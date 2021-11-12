Велика Британія направляє військовий контингент для допомоги польським прикордонникам у протистоянні з мігрантами
Міністерство оборони Великої Британії направляє на кордон Польщі та Білорусі військових. Вони нададуть інженерну допомогу польським прикордонникам.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Британії у Твіттер.
У міністерстві зазначили, що на польсько-білоруський кордон буде спрямовано невелику групу військовослужбовців Збройних сил Великої Британії, що узгоджено з урядом Польщі.
Британські військові мають намір вивчити ситуацію на кордоні та надати інженерну підтримку польським прикордонникам для вирішення кризи з потоком мігрантів з Білорусі.
Як відомо із серпня 2021 року польські прикордонники запобігли близько тисячам спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі мігрантами з Близького Сходу та країн Африки.
Польща звинувачує Білорусь у навмисно створеному міграційному тиску на РП та ЄС.
До кінця листопада у прикордонній зоні Польщі з Білоруссю діє надзвичайний стан.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чому бріти послали? А щоб беларуси з кацапами розуміли, що відкривши вогонь по кордону Польщі, можуть влучити у брітанського військового, а ВБ ядерна держава, яка має можливості перекрити для РФ Гіблартарський пролів... Наприклад.
ЗеЕрмак?
навіть два - дали поділити Польшу адіку і сраліну перед війною і віддали її сраліну після війни.
боюся рота саперів трохі замало буде ґріхи замолити...
що б такоґо не сталося вас більше влаштуе? - най буде так...
Именно в Британии воевали поляки всю войну. Именно в Британии остались поляки после войны.
"странна війна" - google, далі самі...
"1 вересня 1939 року гітлерівські війська вторглися в Польщу. 3 вересня Велика Британія та Франція оголосили Німеччині війну"
тому і Франція...
стомився з ділетантами, вчіть історію - як вивчете, от тоді вже сперечайтеся.
тому і "странна війна", тому і борґ...
ніколи не навчуся тиснути на "г" "h' а не "g"....
Але підозрювати, це одно, а бути готовим, до будь-якого сценарію, це інша річ, і залежить, в першу чергу, від можливосей економікі, бо як колись сказав Еразм Ротердамський - "Війна це гроши, гроши, та й ще раз гроши" (с).
Тому наразі, поки ще, Путін стане давити Україну економично, за допомогою штучно створенної їм енергетичної кризи. Він стане викачувати гроши з ЕС.
З США пройшло попередження у першу чергу до Путіна, а потім вже до жадібних правителів у деяких державах ЄС. Україньский владі, треба було просто промовчити, але розуму не хватило.
А того, що Путін назбирав біля кордону, для великого наступу не хватить, зате хватить для загострення бойових дій на Донбасі.
Ну десь так.
дурко ніколи не повірить в те щo він дурко, тому що він дурко....
а не після...
"странна війна" - google, далі самі...
навіть не збираюся вас вчити історіі..
це вже стае не смішним...
хотів би бачити тих же британців і амеріканців, навіть в невеликій кількості, присутніми на кордоні України с кацапнею - і що б це було офіціційно підтверджено Брітаніею і Сполученими Штатами - так вони там е.
И ВОЗНИКЛА проблема у аборигенов австрияков - курдские дети учиться не хотят в классах , учителя подстраиваются под общий уровень класса , уровень образования в государственных школах начал падать., австриякам приходится отдавать детей в частные школы .
Не Німеччина чи Франція, з якими Польща у Євросоюзі і які вважають себе лідерами, а Британія, яка не у Євросоюзі і взагалі на островах...
О, новый вариант подсобрать бабла в бюджет рб: уже заставляют на «беженцев» скидываться