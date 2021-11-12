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Новини ДТП
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Водієві, що збив двох підлітків у Харкові, повідомлено про підозру, - Офіс генпркурора

Водієві, що збив двох підлітків у Харкові, повідомлено про підозру, - Офіс генпркурора

Чоловіку, який наїхав на двох дітей у Харкові, повідомили про підозру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"34-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані сп’яніння", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 11 листопада 2021 року водій під час перетину перехрестя проспекту Науки та вулиці Тобольської у Харкові порушив правила безпеки дорожнього руху. Він проїхав на червоний сигнал світлофора та здійснив наїзд на 13-річних хлопчика та дівчинку, які рухалися по регульованому пішохідному переходу на зелений для них сигнал світлофора.

Медичним висновком встановлено, що чоловік під час дорожньо-транспортної пригоди перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП у Харкові: водій, який збив дітей на переході, був під метадоном, - прокуратура

Автор: 

ДТП (4465) Харків (5576)


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А як там щодо трухіна,коли підозра буде,оХфіс) нічого не повідомляє? Риторичне питання, правда ж?)
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12.11.2021 18:53 Відповісти
там ще не з'ясували, чи було кермо в авто, а якщо було, то з якої сторони.. далі буде
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12.11.2021 19:39 Відповісти
Як він тільки дитину не переїхав колесом. Куди втикав алєнь, що на червоний попер.
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12.11.2021 19:11 Відповісти
Не о подозрении, а об оскоплении надо этому уроду сообщить.
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12.11.2021 19:35 Відповісти
и шо там подозревают?
"сообщено о подозрении"... дальше что???? сядет? отпустят под залог? извиняться? чтооо???
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12.11.2021 19:41 Відповісти
Ну да, Лероса за ф*к ЗГ уже почти в тюрьму посадили, а тут только підозр
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12.11.2021 20:13 Відповісти
 
 