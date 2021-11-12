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Новини Правосуддя
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Водій позашляховика, який збив підлітків на переході у Харкові, може вийти із СІЗО під заставу 340 тис.грн

Водій позашляховика, який збив підлітків на переході у Харкові, може вийти із СІЗО під заставу 340 тис.грн

Суд обрав запобіжний захід водію автомобіля Toyota Land Cruiser, який, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, збив 13-річних хлопчика та дівчинку на пішохідному переході у Харкові.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Застосувати стосовно Лисенка Дмитра Вікторовича... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ГУ "Харківський слідчий ізолятор" на строк до 9.01.2022 року",- йдеться у ухвалі, винесеній слідчою суддею Наталією Бородіною у п'ятницю ввечері.

Суд також визначив підозрюваному заставу у сумі 340,5 тис. грн.

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Як повідомлялося раніше, 11 листопада позашляховик Toyota Land Cruiser, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, в’їхав у групу людей, які переходили дорогу. За даними поліції, постраждали двоє дітей віком 13 років. Їх госпіталізували.

Автор: 

ДТП (4465) суд (11666) Харків (5580) юстиція (732)


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Топ коментарі
+26
Он же рецедивист, у него уже есть условный срок, какой залог нах?
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12.11.2021 21:14
+24
И права верните сволочи...не забудьте...
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12.11.2021 21:17
+23
не дорого....можно и дальше по детям кататься....
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12.11.2021 21:15
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Он же рецедивист, у него уже есть условный срок, какой залог нах?
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12.11.2021 21:14 Відповісти
Вы живёте в альтернативной реальности.
Где преступников как-то наказывают.

