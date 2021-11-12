Ми розглядаємо низку інструментів, які ми маємо для впливу на Лукашенка, - Блінкен

Адміністрація США розглядає, які інструменти може застосувати для впливу на владу Білорусі.

Як передает Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у п'ятницю глава держдепу Ентоні Блінкен.

"Ми дуже занепокоєні спробами Білорусі використовувати імміграцію як політичний інструмент. Не будемо заздалегідь повідомляти про те, чи можливі санкції. Ми розглядаємо низку інструментів, які ми маємо (для впливу на Мінськ)", - сказав він на прес-конференції у Вашингтоні.

Блінкен пояснив, що США готові реагувати не лише на ситуацію з мігрантами, що скупчилися на кордоні Білорусі з ЄС, а й на інші проблеми, зокрема на дії Мінська, які, на думку Вашингтона, придушують білоруську демократію.

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