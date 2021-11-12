Прийняття Радою закону про перехідний період означатиме вихід України з мінських угод, - Лавров

Якщо Україна прийме закон про перехідний період, то Росія вважатиме, що Київ вийшов з мінських угод.

Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Проєкт закону про засади державної політики перехідного періоду, який був внесений урядом України. Якщо цей закон буде прийнятий, Київ тим самим проголосить вихід з мінського комплексу заходів", - підкреслив очільник МЗС РФ.

Лавров зазначив, що у Верховній Раді процес схвалення законопроєкту "йде повним ходом".

При цьому він нагадав обіцянку Франції та Німеччини щодо цього документа. За його словами, Париж і Берлін запевняли Москву, що зроблять все для того, щоб цей закон не був прийнятий. "Але ніяких дій з того часу прийнято не було", - додав російський міністр.

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