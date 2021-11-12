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Новини Коронавірус і карантин
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Рекордні майже 2 млн випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано в Європі за тиждень, - ВООЗ

Рекордні майже 2 млн випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано в Європі за тиждень, - ВООЗ

У країнах Європи за тиждень виявили рекордно високий показник захворюваності на коронавірус.

Про це заявив у п'ятницю глава ВООЗ Тедром Гебрейєсус Адханом, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Майже 2 млн випадків COVID-19 було зафіксовано в Європі минулого тижня - це найбільший показник за один тиждень у цьому регіоні з початку пандемії", - сказав гендиректор ВООЗ на прес-конференції.

При цьому він зазначив, що захворюваність різко зростає як у країнах із найнижчим рівнем вакцинованого населення у Східній Європі, так і в країнах із найвищими рівнями у світі за кількістю вакцинованих мешканців у Західній Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Німеччині пропонують зобов'язати перехворілих і щеплених від COVID-19 здавати додаткові тести для відвідування заходів

"Вакцини знижують ризик госпіталізації, тяжкого перебігу хвороби та смерті. Але вони не запобігають повній мірі передачі коронавірусу від людини до людини", - сказав глава ВООЗ.

За його словами, вакцини власними силами не припинять пандемію, необхідні й інші заходи, зокрема, тестування населення, носіння масок та соціальне дистанціювання.

Також читайте: У світі зростає кількість захворілих і померлих від COVID-19. Україна залишається у трійці лідерів за летальними випадками. ІНФОГРАФІКА

ВООЗ (770) Європа (1799) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
а звідки взялись рознощики вірусу, якщо у європі всі вже проколоті вздовж і впоперек? і яка тепер смертність серед вколотих?
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12.11.2021 18:53
+7
Что там по поводу коллективного иммунитета? Здобулы?
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12.11.2021 19:24
+5
Подобно тому как Зеля в сговоре с депутатами ВР, так и вакцинаторы в сговоре с медиками, чтобы скрыть правду: вакцины дают только на 50% гарантии того, что человек не заболеет Ковидом. А последствий действия самой вакцины вообще пока никто не знает. Потому все вакцинируюшиеся подписываю бумагу, что лечится от последствий вакцинации они будут сами.
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12.11.2021 18:42
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Подобно тому как Зеля в сговоре с депутатами ВР, так и вакцинаторы в сговоре с медиками, чтобы скрыть правду: вакцины дают только на 50% гарантии того, что человек не заболеет Ковидом. А последствий действия самой вакцины вообще пока никто не знает. Потому все вакцинируюшиеся подписываю бумагу, что лечится от последствий вакцинации они будут сами.
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12.11.2021 18:42 Відповісти
Зато известны результаты НЕиспользования вакцины - 800 трупов в день.
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12.11.2021 19:48 Відповісти
главное не как голосуют/помирают, а как считают
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12.11.2021 23:31 Відповісти
По состоянию на утро 12 ноября в криворожских медучреждениях получают лечение 1409 пациентов с COVID-19 или с подозрением, под амбулаторным наблюдением врачей лечатся дома 912 криворожан.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского горисполкома.

Сообщается, что в инфекционной больнице Кривого Рога сейчас лечатся 165 пациентов: у 148 коронавирусная болезнь подтверждена, ещё у 7 пациентов подозревают эту болезнь. 131 пациент получает кислород, в тяжелом состоянии - 131, 12 - в реанимации, с подключением к ИВЛ - 2.

Ещё 977 пациентов с COVID-19 и 277 с подозрением лечатся в стационарных отделениях 1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17 больниц.

Получают кислород 1075 пациентов этих больниц, с подключением к ИВЛ - 2.

Загруженность коек, определённых для пациентов с коронавирусной болезнью в медучреждениях города, составляет 80%.

Под амбулаторным наблюдением семейных врачей сподтверждённым диагнозом находится 912 криворожан, а 609 пока самоизолировались без подтверждения диагноза.

