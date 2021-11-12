Кат донецької "Ізоляції" Куликовський в'їхав до України у квітні 2019 року в рамках оперативної гри контррозвідки СБУ, - Бутусов

Затриманий у Києві кат із донецької в'язниці "Ізоляція" Денис Куликовський прибув до Києва у квітні 2019 року в результаті оперативної гри.

Про це написав у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Денис Куликовський в'їхав до України 23 квітня 2019 року. Так, це той самий "Палич" - найстрашніший кат і садист в'язниці "Ізоляція", яка підпорядковується Федеральній службі безпеки РФ у Донецьку, за даними джерел Цензор.НЕТ, був офіційно виведений в Україну в результаті оперативної гри департаменту контррозвідки СБУ два з половиною роки тому.

"Палича" хотіли спочатку закопати під парканом, але потім вирішили використати для розробки групи керівників російських спецслужб, терористів".

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Бутусов зазначив: "Однак, у вересні 2019 року СБУ припинила операцію з розробки "Палича". В результаті терориста взяли під контроль співробітники ГУР МО. ГУР використав "Палича" для добування інформації та підготовки операції із захоплення в Донецьку в'язниці ФСБ "Ізоляція", а також низки інших операцій проти спецслужб РФ. Завдяки комплексній роботі з різними джерелами ГУР отримало серйозні оперативні можливості. Про в'язницю довідалися буквально всі. Основна мета операції була – покарати всіх катів. Противник просто не зрозумів би, що відбувається. Також передбачалося вивести групу бранців через коридори лінії фронту за прикладом захоплення Цемаха".

"Проте 8 липня 2020 року співробітники СБУ затримали всю групу ГУР МО, яка планувала операцію із захоплення "Ізоляції". Уся спецоперація була для чогось розсекречена, засвітили усіх учасників. Потім була серія інших провалів, Вагнергейт. 5 серпня начальника ГУР МО В.Бурбу було звільнено, було звільнено і тих, хто контролював "Палича", яким з того моменту ГУР МО та СБУ не цікавилися. Починаючи з серпня 2020-го, "Палич" перебував під контролем, скажімо так, волонтерів. Люди не розуміли, у світлі подій у країні, що робити далі і які будуть наслідки їхніх дій", - зазначив журналіст.

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Бутусов наголосив: ""Палича" знову передали для затримання СБУ колишніми співробітниками ГУР МО в ніч появи офіційного повідомлення, 10 листопада. У процесі передачі "Палича" брало участь багато різних людей. "Паличем" СБУ зацікавилося після того, як інформацію про нього було передано особисто президенту України Володимиру Зеленському, якому пояснили ситуацію завдяки зустрічі, організованій однією патріотичною людиною, приватною особою. Довічне ув'язнення - це мінімальне, що має отримати "Палич"".

"У цій історії є чимало питань, які можна встановити, перевірити та уточнити лише внаслідок офіційного розслідування. Судячи з того, як правоохоронні органи відмовилися розслідувати Вагнергейт, розслідування щодо "Палича", звичайно, за цієї влади ніхто не проводитиме.

Це далеко не все, що можна сказати як щодо цього, так і щодо інших скандалів у сфері безпеки та оборони. Але ця ситуація дуже яскраво показує, в якому стані наші спецслужби та управління обороною та безпекою країни", - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, що 9 листопада контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього найманця терористичної організації "ДНР", очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області "Ізоляція".

Слідчі спецслужби повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 149, 258-3,260, 438 Кримінального кодексу України.