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Велика Британія направляє військовий контингент для допомоги польським прикордонникам у протистоянні з мігрантами

Велика Британія направляє військовий контингент для допомоги польським прикордонникам у протистоянні з мігрантами

Міністерство оборони Великої Британії направляє на кордон Польщі та Білорусі військових. Вони нададуть інженерну допомогу польським прикордонникам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Британії у Твіттер.

У міністерстві зазначили, що на польсько-білоруський кордон буде спрямовано невелику групу військовослужбовців Збройних сил Великої Британії, що узгоджено з урядом Польщі.

Британські військові мають намір вивчити ситуацію на кордоні та надати інженерну підтримку польським прикордонникам для вирішення кризи з потоком мігрантів з Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО закликає Білорусь припинити провокації з мігрантами на кордонах з країнами ЄС

Як відомо із серпня 2021 року польські прикордонники запобігли близько тисячам спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі мігрантами з Близького Сходу та країн Африки.

Польща звинувачує Білорусь у навмисно створеному міграційному тиску на РП та ЄС.

До кінця листопада у прикордонній зоні Польщі з Білоруссю діє надзвичайний стан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через наплив біженців і недотримання епідеміологічних норм Білорусь чекає епідеміологічна катастрофа, - Беларуская праўда

Автор: 

Білорусь (7926) Велика Британія (5565) кордон (4756) мігранти (1109)


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Топ коментарі
+24
Найкращі союзники демократії в Європі - британці.
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12.11.2021 19:15
+21
Британия уже вышла из ЕС, бо Меркель ее достала конкретно своим комсомольским идиотизмом
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12.11.2021 19:32
+20
Нам би теж варто було когось відправити, чисто показово підтримати. Бо якщо ми хочемо до Балто-Чорноморського союзу Міжмор'я, то треба демонструвати дружні жести. І взагалі давати по зубам Московії всюди де можемо.
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12.11.2021 19:14
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нікуди воно не попре...ціль Польща...
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12.11.2021 19:15 Відповісти
Эта же рускафобия, нидапустима, ущимили беларуцкие права - такой будет заголовок завтра в парашаТудей.
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12.11.2021 19:12 Відповісти
все пи...ц это просто бомба для секелева и скабеева с соловьем нато у границ...и тп.возможно будут на нас наступать
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12.11.2021 19:12 Відповісти
це вже щось.
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12.11.2021 19:13 Відповісти
засохни, перхоть...
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12.11.2021 19:32 Відповісти
Ты с ***** своего поржи, дебил недоразвитый
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12.11.2021 21:21 Відповісти
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12.11.2021 19:13 Відповісти
Нам би теж варто було когось відправити, чисто показово підтримати. Бо якщо ми хочемо до Балто-Чорноморського союзу Міжмор'я, то треба демонструвати дружні жести. І взагалі давати по зубам Московії всюди де можемо.
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12.11.2021 19:14 Відповісти
Украине много кто прислал чего?( Скажите спасибо таракану что хоть этих жирных еврокотиков расшевелил.Они уже про Украину года 3 как забыли....7 лет!!!!! по MH17 все доказательства ищут....когда ВЕСЬ МИР в ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВСЕ ЗНАЛ.Неужели вам не доходит про свою рубашку ближе к телу?(( об Украине лучше думайте.....между поляками и беларусами война невозможна....там лучше кормят
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12.11.2021 19:35 Відповісти
Нам своё прежде всего охранять надо, так как именно мы воюем 8-й год подряд, а не озабочиваемся бесконечно. А европейцам неплохо бы проснуться и начать уже активно обороняться, а не болтать и приторговывать втихаря. Они не знают что такое Дебальцево и Иловайск. А закинули несколько тысяч голодранцев-беженцев, так все и на жопу сели, не зная что делать. Кстати хотелось бы увидеть в деле войска Германии, Франции и Венгрии
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12.11.2021 19:37 Відповісти
++ А глупым не понять какую пользу таракан этим плятским поступком принёс Украине. Они знают только один ход....е2-е4.
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12.11.2021 19:50 Відповісти
"Кстати хотелось бы увидеть в деле войска Германии, Франции и Венгрии"- эти всё больше языком привыкли, а вот англичане дело делают.
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12.11.2021 19:51 Відповісти
они не откликнутся на твои хотелки...даже не заметят тебя
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12.11.2021 20:48 Відповісти
Для початку треба надтерміново зменити законодавство України по охороні та обороні нашого кордону, бо зараз лише штраф та заборонено стріляти по порушникам.

