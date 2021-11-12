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Кат донецької "Ізоляції" Куликовський в'їхав до України у квітні 2019 року в рамках оперативної гри контррозвідки СБУ, - Бутусов

Кат донецької

Затриманий у Києві кат із донецької в'язниці "Ізоляція" Денис Куликовський прибув до Києва у квітні 2019 року в результаті оперативної гри.

Про це написав у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Денис Куликовський в'їхав до України 23 квітня 2019 року. Так, це той самий "Палич" - найстрашніший кат і садист в'язниці "Ізоляція", яка підпорядковується Федеральній службі безпеки РФ у Донецьку, за даними джерел Цензор.НЕТ, був офіційно виведений в Україну в результаті оперативної гри департаменту контррозвідки СБУ два з половиною роки тому.
"Палича" хотіли спочатку закопати під парканом, але потім вирішили використати для розробки групи керівників російських спецслужб, терористів".

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Бутусов зазначив: "Однак, у вересні 2019 року СБУ припинила операцію з розробки "Палича". В результаті терориста взяли під контроль співробітники ГУР МО. ГУР використав "Палича" для добування інформації та підготовки операції із захоплення в Донецьку в'язниці ФСБ "Ізоляція", а також низки інших операцій проти спецслужб РФ. Завдяки комплексній роботі з різними джерелами ГУР отримало серйозні оперативні можливості. Про в'язницю довідалися буквально всі. Основна мета операції була – покарати всіх катів. Противник просто не зрозумів би, що відбувається. Також передбачалося вивести групу бранців через коридори лінії фронту за прикладом захоплення Цемаха".

"Проте 8 липня 2020 року співробітники СБУ затримали всю групу ГУР МО, яка планувала операцію із захоплення "Ізоляції". Уся спецоперація була для чогось розсекречена, засвітили  усіх учасників. Потім була серія інших провалів, Вагнергейт. 5 серпня начальника ГУР МО В.Бурбу було звільнено, було звільнено і тих, хто контролював "Палича", яким з того моменту ГУР МО та СБУ не цікавилися. Починаючи з серпня 2020-го, "Палич" перебував під контролем, скажімо так, волонтерів. Люди не розуміли, у світлі подій у країні, що робити далі і які будуть наслідки їхніх дій", - зазначив журналіст.

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Бутусов наголосив: ""Палича" знову передали для затримання СБУ колишніми співробітниками ГУР МО в ніч появи офіційного повідомлення, 10 листопада. У процесі передачі "Палича" брало участь багато різних людей. "Паличем" СБУ зацікавилося після того, як інформацію про нього було передано особисто президенту України Володимиру Зеленському, якому пояснили ситуацію завдяки зустрічі, організованій однією патріотичною людиною, приватною особою. Довічне ув'язнення - це мінімальне, що має отримати "Палич"".

"У цій історії є чимало питань, які можна встановити, перевірити та уточнити лише внаслідок офіційного розслідування. Судячи з того, як правоохоронні органи відмовилися розслідувати Вагнергейт, розслідування щодо "Палича", звичайно, за цієї влади ніхто не проводитиме.

Це далеко не все, що можна сказати як щодо цього, так і щодо інших скандалів у сфері безпеки та оборони. Але ця ситуація дуже яскраво показує, в якому стані наші спецслужби та управління обороною та безпекою країни", - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, що 9 листопада контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього найманця терористичної організації "ДНР", очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області "Ізоляція".

Слідчі спецслужби повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 149, 258-3,260, 438 Кримінального кодексу України.

