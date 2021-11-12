Ми розглядаємо низку інструментів, які ми маємо для впливу на Лукашенка, - Блінкен
Адміністрація США розглядає, які інструменти може застосувати для впливу на владу Білорусі.
Як передает Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у п'ятницю глава держдепу Ентоні Блінкен.
"Ми дуже занепокоєні спробами Білорусі використовувати імміграцію як політичний інструмент. Не будемо заздалегідь повідомляти про те, чи можливі санкції. Ми розглядаємо низку інструментів, які ми маємо (для впливу на Мінськ)", - сказав він на прес-конференції у Вашингтоні.
Блінкен пояснив, що США готові реагувати не лише на ситуацію з мігрантами, що скупчилися на кордоні Білорусі з ЄС, а й на інші проблеми, зокрема на дії Мінська, які, на думку Вашингтона, придушують білоруську демократію.
Топ коментарі
+2 Кастусь Каліноўскі
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Ваш вепс, вполне ваш угрофин.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/12/11/2021/618*********************?from=from_main_2
Лукашенко - камикадзе, который вряд ли надеется досидеть на троне ещё хотя бы год.
Он выторговывает у Путина неприкосновенность для своих детишек делая всю самую грязную работу.
Через пол-года, год, он исчезнет, Беларусь поглотится Рашкой.
А ЕС и США будут вынуждены делать хорошую мину лица и "благодарить" Путина, за то, что избавил их от сумасшедшего Луки.
Вот такой план Путина.
самый важный инструмент - санкции.. причем самому бульбофюреру и его ближайшим холуям...
а иное все...только словоблудие...