Чому бріти послали? А щоб беларуси з кацапами розуміли, що відкривши вогонь по кордону Польщі, можуть влучити у брітанського військового, а ВБ ядерна держава, яка має можливості перекрити для РФ Гіблартарський пролів... Наприклад.
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12.11.2021 21:20 Відповісти
007 надо отправить... желательно по душу *****...
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12.11.2021 19:14 Відповісти
Найкращі союзники демократії в Європі - британці.
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12.11.2021 19:15 Відповісти
Сейчас повторяется ситуация , когда Великий Черчиль и его нация первыми оказали сопротивление Гитлеру (путлеру)
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12.11.2021 19:46 Відповісти
Красаучегі. Бріти навіть тепер держуть марку!
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12.11.2021 19:16 Відповісти
..а чому ТАМ досі нема польско-українсько-литовської бригади?.. чи це не загальна справа?..
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12.11.2021 19:16 Відповісти
кто отправит?
ЗеЕрмак?
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12.11.2021 19:19 Відповісти
..так ото ж..(
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12.11.2021 19:19 Відповісти
Тому, що у Литви такі самі проблеми, а у України потенційно такі самі проблеми.
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12.11.2021 19:58 Відповісти
Тому що зараз ще немає на те необхідності.
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12.11.2021 21:21 Відповісти
Ну. назад, домой, Бацька этих туристов вряд ли повезёт. Погонит к нам. А к нам они зайдут с барабанным боем и развёрнутыми знамёнами, потому что с нашей организацией всего и чего угодно, никто их не остановит.
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12.11.2021 19:17 Відповісти
y Британіі борг перед Польщею за другу світову і великий...
навіть два - дали поділити Польшу адіку і сраліну перед війною і віддали її сраліну після війни.
боюся рота саперів трохі замало буде ґріхи замолити...
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12.11.2021 19:19 Відповісти
що значить дали? Борг у Німеччини перед Польшею. А Британія і США найбільше допомогали іншим країнам проти Адіка.
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12.11.2021 19:32 Відповісти
якщо - дозволили і нічого не зробили,
що б такоґо не сталося вас більше влаштуе? - най буде так...
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12.11.2021 19:38 Відповісти
Армія Британії була достатьно потужна, щоб не дати Германії завоювати іх. Але не настільки потужна, щоб відвоювати інші країни без допомоги союзників, особливо ті країни, що капітулюють.
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12.11.2021 20:13 Відповісти
Бред. Британия объявила войну Германии именно из-за Польши.
Именно в Британии воевали поляки всю войну. Именно в Британии остались поляки после войны.
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12.11.2021 19:36 Відповісти
трохі глибше за історію - обьявила і маже рік сиділа в окопах у Франціі не робивші нічоґо, доки адіку це не остоґидло і він нe взяв Париж.
"странна війна" - google, далі самі...
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12.11.2021 19:43 Відповісти
Париж, це столиця Франції, а не Британії.) Чому вони винні воювати за жабоїдів, якщо вони зразу капитулювали перед німцями? А скількі по лендлизу передали англосакси СРСР?, Там такі числа, мильони тон товарів, техніки, *********** і зброї, консерв, шоколад, цукор, жир, пального, металу, одежі, пороху, літаків, автівок, металу, рельсів, потягів та іншого, що у голові не вкладається). Навіть мильони коней були по лендлізу, мільони шкур, та сотні кораблів. До речі совок так і не разрахувався за лендліз. тільки 4% погасив боргу.
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12.11.2021 19:51 Відповісти
ви не розуміете предмету....
"1 вересня 1939 року гітлерівські війська вторглися в Польщу. 3 вересня Велика Британія та Франція оголосили Німеччині війну"
тому і Франція...
стомився з ділетантами, вчіть історію - як вивчете, от тоді вже сперечайтеся.
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12.11.2021 19:55 Відповісти
Я історію знаю? vf,enm? не гірше за вас. Але я ще знаю і віськову справу. Доречі ви змішуєте правду і неправду. Правда, що "Велика Британія та Франція оголосили Німеччині війну". Але неправда, що англіїці сиділи у окопах, вони еваюкувались під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%C2%BB операції «Динамо» .. Бо Французькі генерали були деморалізовані і думали тільки про почесну капітуляцію, багато політиків хотіли миру з Німеччиною.
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12.11.2021 20:09 Відповісти
питання чому Брітанія і Франція сиділи в окопах у Франціі, а не на західних кордонах Польші, за яку вони і наголосили війну німетчині, вас не цікавить?
тому і "странна війна", тому і борґ...
ніколи не навчуся тиснути на "г" "h' а не "g"....
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12.11.2021 20:19 Відповісти
Тому що не встигли. Тому що через два тиждня з другої сторони Польщу окупував СРСР...
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12.11.2021 21:24 Відповісти
ви такі щось підозрюете
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12.11.2021 22:25 Відповісти
Підозрювати подібні речи просто обов'язок деяких структур у кожній армії світу. А крім підозр, що кладуть на стіл начальникам Генеральних штабів, існують ще й Оперативні управління, яким НГШ ставить завдання на розроблення плану бойових дій у той, або іншій ситуації.
Але підозрювати, це одно, а бути готовим, до будь-якого сценарію, це інша річ, і залежить, в першу чергу, від можливосей економікі, бо як колись сказав Еразм Ротердамський - "Війна це гроши, гроши, та й ще раз гроши" (с).

