО замовила в Інститута молекулярної біології та генетики НАН України. Інститут замовлення виконав за півтора місяці, а грошей не отримав, «ми всі дружно за свій рахунок у відпустці до кінця місяця, а тест-система розроблена, валідована (перевірена та підтверджена - ред.) і зареєстрована, все що можу сказати».
Ця інформація швидко розійшлася соціальними мережами і потрапила у ЗМІ.
«Учені а) мають зарплатню у 5-7-9 тисяч гривень (реальні цифри залежно від посади): б) через хронічний брак фінансування більшість інститутів давно працює неповний робочий тиждень (ця традиція дісталась новій владі від попередників, але нову владу те теж цілковито влаштувало); в) критично важливим для протистояння епідемії інститутам не дали коштів», - написав фізик, популяризатор науки Антон Сененко.
Вже другий рік йде, а про фінансування побудови заводу з виробництва тестів за рахунок держбюджету, для всеохоплюючого, регулярного безоплатного тестування громадян, мова навіть не йде. Ось таке Велике крадівництво!
У цьому відео якраз про це.
https://www.youtube.com/watch?v=lQnbV3ZWP44&t=19s