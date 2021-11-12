Велика Британія направляє військовий контингент для допомоги польським прикордонникам у протистоянні з мігрантами

Міністерство оборони Великої Британії направляє на кордон Польщі та Білорусі військових. Вони нададуть інженерну допомогу польським прикордонникам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Британії у Твіттер.

У міністерстві зазначили, що на польсько-білоруський кордон буде спрямовано невелику групу військовослужбовців Збройних сил Великої Британії, що узгоджено з урядом Польщі.

Британські військові мають намір вивчити ситуацію на кордоні та надати інженерну підтримку польським прикордонникам для вирішення кризи з потоком мігрантів з Білорусі.

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Як відомо із серпня 2021 року польські прикордонники запобігли близько тисячам спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі мігрантами з Близького Сходу та країн Африки.

Польща звинувачує Білорусь у навмисно створеному міграційному тиску на РП та ЄС.

До кінця листопада у прикордонній зоні Польщі з Білоруссю діє надзвичайний стан.

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