Тому наразі, поки ще, Путін стане давити Україну економично, за допомогою штучно створенної їм енергетичної кризи. Він стане викачувати гроши з ЕС.
З США пройшло попередження у першу чергу до Путіна, а потім вже до жадібних правителів у деяких державах ЄС. Україньский владі, треба було просто промовчити, але розуму не хватило.

А того, що Путін назбирав біля кордону, для великого наступу не хватить, зате хватить для загострення бойових дій на Донбасі.
Ну десь так.
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13.11.2021 17:26 Відповісти
Более того, только благодаря Британии Польша вобще появилась снова на карте после ПМВ.
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12.11.2021 21:45 Відповісти
от ви серьйозно зараз, чі тупо нема чого робитиі аби свою неосвіту показати?
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12.11.2021 22:24 Відповісти
розачурування не можу передати яке - тему закрито.
дурко ніколи не повірить в те щo він дурко, тому що він дурко....
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12.11.2021 22:29 Відповісти
не чекаю на вибачання, головне, що б людина розумілася на темі перед,
а не після...
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12.11.2021 19:49 Відповісти
Чушь , причём англичане к фашистам ?Какой долг?
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12.11.2021 19:49 Відповісти
ви мали на увазі німецькіх нацистів?
"странна війна" - google, далі самі...
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12.11.2021 19:50 Відповісти
вам перепостити мій коммент зверху, чи мо самі поцікавитеся?
навіть не збираюся вас вчити історіі..
це вже стае не смішним...
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12.11.2021 20:02 Відповісти
вот это именно то, что должны были сделать мы
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12.11.2021 19:19 Відповісти
Туди ще й Нацкорпус проситься... з них би толку було б найбільше, ні один муслім кордон би не пройшов. дальше витянотої руки.
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12.11.2021 19:19 Відповісти
Ага! Буде "розподіл обов"язків" : Нацкорпус (коли "туристи" полізуть через кордон) будуть їх "валить" а британські сапери - закопувать!
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12.11.2021 19:25 Відповісти
Зачем, если они бояться открыть огонь?!
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12.11.2021 19:29 Відповісти
они автАритетом задавят...
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12.11.2021 19:34 Відповісти
сама присутність британців на кордоні Польщі з ордою це вже щось.
хотів би бачити тих же британців і амеріканців, навіть в невеликій кількості, присутніми на кордоні України с кацапнею - і що б це було офіціційно підтверджено Брітаніею і Сполученими Штатами - так вони там е.
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12.11.2021 19:29 Відповісти
Британия уже вышла из ЕС, бо Меркель ее достала конкретно своим комсомольским идиотизмом
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12.11.2021 19:32 Відповісти
направьте меня в комплекте с КПВТ и ящиков 20 патронов. я за один час научу это черножопое племя уважать белого хозяина.
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12.11.2021 19:34 Відповісти
А що Німеччина чи кого направила, чи очікує що цих нелегалів розмістять в Україні?
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12.11.2021 19:36 Відповісти
А "злые языки" говорят, что бандеровцы массово строят на границе свинарники, и трупами мигрантов будут кормить свиней. А ещё более злые языки говорят что и не только трупами...
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12.11.2021 19:37 Відповісти
Что я знаю про курдов. Когда то Австрия приняла курдских беженцев , их расселили в маленьких городках
И ВОЗНИКЛА проблема у аборигенов австрияков - курдские дети учиться не хотят в классах , учителя подстраиваются под общий уровень класса , уровень образования в государственных школах начал падать., австриякам приходится отдавать детей в частные школы .
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12.11.2021 19:38 Відповісти
что там поддерживать?! водомёт хороший и разогнать напором холодной воды этих псевдо беженцев! или вместо воды бак заполнить слезогазом.... сразу всех (оптом) разогнать... оросить как тараканов... оборзели совсем уже эти туземци...
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12.11.2021 19:38 Відповісти
