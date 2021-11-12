В приміщення Ради будуть пропускати тільки за наявності "ковідного сертифіката", - Стефанчук підписав розпорядження
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження стосовно пропуску до будівель парламенту народних депутатів та інших відвідувачів за "ковідним сертифікатом".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт парламенту в п'ятницю.
Як повідомлялося, Верховна Рада на початку листопада ухвалила постанову №6154 про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби, згідно з якою під час дії карантину до адміністративних будівель парламенту народні депутати, працівники апарату Ради, помічники-консультанти нардепів, представники ЗМІ та інші відвідувачі можуть увійти лише за наявності у них сертифіката про вакцинацію від COVID-19 або негативного результату ПЛР (або антиген-тесту на COVID-19), або довідки про одужання особи від коронавірусної хвороби не більше ніж за пів року до її пред'явлення.
Будь ласка, зачекайте...
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Хотя, можно показать фак и пойти ... в "Велюр".
-Вакцинация - не главное.
Главное - качественное дорогостоящее лечение.
Миллионы народу умерло...но ни одного премьера..ни одного депутатп.ни одного президента...ни одного шейха..и ни одного царя..😀
Но вообще-то хорошо, что запрещают, значит что-то подозревают. Когда у нас на Майдане, в Житомире, губернатор Рыжук просил народ разойтись, то Президентом стал не Янукович, за которого агитировал Рыжук, а Ющенко. Когда после Евромайдана приезжал в Ровно папередник, то там улицу у администрации очищали от населения. И папередник пролетел на выборах. Не любит наш народ, когда от него "зачищают" улицы.
«Я могу сказать, что у меня постоянно тесты на антитела. И советуюсь с врачом. Вы знаете, что я довольно тяжело переболела, у меня есть антитела. После прививки - тоже антитела. Это же классика, прививка - это легкое заболевание, в результате которого также производятся антитела», - сообщила Тимошенко.
Также политик отметила, что когда результаты тестов на наличие антител в ее организме будут негативными, она будет советоваться с врачом о дальнейших действиях.
так що пропустять!!!
И она действительно сильно переболела.
А Стефанчук поступил не по украинскому законодательству.
раз в неделю (а она может себе позволить и каждый день) - тоже как бы вне сомнения...
и она действительно переболела ( как и сотни тысяч других.... которых заставляют обязательно вакцинироваться чтобы..... проехать в метро или попасть на работу... и которые не могут себе позволить 350 грн каждые 3 дня (годности теста для проверяющих)
про стефанчука ваще... противно...
Кстати, я вот не доверяю официальной политике МОЗ, что после болезни иммунитет всего на полгода. Я предполагаю, что минимум на год.
Вот я не Юля, и меня таки заставили дурацкими ограничениями, но я не рад от этого.
Тьфу.
Так во всей Европе делают
я ходила в Словакии с полной выпиской, в которой было даже указано на какой день начали вырабатываться антитела . И могла ее предьявить везде , где нужно было иметь тесты
Це ще питання - кому антитіла потрібніші , вірусу ковіда , чи їй . ! .
Я так думаю.
1. В украинском законодательстве не прописано, что такое оскорбительный жест.
2. Если человек пошел в большую политику, то по нормам Запада это то, что ему приходится терпеть.
3. Изначально этим жестом ирландцы показывали, что у них отрублен средний палец и они не могут идти воевать. То есть этот жест означал нежелание идти воевать.
4. Лерусу инкриминируют использование при этом служебного положения, но если есть использование служебного положения, то тогда это уже не хулиганство!!!
Да, ни юрист по образованию Зеленский, ни юристы по образованию его коллеги из 95-го квартала... явно плохо изучали специальность, в отличии от экс-трижды Генерального прокурора Украины. Печально это.