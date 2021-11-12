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В приміщення Ради будуть пропускати тільки за наявності "ковідного сертифіката", - Стефанчук підписав розпорядження

В приміщення Ради будуть пропускати тільки за наявності

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження стосовно пропуску до будівель парламенту народних депутатів та інших відвідувачів за "ковідним сертифікатом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт парламенту в п'ятницю.

Як повідомлялося, Верховна Рада на початку листопада ухвалила постанову №6154 про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби, згідно з якою під час дії карантину до адміністративних будівель парламенту народні депутати, працівники апарату Ради, помічники-консультанти нардепів, представники ЗМІ та інші відвідувачі можуть увійти лише за наявності у них сертифіката про вакцинацію від COVID-19 або негативного результату ПЛР (або антиген-тесту на COVID-19), або довідки про одужання особи від коронавірусної хвороби не більше ніж за пів року до її пред'явлення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МОЗ запускає два нові типи COVID-сертифікатів. ВIДЕО

Автор: 

ВР (14950) сертифікат (426) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+5
та ні... вона прийде с тестом (3 доби дійсним)... 300 грн для неї як горнятко кави )))
так що пропустять!!!
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12.11.2021 20:01
+4
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12.11.2021 19:55
+4
Сертификаты депутатов будут такие же как и эта маска?

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12.11.2021 20:02
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Правила форума Рада форумчан
або...або..ток для них 700 грн как для нас 7 копеек
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12.11.2021 19:31 Відповісти
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12.11.2021 20:17 Відповісти
Пианиста-хохмача не пускать. Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса заняться борьбой с демографическим кризисом. И: "Мендель рассказала о реакции Зеленского на слухи о ее беременности от него".
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12.11.2021 19:34 Відповісти
монобольшинство закончилось))))
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12.11.2021 19:38 Відповісти
сделают тест или в любой больнице им выпишут сертификат а вакцину выкинут вот и весь спектакль
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12.11.2021 19:44 Відповісти
А без сертификата, но с гранатой?
Хотя, можно показать фак и пойти ... в "Велюр".
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12.11.2021 19:39 Відповісти
Сертификат качества депутата. Что удивительно, за всё это время из них никто не умер.
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12.11.2021 19:42 Відповісти
Вроде, Звягильский от ковида помер.
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12.11.2021 19:47 Відповісти
В 88 лет ? Он умер от старости
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12.11.2021 19:48 Відповісти
Тебе видней.
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12.11.2021 19:52 Відповісти
Нафіг ці понти, любому депутату замутити липовий сертифікат, що два пальця обісцяти.
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12.11.2021 19:48 Відповісти
На примере депутатов можно сделать вывод.
-Вакцинация - не главное.
Главное - качественное дорогостоящее лечение.
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12.11.2021 19:55 Відповісти
а так же хорошее питание и возможность прибарахлиться и для внуков )))
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12.11.2021 19:57 Відповісти
Жирная свинья стеыанчук по всем параметрам должен был ласты склеить когда заболел....но нет...жив и здоров...и бодр..
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12.11.2021 20:00 Відповісти
На основании властьимущих во всем мире...?
Миллионы народу умерло...но ни одного премьера..ни одного депутатп.ни одного президента...ни одного шейха..и ни одного царя..😀
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12.11.2021 19:58 Відповісти
Значит народ умирает совершенно от других болезней, как и умирал до этого. И от старости, потому что час настал.
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12.11.2021 20:24 Відповісти
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12.11.2021 19:55 Відповісти
.
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12.11.2021 20:29 Відповісти
Как же теперь противно на них смотреть.

Но вообще-то хорошо, что запрещают, значит что-то подозревают. Когда у нас на Майдане, в Житомире, губернатор Рыжук просил народ разойтись, то Президентом стал не Янукович, за которого агитировал Рыжук, а Ющенко. Когда после Евромайдана приезжал в Ровно папередник, то там улицу у администрации очищали от населения. И папередник пролетел на выборах. Не любит наш народ, когда от него "зачищают" улицы.
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12.11.2021 21:07 Відповісти
Лидер «Батькивщины», народный депутат Украины Юлия Тимошенко не спешит вакцинироваться от коронавируса, поскольку недавно переболела Covid-19 и считает себя защищенной от инфекции антителами.
«Я могу сказать, что у меня постоянно тесты на антитела. И советуюсь с врачом. Вы знаете, что я довольно тяжело переболела, у меня есть антитела. После прививки - тоже антитела. Это же классика, прививка - это легкое заболевание, в результате которого также производятся антитела», - сообщила Тимошенко.
Также политик отметила, что когда результаты тестов на наличие антител в ее организме будут негативными, она будет советоваться с врачом о дальнейших действиях.
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12.11.2021 19:56 Відповісти
Цікаво ,а бабу жЮлю теж в зРаду не пропустят???)))
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12.11.2021 19:59 Відповісти
та ні... вона прийде с тестом (3 доби дійсним)... 300 грн для неї як горнятко кави )))
так що пропустять!!!
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12.11.2021 20:01 Відповісти
Не 300, а минимум 350. И сколько тех пленарных дней - не так уж и много, а у Головы фракции зарплата выше, чем у рядового народного депутата.
И она действительно сильно переболела.