Ага, они пешком побегут к себе домой. Гнать то некуда, только в Польшу.
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12.11.2021 19:43 Відповісти
с каких делов гнать только в польшу из за забора и с белоруси? не пускать любыми средствами... пусть там и живут за проволокой голодные и грязные бомжи...газ и водомёты... другого нет средства...(( а кто проник отлавливать и на подвал всех...потом грузить в самосвалы и отправлять на хауз... а что ещё делать? поляки молодцы .не пускают и не поддаются указаниям германии и францию заселять к себе чужеземцев .видя на что превратили францию и германию...((
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12.11.2021 20:03 Відповісти
Тех кто прорвётся, отвозить автобусами до границы с Германией. Ведь эмигранты рвутся именно туда, а не в Польшу.
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12.11.2021 21:27 Відповісти
Это уже серьезная заявка на успех.
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12.11.2021 19:41 Відповісти
Лишний раз провести учения не повредит.
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12.11.2021 19:41 Відповісти
Сравните с ,,действиями,,Германии--только жизни учить со свинской хамовитостью и бизнес крутить себе в прибыль. Двуличные уроды.
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12.11.2021 19:55 Відповісти
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12.11.2021 20:00 Відповісти
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12.11.2021 20:04 Відповісти
СССР начал покупать зерно в 1965 году. В 1965 помер Черчелль. Совпадение?
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12.11.2021 20:36 Відповісти
Цікаво...
Не Німеччина чи Франція, з якими Польща у Євросоюзі і які вважають себе лідерами, а Британія, яка не у Євросоюзі і взагалі на островах...
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12.11.2021 20:06 Відповісти
Жабоїди і боші - звичайні гівнюки. А у британців є свій гонор.
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12.11.2021 20:16 Відповісти
Дважды Европу спасали американцы и британцы. А немцы и французы дважды Европу чуть не угробили.
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12.11.2021 21:51 Відповісти
І обидва рази, разом з ракоцапами...
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12.11.2021 22:46 Відповісти
Osoblivo spasali francuzovъ, austrijcovъ, espancovъ, italijcovъ, magyarъ, finnovъ, slovakovъ i xorvatovъ, kotrie pro spasěnie ne prosili točno.
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13.11.2021 03:16 Відповісти
Litve takyje pojavilis s Avstriji elitnyje vojska Cobra.13 stuk prislali A tak raznix tut jest
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12.11.2021 20:21 Відповісти
Крис@kryscina_by

О, новый вариант подсобрать бабла в бюджет рб: уже заставляют на «беженцев» скидываться

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12.11.2021 20:25 Відповісти
О, а свининку с сальцом не догадались? Ну или смалец хотя бы... Ну что ж так!
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12.11.2021 21:22 Відповісти
Армия Польши не справляется с пару тысячами голодранцев абреков? Позорняк. Так нужно срочно стягивать войска НАТО.
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12.11.2021 20:25 Відповісти
Бритам респект.Боже-бережи королеву...
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12.11.2021 20:27 Відповісти
Британія наш найкращій партнер у дружбі проти раші✊✊
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12.11.2021 21:14 Відповісти
А то, что Украина стала щитом ЕС перед ордой 21 века, это Британия не видит. Ну ладно фрау КГБ против предоставления Украине оружия, но ведь другие страны должны понимать что с ними будут если зверье прорвется.
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12.11.2021 22:05 Відповісти
Англия и украинская королева Елизавета единственный с сша и канадой и турцией оплот контр отпора ватной террорестической орде...
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12.11.2021 22:50 Відповісти
Это реальный подсрачник гансам и лягушатникам, одним ботинком по двум ж...пам .
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12.11.2021 23:00 Відповісти
А к нам на Волынь- австралийцев и эстонцев- чтоб со знанием болотистой местности и лесов...
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12.11.2021 23:14 Відповісти
 
 