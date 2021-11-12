Прийняття Радою закону про перехідний період означатиме вихід України з мінських угод, - Лавров
Якщо Україна прийме закон про перехідний період, то Росія вважатиме, що Київ вийшов з мінських угод.
Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Проєкт закону про засади державної політики перехідного періоду, який був внесений урядом України. Якщо цей закон буде прийнятий, Київ тим самим проголосить вихід з мінського комплексу заходів", - підкреслив очільник МЗС РФ.
Лавров зазначив, що у Верховній Раді процес схвалення законопроєкту "йде повним ходом".
При цьому він нагадав обіцянку Франції та Німеччини щодо цього документа. За його словами, Париж і Берлін запевняли Москву, що зроблять все для того, щоб цей закон не був прийнятий. "Але ніяких дій з того часу прийнято не було", - додав російський міністр.
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Паспортизация расийским паспортом Донбасса это свидетельствует о всеобъемлющей оккупации территорий Украины. С Минска дога.. РФ давно вышла. Кремля задача - максимально интегрировать ОРДЛО в тело России, а юридически оставляя эти территории Украине. Таким образом, они будут иметь инструмент для постоянного шантажа Украины и ее международных партнеров.
И кремлю это не должно сойти с рук. Любой шаг, как например, с паспортизацией и привлечением украинцев к выборам, должен подвергаться болезненному ответу санкциями цивилизованного мира в виде потерь для России - в экономике, безопасности, репутации, политике. Мид Украины и президент должен бить в набат на всех мировых площадках...говорить об этом постоянно. И призывать к новым санкциям.
пожри овса и 3,14дуй в стойло, конь дипломатический!
До того ж, подібін репліки є втручанням у внутрішні справи іншої держави.
Але кремлядські криси репетують про міжнародне право лише тоді, коли їм хоча б натякають на те, що зажмуть їхні яйця між дверима та рамою (а двері почнуть закривати)...
То ж реагувати на ржання цієї кобиляки під "аргентинською дип.поштою" немає сенсу. Але наше МЗС повинно відреагувати саме таким чином - втручання у внутрішні справи.
это ***** по какому из пунктов минского договора допускается???
это где ***** хромая... соблюдение хоть одного параграфа... вонючками ихтамнетами???
лучше посмотри в ютубе как
твои соотечественники
шлют немытую нах !
Если честно Украина ничего не должна выполнять. Тут только одно условие обязано быть....РФ оккупант пусть валит с нашей территории и забирает свои войска и свой сброд наемников и технику. Если не уходят... то добавлять каждый год новые санкции водить на экономику и на другие сектора.