Водій позашляховика, який збив підлітків на переході у Харкові, може вийти із СІЗО під заставу 340 тис.грн
Суд обрав запобіжний захід водію автомобіля Toyota Land Cruiser, який, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, збив 13-річних хлопчика та дівчинку на пішохідному переході у Харкові.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Застосувати стосовно Лисенка Дмитра Вікторовича... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ГУ "Харківський слідчий ізолятор" на строк до 9.01.2022 року",- йдеться у ухвалі, винесеній слідчою суддею Наталією Бородіною у п'ятницю ввечері.
Суд також визначив підозрюваному заставу у сумі 340,5 тис. грн.
Як повідомлялося раніше, 11 листопада позашляховик Toyota Land Cruiser, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, в’їхав у групу людей, які переходили дорогу. За даними поліції, постраждали двоє дітей віком 13 років. Їх госпіталізували.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Где преступников как-то наказывают.
Тот, на кого распределили дело, обосрался от счастья.
И тут же бросился бронировать отель на Мальдивах, присматривая
новую машину. Еще и чертыхнулся, что все выжили,
потому что так бы и квартиру обновить можно было.
купюрами по 10 грн,например..
металл нужен стране на постройку фергельтунгсваффе,скоро может понадобиться..
Може пора й бацька гнати нахрін до собачих хренів? Він же відмазав свого виродка.
А гроші звідки?