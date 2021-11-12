"Репортери без кордонів" закликають Польщу допустити ЗМІ в закриту прикордонну зону
З огляду на драматичну ситуацію з біженцями в прикордонному регіоні між Польщею та Білоруссю, "Репортери без кордонів" (RSF) закликають владу Польщі надати ЗМІ доступ до забороненої зони, якою з 2 вересня є прикордонна смуга, що межує з Білоруссю.
Як передает Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ про це йдеться у заяві організації на її сайті
RSF нагадує, що з 2 вересня діє надзвичайний стан, який забороняє журналістам заходити на смугу шириною 3 і довжиною 418 кілометрів та закликає до "негайного припинення цього надзвичайного стану для свободи преси".
"Польський уряд хоче запобігти тому, щоб громадськість побачила зображення можливих незаконних пушбеків (виштовхування) людей", – вважає речник ради RSF Міхаель Редіске.
Він зазначає, що новини із зони вздовж кордону з Білоруссю надходять або з офіційних джерел, або з джерел у соцмережах, але журналістам для того, щоб самостійно перевірити цю інформацію, треба мати можливість вільно пересуватися.
Після оголошення надзвичайного стану на кордоні польська влада заарештувала кількох працівників ЗМІ, зокрема, журналістку Arte Ульріке Десслер та репортера польського щоденника "Факт" Агнешку Кашуба.
Також RSF висловлює стурбованість утисками польських ЗМІ. Організація нагадує, що у липні 2021 року у звіті про верховенство права ЄС було зазначено, що клімат для журналістів у Польщі погіршився з 2020 року. У списку свободи преси Польща посідає 64 місце зі 180 країн.
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Крис@kryscina_by
https://twitter.com/kryscina_by/status/1459205446103883786 1 ч
В одном телеграм-канале мигрантов вдруг появилось вот такое фото. Примечательно, что это новостной канал (не чат!) нелегальных мигрантов. Кажется, мигранты начали о чём-то догадываться...
Польша просто обязана послать их нах..
В телевизоре в Европе всегда маленькие дети. Зато потом на улицах появляются тысячи и тысячи самцов дикарей в возрасте от 16 до 45
Вы думаете Расссиия сбросила в Глобино десантников??? Вы че серьезно так думаете? Ну вы же не лохи???
Так срочно в зону конфликта перебрасывают .....только ...ССО!!
А знаете, что это значит, готовят прорыв и ....будут убитые ....среди поляков!!!
Смішно? А виявляється, є така канадська страва. Так-так, так і називається ‒ путИн.
Вигадали її у франкомовній провінції на сході Канади ‒ Квебеку. Страву готують із картоплі фрі, сиру та соусу й вона має багато різновидів. Назва страви вимовляється як puˈtiːn, щоправда, із наголосом на останній склад. Назву вигадав квебекський ресторатор Фернан Ляшанс.
За переказами, винайдення страви сталося у ресторані Le Lutin qui rit («Гном, що сміється») у 1957 році. Якось клієнт дуже поспішав, аж попросив у власника ресторану Фернана Ляшанса покласти картоплю фрі та сир до одного пакету. Ресторатор попередив, що вийде «poutine», що в перекладі з французько-канадського діалекту означає «мішанина», «безлад». Проте голодного відвідувача це не зупинило й він погодився. Аби не виглядати невігласом, кухар й сам спробував те, що продав клієнту. Як не дивно, той путИн йому сподобався. Хоч страва швидко набула популярності у Квебеку, робити з неї позицію меню довго не наважувалися, бо ж виглядав путИн не надто апетитно. Та згодом страву все ж наважилися подавати відвідувачам, доповнивши її пряним соусом, який вигадала дружина Ляшанса. - https://jisty.com.ua/putina-zamovlyali/
Тем временем на беларусов таргетят вот что
https://twitter.com/kryscina_by/status/1459213563533438981 42 мин
Гляньте, там целая стройка уже идет, подвезли брёвен. Что дальше? Канализация, электричество и водопровод? Практически трудовой лагерь за еду… Теперь работа у них такая - ЕС шатать.
Редиска - нехороший человек.
Дайте полякам разрулить ситуацию так, как они посчитают нужным, без ахов и вздохов озабоченных гуманистов.
Можу цим репортерам запропонувати поїхати на Україно-московський кордон в донецькій і луганській області