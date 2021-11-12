Водієві, що збив двох підлітків у Харкові, повідомлено про підозру, - Офіс генпркурора

Чоловіку, який наїхав на двох дітей у Харкові, повідомили про підозру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"34-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані сп’яніння", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 11 листопада 2021 року водій під час перетину перехрестя проспекту Науки та вулиці Тобольської у Харкові порушив правила безпеки дорожнього руху. Він проїхав на червоний сигнал світлофора та здійснив наїзд на 13-річних хлопчика та дівчинку, які рухалися по регульованому пішохідному переходу на зелений для них сигнал світлофора.

Медичним висновком встановлено, що чоловік під час дорожньо-транспортної пригоди перебував у стані наркотичного сп’яніння.

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