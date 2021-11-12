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Новини Агресія Росії проти України
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Прийняття Радою закону про перехідний період означатиме вихід України з мінських угод, - Лавров

Прийняття Радою закону про перехідний період означатиме вихід України з мінських угод, - Лавров

Якщо Україна прийме закон про перехідний період, то Росія вважатиме, що Київ вийшов з мінських угод.

Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Проєкт закону про засади державної політики перехідного періоду, який був внесений урядом України. Якщо цей закон буде прийнятий, Київ тим самим проголосить вихід з мінського комплексу заходів", - підкреслив очільник МЗС РФ.

Лавров зазначив, що у Верховній Раді процес схвалення законопроєкту "йде повним ходом".

При цьому він нагадав обіцянку Франції та Німеччини щодо цього документа. За його словами, Париж і Берлін запевняли Москву, що зроблять все для того, щоб цей закон не був прийнятий. "Але ніяких дій з того часу прийнято не було", - додав російський міністр.

Також дивіться: Київ і "пальцем не поворухнув": Лавров заявив, що РФ не уникає зустрічі в Нормандському форматі і знову звинуватив Україну. ВIДЕО

Автор: 

Лавров Сергій (1579) МЗС рф (959) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+27
Каждый чудак в кокошнике будет рассказывать нам - какие законы принимать, а какие - нет?! Мордор уже давно вышел из МС-2 - раздавая свои куриные паспорта, и проводя "выборы".
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12.11.2021 22:19
+24
какая-то шавка Мацковская будет нам указывать что делать..
пожри овса и 3,14дуй в стойло, конь дипломатический!
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12.11.2021 22:21
+22
Идите вы нαχ ςο ςβοими минскими угодами. У вас было достаточно времени, чтобы поправить всё что вы начудили.
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12.11.2021 22:19
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"Несторона конфлікту" має дотримуватися свого статусу - коня, якого вбив никотин.
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12.11.2021 22:18 Відповісти
Каждый чудак в кокошнике будет рассказывать нам - какие законы принимать, а какие - нет?! Мордор уже давно вышел из МС-2 - раздавая свои куриные паспорта, и проводя "выборы".
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12.11.2021 22:19 Відповісти
100%.
Паспортизация расийским паспортом Донбасса это свидетельствует о всеобъемлющей оккупации территорий Украины. С Минска дога.. РФ давно вышла. Кремля задача - максимально интегрировать ОРДЛО в тело России, а юридически оставляя эти территории Украине. Таким образом, они будут иметь инструмент для постоянного шантажа Украины и ее международных партнеров.
И кремлю это не должно сойти с рук. Любой шаг, как например, с паспортизацией и привлечением украинцев к выборам, должен подвергаться болезненному ответу санкциями цивилизованного мира в виде потерь для России - в экономике, безопасности, репутации, политике. Мид Украины и президент должен бить в набат на всех мировых площадках...говорить об этом постоянно. И призывать к новым санкциям.
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13.11.2021 02:55 Відповісти
У "***********" і його "лялькового" МЗС нема "набату" - його носить важко У них тільки бубонці на блазенському ковпаку є От вони вже третій рік ними і "балабанять" на міжнародній арені!!!
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13.11.2021 06:40 Відповісти
Идите вы нαχ ςο ςβοими минскими угодами. У вас было достаточно времени, чтобы поправить всё что вы начудили.
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12.11.2021 22:19 Відповісти
какая-то шавка Мацковская будет нам указывать что делать..
пожри овса и 3,14дуй в стойло, конь дипломатический!
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12.11.2021 22:21 Відповісти
Загнаних мидовских мокшанських коняк на переправі не міняють, їх пристрілюють.
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12.11.2021 22:22 Відповісти
Игогого, игогого, ржал конь но люди его не понимали потому что он конь и мыслит своими маленькими конскими мозгами и ржет на непонятном людям языке
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12.11.2021 22:27 Відповісти
О сивому меріну коксовоного вівса підігнали ,заржала скотиняка !!!))))
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12.11.2021 22:27 Відповісти
"Мінськи угоди" є міжнародним документом. А на всі міжнародні договори, закони, домовленності кремляді всю свою історію клали те, чим найвеличніший грав на роялі.
До того ж, подібін репліки є втручанням у внутрішні справи іншої держави.
Але кремлядські криси репетують про міжнародне право лише тоді, коли їм хоча б натякають на те, що зажмуть їхні яйця між дверима та рамою (а двері почнуть закривати)...

То ж реагувати на ржання цієї кобиляки під "аргентинською дип.поштою" немає сенсу. Але наше МЗС повинно відреагувати саме таким чином - втручання у внутрішні справи.
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12.11.2021 22:34 Відповісти
Ото ж бо й воно! Справжнім коням сіно посипають сіллю (чи збризкують розсолом), а "Коню" - коксом посипають (або сіно конопляне дають ... У мене колись кавказці (осетини) подібним бавилися - рвали суцвіття диких конопель у степу, дрібно сікли , потім розтоплювали у алюмінієвій мисці масло з олією , насипали туди "травки", солили, перемішували і їли Називалося - "загрызть салатик") ...
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13.11.2021 06:49 Відповісти
Яйця не "між дверима і "рамою" затискають а мід дверима і "одвірком": рама - у вікні а не в дверях)...
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13.11.2021 06:51 Відповісти
Тут ясно сразу. РФ все последние годы тормозила нагло минский сговор. Но как только запахло что кина может не стать и скотская манера тянуть резину резко кончится---сразу стал пугать чепухой. Выйти наверно стоит---потому что оставаться ещё хуже.
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12.11.2021 22:36 Відповісти
сегодня у нас два погибших защитника....
это ***** по какому из пунктов минского договора допускается???
это где ***** хромая... соблюдение хоть одного параграфа... вонючками ихтамнетами???
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12.11.2021 22:37 Відповісти
Голова дипломатичного наркотрафіку ху@лостану - ето святоє
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12.11.2021 22:39 Відповісти
Задача кремлевских комуно-фашистов не развязать войну, а шантажировать мир угрозой войны, чтобы не допустить мирных переговооов, тогда мир займется преступлениями убийцы путлера в Гаагском требунале, который ни в коем случае нельзя допустить.
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12.11.2021 22:54 Відповісти
Значит,хороший закон.Надо брать
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12.11.2021 22:56 Відповісти
дурна коняка, йди нхй.
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12.11.2021 22:57 Відповісти
полудохлый кон армянский
лучше посмотри в ютубе как
твои соотечественники
шлют немытую нах !
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12.11.2021 23:20 Відповісти
Пішов ты на йух! Все одне з Мордором війна на носі. Чого тебе, лошадь, слухати????
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12.11.2021 23:29 Відповісти
Минск договорняк давно уже не работает, сдох полностью!!! Рашка ничего не выполнила.

Если честно Украина ничего не должна выполнять. Тут только одно условие обязано быть....РФ оккупант пусть валит с нашей территории и забирает свои войска и свой сброд наемников и технику. Если не уходят... то добавлять каждый год новые санкции водить на экономику и на другие сектора.
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13.11.2021 02:31 Відповісти
Это же хорошо!
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13.11.2021 09:01 Відповісти
 
 