Водій позашляховика, який збив підлітків на переході у Харкові, може вийти із СІЗО під заставу 340 тис.грн

Суд обрав запобіжний захід водію автомобіля Toyota Land Cruiser, який, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, збив 13-річних хлопчика та дівчинку на пішохідному переході у Харкові.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Застосувати стосовно Лисенка Дмитра Вікторовича... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ГУ "Харківський слідчий ізолятор" на строк до 9.01.2022 року",- йдеться у ухвалі, винесеній слідчою суддею Наталією Бородіною у п'ятницю ввечері.

Суд також визначив підозрюваному заставу у сумі 340,5 тис. грн.

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Як повідомлялося раніше, 11 листопада позашляховик Toyota Land Cruiser, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, в’їхав у групу людей, які переходили дорогу. За даними поліції, постраждали двоє дітей віком 13 років. Їх госпіталізували.