Рекордні майже 2 млн випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано в Європі за тиждень, - ВООЗ

У країнах Європи за тиждень виявили рекордно високий показник захворюваності на коронавірус.

Про це заявив у п'ятницю глава ВООЗ Тедром Гебрейєсус Адханом, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Майже 2 млн випадків COVID-19 було зафіксовано в Європі минулого тижня - це найбільший показник за один тиждень у цьому регіоні з початку пандемії", - сказав гендиректор ВООЗ на прес-конференції.

При цьому він зазначив, що захворюваність різко зростає як у країнах із найнижчим рівнем вакцинованого населення у Східній Європі, так і в країнах із найвищими рівнями у світі за кількістю вакцинованих мешканців у Західній Європі.

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"Вакцини знижують ризик госпіталізації, тяжкого перебігу хвороби та смерті. Але вони не запобігають повній мірі передачі коронавірусу від людини до людини", - сказав глава ВООЗ.

За його словами, вакцини власними силами не припинять пандемію, необхідні й інші заходи, зокрема, тестування населення, носіння масок та соціальне дистанціювання.

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