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Новини
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"Репортери без кордонів" закликають Польщу допустити ЗМІ в закриту прикордонну зону

З огляду на драматичну ситуацію з біженцями в прикордонному регіоні між Польщею та Білоруссю, "Репортери без кордонів" (RSF) закликають владу Польщі надати ЗМІ доступ до забороненої зони, якою з 2 вересня є прикордонна смуга, що межує з Білоруссю.

Як передает Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ про це йдеться у заяві організації на її сайті

RSF нагадує, що з 2 вересня діє надзвичайний стан, який забороняє журналістам заходити на смугу шириною 3 і довжиною 418 кілометрів та закликає до "негайного припинення цього надзвичайного стану для свободи преси".

"Польський уряд хоче запобігти тому, щоб громадськість побачила зображення можливих незаконних пушбеків (виштовхування) людей", – вважає речник ради RSF Міхаель Редіске.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Близько 150-200 мігрантів прорвалися до Польщі з Білорусі. ВIДЕО

Він зазначає, що новини із зони вздовж кордону з Білоруссю надходять або з офіційних джерел, або з джерел у соцмережах, але журналістам для того, щоб самостійно перевірити цю інформацію, треба мати можливість вільно пересуватися.

Після оголошення надзвичайного стану на кордоні польська влада заарештувала кількох працівників ЗМІ, зокрема, журналістку Arte Ульріке Десслер та репортера польського щоденника "Факт" Агнешку Кашуба.

Також RSF висловлює стурбованість утисками польських ЗМІ. Організація нагадує, що у липні 2021 року у звіті про верховенство права ЄС було зазначено, що клімат для журналістів у Польщі погіршився з 2020 року. У списку свободи преси Польща посідає 64 місце зі 180 країн.

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Автор: 

Білорусь (7927) мігранти (1109) Польща (8489) Репортери без кордонів (24)


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Топ коментарі
+28
Ну да. Снимут репортаж, как замерзает и голодает дитя одного недоразумения в платке, чтобы устроить хай и впустить в Европу очередные партии чурок.
В телевизоре в Европе всегда маленькие дети. Зато потом на улицах появляются тысячи и тысячи самцов дикарей в возрасте от 16 до 45
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12.11.2021 20:07
+24
а Бело-Московию не закликают?
Польша просто обязана послать их нах..
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12.11.2021 20:02
+23
Треба тих репортерів нормально так ломом обробити. 100% це пропагандисти параші.
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12.11.2021 20:03
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12.11.2021 20:00 Відповісти
тимчасом "риба" здогадалася про "сітку"

Крис@kryscina_by

https://twitter.com/kryscina_by/status/1459205446103883786 1 ч



В одном телеграм-канале мигрантов вдруг появилось вот такое фото. Примечательно, что это новостной канал (не чат!) нелегальных мигрантов. Кажется, мигранты начали о чём-то догадываться...

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12.11.2021 20:17 Відповісти
Вони чудово розуміють що їх використовують.
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12.11.2021 20:29 Відповісти
...але ж не на добрива Біловезької пущі
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12.11.2021 20:39 Відповісти
а Бело-Московию не закликают?
Польша просто обязана послать их нах..
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12.11.2021 20:02 Відповісти
Треба тих репортерів нормально так ломом обробити. 100% це пропагандисти параші.
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12.11.2021 20:03 Відповісти
дави их, блд
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12.11.2021 20:03 Відповісти
будуть розказувати как польські поліцаї бють невинних арабських дітей
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12.11.2021 20:04 Відповісти
Ну да. Снимут репортаж, как замерзает и голодает дитя одного недоразумения в платке, чтобы устроить хай и впустить в Европу очередные партии чурок.
В телевизоре в Европе всегда маленькие дети. Зато потом на улицах появляются тысячи и тысячи самцов дикарей в возрасте от 16 до 45
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12.11.2021 20:07 Відповісти
кортка память у тих писак - забули як пару років тому , подібні мусліми групами гвалтували німкень у новорічну ніч у Кельні....
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12.11.2021 20:11 Відповісти
ЖурноГлистів в додаток до муслімів та не вистачає !!!)))
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12.11.2021 20:07 Відповісти
« репортеры без кордонов»- очередное творение кацапов
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12.11.2021 20:09 Відповісти
а ці гребані ліберало-заднеприводні писаки що , візьмуть собі кожен по 2 сімьї цих "мігрантів" на свое утримання чи як...- Поляки , тримайтесь, нах ту срань бАцькі та путлеру назад...
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12.11.2021 20:09 Відповісти
Полякам треба просто оголосить у прикордонній зоні "надзвичайний стан" і обмежить туди доступ стороннім - ці ідіоти журналісти замість того щоб давать об"єктивну інформацію будуть роздувать події набираючи "жарених фактів" Більшість з них - "інформаційні стерв"ятники" А розбавлені вони будуть російськими інформаторами
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12.11.2021 20:12 Відповісти
тут важка артилерія підтягнулася вже