Напомним, за минувшие сутки в Кривом Роге умерло 20 пациентов с https://www.0564.ua/news/3253882/v-krivom-roge-za-sutki-umerlo-20-pacientov-s-covid-19 коронавирусной болезнью
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13.11.2021 03:12 Відповісти
Ну насколько помню официально вирус идентифицировали 7 января 2020 г. в Китае. Модерна предоставила свою вакцину уже в феврале того же года. Сложную векторную ,
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12.11.2021 22:24 Відповісти
а звідки взялись рознощики вірусу, якщо у європі всі вже проколоті вздовж і впоперек? і яка тепер смертність серед вколотих?
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12.11.2021 18:53 Відповісти
это мы узнаем не скоро(((
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12.11.2021 18:57 Відповісти
это ток начало будут еще жестче ограничения
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12.11.2021 19:10 Відповісти
Что там по поводу коллективного иммунитета? Здобулы?
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12.11.2021 19:24 Відповісти
Например в Германии около 50 тыс в день но смертность только 250 человек, да и то большая часть были без прививки.
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12.11.2021 19:29 Відповісти
Я б не вірив офіційній статі ні амерів ні европейців, вони рівень інфляції вже 6 місяців малюють з потолка тільки щоб ставку рефінансування не підняти і дальше мати можливість друкувати гроші.... Всіма силами ринок акцій тримають від обвалу...
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12.11.2021 21:11 Відповісти
https://www.dw.com/ru/kakie-evropejskie-strany-luchshe-vseh-sderzhivajut-rost-zabolevaemosti-covid-19/a-59782205
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12.11.2021 19:42 Відповісти
Что не новость про вакцинацию, то море кацапских ботов под французскими, израильскими, британскими и даже украинскими флагами. Какая неожиданность - страна с наибольшей в мире смертностью учит других, что не нужно ничего делать - пускай люди сдыхают от ковида. Зато похоронные конторы хорошо заработают.
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12.11.2021 19:51 Відповісти
Прекратить пандемию,может только сам вирус,мутируя до состояния живучести не убивая носителя
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12.11.2021 20:05 Відповісти
Какие варианты предлагаете? Пустить на самотёк, а ковидных с симптомами сразу сжигать в крематории?
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12.11.2021 23:16 Відповісти
Флаг поменяй на трехсветный. Бот.
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13.11.2021 03:18 Відповісти
так европа привиты по совокупности по странам на 50-60 % с каких делов там вспышка ? ах да они разносят вирус но не умирают
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12.11.2021 20:38 Відповісти
68%
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12.11.2021 21:46 Відповісти
А что медицина, протоколы лечения одинаковы что в Германии что в Украине
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12.11.2021 21:48 Відповісти
Это не шутка это факт, лечения одинаковое везде, в тяжёлых случаях это кислород плюс медпрепараты внутривенно, а они одинаковые во всем мире, только сейчас в штатах появились новые противовирусные специально разработанные для лечения ковида, и в Украине они уже есть правда в небольшом колличестве
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13.11.2021 09:35 Відповісти
В 100% вакцинованому Сингапурі, також ріст захворюваності і смертності неможливо цю епідемію побороти вакциною, треба робити загальний локдаун і закривати кордони, жорстко для тих хто вертається і співмешканців із дикими штрафами і контролем ...

Ну або колективний імунітет... не буде іншого варіанту...
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12.11.2021 21:06 Відповісти
Вакцинація від COVID-19 необхідна тільки для критичних груп (старші 50 або з важкими хворобами), а для зупинки пандемії не локдауни потрібні, а українські безоплатні для населення тести і самоізоляція в разі позитивного тесту.
https://www.radiosvoboda.org/a/koronavirus-epidemiya-testy-ukrainski/30509462.html Українські тести на коронавірус - «швидші і дешевші»: чи знайде уряд гроші
Розробку тестів у січні 2020 року РНБО замовила в Інститута молекулярної біології та генетики НАН України. Інститут замовлення виконав за півтора місяці, а грошей не отримав, «ми всі дружно за свій рахунок у відпустці до кінця місяця, а тест-система розроблена, валідована (перевірена та підтверджена - ред.) і зареєстрована, все що можу сказати».
Ця інформація швидко розійшлася соціальними мережами і потрапила у ЗМІ.
«Учені а) мають зарплатню у 5-7-9 тисяч гривень (реальні цифри залежно від посади): б) через хронічний брак фінансування більшість інститутів давно працює неповний робочий тиждень (ця традиція дісталась новій владі від попередників, але нову владу те теж цілковито влаштувало); в) критично важливим для протистояння епідемії інститутам не дали коштів», - написав фізик, популяризатор науки Антон Сененко.

Вже другий рік йде, а про фінансування побудови заводу з виробництва тестів за рахунок держбюджету, для всеохоплюючого, регулярного безоплатного тестування громадян, мова навіть не йде. Ось таке Велике крадівництво!
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13.11.2021 01:06 Відповісти
Я работаю инженером СКТ , где в день бывает 10-15 ковидных пневмоний с зарплатой 6.000 грязными, на руки получаю 4.700. И как вы думаете кто то будет бегать и облизывать пациентов за такие деньги . Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
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13.11.2021 09:55 Відповісти
Претензії не до вас. Вам тільки пошана. Претензії до негідників, що розтягнули гроші з ковідного фонду та імітують боротьбу з пандемією, спираючись на залякування та безпідставні неконституційні обмеження громадян.
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13.11.2021 11:23 Відповісти
К Ковиду надо относится так как к сезонному инфекционному респиративному заболеванию. И вакцина здесь почти не причём. Мкногим ди помогала вакцина , когда болели гриппом? Я не утверждаю, что совсем не помогала. Она была просто далека от ожиданий народа..
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12.11.2021 21:37 Відповісти
Ну таки при пандемиях гриппа с летальностью от 13 до 50% не помню таких карантинов
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12.11.2021 22:19 Відповісти
гена тебе дали не ту методичку. Смертность от гриппа не 50 % , 0,04 %
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13.11.2021 03:25 Відповісти
Вот поясни , зачем ни хрена не зная пытаться лезть и умничать, ни когда не понимал таких людей , вот объясни , что же все таки вами движет? 1997 г , h5n1 смертность 52,8% 2009 г.H1N1 смертность 17,4% .2013 г.H7N9 смертность 39,3% - теперь можешь посыпать голову пеплом и жаловаться что тебе про это тиливизир не рассказывал
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13.11.2021 14:45 Відповісти
Как сказал ваш министр дебилы бл...я
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13.11.2021 17:25 Відповісти
И флаг поменяй.
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13.11.2021 17:26 Відповісти
А як же колективний імунітет до COVID-19 і прагнення, навіть з дискримінацією, 80% вакцинувати? "Вакцини власними силами не припинять пандемію", - сказав глава ВООЗ. Він антивакс, нехай шапочку з фольги надіне
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12.11.2021 23:15 Відповісти
Все абсолютно логічно. З цією проблемою стикається більшість країн.
У цьому відео якраз про це.
https://www.youtube.com/watch?v=lQnbV3ZWP44&t=19s
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13.11.2021 16:31 Відповісти
 
 