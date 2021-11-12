В приміщення Ради будуть пропускати тільки за наявності "ковідного сертифіката", - Стефанчук підписав розпорядження

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження стосовно пропуску до будівель парламенту народних депутатів та інших відвідувачів за "ковідним сертифікатом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт парламенту в п'ятницю.

Як повідомлялося, Верховна Рада на початку листопада ухвалила постанову №6154 про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби, згідно з якою під час дії карантину до адміністративних будівель парламенту народні депутати, працівники апарату Ради, помічники-консультанти нардепів, представники ЗМІ та інші відвідувачі можуть увійти лише за наявності у них сертифіката про вакцинацію від COVID-19 або негативного результату ПЛР (або антиген-тесту на COVID-19), або довідки про одужання особи від коронавірусної хвороби не більше ніж за пів року до її пред'явлення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МОЗ запускає два нові типи COVID-сертифікатів. ВIДЕО