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12.11.2021 20:40 Відповісти
Та чесно кажучи - рада що вирішує питання вручення цих премій - займається "херньою" Та я чесно кажучи швидше погодився-б дать "нобелівку" Фріцу Габеру - розробнику хімічної зброї в період І Світової війни - хоча-б за його розробки мінеральних добрив що дали їїжу мільйонам А яку користь принесли подібні "писарчуки"? Можу нагадать подібного "нобелівського лауреата"- Кнута Гамсуна що схвалював і підтримав нацистів які окупували його власну країну!
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12.11.2021 20:50 Відповісти
и в этой заяве этих лауреатках ни слова не было сказано, что это гибридная война, ни слова об агрессии Путина, Лукашенко, России!
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13.11.2021 00:29 Відповісти
Сегодня Савик с восторгом сказал о журналистах да, их надо впустить!
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13.11.2021 00:27 Відповісти
В своїй книзі спогадів - "П"ятдесят років у строю" ОО Ігнатьєв прекрасно описав подібний приклад - коли японці (під час російсько-японської війни) вивчали статті військових кореспондентів , акредитованих при російській армії , у газетах і на підставі їх будували свої плани наступу Те ж саме буде і в цьому випадку ...
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13.11.2021 06:07 Відповісти
атож, OSINT - розвідка за відкритими джерелами інформації саме тоді й народилася
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13.11.2021 12:22 Відповісти
Бред! Абсолютнейший бредовый бред! За километры не подпускать!
Вы думаете Расссиия сбросила в Глобино десантников??? Вы че серьезно так думаете? Ну вы же не лохи???
Так срочно в зону конфликта перебрасывают .....только ...ССО!!
А знаете, что это значит, готовят прорыв и ....будут убитые ....среди поляков!!!
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12.11.2021 20:12 Відповісти
Взагалі-то "Глобино" - це містечко на Полтавщині
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12.11.2021 20:52 Відповісти
на Кременчучщині
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12.11.2021 22:24 Відповісти
А у нас є "Кременчуцька" область?
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12.11.2021 22:27 Відповісти
...де є ковбасний завод (ні на що не натякаю)...
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13.11.2021 12:23 Відповісти
Ну взагалі-то більш відомий маслозавод глобинський! Їх марка часто на прилавках магазинів наших мелькає Там працює мати однієї моєї знайомої (а на глобинському м"ясокомбінаті (сєпари казали) готують м"ясні консерви для АТОшників - з м"яса і субпродуктів "русскаязичних" Окремо - "тушені снігурі з кропом" і "печень сепара со специями"
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13.11.2021 12:33 Відповісти
...Ага, на перше ‒ борщ з російських немовлят, на друге ‒ путин, ну і на десерт ‒ снігурі під шоколадним кремом.
Смішно? А виявляється, є така канадська страва. Так-так, так і називається ‒ путИн.

Вигадали її у франкомовній провінції на сході Канади ‒ Квебеку. Страву готують із картоплі фрі, сиру та соусу й вона має багато різновидів. Назва страви вимовляється як puˈtiːn, щоправда, із наголосом на останній склад. Назву вигадав квебекський ресторатор Фернан Ляшанс.