Автор: 

операція (121) розвідка (3857) СБУ (12793) тероризм (2865) Бутусов Юрій (3584)


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Топ коментарі
+99
Ну вот, что-то стало проясняться. А то форумные Бабы Ванги уже успели всем диагнозы поставить. А дело оказывается в том, что (как и писал много раз Бутусов) при появлении в ближайшем окружени Гундосика Демченко, были провалены все операции украинских спецслужб. Ермак, сам Зеленский, Татаров и другая ватная шелупонь - это угроза национальной безопасности Украины.
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12.11.2021 23:07
+84
Жесть. При клоуне рассыпается государство, разрушаются наработки в области противостояния русским имперцам, Украину ослабляют и готовят к поглощению мордором. 73% - не говорите потом, что ничего не знали и ошиблись в выборе.
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12.11.2021 23:01
+66
Основна мета операції була - покарати всіх катів. Противник просто не зрозумів би, що відбувається. Також передбачалося вивести групу бранців через коридори лінії фронту за прикладом захоплення Цемаха".

"Проте 8 липня 2020 року співробітники СБУ затримали всю групу ГУР МО, яка планувала операцію із захоплення "Ізоляції". Уся спецоперація була ндля чогось розсекречена, засвічені усі учасники. Джерело:
Це хіба можна пояснити?Навіть просто виходячи з людських законів?Що це?
А нам все мультики крутять про голодаючого Карлсона,коли ТАКЕ відбувається в країні.
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12.11.2021 23:05
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Пане Бутусов, и є якась інформація стосовно другого ката-"правої" руки куликовського бражникова, який також приймав участь у катуваннях та був повернений у рамках обміну на підконтрольну Україну ? таке питання виникло після ознайомлення із https://incident.obozrevatel.com/crime/palyicha-otpustyat-pochemu-rodstvenniki-zhertv-palacha-dnr-ne-veryat-v-spravedlivost.htm?_ga=2.190113327.56290072.1634458709-305513814.1471379554&_gl=1*1ue42xw*_ga*MzA1NTEzODE0LjE0NzEzNzk1NTQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzNjc5MzIwNS45NjguMS4xNjM2NzkzNDg5LjA.
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13.11.2021 11:10 Відповісти
Короче крот дерьмак працює.
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13.11.2021 11:51 Відповісти
Причем в открытую...
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13.11.2021 23:42 Відповісти
Бачу ,щоб почистити від зрадників країну доведеться до кулеметів підключати водопровід для охолодження стволів .
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13.11.2021 13:24 Відповісти
Видимо Зе будет валить вслед за Яныком. Я не знаю, что показывали Зеленскому в Омане, но после Омана Зе поставил предателей на высокие должности.
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13.11.2021 14:41 Відповісти
никакой пощады,пусть встретися с теми,кого он пытал,и дадут его на растер.... ание
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13.11.2021 18:09 Відповісти
а суть предательства такова- он мог сдать еще кучу таких и способствовать вместе с ними освобождению заложников ...
Цемах, вагнеровцы, спецоперация по "ИЗОЛЯЦИИ"" - далеко не весь перечень слитых возможностей мести и освобождения украинских заложников... за что вову к импичменту уже накапала с лихвой
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13.11.2021 18:26 Відповісти
кіздят
не вірю жодному слову
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13.11.2021 18:47 Відповісти
Хіба так можно? Боже, Зе покинь пост презедента. Досить знущатись над нами.
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13.11.2021 19:13 Відповісти
Дерьмак с зелупой его поменяют на очередного таксиста
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13.11.2021 21:11 Відповісти
Якби вдалося врятувати наших полонених з тієї катівні !

Отже, той напад на розвідників ГУР - лише один епізод з цілого ланцюжка зрад керівництва (язик не повертається назвати зе-кодло керівництвом) держави.

Свідома і неприхована зрада.
А скільки ми ще не знаємо.
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13.11.2021 23:29 Відповісти
Юрій, а самє ви вірити в цю "казочку" яку написали?!
"23 квітня 2019 року.... був офіційно виведений в Україну...."
І такий він дурень, цей Динис Куликовський шо б після скоених злочинів в "Ізоляції" приймати участь в "оперативної гри департаменту контррозвідки СБУ" та повертатися на теріторрію України?!
Ще трохи часу і ці хлопчаки з СБУ без сорому сповіщать вас шо цей Диніс є співробітник СБУ і все шо він накоїв в Ізоляції -це так треба було...
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15.11.2021 19:01 Відповісти
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