Тот, на кого распределили дело, обосрался от счастья.
И тут же бросился бронировать отель на Мальдивах, присматривая
новую машину. Еще и чертыхнулся, что все выжили,
потому что так бы и квартиру обновить можно было.
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12.11.2021 21:50 Відповісти
Всё решает бабло, а там рецедивист, не рецедивист им пофик, деньги важнее.
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12.11.2021 22:42 Відповісти
Харків цім все сказано..
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12.11.2021 22:45 Відповісти
Це вартість 0,2 частини вартості його позашляховика, всім буде навар і судді і прокурору і адвокату гроші знайдуться.
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12.11.2021 21:14 Відповісти
не дорого....можно и дальше по детям кататься....
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12.11.2021 21:15 Відповісти
почему бы РНБО не вводить санкции против независимых от законодательства и зависимых от денег судей.. например, заставить этого судью сожрать 340 тыщ грн.. я думаю оч разумно..
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12.11.2021 21:16 Відповісти
или забить ему этот залог в очелло..
купюрами по 10 грн,например..
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12.11.2021 21:17 Відповісти
Лучше монетами по 10 грн...
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12.11.2021 21:19 Відповісти
обойдётся..
металл нужен стране на постройку фергельтунгсваффе,скоро может понадобиться..
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12.11.2021 21:20 Відповісти
Да нет, лучше ему в глотку повпихивать, чтоб подавилась эта мразь.
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12.11.2021 22:45 Відповісти
И права верните сволочи...не забудьте...
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12.11.2021 21:17 Відповісти
Извиниться тоже не помешает, раз такое дело.
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12.11.2021 21:23 Відповісти
а вот интересно,если бы нарк переехал дитё самой т.н. "судьинаташибородиной" - сколько бы она ему начислила ?
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12.11.2021 21:22 Відповісти
Учитывая продажность судей, наверное в 10 раз больше.
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12.11.2021 21:24 Відповісти
печально сие..
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12.11.2021 21:25 Відповісти
Пора писати ціну збитої людини заздалегіть, щоб автоматом зписувались кошти
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12.11.2021 21:23 Відповісти
Якби він вй№№ся на швидкості в стовб, то він би більше заплатив за ремонт свого авта. А так, ледь не разчавив двох людей і залетів лише на 10 тис. євро. Профіт.
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12.11.2021 21:25 Відповісти
Да нет, тогда думаю, он бы сразу подох, что было бы на много лучше.
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12.11.2021 22:57 Відповісти
А чего вы хотели, собственно говоря? Барыга и мародер вас не устраивал. То есть тот, который сам богател и всех кто на него ишачил- не забывал. Ну есть у него знания, умение, опыт и правильное применение вышеперечисленного. Хотелки нарида выражаются бабосами. Сами так решили, выбрав баблосы и похерив справедливость. Выбрали того, кто бабло под себя греб- наслаждайтесь. Он и продолжает грести, что не так? Где то их брать нужно. Вам не дает- ваши проблемы. На шоколадках можно заработать и других прокормить, а сватами- затруднительно)))
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12.11.2021 21:30 Відповісти
Видишь - во всём виноват Порошенко. Ушёл, бросил на произвол судьбы, а люди теперь страдают. Подлец.
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13.11.2021 02:25 Відповісти
А был бы Слугой народа, то уголовное дело бы не завели.
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12.11.2021 21:37 Відповісти
Карма за Наташей уже выехала...
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12.11.2021 21:39 Відповісти
ага они ее так боятся ,особенно судьи
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12.11.2021 21:54 Відповісти
Понятно,откупился.
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12.11.2021 21:40 Відповісти
ну вот... "сообщили о подозрении" ))))
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12.11.2021 21:41 Відповісти
Прокурор просил под стражу или 10 миллионов гривен, но судья оказалась доброй - решила что такой залог неуместен.
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12.11.2021 21:41 Відповісти
Друзья, это ж Харьков! Значит Трухину можно медаль давать.
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12.11.2021 21:48 Відповісти
Нужно срочно менять портновский криминальный кодекс. Что-бы у судей не было возможности отпускать таких на поруки или домашний арест. В лучшем случае условный срок (смотря какая сумма занесена). А должно быть четко указан срок от 10 и выше. И пускай от 10ти до пожизненного суммами меряются.
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12.11.2021 21:53 Відповісти
Сбил десяток подростков своим "крузаком" за 2 ляма гривень? Не грусти, заплати бабла в 6 раз меньше стоимости своей тачки и гуляй себе дальше... ЗЕленое "правосудие" всегда на стороне ублюдков с баблом! Отстегни бабла кому надо и ты, как преЗЕдент - никому ничего не должен! За каждого 11-го сбитого на переходе - бонусы и билеты в первый ряд на "квартальное" синхронное ржание ...
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12.11.2021 21:54 Відповісти
а в 16м году правосудие не зеленое было ?
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12.11.2021 21:56 Відповісти
ты лучше скажи - Трухина уже посадили или "слугам народа" можно людей простых безнаказанно давить? https://prm.ua/zeshkvar/sluhy-u-truskavtsi-uchasnyk-skandalnoi-dtp-trukhin-vidpochyvaie-u-kompanii-tatarova/
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12.11.2021 22:04 Відповісти
думаю , тут можно у кого то его номер узнать мобильный , поинтересоваться , а мне эта ***** вообще не интересна , так шо прошу пардона
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12.11.2021 22:08 Відповісти
провластные *****, типа Трухина, Юрченко ... давящие безнаказанно простых людей, тебе вдруг стали неинтересны, про них тебе вдруг говорить расхотелось. Что, стало вдруг не прикольно? Или Миша Подляк из зеленой ОПы не позволяет?
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12.11.2021 22:20 Відповісти
а шо ето за миша ? ну ето твой кент , дружаня твой, я таких не знаю ) а неинтересно мне, потому шо знаю очевидный, лежащий на поверхности ответ и не нужно дурных вопросов
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12.11.2021 22:44 Відповісти
Несколько лет назад в Харькове отрезали головы судейской семейке....А не пора ли повторить???
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12.11.2021 21:54 Відповісти
200 тысяч жмур , эта такса работает в Киево -Святошинском районе шо то дороговато там
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12.11.2021 21:55 Відповісти
Судья - продажная мразь.Желаю ему или ей, короче, желаю говну в мантии ежедневно хоронить своих близких и родных, размазанных по асфальту алкашами и наркушами за рулём....
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12.11.2021 21:59 Відповісти
Продаст запаску от своего позашляховика и заплатит залог))))
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12.11.2021 22:00 Відповісти
Продажні судді.Ті хто був на сцені майдану прийшовши до влади в судовій системі лишили все як є,підпорядкували під себе суддів і пішли спочивать.Як давили пани пересічних громадя так і продовжують чавити,бо знають ціна за одну душу 170 тис грн і ще стільки продажному судєві
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12.11.2021 22:16 Відповісти
Нормально так. Цей виродок УМИНУВ покарання за наркоту, та тепер на наркоті це гівно (бо бацяня внас голова райадміністрації) знову вийде.
Може пора й бацька гнати нахрін до собачих хренів? Він же відмазав свого виродка.
А гроші звідки?
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12.11.2021 22:21 Відповісти
нарко залог от ватной мафии нарко ваты
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12.11.2021 22:47 Відповісти
Он на отсрочке по приговору предыдущему. Должен был автоматом сразу после преступления схода на зону по уже полученой статье. А по новому делу согласно закона производится быстрое раследование(дело простое) и в течении буквально 7-10 дней на суд для формального заслушевания приговора---и всё. По совокупности уже на строгий режим словил. Срок---это чуть иное. Но причём тут залог???
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12.11.2021 22:57 Відповісти
ой, не делайте этого, не отпускайте...
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12.11.2021 23:31 Відповісти
Можно выйти под залог до решени суда, что б не сидеть в сизо. Наказание ему никто не отменял.
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13.11.2021 03:12 Відповісти
В Любрі, Житомирська обл. 5-6 років назад один пяний в хлам виродок переїхав машиною жінку яка йшла додому з роботи. Біда в тому, що він її притис до бетонної огорожі і розчавив. Так його не те що не посадили, а навіть права не відібрали. Зараз просто живе і катається далі
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13.11.2021 06:35 Відповісти
а тут пишут шо при порохе такого не было не надо ля -ля
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13.11.2021 15:38 Відповісти
Назовіть його прізвище - ну мо журналісти гімнюки, 3 дні пройшло і пишуть він, воно...
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13.11.2021 12:13 Відповісти
 
 