За переказами, винайдення страви сталося у ресторані Le Lutin qui rit («Гном, що сміється») у 1957 році. Якось клієнт дуже поспішав, аж попросив у власника ресторану Фернана Ляшанса покласти картоплю фрі та сир до одного пакету. Ресторатор попередив, що вийде «poutine», що в перекладі з французько-канадського діалекту означає «мішанина», «безлад». Проте голодного відвідувача це не зупинило й він погодився. Аби не виглядати невігласом, кухар й сам спробував те, що продав клієнту. Як не дивно, той путИн йому сподобався. Хоч страва швидко набула популярності у Квебеку, робити з неї позицію меню довго не наважувалися, бо ж виглядав путИн не надто апетитно. Та згодом страву все ж наважилися подавати відвідувачам, доповнивши її пряним соусом, який вигадала дружина Ляшанса. - https://jisty.com.ua/putina-zamovlyali/
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13.11.2021 12:41 Відповісти
Крис@kryscina_by



Тем временем на беларусов таргетят вот что

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12.11.2021 20:14 Відповісти
На куй ці обсє посилайте..
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12.11.2021 20:15 Відповісти
Польський уряд хоче запобігти тому, щоб громадськість побачила зображення можливих незаконних пушбеків (виштовхування) людей", - вважає речник ради RSF Міхаель Редіске. Ахрінєть.....пушбек не законний а нелегальний перетин кордону законний?)))
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12.11.2021 20:18 Відповісти
Ніщо не заважає цим "Репортерам без кордонів ЕС" побачити ситуацію саме звідти, де робиться злочин , приниження людей, знущання над ними, примушування до злочину,і т.і. - з боку Білорусі, по її бік кордону. Чи ці "безкордонні репортери" банально не можуть потрапити в Білорусь і дістатись місця події? Тоді нахєра вони потрібні?
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12.11.2021 20:19 Відповісти
Крис@kryscina_by

https://twitter.com/kryscina_by/status/1459213563533438981 42 мин



Гляньте, там целая стройка уже идет, подвезли брёвен. Что дальше? Канализация, электричество и водопровод? Практически трудовой лагерь за еду… Теперь работа у них такая - ЕС шатать.

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12.11.2021 20:20 Відповісти
Стройка из говна и палок. Палки из ближайшего леса, говно - своё.
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12.11.2021 21:11 Відповісти
ні в якому разі не допускайте журналістів. журналістика за останні 7 років зганьбила себе - зовсім. і все завдяки продажним ЗМІ .
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12.11.2021 20:23 Відповісти
Почнуть польським прикордонникам на руках висіти?
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12.11.2021 20:32 Відповісти
о, кцпен-агентура. леваки на кукане гебья спущены хйлом с цепи
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12.11.2021 20:44 Відповісти
А при чем тут Польша ? "Беженцы" находятся в Белорусском федеральном округе РФ. Туда и просите разрешения
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12.11.2021 20:50 Відповісти
Туда страшно. Там могут камеру в эгегей засунуть. Да и не за то им заплачено.
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12.11.2021 21:12 Відповісти
Лівачьо знищить цей світ
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12.11.2021 21:01 Відповісти
Что-то у меня при названии "репортёры без границ" всплывает в памяти какой-то их зашквар... а вот какой - не могу вспомнить. Но что-то с этими чуваками не чисто. Где-то они уже успели отметиться...
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12.11.2021 21:10 Відповісти
"вважає речник ради RSF Міхаель Редіске"

Редиска - нехороший человек.

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12.11.2021 21:12 Відповісти
Ну таки едъте в картоплестан..... Граница имеет две стороны..... Или вы этого не знаете?
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12.11.2021 21:33 Відповісти
Ни в коем случае . Держите прессу подальше от границы . Левацкие массмедиа в одной лодке с рашистами и бедненькими мигрантами .
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12.11.2021 21:36 Відповісти
А вот нефиг какраз.
Дайте полякам разрулить ситуацию так, как они посчитают нужным, без ахов и вздохов озабоченных гуманистов.
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12.11.2021 21:48 Відповісти
путін вимагає бабло відробляти?
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12.11.2021 21:50 Відповісти
Виключно ні.
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12.11.2021 23:02 Відповісти
Ні.
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13.11.2021 00:33 Відповісти
Ну так идите репортёры в Беларусь к беженцам, а то на стороне Польши жировать нечего
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13.11.2021 06:53 Відповісти
Супер, давайте всі разом глянемо на укріплення на кордоні. Репортери без кордонів.

Можу цим репортерам запропонувати поїхати на Україно-московський кордон в донецькій і луганській області
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13.11.2021 06:58 Відповісти
 
 