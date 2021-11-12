"Репортери без кордонів" закликають Польщу допустити ЗМІ в закриту прикордонну зону

З огляду на драматичну ситуацію з біженцями в прикордонному регіоні між Польщею та Білоруссю, "Репортери без кордонів" (RSF) закликають владу Польщі надати ЗМІ доступ до забороненої зони, якою з 2 вересня є прикордонна смуга, що межує з Білоруссю.

Як передает Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ про це йдеться у заяві організації на її сайті

RSF нагадує, що з 2 вересня діє надзвичайний стан, який забороняє журналістам заходити на смугу шириною 3 і довжиною 418 кілометрів та закликає до "негайного припинення цього надзвичайного стану для свободи преси".

"Польський уряд хоче запобігти тому, щоб громадськість побачила зображення можливих незаконних пушбеків (виштовхування) людей", – вважає речник ради RSF Міхаель Редіске.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Близько 150-200 мігрантів прорвалися до Польщі з Білорусі. ВIДЕО

Він зазначає, що новини із зони вздовж кордону з Білоруссю надходять або з офіційних джерел, або з джерел у соцмережах, але журналістам для того, щоб самостійно перевірити цю інформацію, треба мати можливість вільно пересуватися.

Після оголошення надзвичайного стану на кордоні польська влада заарештувала кількох працівників ЗМІ, зокрема, журналістку Arte Ульріке Десслер та репортера польського щоденника "Факт" Агнешку Кашуба.

Також RSF висловлює стурбованість утисками польських ЗМІ. Організація нагадує, що у липні 2021 року у звіті про верховенство права ЄС було зазначено, що клімат для журналістів у Польщі погіршився з 2020 року. У списку свободи преси Польща посідає 64 місце зі 180 країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО закликає Білорусь припинити провокації з мігрантами на кордонах з країнами ЄС