А Стефанчук поступил не по украинскому законодательству.
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12.11.2021 21:09 Відповісти
пусть 350 (не суть)))
раз в неделю (а она может себе позволить и каждый день) - тоже как бы вне сомнения...
и она действительно переболела ( как и сотни тысяч других.... которых заставляют обязательно вакцинироваться чтобы..... проехать в метро или попасть на работу... и которые не могут себе позволить 350 грн каждые 3 дня (годности теста для проверяющих)
про стефанчука ваще... противно...
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12.11.2021 21:24 Відповісти
Годность на ТРИ ДНЯ. То есть ей вполне хватит одного на пленарную неделю. При зарплате около 40к, 1400 грн в месяц может и позволить. Она не дура, она слушает тех инфекционистов, которым доверяет.
Кстати, я вот не доверяю официальной политике МОЗ, что после болезни иммунитет всего на полгода. Я предполагаю, что минимум на год.
Вот я не Юля, и меня таки заставили дурацкими ограничениями, но я не рад от этого.
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12.11.2021 21:56 Відповісти
А на Стефанчука смотреть конечно... А еще ... на его младшего брата, тоже нардепа от СН.
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12.11.2021 21:57 Відповісти
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12.11.2021 22:00 Відповісти
Ага, именно они.
Тьфу.
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12.11.2021 22:02 Відповісти
и главное ж видно что не сильно здоровые люди (с огромным лишним весом, нарушенным обменом веществ, диабет, щитовидка, жирная печень, ну забитые холестерином сосуды - это минимум (не акцентируя на моче-половой)))))
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12.11.2021 22:07 Відповісти
да уж, долго не протянут без вакцины.
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12.11.2021 23:03 Відповісти
Если не прошло полгода после больницы - она может не вакцинироваться, но должна иметь с собой выписку от врача про болезнь
Так во всей Европе делают
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12.11.2021 20:01 Відповісти
В Украине выписка не канает...в ней нет ни слова о ковиде...там только про пневмонию...
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12.11.2021 20:03 Відповісти
Так это надо привести в соответствие
я ходила в Словакии с полной выпиской, в которой было даже указано на какой день начали вырабатываться антитела . И могла ее предьявить везде , где нужно было иметь тесты
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12.11.2021 20:06 Відповісти
Ещё от тех кто переболел , где-то полгода вроде не требовали тестирований
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12.11.2021 20:07 Відповісти
Зараза заразу не візьме . Люлі можна не боятись ..
Це ще питання - кому антитіла потрібніші , вірусу ковіда , чи їй . ! .
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12.11.2021 20:16 Відповісти
Понти для приїжджих !!!)))
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12.11.2021 19:57 Відповісти
Сертификаты депутатов будут такие же как и эта маска?

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12.11.2021 20:02 Відповісти
Херня , что у моносброда мозгов нет,главное, чтобы сертификат был.
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12.11.2021 20:03 Відповісти
А як це оформити юридично і практично- недоторканного депутата будуть патрульні мордою в асфальт вкладати? Щось я сумніваюсь що серед поліції такі самогубці знайдуться.
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12.11.2021 20:12 Відповісти
Що ще там придумав Коливан?
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12.11.2021 20:35 Відповісти
Это у него подготовили обоснование, почему запрещены стихийные митинги возле облгазов и облэнерго, чтобы народ не начал в мирный порядок, как например в Житомире, пояснять директорам, что они не правильно поступают, когда увеличивают тарифы на товар или его доставку.
Я так думаю.
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12.11.2021 21:14 Відповісти
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12.11.2021 21:58 Відповісти
Сегодня Пискун по полочкам разобрал, как юрист профессионал.

1. В украинском законодательстве не прописано, что такое оскорбительный жест.
2. Если человек пошел в большую политику, то по нормам Запада это то, что ему приходится терпеть.
3. Изначально этим жестом ирландцы показывали, что у них отрублен средний палец и они не могут идти воевать. То есть этот жест означал нежелание идти воевать.
4. Лерусу инкриминируют использование при этом служебного положения, но если есть использование служебного положения, то тогда это уже не хулиганство!!!

Да, ни юрист по образованию Зеленский, ни юристы по образованию его коллеги из 95-го квартала... явно плохо изучали специальность, в отличии от экс-трижды Генерального прокурора Украины. Печально это.
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12.11.2021 22:09 Відповісти
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12.11.2021 22:30 Відповісти
Ура. Значить скоро будемо вибирати нових депутатів , адже вони не дурні вакцинуватись і ВР не буде працюваати. А це приведе до розпуску недоумків.
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12.11.2021 23:08 Відповісти
 
 