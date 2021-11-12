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Ми розглядаємо низку інструментів, які ми маємо для впливу на Лукашенка, - Блінкен

Ми розглядаємо низку інструментів, які ми маємо для впливу на Лукашенка, - Блінкен

Адміністрація США розглядає, які інструменти може застосувати для впливу на владу Білорусі.

 Як передает Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у п'ятницю глава держдепу Ентоні Блінкен.

"Ми дуже занепокоєні спробами Білорусі використовувати імміграцію як політичний інструмент. Не будемо заздалегідь повідомляти про те, чи можливі санкції. Ми розглядаємо низку інструментів, які ми маємо (для впливу на Мінськ)", - сказав він на прес-конференції у Вашингтоні.

Блінкен пояснив, що США готові реагувати не лише на ситуацію з мігрантами, що скупчилися на кордоні Білорусі з ЄС, а й на інші проблеми, зокрема на дії Мінська, які, на думку Вашингтона, придушують білоруську демократію.

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Автор: 

Білорусь (7927) кордон (4756) мігранти (1109) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+2
Томогавк, который ракета и снайперская винтовка, два лучших инструмента .
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12.11.2021 21:34
+1
Двое российских десантников погибли во время высадки в Белоруссии

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/12/11/2021/618*********************?from=from_main_2
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12.11.2021 21:10
+1
Ага ... хозяин как КимЧен Ын ... тоже хозяин вЯликий)))) а народ в жопе!
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12.11.2021 21:11
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Если Америка взглянула в сторону Беларуси .... то уже скоро ихняя валюта начнёт стремительное падение.
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12.11.2021 21:05 Відповісти
да ладно. на паРашу они смотрят, смотрят...смотрят, смотрят...а кремлядский гопник как гадил по всему миру, так и гадит. с начала войны с Украиной скоро 10 лет пройдет.
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12.11.2021 21:32 Відповісти
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12.11.2021 21:06 Відповісти
Самый лучший инструмент для Луки - пальцы в двери или паяльник в дупу !
Можно ещё автомат в дупу и ...провернуть !
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12.11.2021 21:07 Відповісти
Клал он на Вас с прибором. Какая он не сволочь и диктатор, а он хозяин в своей стране. В своей Родине.
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12.11.2021 21:07 Відповісти
Ага ... хозяин как КимЧен Ын ... тоже хозяин вЯликий)))) а народ в жопе!
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12.11.2021 21:11 Відповісти
"фальсифицированные продукты" -
Ваш вепс, вполне ваш угрофин.
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12.11.2021 21:25 Відповісти
Ліквідація найкращий варіант
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12.11.2021 21:08 Відповісти
Двое российских десантников погибли во время высадки в Белоруссии

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/12/11/2021/618*********************?from=from_main_2
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12.11.2021 21:10 Відповісти
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12.11.2021 21:33 Відповісти
Томогавк, который ракета и снайперская винтовка, два лучших инструмента .
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12.11.2021 21:34 Відповісти
.....импотент пытается настропоить свой когда то гарнюний пиструн.... противно, честно....
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12.11.2021 21:36 Відповісти
Бессмысленный бред!
Лукашенко - камикадзе, который вряд ли надеется досидеть на троне ещё хотя бы год.
Он выторговывает у Путина неприкосновенность для своих детишек делая всю самую грязную работу.
Через пол-года, год, он исчезнет, Беларусь поглотится Рашкой.
А ЕС и США будут вынуждены делать хорошую мину лица и "благодарить" Путина, за то, что избавил их от сумасшедшего Луки.
Вот такой план Путина.
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12.11.2021 21:38 Відповісти
никуда он не исчезнет - не городи чушь
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12.11.2021 21:50 Відповісти
Ты тоже самое про Януковича говорил и где он теперь?
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12.11.2021 22:13 Відповісти
Давай поспорим, чисто символически, что Лука останется, так же и зележопый досидит свой срок, как минимум. Янукович не пример, а скорее исключение. И да, можно мой пост про то, как я говорил, что Янукович останется. Уж потрудитесь, поищите, иначе буду считать вас диванным киздаболом. Впрочем ,вы им и так являетесь.)
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13.11.2021 07:16 Відповісти
не надо рассматривать ряд инструментов... это похоже на растерянность...
самый важный инструмент - санкции.. причем самому бульбофюреру и его ближайшим холуям...
а иное все...только словоблудие...
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12.11.2021 21:47 Відповісти
невозможно повлиять на марионетку кремля, у которой в жопе рука путина
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12.11.2021 21:48 Відповісти
Та хрен він ложив на Блінкена та на всіх інших. Воювати з кацапами ніхто не буде, лука-таракан занє, що в цивілізований світ йому дорога заказана. Буде під ****** поки не здохне чи він чи *****.
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12.11.2021 21:51 Відповісти
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12.11.2021 22:57 Відповісти
Схоже Бацькові ці "інструменти впливу" до одного місця.
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13.11.2021 04:55 Відповісти
Запретят Украине покупать ГСМ и электричество у Беларуси.
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13.11.2021 13:21 Відповісти
 
 